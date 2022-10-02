Показ Loewe: пластиковые цветы, сдувшиеся шарики и восьмибитный шик

На показе Loewe красовался гигантский антуриум. Редкий цветок выглядит более вычурным и неестественным и при этом таким сексуальным: Джонатан Андерсон перенес это эстетическое переживание в коллекцию. Как выглядеть максимально искусственно и причудливо, но при этом не менее эротично, чем антуриум? А вот как.