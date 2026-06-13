Татьяна Буланова, Джессика, Тихон Жизневский, Карина Разумовская, Екатерина Смольникова, House of Bonchinche: 50 самых модных гостей премии «ТОП50» — 2026. Часть II.

Какие хорошие новости? Я очень рада, что мы продолжаем делать просветительские лекционные туры, проекты про искусство России в Азии, а в России — про искусство Азии, развиваем видео-форматы и создаем море контента про культуру и арт.

Какие фэшн-бренды уважаете? Очень нравятся работы студентки московской Школы дизайна НИУ ВШЭ Далии Зайнутдиновой. На мне сейчас брюки-паруса Далии, шлейфом которых идеально обнимать гостей! Мое почтение! Вообще, я слежу за всеми студентами и выпускниками: Илью Архангельского люблю, Рому Зимогорского обожаю, прекрасное интервью для «ТОП50»! 18 июня в Москве будет дипломный показ — пойдем, всех будем изучать!

Чем удивите летом 2026 года? Надеюсь, что мы удивим проектом про Китай, большим туром по городам России про искусство Азии и еще кое-чем удивим уже в августе. Спойлер: меняются статусы в этой жизни и как здорово, что они могут поменяться именно в Петербурге!

Какой новый спектакль или выставка в Петербурге запомнился больше всего и почему? На днях я была в Самаре. Меня буквально поразила выставка современного искусства в галерее «Виктория», очень солидное дело. Это я к тому, что качественная музейная деятельность не заканчивается на столицах, а продолжается и в других городах. Поэтому важно туда ездить и поддерживать местные арт-институции.

Маствизит в Петербурге этим летом от петербурголюба Вики Чумы? Приехать в Петербург и не пойти в музей — странное дело! Сходите в Этнографический музей и поглядите на костюмы — очень часто о всем рассказываю. Зайдите в самые дальние залы Эрмитажа, посвященные японскому искусству. Они вас ждут! Всего 6 часов по музею, и вы на месте! Плюс советую заглянуть в «Пищу династии Минь» — и поесть, и просто окультуриться. А еще уехать в неисследованные районы, потеряться там и вдохнуть корюшковый воздух.

Книга, которую советуете прочитать всем? Прямо сейчас перечитываю «Братьев Карамазовых».

Чему вас научил 2026? Семья может укрепить твой бизнес. Поэтому не бойтесь создавать проекты с родными.