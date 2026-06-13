Татьяна Буланова, Джессика, Тихон Жизневский, Карина Разумовская, Екатерина Смольникова, House of Bonchinche: 50 самых модных гостей премии «ТОП50» — 2026. Часть II.

В Михайловском замке отгремела двадцать первая церемония вручения премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2026, где мы чествовали дизайнеров, бизнесменов, актеров, режиссеров, художников и кураторов, музыкантов, ученых, меценатов, писателей и активистов. Гости были один моднее другого: тут и петербургский кутюр Tatyana Kochnova, и фэшн-авангард Planta Rosa и Cordyceps, и брайдалкор, и шляпки-буйабесы, и тотал-луки локальных брендов (вам Ianis Chamalidy, House of Leo или Ola Ola?). Выбрали самых классно одетых гостей (от фэшн-футуристов до будуаркор-бурлеска!) и выяснили, что к чему в их образах.
БОНУС! Узнали все про новую выставку в Jessica Gallery, получили гид по балетным премьерам от примы Мариинского театра Ренаты Шакировой, затизерили новое шоу вогеров House of Bonchinche, летние шоу-бэнгеры «Кабаре ШУМ» и переезд фэшн-авангардистов Ola Ola в новое пространство!
Инесса Гаевская
Издатель Собака.ru
Хайлайты образа на премию «ТОП50»? Мне нравится в винтажном халате Tory Burch сочетание двух фактур: цветочного узора и крупных черных пайеток. В движении вещь приятно шуршит. Я очень люблю ее, но в современном ритме жизни выходить в ней по-настоящему уместно разве что во дворец — на вечер с дресс-кодом Creative Black Tie.
Джессика
Галеристка и лауреат премии «ТОП50» в номинации «Искусство»
На Джессике: 5 фат «МЭРИ ТРЮФЕЛЬ», боди MAISON MARGIELA, туфли GIANVITO ROSSI, вместо клатча — арт-объект НЕСТОР ЭНГЕЛЬКЕ
На Джессике: 5 фат «МЭРИ ТРЮФЕЛЬ», боди MAISON MARGIELA, туфли GIANVITO ROSSI
На Джессике: 5 фат «МЭРИ ТРЮФЕЛЬ», боди MAISON MARGIELA, туфли GIANVITO ROSSI
На Джессике: 5 фат «МЭРИ ТРЮФЕЛЬ», боди MAISON MARGIELA, туфли GIANVITO ROSSI
На Джессике: 5 фат «МЭРИ ТРЮФЕЛЬ», боди MAISON MARGIELA, туфли GIANVITO ROSSI
Какие фэшн-бренды уважаете? Люблю Ushatava, хожу каждый день только в ней: мы в Jessica Gallery делаем много грязной работы, и мне нужна нормальная добротная одежда, которая при этом выглядит очень стильно.
Какие хорошие новости у Jessica Gallery? Открываем выставку-инсталляцию «Свинцовое время» нашего нового автора Владимира Копейкина. Он работает со свинцом и стеклом — у нас будут висеть 25 свинцовых боксерских груш, которые Владимир самостоятельно отлил. У Владимира на руках не осталось ни одного живого места, даже стакан воды не может взять. У него супер отбитые пальцы.
Совриск-дримпис, которым мечтаете завладеть? Ой, очень много. У меня целый вишлист: работы Ани Желудь и многих моих художников. Я как сапожник без сапог: например, каждый день работаю с фотографиями Александра Гронского, а их так много, что я не могу выбрать себе что-то одно. Очень сложно, мне все нравится.
Как научиться видеть красоту? Нужно быть открытым и снять все ограничения, особенно навязанные родителями.
Тихон Жизневский
Актер и лауреат премии «ТОП50» — 2026 в номинации «Театр»
Тихон, какие хорошие новости? Потрясающая премьера спектакля «Ревизор с продолжением», где я сыграл Хлестакова. Это моя главная роль на сцене Александринского театра.
Топ-3 любимых фэшн-бренда? В последнее время хожу только в вещах House of Leo.
Книга, которую сейчас читаете? Стабильно читаю много детских книг — спасибо моим детям!
Маствизит в Петербурге этим летом? Знаете, я недавно совершил преступление. Мы с супругой проникли в Таврический сад с пивом и вяленой воблой. Но удовольствие от этого не сравнится ни с каким рестораном. В такие моменты ощущаешь себя по-настоящему свободным.
Татьяна Буланова
Поп-дива, ясный наш свет и лауреат премии «ТОП50» — 2026 в номинации «Музыка»
Какие хорошие новости? У меня записано несколько классных песен, одна из которых выйдет уже на днях. И еще как минимум три на подходе. Сейчас очень много гастролей, чему я невероятно рада. Вот сегодня вернулась с одного концерта и завтра опять уеду.
Любимые фэшн-бренды? Stas Lopatkin и Ianis Chamalidy.
Маствизит в Петербурге этим летом? Набережные в белые ночи.
Чему вас научил 2026 год? Жизнь продолжается. И что бы ни происходило, все будет так, как задумано.
Карина Разумовская
Актриса и прима БДТ
Карина, какие у вас хорошие новости? У меня долгожданные выходные с семьей, и это самая замечательная новость! Премьера спектакля «Счастье» в родном БДТ уже состоялась, а все кинопремьеры — уже осенью.
Маствизит в Петербурге этим летом? Конечно, сходить в Севкабель на выставку «Цой» (если еще до сих пор не были!) и «Русский императив» в Манеже.
Книга, которую советуете прочитать каждому? Первое, что пришло в голову — «Оскар и Розовая Дама» Эрика-Эмманюэля Шмитта. Так много любви в этой повести.
Рената Шакирова
Прима-балерина Мариинского театра
Рената, какие фэшн-бренды уважаете? Помимо IANIS CHAMALIDY, не могу не отметить House of Leo Леонида Алексеева, который работал в роли художника по костюмам для балетов «12», «Концертные танцы» и «Коппелия». У них с хореографом и премьером Александром Сергеевым потрясающий тандем, а сотрудничество на сцене всегда подкупает! Еще люблю Stas Lopatkin.
Театральный маствизит Мариинского театра? Балет «Юноша и смерть» и премьера «Блестящего дивертисмента» 18 июня.
Что сейчас читаете? «Воспоминания» Матильды Кшесинской.
Екатерина Смольникова
Фэшн-инфлюэнсер и основательница спортшик-бренда EVERREVER
Екатерина, какие хорошие новости? Этим летом запускаю новый ресейл-проект-экосистему Soul Sale Resale. Пространство, где можно будет покупать и продавать вещи, а также стать частью закрытого клуба с особой атмосферой, знакомствами и возможностями. Очень жду запуска, такого проекта мне самой давно не хватало.
Любимые русские бренды? Everrêver и Ulyana Sergeenko.
Маствизит в Петербурге этим летом? Не приезжайте, Петербург летом уже переполнен (шучу)! Но если серьезно: Русский музей и кафе «Бенуа».
Книга, которую советуете прочитать всем? «Менеджмент глазами ресторатора» Бориса Зарькова, одна из самых полезных книг про мышление в бизнесе и сервисе. Из художественного советую «Источник» Айн Рэнд и «Жизнь — сапожок непарный» Тамары Петкевич, невероятно сильная книга.
Наталья Сухотерина
Основательница бренда Rockabi
Наталья, какие хорошие новости? Мы в процессе создания особенного пространства Rockabi в Москве — и это, пожалуй, самая волнующая новость прямо сейчас. Я вкладываю все время и душу в новый дом бренда и, надеюсь, совсем скоро соберу там наших дорогих друзей.
Топ-3 любимых фэшн-бренда? Rockabi вне конкуренции! Прямо сейчас это ресейл-платформа the Cultt и бренд головных уборов Cocoshnick моей дорогой подруги Ольги Рузаковой. Нравятся проекты с яркими фаундерами и уникальной философией.
Важнейшее культ-событие Петербурга? «Счастье» в БДТ, срежиссированный Лизой Дороничевой (любимая ученица Андрея Могучего! — Прим.ред.) по мотивам «Синей птицы» Мориса Метерлинка. Он напоминает о чем-то очень важном и одновременно простом: счастье не нужно искать где-то далеко. Это про близость, про семью, про поддержку, которая оказывается прочнее любых испытаний. После спектакля хочется чуть крепче обнять своих близких.
Маствизит в Петербурге этим летом? Рестораны Self Edge Japanese, Closer и Баски & Монегаски. Сходить в кинотеатр Michele и подняться на колоннаду Исаакиевского собора, чтобы посмотреть на город сверху. И обязательно выбраться в Царское Село в будний день: когда парки пустеют, туристов почти нет, а вечерний свет ложится так, будто все только для тебя.
Книга, которую советуете прочитать всем? Мемуары Феликса Юсупова. Богатейшая семья, которая потеряла все, но не потеряла достоинство.
Чему вас научил 2026 год? Беречь внимание как ресурс, не рассеивать на внешний шум. В мире, где каждый день кто-то борется за твои мысли и время, самое ценное — умение выбрать, на что именно направить внимание.
Вика Чума
Фэшн-словесница и блогер
На Вике: лонгслив PLANTA ROSA, брюки ДАЛИЯ ЗАЙНУТДИНОВА, кастомные туфли RXB SHOES, серьги DZHANELLI
Какие хорошие новости? Я очень рада, что мы продолжаем делать просветительские лекционные туры, проекты про искусство России в Азии, а в России — про искусство Азии, развиваем видео-форматы и создаем море контента про культуру и арт.
Какие фэшн-бренды уважаете? Очень нравятся работы студентки московской Школы дизайна НИУ ВШЭ Далии Зайнутдиновой. На мне сейчас брюки-паруса Далии, шлейфом которых идеально обнимать гостей! Мое почтение! Вообще, я слежу за всеми студентами и выпускниками: Илью Архангельского люблю, Рому Зимогорского обожаю, прекрасное интервью для «ТОП50»! 18 июня в Москве будет дипломный показ — пойдем, всех будем изучать!
Чем удивите летом 2026 года? Надеюсь, что мы удивим проектом про Китай, большим туром по городам России про искусство Азии и еще кое-чем удивим уже в августе. Спойлер: меняются статусы в этой жизни и как здорово, что они могут поменяться именно в Петербурге!
Какой новый спектакль или выставка в Петербурге запомнился больше всего и почему? На днях я была в Самаре. Меня буквально поразила выставка современного искусства в галерее «Виктория», очень солидное дело. Это я к тому, что качественная музейная деятельность не заканчивается на столицах, а продолжается и в других городах. Поэтому важно туда ездить и поддерживать местные арт-институции.
Маствизит в Петербурге этим летом от петербурголюба Вики Чумы? Приехать в Петербург и не пойти в музей — странное дело! Сходите в Этнографический музей и поглядите на костюмы — очень часто о всем рассказываю. Зайдите в самые дальние залы Эрмитажа, посвященные японскому искусству. Они вас ждут! Всего 6 часов по музею, и вы на месте! Плюс советую заглянуть в «Пищу династии Минь» — и поесть, и просто окультуриться. А еще уехать в неисследованные районы, потеряться там и вдохнуть корюшковый воздух.
Книга, которую советуете прочитать всем? Прямо сейчас перечитываю «Братьев Карамазовых».
Чему вас научил 2026? Семья может укрепить твой бизнес. Поэтому не бойтесь создавать проекты с родными.
Михаил Стацюк
Главный редактор сайта Собака.ru
На Михаиле: тотал-лук HOUSE OF LEO
Топ-3 фэшн-бренда? House of Leo, GATE31 и LIME.
Книга, которую советуете прочитать всем? Мемуары Грейдона Картера «When the Going was Good».
С кем бы поменялись гардеробом? Симон Порт Жакмюс: хотя бы посмеемся!
Произведение искусства, которое побуждает обнять весь мир? Летний малиновый закат Петербурга.
Галина Голованова-Дворянкина
Профессиональный театральный зритель
Хайлайты образа на премию «ТОП50»? На мне платье из архивной коллекции IANIS CHAMALIDY 2007 года.
Какие фэшн-бренды уважаете? Уверенно продолжаю пропагандировать петербургских дизайнеров: весь мой гардероб состоит из их вещей, купленных на протяжении последних двадцати лет. Tatyana Parfionova, Stas Lopatkin, Tanya Kotegova, Ianis Chamalidy, Pirosmani, Vatnique. И советую ходить на выпускные экзамены в Академию Штиглица, чтобы отхватить что-то у студентов.
Какие у вас хорошие новости? Дождь закончился, поэтому на премии мы не кутаемся в пледы и не прячемся под зонтиками!
Театральный маствизит Мариинского театра? 1, 2 и 3 июля идем на возвращение «Легенды о любви». Лучше 1 июля, поскольку танцует эпический состав — Виктория Терешкина, Кимин Ким и Рената Шакирова.
Что сейчас читаете? «Театральная улица. Воспоминания» Тамары Карсавиной. Подступаюсь к мемуарам Майи Михайловны Плисецкой. Балетная история никак не отпускает!
House of Bonchinche
Amplituda Bonchinche, Armeeva Bonchinche, Kósinova Bonchinche, Bogdan Bonchinche — супергерои первого русского вог-дома House of Bonchinche и лауреаты премии «ТОП50» в номинации «Шоу и спорт»
На Amplituda Bonchinche: корсет AMPLITUDA DESIGN
На Kósinova Bonchinche: тотал-лук CAPPAREL.21EST
На Bogdan Bonchinche: рубашка RAW STORAGE, шорты и тапки LIME, сумка PRADA
На Armeeva Bonchinche: платье из Вьетнама
На Amplituda Bonchinche: корсет AMPLITUDA DESIGN
Вогеры House of Bonchinche cо стилистом по волосам Кириллом Брюховецким
На Kósinova Bonchinche: тотал-лук CAPPAREL.21EST
На Bogdan Bonchinche: рубашка RAW STORAGE, шорты и тапки LIME, сумка PRADA
На Amplituda Bonchinche: корсет AMPLITUDA DESIGN
На Armeeva Bonchinche: платье из Вьетнама
Какие петербургские фэшн-бренды уважаете?
Bogdan Bonchinche: Очень люблю Raw Storage. У меня есть их большая кожаная куртка оверсайз, несколько рубашек. Сегодня как раз присмотрел у них интересные портупеи — даже думал надеть одну из них на премию! Еще люблю экосумки Arny Praht и все, что делает Янис Чамалиди.
Какие хорошие новости у House of Bonchinche?
Amplituda Bonchinche: Закрыли сразу несколько гештальтов: отметили пятнадцатилетие дома и получили премию Собака.ru! И уже работаем над вторым шоу, которое готовим к концу 2026 года. Наша задача — сделать полноценное театральное шоу, на которое люди будут приходить ради самого перформанса. Без вечеринки и диджей-сетов. Только костюмы, танец, сценография и полное погружение в художественный мир House of Bonchinche!
У вас вышла коллаборация с Poison Drop! На какие мастхэвы обратить внимание?
Armeeva Bonchinche: это история вог-дома House of Bonchinche, рассказанная при помощи украшений. В коллекции есть серьги-мечи, кулоны-монеты, меч и конструктор из разных элементов и камней.
Kósinova Bonchinche: Монета появилась как символ нашего 15-летия проекта — своеобразный памятный артефакт и знак пройденного пути. Меч связан с темой «пути воина», о которой мы говорили в интервью Собака.ru. Но со временем эта идея трансформируется: сопротивления становится меньше, а любви — больше.
Самое модное место Петербурга?
Bogdan Bonchinche: Люблю наблюдать за людьми в Aster. Книжный магазин «Подписные издания» — одно из главных городских мест притяжения. А еще буквально сегодня был в Joli после открытия летней террасы и снова поймал себя на мысли, что красивые пространства и красивые люди по-прежнему остаются одним из главных удовольствий Петербурга.
Ксения Гощицкая
Креативный директор Собака.ru
На Ксении: платьe OLGA MAKI, туфли MIU MIU, браслет CELINE, серьга CHANEL, сумка ULYANA SERGEENKO
Какое интервью в номере «ТОП50» Собака.ru точно нужно прочитать? Диалог Владимира и Кристины Березовских (KGallery): мы впервые расспросили их о личной коллекции искусства — и это эпично!
Вы учитесь в школе «Сеанс»! Что нового узнали у Любови Аркус (мы не только про кино!)? Мой фаворит из курса современного фильма — «Химера» Аличе Рорвахер об охотниках за сокровищами этрусков. А в школе нас учат развивать чувствилище, за что я благодарна Любови Юрьевне.
Вы ведь еще и диджей! На каких рейвах в Петербурге готовитесь сиять? Фестиваль-феерия «Одиссея», «Планета K-30» и кораблик Сruise by Kuznyahouse — я беру абонемент!
Фильм, чтобы заново влюбиться в Петербург? Я и так в него перманентно влюблена, но пусть это будет «Русский ковчег» Александра Сокурова и «Про уродов и людей» Алексея Балабанова.
Артем Злобин
Театральный режиссер и худрук «Кабаре ШУМ»
Хайлайты образа на премию «ТОП50»? Центральный элемент образа — арт-объект художницы Марины Клюковской по мотивам сказки-притчи Оскара Уайльда «Соловей и роза» и ожерелья-терновника Саймона Костина. Марина называет этот арт-объект ожерельем, хотя по масштабу он скорее напоминает самостоятельное произведение искусства. Все остальное — House of Leo. Для меня Леонид Алексеев один из лучших российских дизайнеров мужской одежды. С сумкой, кстати, связана совершенно прекрасная история: обычная Zara, купленная в Сербии во время поездки на спектакль Кирилла Серебренникова «Обыкновенная история».
Над чем работаете прямо сейчас? Курирую театральное направление в «Кабаре ШУМ»: репетирую новый спектакль вместе с актрисой Даяной Загорской.
О чем новый спектакль? В его основе лежат тексты французской порноактрисы и писательницы Сильвии Бурдон, которая очень откровенно рассказывает о собственном опыте, любви и сексуальности. Меня привлекает сочетание предельной честности и самоиронии, с которой она описывает драматичные и порой абсурдные жизненные ситуации. Готовим очень трогательное, смешное и одновременно глубокое высказывание о женщине, ее красоте и свободе.
На что обязательно стоит сходить в «Кабаре Шум» этим летом? В первую очередь — на нашу новую премьеру, которую мы скоро анонсируем. Также очень рекомендую спектакль по «Диалогам» Платона. Частым гостем нашей площадки остается Борис Павлович — абсолютная легенда современного театра. Еще одна интересная премьера — «Блатной код». Это попытка по-новому взглянуть на жанр, который многие привыкли считать низким, и показать его в современном культурном контексте.
Ходят слухи, что вы готовите новый проект с режиссером «Матери» и «Меланхолии» Настей Паутовой. Что можете рассказать? Пока мы ничего не раскрываем, но надеемся совсем скоро сделать анонс. Могу сказать только одно слово: мода.
Какое произведение искусства побуждает вас обнять весь мир? Для многих прозвучит странно, но это «Балканское барокко» Марины Абрамович. Этот перформанс очень глубоко меня трогает. Мне кажется, он не только о боли и памяти, но и о сострадании, о способности сохранять любовь к миру даже в самые тяжелые жизненные моменты. Именно поэтому я воспринимаю его как одно из главных гуманистических произведений искусства.
Доминика Климова
Фэшн-инфлюэнсер
Доминика, какие хорошие новости? Этим летом мы готовим новую масштабную экспозицию с мамой Анастасией Климовой: в нее войдут наши совместные работы. В честь выставки планируем коллаб с несколькими брендами одежды — футболки, зипки, предметы интерьера и кое-что еще. Также на подходе релиз каталога и его масштабная презентация!
Маствизит летом 2026 года? Матч за Суперкубок России между нашим «Зенитом» и «Спартаком» в Нижнем Новгороде. В Петербурге — прогулки по Таврическому саду. Ночью здорово любоваться городом с воды — белые ночи ничто не затмит!
Книга, которую советуете прочитать всем? «Триумфальная арка» Эриха Марии Ремарка.
Маргарита Котельникова
Идеолог kontrkult и лауреат премии «ТОП50» в номинации «Музыка»
Хайлайты образа на премию «ТОП50»? Над луком для премии мы работали вместе с кутюрье Cordyceps Кристиной Вурц и стилистом Милой Харис. За референс взяли фотографию Лили-Роуз Депп: увидели на ней топ из материала, похожего на кожу, и решили создать что-то подобное. Мы купили кусок кожи, добавили сетку и покрыли все латексом. Материал начал держать форму, и из него мы сшили топ. Юбка Милы Харис на премии, кстати, тоже выполнена из этого материала. Фартук — от бренда Raw Storage. Образ дополняют перчатки, туфли, которые мы подглядели в фэшн-гайде лауреата «ТОП50» Вики Салават, а также винтажная сумка из секонд-хенда, купленная всего за 200 рублей.
Какие русские фэшн-бренды уважаете? Мне нравится OUROBOR — они делают очень интересные вещи. И Glumkimberly, это тоже очень крутые ребята.
Какие хорошие фэшн-новости у Kontrkult? Выпускаем коллаборацию с OUROBOR. Капюшоны, которые одновременно выполняют функцию шарфа, а также легкие асимметричные майки. Сейчас мы постепенно уходим от принтов и делаем акцент на крое, посадке и качестве исполнения. Нам интересно создавать вещи, которые работают с пропорциями фигуры и хорошо сидят на самых разных людях.
А что по рейвам? Готовим несколько крупных шоукейсов по всей России: на фестивалях Signal, Outline, «Крутояк» и других площадках. Работаем над рейв-фестивалем «Отдых-24», который пройдет с 29 по 30 августа. Это будет мультикультурный ивент на природе, объединяющий музыку, совриск и культурные практики. Планируются техно- и хип-хоп-сцены, а также площадки с шугейзом, роком и альтернативной музыкой. Днем будет более спокойная атмосфера, а ночью — полноценная фестивальная программа.
Плюс вместе с командой моих друзей из перформанса «Закат на спицы-улицы упал» я запускаю собственную лабораторию свободных искусств — НИИ «Куколка», премьера 26 июня. В этом проекте мы будем заниматься визуальными исследованиями, пластическими и драматическими постановками, выставками и творческими вечерами по типу просмотра телешоу MTV или читки стихов Маршака. В августе покажем две экспозиции: в Екатерининском собрании и на фестивале «Отдых24»,
Любимое место в Петербурге? Спуск на Фонтанке напротив ресторана Mama Roma. C одной стороны виден Летний сад, с другой — Невский проспект. Очень красивый и спокойный уголок города.
Богдан Лебедев
Основатель мультидисциплинарного проекта «ОАО «красивые люди»
Богдан Лебедев (справа) сохраняет максимальную анонимность в компании Покраса Лампаса, Дениса Шевченко и Глеба Костина
Что всем нового и хорошего нужно знать про «ОАО «красивые люди»? Прежде всего — не знать, а пользоваться нашим сервисом. И, конечно, оставлять денежки на сайте. Это самое важное. Наконец выходит женская линейка. Сейчас около 30% наших подписчиков — женщины, но именно они формируют примерно 60% покупательского трафика. Вместе с брендом XSAI® мы готовим женскую коллекцию из четырнадцати айтемов.
Скоро мы сделаем совместную вечеринку в Москве с неделей альтернативной моды AUXI — это будет уже наша четвертая коллаборация. Суперсила наших мероприятий — перформативная часть. Например, на последнем шоу выступали пилонистки.
«ОАО «красивые люди» ведет соцсети легендарного клуба «Грибоедов», который перезапускается в этом году! Когда открытие? Точной даты пока нет, но рассчитываем, что это произойдет до конца лета. Возможно, уже в ближайший месяц!
Какие петербургские бренды уважаете? Нам нравится Co-op Garage, уважаем «Богему Ленинград», Stenosis, клуб «Грибоедов». Любим .Solutions.
Самое модное в Петербурге? Петергоф.
Как научиться видеть красоту? Мне кажется, красоту нужно не столько видеть, сколько чувствовать. Стоит чуть меньше относиться ко всему коммерчески и чуть проще смотреть на мир.
Дарья Александрова
Теледива
На Дарье: костюм TVERSKAYA IV, сумка CHANEL, туфли ZARA
Хайлайты образа на премию «ТОП50»? Я в идеальном черном костюме от прекрасного петербургского бренда Tverskaya IV с ателье на Тверской улице. Я хотела максимально строгий наряд, но с акцентом — в его роли выступили перламутровые пуговки жакета. Мы долго выбирали оттенок жемчуга, в итоге остановились на пудровом. А еще я специально собрала волосы, чтобы подчеркнуть дирижерский воротник-стойку, и дополнила образ кейсом Chanel. Очень довольна результатом — чувствую себя английской принцессой, не меньше!
Дарья, какие хорошие новости? Я только вернулась из поездки: сначала побывала в моем месте силы — деревне Дунилово в Ивановской области, а затем отправилась в Карелию. Сегодня пообедала в Mozzarella Bar на Пионерской улице — там все по-прежнему: большие порции, красивые вазы. Получила огромное удовольствие и пришла к вам!
С гастро-фаворитами разобрались! А что по культурным клиффхэнгерам? Недавно была на знаменитых «Холопах» Андрея Могучего в БДТ — безусловно, это сенсационный спектакль, на который хочется вернуться. Впечатления неоднозначные, но очень сильные. Ловлю билеты, чтобы сходить еще раз и окончательно сформулировать отношение к постановке.
Что сейчас читаете? Книгу «Хрупкие люди» психолога Юлии Пирумовой, посвященную нарциссам. Для Юлии нарциссизм — не порок, а особенность, с которой можно жить. Такой подход помог мне по-новому взглянуть и на себя, и на окружающих.
Чему вас научил 2026 год? Он постепенно избавляет меня от иллюзий и дарит ощущение очищения. В прошлый четверг, 4 июня, я отметила день рождения почти что по канонам Великого чистого четверга: накрыла белые скатерти «Крестецкой строчки», надела белое платье, вместо украшений — венок из полевых цветов. Во мне появилось состояние внутренней ясности, которое, надеюсь, останется со мной надолго.
Татьяна Кочнова
Петербургский кутюрье и основательница Tatyana Kochnova Atelier
Какие хорошие новости у Tatyana Kochnova Atelier? У нас вышла чудесная подборка вечерних мини и макси платьев для летних вечерних мероприятий. И уже начали готовить осенний свадебный дроп.
Маствизит в Петербурге этим летом? Утро проводим в «Подписных изданиях», а вечером идем в «Третье место» или на Севкабель. Еще мы с мужем купили перед летом велосипеды-фиксы: катаемся до Лахты и Сестрорецка, но планируем осваивать и южные направления!
Книга, которую советуете прочитать всем? «Лето целого века» Флориана Иллиеса: можно послушать в исполнении Алены Долецкой и Сергея Чонишвили, как раз гуляя по нашим рекам и мостам. А еще почитать с карандашом и заметками Макса Фрая.
Анастасия Решетникова
Кофаундер винного бара ZAZAZU и ресторана Mon Chouchou
Хайлайты образа на премию «ТОП50»? Мы готовились! Израильский вау-модист Маор Забар создал шляпу-буйабес в честь культового блюда моего брата Дмитрия Решетникова, с которого начался наш ресторан Mon Chouchou. В остальном тяжелый люкс as it is — платье Dior и украшения Feliksov Diamonds по 50 карат.
Какие фэшн-бренды уважаете? Давайте по-честному: я абсолютный фанат Chanel, Saint Laurent и Christian Dior. Очень люблю русские бренды с недавних пор, хотя раньше говорила, что никогда к ним не приду. Но теперь с восторгом ношу кастомный эксклюзив Сatarina Nova и Latrika. Из обуви обожаю Gianvito Rossi. А еще у меня огромная коллекция винтажных украшений.
Самое модное место в Петербурге? Безусловно, Mon Chouchou и винный бар ZAZAZU. Но если говорить шире, я бы отметила ресторан Aga и «Кабаре ШУМ» Артема Балаева.
Книга, которую советуете прочитать всем? Моя любимая книга — «Невыносимая легкость бытия» Милана Кундеры. И недавно я перечитала в самолете «Чемодан» Сергея Довлатова.
Варвара Яковлева
Основательница винтажного проекта V Vintage Store
Варвара Яковлева и Анастасия Соломеина
На Варваре: платье CHANEL, накидка MIU MIU, сумка CHANEL, тапочки MAISON MARGIELA, украшения PARURE ATELIER, браслет LEVASHOVAELAGINA
Как поживаем V Vintage Store? Бывало и лучше, но многое зависит от меня самой — нужно больше работать. Петербург — не Москва, винтаж здесь продавать сложнее, но важно, что мы не стоим на месте. Продолжаем делать свое дело и любить его.
Какие русские бренды уважаете? Я только что приехала из города Южа Ивановской области, где у моей мамы дом. И там, в магазине «Гули-Гули», купила себе вещей на 14 тысяч рублей: трикотаж, кофты, платья — буквально на год вперед. Так что в России до сих пор можно найти прекрасные вещи за очень разумные деньги.
Вашей дочери Иве в конце апреля исполнилось 4 годика! Какие детские фэшн-бренды можете посоветовать? Мы давно дружим с мультибрендовым бутиком «Кенгуру», поэтому часто покупаем там. Очень люблю Stella McCartney Kids. Многое зависит от возраста ребенка — даже будь я миллиардером, не стала бы покупать ползунки младенцу за 20 тысяч рублей.
Маствизит в Петербурге этим летом? Очень люблю Русский музей. Многие картины знаю наизусть, но в этом и прелесть. Еще мне нравятся небольшие совриск-галереи — сейчас в Петербурге открывается много интересных молодых пространств. Из ресторанов сложно выделить что-то одно. Наверное, из дорогих мест мне особенно нравятся Probka и Vox, но хорошее гастро-место можно найти практически в любой точке города.
Что сейчас читаете? В последнее время изучаю книги по детской психологии — у Ивы сейчас переходный возраст, ищу подсказки по воспитанию в литературе. А с Ивой мы читаем классику: Агнию Барто, Корнея Чуковского и Самуила Маршака, на которых выросло не одно поколение. То же самое касается и мультфильмов — я считаю, что если ребенок с детства смотрит хорошие советские мультфильмы, то потом ему легче воспринимать окружающий мир.
Как научиться видеть красоту? Очень важно с детства приучать человека к искусству. Меня мама постоянно водила по музеям, благодаря чему я научилась получать удовольствие от созерцания искусства. Это большая привилегия — возможность прийти в музей и почувствовать состояние, похожее на медитацию.
Анастасия Соломеина
Селебрити-стилист
Анастасия Соломеина вместе с визажистом Маргаритой Айрапетовой
На Анастасии: платье НИНА ВЕРЕСОВА
Хайлайты образа на премию «ТОП50»? Меня поразило платье дизайнера и преподавателя Британской высшей школы дизайна Нины Вересовой, которое я увидела на выставке «Индия. Ткань времени» в Москве — и вот я уже в нем на премии «ТОП50». Платье — калейдоскоп пластика, пайеток, силикона, пришитых пуговиц и яркой основы из бифлекса. Дико круто шуршит! А за мейк отвечала Арина Дмитриева — ученица супервизажиста Глаши Гурьяновой.
Какие русские бренды уважаете? Я много работаю с архивами русских модных домов, у которых есть история в нашей стране. Недавно снимала изделия Игоря Чапурина и в очередной раз убедилась, насколько это недооцененный дизайнер. Для меня это русский Армани. Очень легко любить Джона Гальяно или Александра Маккуина за их эффектность и драматизм, но утонченный вкус Чапурина — это куда более сложная история.
Как научиться видеть красоту? Мне кажется, искусство должно давать человеку свободу. Любой человек умеет рисовать, слышать музыку, понимать ее. Ошибки — это тоже творчество. Рамки академического или авангардного искусства существуют, но они не должны мешать человеку чувствовать себя творцом. А еще я убеждена, что хороший вкус развивается через любопытство. Нужно смотреть, изучать, обращаться к архивам и не бояться выходить за пределы очевидных модных референсов.
Анна Бернштейн
Кофаундер бренда Autentiments
На Анне: костюм и боди AUTENTIMENTS, сумка HERMES, туфли EKONIKA
Анна, какие хорошие новости? Мы не закрылись и, более того, открыли флагман Autentiments в Москве.
А какие планы на остаток 2026 года? Не закрыться.
Топ-3 любимых фэшн-бренда? Versace — особенно первая (и она же последняя!) коллекция Дарио Витале, Maison Margiela и все, что делает Prada.
Какой спектакль в Петербурге запомнился больше всего? Недавно посмотрела «Холопов» Андрея Могучего в БДТ. Очень долго настраивалась и получила огромное удовольствие.
Чему вас научил 2026 год? Плыть по течению и меньше нервничать.
Юлия Ишимова
Редактор отдела «Мода» Собака.ru
На Юлии: костюм SABELLINO, топ IRNBY, колье PERVERT x MARMALATO, очки CULTURA EYEWEAR
Какие хорошие новости? Самая лучшая — лето наконец-то наступило.
Топ-3 любимых фэшн-бренда? Пусть будет пять: локальные — Byroco, Autentiments и Lime, а мировые — Jacques Wei и Saint Laurent.
Маствизит в Петербурге этим летом? Гуляем по набережной Адмирала Лазарева, а потом заходим на террасу Frantsuza Bistrot.
Книга, которую сейчас читаете? «Психология влияния» Роберта Чалдини и перечитываю «Грозовой перевал».
Ольга Гинзбург
Основательница бренда OLA OLA
Ольга Гинзбург, Ник Брусковский, Кристина Сасонко, Катя Попова
На Ольге: тотал-лук из новой коллекции OLA OLA (премьера осенью!), серьги из итальянского прибрежного городка
Какие хорошие новости у Ola Ola? Во всю работаем над зимней коллекцией — она будет чуть более монохромной, чем раньше, но с классными отсылками к мечтам о лете и южному парадизу. Осенью в качестве дружеского проекта планируем арт-коллаборацию с художником — пока без спойлеров, но у него необычная живопись, в которой сочетается множество техник. Мы хотим передать эту эклектику на ткани и вышивке. А еще пространство Ola Ola меняет прописку — остаемся в том же здании, но переезжаем на первый этаж с классными витринами и большими удобными примерочными. Все делаем своими силами, поэтому на сезонный показ сил не остается, тем более я уже скоро буду рожать.
Ольга, можем рассекретить пол ребенка? Да, уже все известно: будет мальчик!
Юлия Кулик
Фэшн-инфлюэнсер
На Юлии: платье RELCHÉR
Юлия, какие хорошие новости? Этим летом готовлю много медиа-активностей, связанных с выходом нового альбома "Unhappy meal" рэпера и моего мужа Boulevard Depo. Так что следите за анонсами в социальных сетях!
Топ-3 любимых русских бренда? Сapparel.21est, Relchér и Sorelle Era.
Маствизит в Петербурге этим летом? Спектакль «Магазин» режиссера Артёма Злобина в НДТ и, конечно же, выступление Boulevard Depo на VK Fest 5 июля.
Произведение искусства, которое побуждает обнять весь мир? Не знаю почему, но «Купание красного коня» Кузьмы Петрова-Водкина всегда поднимает мне настроение.
Дарья Гилева
Художница
Хайлайты образа на премию «ТОП50»? На мне сложносочиненный наряд, и его доминанта — винтажная юбка из вуали, надетая поверх миди Love Republic. А поскольку мы находимся в Михайловском замке, мне захотелось усилить образ при помощи корсета, одного из излюбленных атрибутов дамского старинного костюма. Лук дополняют ретро-ридикюль и шляпка, найденная мной на парижской блошке Porte de Vanves, куда заглядывает Сергей Григорьев-Аполлонов — покупала под песню «Je reviens te chercher»!
Какие петербургские фэшн-бренды уважаете? Love Republic — этот бренд сформировал мою фэшн-идентичность: я слежу за ним с 12-ти лет, когда в его кампаниях снимались солистки ВИА Гры. «Уста к устам», у них очень клевая линейка для мужчин. Unique Fabrique — ребята создают супершедевры за очень скромный ценник.
Самое модное место в Петербурге? Там, где показывают искусство! Например, новый корпус МИСПа, где проходит выставка Сергея Бугаева-Африки.
Какие хорошие новости? Сейчас я развиваю молодых художников из академий Штиглица и Репина, стараюсь выстраивать мост между искусством и бизнесом. Вдохновляет, что рынок только формируется — как на ярмарке Port Art Fair, где появилось много новых имен.
Топ-3 петербургских художника, на которых надо обратить внимание? Скульптор Вильгений Мельников, который работает с металлом: надувает, а затем прессует при помощи экскаватора. Максим Свищев — очень классный мастер фиджитал-арта, которого ждет исключительное будущее. И Влад Кульков, который рисует шикарную абстрактную живопись, — мое сердце принадлежит Владу.
Ксения Прихотько
Фэшн-комикесса и филологическая нимфа
Хайлайты образа на премию «ТОП50»? Я снова в кружеве, как и на премии «ТОП50» в прошлом году, но на этот раз не в черном, а в богемном белом. Выбрала для церемонии свадебный сет от любимого бренда my812 и украшения от Ксюши Пунтус.
Какие хорошие новости? Только что закончила богемный сезон книжного клубка: обсуждали Вирджинию Вулф и «Орландо». Готовлю новый сезон, по секрету — он будет отличаться от предыдущих и связан с каникулами.
Какие фэшн-бренды уважаете? my812, basa, Autentiments.
Маствизит в Петербурге этим летом? Финский залив!
Книга, которую советуете прочитать? «Волны» Вирджинии Вулф.
Анна и Влад Прахты
Основатели бренда Arny Praht
На Анне: платье — индивидуальный пошив, сапоги MIISTA, сумка ARNY PRAHT, украшения EKATERINA TOLSTAYA JEWELRY
На Владе: брюки HUMANIST, рубашка COMME des GARÇONS, ботинки GUCCI, украшения DOUGLAS CRAFT
Анна Прахт вместе с основательницей бренда Primula Design Дарьей Примулой
На Анне: платье — индивидуальный пошив, сапоги MIISTA, сумка ARNY PRAHT, украшения EKATERINA TOLSTAYA JEWELRY
На Дарье: платье PRIMULA DESIGN, туфли AGE OF INNOCENCE, сумка-барашек SULTRY, украшения KABAROVSKY
Какие хорошие новости? На следующей неделе выйдет наша коллаборация со студентами-витринистами Высшей школы дизайна. Вместе со своим куратором Никитой ребята полностью разработали концепцию оформления витрин нашего флагмана в честь выхода нашей летней коллекции «Фестиваль любви». Это потрясающая работа, которую точно стоит увидеть вживую. Поэтому всех ждем в офлайн-пространстве на Большом проспекте П.С., 92.
Какой новый спектакль или выставка в Петербурге запомнился больше всего?
Анна: Недавно в БДТ была очень классная премьера — спектакль «Счастье». И еще советую успеть на «Пять историй про любовь» в театре «Суббота».
Влад: За последнее время мне больше всего понравился фильм «Майкл» Антуана Фукуа.
Книга, которую сейчас читаете?
Влад: «Молодые львы» Ирвина Шоу.
Анна: А я сегодня защитила диссертацию, поэтому пока что в чтении у меня перерыв.
Маствизит в Петербурге этим летом?
Анна: Погулять около Академии Штиглица.
Чему вас научил 2026 год?
Влад: Не вешать нос и никогда не сдаваться.
Анна: Я бы еще добавила то, что не стоит игнорировать силу маленьких шагов. Иногда просто стоит начать, медленно двигаться в нужную сторону каждый день — и тогда обязательно что-нибудь получится.
Мила Харис
Стилист — автор лука лауреата «ТОП50» в номинации «Музыка» Маргариты Котельниковой (kontrkult)
Какие хорошие новости? Сегодня собирала свою подругу и по совместительству сооснователя kontrkult Маргариту Котельникову (лауреат премии «ТОП50» — 2026 в номинации «Музыка» — Прим. ред.).
Топ-3 любимых фэшн-бренда? Ann Demeulemeester, Maison Margiela, а третье место пусть разделят Saint Laurent и Enfants Riches Déprimés.
Книга, которую сейчас читаете? «Заводной апельсин» Энтони Бёрджесса.
Какое культ-событие Петербурга запомнилось больше всего? Недавно была на выставке «Обувные шедевры ХХ века из коллекции Назима Мустафаева» в Doc Art Gallery. Это потрясающе, я советую каждому ее увидеть.
Маствизит в Петербурге этим летом? Греческая таверна Poly.
Чему вас научил 2026 год? Выиграет тот, кто может выполнять сразу несколько ролей и подстраиваться под обстоятельства.
Матвей Ларионенко (aka 4eu3) и Екатерина Сергеева
Основатель бренда Geneva и фэшн-инфлюэнсер
На Матвее: очки OAKLEY, кожаная куртка ARNODEFRANCE, брюки BRULER D'AMOUR, ботинки ROA
На Кате: юбка, рубашка и пиджак SAINT-TOKYO, сумка BY FAR, обувь MAAG. Мейкап: Александра Данилова, волосы: Mel Enikeeva
На Матвее: очки OAKLEY, кожаная куртка ARNODEFRANCE, брюки BRULER D'AMOUR, ботинки ROA
На Кате: юбка, рубашка и пиджак SAINT-TOKYO, сумка BY FAR, обувь MAAG. Мейкап: Александра Данилова, волосы: Mel Enikeeva
Какие хорошие новости? Впереди лето, путешествия, полно разных событий — жизнь прекрасна.
Топ-3 любимых фэшн-бренда? Зарубежные вы и так все знаете, поэтому поддержим наших: Arligent, post-post-scriptum и Berhasm.
Какой новый спектакль или выставка в Петербурге запомнился больше всего? Выставка «Русские традиции» в корпусе Бенуа.
Маствизит в Петербурге этим летом? Смоленское кладбище, часовня Ксении Блаженной. А потом переместиться в трапезную Оптинского подворья на набережной Лейтенанта Шмидта и выпить чай с пирожком и с прекрасным видом на город.
Книга, которую советуете прочитать всем? Ивон Шуинар «Patagonia — бизнес в стиле серфинг».
Елизавета Авелева
Фотограф и режиссер
Хайлайты образа на премии «ТОП50»? Я придумала симпатичную традицию: уже 3 год на премию «ТОП50» я беру один и тот же кусок черной ткани и формирую из него платье. Далее этот кусок ткани проходит этап деконструкции и отправляется на полку до следующего года. Эдакое платье Золушки, которое существует всего один вечер. В этот раз я дополнила его нижней юбкой PESERICO.
Какие хорошие новости? Начинаю снимать новый короткий метр. А в галерее «Борей» открылась выставка, посвященная «Столпам веры» Петербурга и Рима, куда вошли мои фотоработы.
В каких петербургских винтажках искать фэшн-корунды? Все самые прекрасные находки всегда происходят на «Авито». От архивных коллекций до не менее интересных no-name вещей или очень локальных брендов. Абсолютный fashion-кладезь.
Книга, которую советуете всем прочитать? Что-нибудь из Юнга.
Произведение искусства, которое побуждает обнять весь мир? На меня такой эффект оказывает японский кинематограф. Например, практически любой фильм Ясудзиро Одзу.
Вероника Кораева
Акула гастро-пиара
На Веронике: платье LUZEEN, клатч SAINT LAURENT
Лучшие фэшн-бренды всех времен и народов? Люблю JW Anderson за чувство юмора и смелость, LUZEEN — за умение создавать ультрафеминные наряды с особым характером (до сих пор грущу, что бренд закрылся, потому что половина моего гардероба когда-то состояла из их вещей!), и COS — за красивую базу для повседневной жизни.
Маствизит в Петербурге этим летом? Город летом становится немного праздничнее. Хочется наряжаться и ходить в красивые места! Из ближайшего: очень жду вечеринку в честь трёхлетия «Адища города» и вечера Champagne Club в POOOL.
Книга, которую советуете прочитать всем? Найдите свой любимый сборник стихов о любви. У меня такой всегда под рукой — лежит у кровати и даже хранится в машине! Открываешь на рандомной странице — и книга заново настраивает внутренний камертон, возвращая чувствительность к тому, что по-настоящему важно.
Лена Голова
Стилист
Топ-3 петербургских фэшн-бренда? Бренд кутюрной обуви RxB Shoes. Бренд лауреата конкурса Собака.ru «Новые имена в моде» Полины Апреликовой, которая шьет корсеты и платья из гобеленов. И апсайкл-проект Indivizual.
Какой новый спектакль или выставка в Петербурге запомнился больше всего и почему? Во время ПМЭФа была в Академической капелле на концерте «Вызов чувствам», приуроченном к 270-летию со дня рождения Моцарта. Особенно запомнилось выступление оперной певицы Натальи Павловой — уверена, это восходящая звезда Мариинского театра.
Какие хорошие новости? Руковожу кастом-кружком, где мы делаем классный апргрейд вещей и аксессуаров. Для дебютного проекта с фондом «Спасибо» кастомизировали 6 тысяч галстуков, превратив их в произведения искусства.
Мария Швец
Визажист
Какие хорошие новости? Мне исполнилось 30 лет. Это хорошая новость?
Топ-3 любимых фэшн-бренда? Lado Bokuchava, Dilara Findikoglu и... пусть будет два.
Книга, которую советуете прочитать всем? «Алиса в Стране чудес». Я перечитываю ее прямо сейчас. У меня есть издание 1967 года с потрясающими иллюстрациями, которое я выпрашивала (и выпросила!) у мамы.
Маствизит в Петербурге этим летом? Я адепт природы. В прошлом году я советовала Линдуловскую рощу, а в этом — реку Оредеж (покататься на сапах!).
Чему вас научил 2026 год? Главное — быть гибким и уметь подстраиваться под обстоятельства.
Текст: Полина Шевцова, Юлия Ишимова
Фото: Анастасия Большакова, Дмитрий Егоров, Лиза Медунецкая, Сергей Мисенко, Ася Минеева, Артем Котелевец, Екатерина Сенина, Владислав Шишкин, Дмитрий Сайтимов, Илья Ридный, Анастасия Соломка, Дмитрий Многолет
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