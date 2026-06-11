Галеристка Джессика — коллекционеру Денису Химиляйне: «Если бы не Сережа, ничего не было бы!» Честный разговор о деньгах, травме и арте

JESSICA GALLERY КАК ВЕНЧУРНЫЙ ПРОЕКТ

ДЖЕССИКА: Сразу заявлю, что Jessica Gallery и сильнейший пул художников придумал коллекционер и основатель Limonov Art Foundation Сергей Лимонов. И это не ново. У каждой галеристки в Петербурге есть влиятельный муж или отец. Если бы не Сережа, ничего не было бы.

ДЕНИС ХИМИЛЯЙНЕ: Я Джессику поддержу, если бы не Сережа, у меня тоже ничего не было бы. А вот в нашем разговоре, этой птице-тройке, у кого какие роли?

ДЖЕССИКА: А кем ты себя мыслишь в этой ситуации? Джессикой? Хочешь отвечать на вопросы?

КСЕНИЯ: Без ролевых игр в совриске сегодня не обойтись. Денис завел резонансный телеграм-канал и остросюжетно комментирует новости совриска: роль эксперта, получается.

ДЕНИС: Тогда вот мой комментарий. Все, кто занимается галерейным бизнесом, заслуживают огромного уважения, хотя, безусловно, эти люди, если сказать печатно, особенного склада. Галерист должен быть хорошим продажником, психологом для художников и стратегом для коллекционеров. Это тяжелый бизнес для умных и эмпатичных, который при этом не приносит каких-то колоссальных денег. Потому если все это время, силы и энергию потратить на что-то другое, то ты финансово будешь гораздо более благополучен. Счастливее ли — сложный вопрос. Для меня Jessica Gallery — венчурный проект. В нем нет «голубых фишек» вроде Булатов — Пивоваров — Чуйков, за счет гарантированной продажи которых можно было бы экспериментировать.

ДЖЕССИКА: Это так, но не совсем. У Александра Гронского сложившаяся репутация, мне кажется, он один из лучших фотохудожников в стране и обладатель премии World Press Photo, то есть это уже мировая известность. Или топорописец и сооснователь артгруппы «Север7» Нестор Энгельке — его работы во всех институциональных коллекциях. Да, они пока что не стоят по 5–6 миллионов, но мы, я надеюсь, к этому придем. Когда-нибудь. Я уверена, что все художники Jessica Gallery войдут в историю искусства.

ДЕНИС: Если доллар будет стоить 200–300 рублей, то, конечно, мы к этому придем.

ДЖЕССИКА: Я ориентируюсь на лучших и понимаю, что нет предела совершенству, вот Марина Гисич сказала, что на прошлогодней ярмарке Cosmoscow ее галерея продала на 70 миллионов.

ДЕНИС: Я там столько же заработал, потому что не потратил.