Как первый русский вог-дом House of Bonchinche стал главной дэнс-группировкой России и важнейшим арт + фэшн-феноменом?

Как вог стал авангардом арт + фэшн-перформанса?

Вог позволяет танцору примерять на себя разные маски, поэтому мода — наша главная возможность для самовыражения. Вогеры, у которых нет чувства вкуса и стиля, не вогеры, а просто танцоры. Вог — это фэшн. В ballroom-культуре даже есть отдельные фэшн-категории: например, Face — бьюти-перформанс, участники которого стремятся к безупречной коже с обложки глянца. Они работают с косметологами, чтобы выйти на бал и побороться за главный приз в номинации.

Похожая история с моей любимой категорией Designers Delight, где оценивается не только внешний вид вогера, но и его костюм. Однажды у меня скопилось приличное количество образов и аксессуаров, которые я делала для выступлений, и на балу решила представить их в виде коллекции — так появился бренд литых корсетов и мокрых платьев Amplituda Design, которые теперь носят Джулия Фокс, Sevdaliza и Шакира.

Как дизайнера меня сформировал кутюр Александра Маккуина, максимально близкий стихии вога — не зря его шоу Deliverance 2004 года превратилось в танц-марафон вместо показа. И я счастлива, что именно House of Bonchinche разрешил мне отдать дань уважения Маккуину. Когда на «Лиге танца» нам предложили сделать номер, посвященный любой гранд-персоне, у меня в голове был только один вариант. Самое забавное —Витя и Дима тут же догадались: «Маккуин!» Некоторые вещи мы делали прямо точь-в-точь — от пачки Шалом Харлоу на шоу № 13 до образа из коллекции «Рог изобилия», в котором Леди Гага вышла на премии «Грэмми».

Как дела у фэшн-бренда Amplituda Design?

Дорабатываю новинку — корсет с жидкостью! Cуперсила коллекций Amplituda Design — сложные материалы, которые я чаще всего нахожу в строймаркетах: пластик, резина, смола. Сделала два корсета и юбку для Кайли Миноуг, а еще мне лично написал Канье Уэст в директ: «Я должен с тобой поработать. Напиши свой номер». У нас был чат с Йе и Бьянкой, в котором мы обсуждали корсеты. Пока проект на паузе, но это кейс — Канье спросил мой номерок!

Теперь мы знаем, у кого в России точно есть номерок Канье Уэста!