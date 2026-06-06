Как первый русский вог-дом House of Bonchinche стал главной дэнс-группировкой России и важнейшим арт + фэшн-феноменом?

Strike the pose! Петербург — колыбель русского вога! Пруф — первый русский вог-дом House of Bonchinche, который на наших глазах стал главной дэнс-группировкой России. Это они одержали триумфальную победу на «Лиге танца» ТНТ, сформировали вокруг себя великое комьюнити с танцорами А-листа (Мигель! Варнава! Decki!) и выступают везде — от шоу Comedy Woman до концертов Miyagi & Эндшпиль и Кати IOWA!
Заявляем: House of Bonchinche — это важнейший арт + фэшн-феномен русской шоу-индустрии. Влюбили Марию Миногарову в неистовый позинг, а затем переодели всех и сразу в кутюрные вог-костюмы (корсеты Amplituda Design носят Шакира и Кайли Миноуг!). Сейчас работают над мощным юбилейным шоу Bonchinche XV (6 июня!). Спойлер: нас ждет арт-революция в воге (баттлы — аут, совриск-спектакль — ин!).
На Mother Amplituda Bonchinche: корсет AMPLITUDA DESIGN, юбка CO (TSUM.RU), юбка KRISTINA TASHI
На Father Dima Bonchinche: лонгслив JEAN PAUL GAULTIER (TSUM.ru), брюки SORRY, I’M NOT, браслет MAISON MARGIELA
На Princess Cobra Bonchinche: юбка DAME.GAZE, комбинезон MADOMORPHO
На Bulgakova Bonchinche: корсет AMPLITUDA DESIGN, юбка MU:S, капри REJO, кепка VALENTINO ( TSUM. RU)
На Vinart Bonchinche: куртка CAPPAREL 21, брюки UMA WANG (TSUM. RU), чокер OMUT (POISON DROP)
На Oleg Bonchinche: жилет 7DOTS
На Bogdan Bonchinche: брюки SORRY, I’M NOT
На Prince Victor Bonchinche: жилет ANN DEMEULEMEESTER (TSUM.RU/ДЛТ), сапоги USHATAVA, чокер OMUT (TSUM.RU)
На Elettra Bonchinche: корсет AMPLITUDA DESIGN, туфли SAINT LAURENT (TSUM.RU/ДЛТ)
Танцоры House of Bonchinche — супергерои русского вога, которых собрали под одной крышей родители дома — отец Dima (амбассадор шоу-перформансов!) и мать Amplituda Design (переодела в свои корсеты Sevdaliza и Джулию фокс!). А еще House of Bonchinche — это легенды нью-вейва и хай-хилс, принцы и принцессы (читай: наследники дома!), триумфаторы вог-баттлов, знатоки телесной терапии, сенсационные модели и мастера шоу-кутюра (привет, Олег Горчанин!)
Father Dima Bonchinche
Пионер вог-культуры в России — в 2011 году вместе с Сашей Amplituda, Леной Fraules и Катей Smetana основал в Петербурге первый русский vogue-дом — House of Bonchinche, который за 15 лет покорил всю шоу-индустрию
На Father Dima Bonchinche: лонгслив JEAN PAUL GAULTIER (TSUM.ru), брюки SORRY, I’M NOT, браслет MAISON MARGIELA
Как Петербург стал важнейшей точкой сборки House of Bonchinche?
Все просто, Петербург — колыбель русского вога! Именно здесь организовались первые русские вог-балы и крупнейшие открытые мастер-классы. Мы приезжали на них из разных городов, знакомились друг с другом и в итоге 19 марта 2011 года основали первый русский вог-дом! Сейчас у дома Бончинче больше проектов в Москве, наш состав значительно расширился, но мы до сих пор бережно и с любовью относимся к Петербургу! Ведь отсюда в доме появились Даша Кóсинова, Элеттра, Богдан и Таня Булгакова. А еще мы поддерживаем петербургские фэшн-бренды: обожаем изделия Koja-i-kosti и гранжевый вайб Non Stuff Shop.
Какие хорошие новости у House of Bonchinche?
У нас грандиозные планы — хотим манифестировать вог как форму искусства и показать настоящий art of vogue. Обычно выступления вогеров — это вечное соревнование: сначала баттлы, а потом все остальное. Мы же делаем ставку на шоу и регулярно «огребаем» за якобы нарушение канонов и устоев. (Cмеется.) Мы принимаем вызов и готовим вог-спектакль — в нем будет сюжет, образность, сценография. Дебютируем в жанре art of vogue на 15-летии House of Bonchinche с шоу-спектаклем на 60 минут — докажем, что вог может выглядеть по-другому без противоречия своей культуре и истории, в лучших традициях FKA twigs, Lady Gaga и Beyoncé.
Kósinova Bonchinche
Гуру вог-фотографии (в ответе за самые знаменитые кадры House of Bonchinche), собравшая могучее арт + фэшн-портфолио из съемок для Собака.ru (автор обложки с легендой AI-фотографии Эллен Шейдлин!), русского и сербского Elle, а также Badlon Magazine
Что будет 6 июня на юбилейном шоу Bonchinche XV?
Готовим, как говорил Гоша Карцев, «насилие кайфом», не иначе! Делаем грандиозный перформанс House of Bonchinche в клубе DEX. В программе мы повторим наши грейтест хитс с «Лиги танца»: легендарный Rocket Number 9, который исполним с новыми участницами — Elettra и Bulgakova. Вернется N. F. S. с нашей богиней Софой и трибьют Alexander McQueen, но уже в новом прочтении. Также будут новые номера, а главным стилистом шоу станет Олег Горчанин! Без баттлов на разогреве тоже не обойдется: мы собрали мощнейший судейский селебрити-лайнап из фэшн-дивы Марии Миногаровой, звезды «Натальной карты» Дмитрия Журавлева и дэнс-иконы Мигеля. Также к нам присоединятся Ксения Дукалис, Ольга Парфенюк и Юлия Коваль! А еще на Bonchinche XV в роли танцоров и судей вог-контеста соберутся все супергерои танцевальной индустрии и вог-сцены. В судейском составе Decki, Вероника Есипова и секретный гость, о котором все узнают только на самом шоу!
Mother Amplituda Bonchinche
Потомственный биофизик (с магистерским дипломом Политеха!) и мать вог-дома House of Bonchinche Александра Степанова с ноги зашла в фэшн-индустрию: сначала ее литые кутюрные корсеты Amplituda Design (Маккуин встречает Мюглера!) покорили жюри премии Собака.ru «Новые имена в моде — 2017», а следом прижились в сценических гардеробах Граймс, Sevdaliza, Джулии Фокс и Шакиры
На Mother Amplituda Bonchinche: корсет AMPLITUDA DESIGN, юбка CO (TSUM.RU), юбка KRISTINA TASHI
Как вог стал авангардом арт + фэшн-перформанса?
Вог позволяет танцору примерять на себя разные маски, поэтому мода — наша главная возможность для самовыражения. Вогеры, у которых нет чувства вкуса и стиля, не вогеры, а просто танцоры. Вог — это фэшн. В ballroom-культуре даже есть отдельные фэшн-категории: например, Face — бьюти-перформанс, участники которого стремятся к безупречной коже с обложки глянца. Они работают с косметологами, чтобы выйти на бал и побороться за главный приз в номинации.
Похожая история с моей любимой категорией Designers Delight, где оценивается не только внешний вид вогера, но и его костюм. Однажды у меня скопилось приличное количество образов и аксессуаров, которые я делала для выступлений, и на балу решила представить их в виде коллекции — так появился бренд литых корсетов и мокрых платьев Amplituda Design, которые теперь носят Джулия Фокс, Sevdaliza и Шакира.
Как дизайнера меня сформировал кутюр Александра Маккуина, максимально близкий стихии вога — не зря его шоу Deliverance 2004 года превратилось в танц-марафон вместо показа. И я счастлива, что именно House of Bonchinche разрешил мне отдать дань уважения Маккуину. Когда на «Лиге танца» нам предложили сделать номер, посвященный любой гранд-персоне, у меня в голове был только один вариант. Самое забавное —Витя и Дима тут же догадались: «Маккуин!» Некоторые вещи мы делали прямо точь-в-точь — от пачки Шалом Харлоу на шоу № 13 до образа из коллекции «Рог изобилия», в котором Леди Гага вышла на премии «Грэмми».
Как дела у фэшн-бренда Amplituda Design?
Дорабатываю новинку — корсет с жидкостью! Cуперсила коллекций Amplituda Design — сложные материалы, которые я чаще всего нахожу в строймаркетах: пластик, резина, смола. Сделала два корсета и юбку для Кайли Миноуг, а еще мне лично написал Канье Уэст в директ: «Я должен с тобой поработать. Напиши свой номер». У нас был чат с Йе и Бьянкой, в котором мы обсуждали корсеты. Пока проект на паузе, но это кейс — Канье спросил мой номерок!
Теперь мы знаем, у кого в России точно есть номерок Канье Уэста!
Princess Cobra Bonchinche
Принцесса House of Bonchinche, лидер танцевальной команды Pride и суперзвезда вог-дома
На Princess Cobra Bonchinche: юбка DAME.GAZE, комбинезон MADOMORPHO
Почему дом, а не команда Bonchinche?
Так сложилось исторически: в 1960-е годы ключевые фигуры в истории вог-культуры создали собственное сообщество — дом, чтобы помогать друг другу и находить поддержку в самовыражении и проявлении себя. Порой они даже вместе жили. Это событие положило начало современной системе домов. Во время участия в «Лиге танца» мы тоже жили по пять человек в квартире, поскольку многие из нас отказались от работы для подготовки к шоу и были вынуждены сократить расходы. Поэтому в воге дом — это не просто команда, а семья: мы разделяем ценности и вместе преодолеваем трудности, не разбегаясь при первых конфликтах. По итогам «Лиги» мы научились действовать как единый организм — превратились в многоликого сиамского близнеца. Почти как сходили всем домом в терапию!
Prince Victor Bonchinche
Выпускник Петербургского политехнического университета, модель, креативный продюсер и принц House of Bonchinche. Взрастил на своих мастер-классах не одно поколение вогеров (в числе лучших учеников — Elettra и Bogdan Bonchinche!). Прямо сейчас раскрывается как фэшн-видеограф (в портфолио — кампейны для бренда арт-сумок Madame Chatelet и этно-вещей the mató!)
На Prince Victor Bonchinche: жилет ANN DEMEULEMEESTER (TSUM.RU/ДЛТ), сапоги USHATAVA, чокер OMUT (TSUM.RU)
Отпускают ли родители из дома Bonchinche в гости к другим дэнс-комьюнити?
Дима и Саша только за! Очень многие Бончинче практикуют другие стили танца: хаус, хип-хоп, хай-хилс, контемпорари, афро и электродэнс — синхронизация круто обогащает вог-культуру и House of Bonchinche. Отличный пример — наша коллаборация c Вадимом Whiphead на «Лиге танца», когда крамп и вог максимально неожиданно сошлись в психоперформансе по мотивам съемки Asylum Стивена Кляйна. У меня есть коллаборация мечты: полгода назад я ходил на концерт FKA Twigs в Париже и подумал, что мы бы там очень хорошо смотрелись друг с другом на одной сцене! Бончинче давно вышли за рамки российской вог-индустрии — мы универсальны и самобытны настолько, что пора покорять мир.
Vinart Bonchinche
Звезда категории Hands Performance и мастер телесной дэнс-терапии. Влюбился в House of Bonchinche после выступления Димы Бончинче в «Танцах на ТНТ». Следом ворвался на десятилетие дома Deep in Vogue в «Мутаборе», где вывел для себя культовую вог-формулу (на грани манифеста!): «Либо в Бончинче, либо в никуда»
На Vinart Bonchinche: куртка CAPPAREL 21, брюки UMA WANG (TSUM. RU), чокер OMUT (POISON DROP)
Какие вогеры, крамперы и контемпорари-артисты нужны Бончинче?
Мы ищем вогеров с очень простым внутренним выбором: «Я хочу только в Бончинче и больше никуда». Мы расширяемся — из танцевального дома превращаемся в коллаборацию мультижанровых артистов. У Bonchinche есть стилисты, фотографы, визажисты и даже саунд-продюсеры. Наша Вэл Бончинче топит за то, чтобы у нас было собственное звучание — она миксует и создает нам экспериментальные техно-дорожки, которые очень зашли зрителям на «Лиге танца». Уверен, скоро мы превратимся в продакшн-хаб, который сможет самостоятельно создавать, упаковывать и продюсировать звезд.
Какая у тебя междисциплинарная сущность в House of Bonchiche?
Я стараюсь интегрировать психологию в танце: люди приходят в вог не просто за набором движений, а за определенным состоянием — самоценностью, уверенностью, смелостью говорить и подавать себя, чему неотъемлемо учит ballroom-культура. А еще вог помогает проявить и приручить юнгианскую тень, поэтому в ДНК танца заложена неоготика — черный цвет, металлы, ремни, цепи, дарк-настроение и мощный суккуб-вайб.
Oleg Bonchinche
Мы знаем Олега Горчанина как русского Мюглера и селебрити-стилиста лучших выходов поп-див Севиль, Юлии Паршуты, Клавы Коки, а также судьи «Лиги танца» Кати Решетниковой. На деле Олег — авторитетный кутюрье, суперзвезда категории Best Dressed и любимый вог-дизайнер Верушки и Стейси Бончинче
На Oleg Bonchinche: жилет 7DOTS
Хит-лист костюмов Олега Горчанина для House of Bonchinche?
Дабл-образ для Верушки Бончинче и Стейси Бончинче на балу Ninja в 2021 году. Я всю жизнь вдохновляюсь Тьерри Мюглером — сделал оммаж нарядам колорадского жука и ночной бабочки из кутюрной коллекции Мюглера Les Insectes 1997 года. Затем в корсете, в котором выступала Стейси, снималась певица Сюзанна. Еще в личном топе — мой костюм с телесным корсетным жакетом, крутым ирокезом и татуировкой дракона на лице, в котором я выиграл номинацию Best Dressed на балу в прошлом году.
Кому из русских фэшн-брендов под силу подарить вогеру победу в Best Dressed?
Все русские бренды меркнут в сравнении с кастомными костюмами вогеров — мы любим больше детализации, больше объема, больше ярких идей. Тотальный арт, кутюр и кропотливый ручной труд для одного-единственного выхода и мгновенного восторга. Если к нам придет Катя Iowa, которая покорила фэшн-индустрию своими авангардными образами с платьем-стулом и парящими в воздухе куклами по мотивам «Прогулки» Шагала, она будет выигрывать на каждом балу!
Какими костюмами удивишь вогеров этим летом?
Готовлю кутюрный арт «Дива Плавалагуна встречает архивы Кристиана Лакруа» для Стейси Бончинче на юбилейный бал Bonchinche XV. Мы со Стейси как Зендея с Лоу Роучем — она носит мои костюмы с 11 лет, выросла на моих глазах. Уверен, у нее большое, исключительное будущее — и не только в воге.
Elettra Bonchinche
Днем — «мама двух ангелочков» и свадебный стилист по макияжу и волосам, вечером — дива Bonchinche (в ответе как за образцовый позинг, так и эталонные укладки и мейки участников дома!)
На Elettra Bonchinche: корсет AMPLITUDA DESIGN, туфли SAINT LAURENT (TSUM.RU/ДЛТ)
Самые хайповые вог-направления прямо сейчас?
В вог-культуре правильно говорить «категории» — это состязания на подиуме в разных его проявлениях. Например, прекрасен Hands Performance, в котором сконцентрирована работа на руках. Классика — New Way из 1990-х, базируется на позинге и стретчинге. Это шпагаты, перевороты, станты и всевозможные заломы конечностей, которые при хорошем исполнении можно подать с очень грациозным флером.
Для любителей красиво одеваться и красиво ходить по подиуму придуманы категории Runway и Best Dressed. В последнее время популярна Nails Aesthetic среди тех, кто любит нестандартный, яркий и сложный маникюр.
А какие стили совсем скоро войдут в свою прайм-эру?
Категории Best Make Up и Classic Performance, он же Old Way. Макияж в воге — неотъемлемая часть истории и образа: без классного мейка нет бала. Мне особенно нравится направление SFX, где мейк интегрируется в танец и образы — как это было в номере N.F.S. на «Лиге танца», где мы полностью изменили черты лица Бончинче при помощи грима. А Classic Performance (зародился в 1970-х годах под впечатлением от фотографий моделей Vogue и даже египетских фресок. — Прим. ред.) — это своеобразная дань и уважение истории вога, ее пионерам и стилю, который существует по сей день и дарит миру красоту.
Bogdan Bonchinche
Дипломированный балетмейстер, модель агентства Lumpen (придумывал хореографию для шоу Lumpen-Avito!) и коллекционер дэнс-субличностей: с опорой на академическую базу преуспел как в контемпорари (автор перформанса Octopus № 2 с Артемом Злобиным в главной роли), так и в воге. В апреле устроил солдаут на перформансе «Танец: в процессе создания» в «ГЭС-2» и готовится к соло на юбилее Bonchinche XV
На Bogdan Bonchinche: брюки SORRY, I’M NOT
Богдан, расскажи на правах ньюкамера — как проходит вог-инициация в Бончинче?
У каждого попадание в дом очень особенное: у одних — пышное мероприятие и армянский кортеж, у других — суперуютное, камерное семейное приглашение. Я вызвался приглашать Таню Булгакову. Позвал якобы на кофе, а на деле мы устроили сюрприз: каждые 5–7 минут к нам по очереди подходили Бончинче, дарили ей по цветку и садились за общий стол. Когда собрались уже вдевятером, едва сдерживали смех — надели маски с лицом Саши Amplituda из нашего номера «Офис» и торжественно предложили Тане стать лицом House of Bonchinche. А меня самого в Петербурге позвали на ужин Даша Косинова и Катя Армеева из Bonchinche. Я думаю: ужин и ужин. И потом девочки дарят мне открытку, а на ней написано: «Давай гнить вместе!» Я переворачиваю, а там: «Пойдешь к нам в Бончинче?» Конечно же, я согласился!
Bulgakova Bonchinche
Петербургская икона хай-хилс, фэшн-лицо бренда скульптурных платьев «Гоша Карцев» и новейший мембер дома: приехала на «Лигу танцев» во главе экспериментал-дэнс-команды TVRCH by Bulgakova, встретила House of Bonchinche — а дальше все как в тумане (спойлер: ждем вог-дебют на юбилейном шоу Bonchinche в номере Rocket Number 9!
На Bulgakova Bonchinche: корсет AMPLITUDA DESIGN, юбка MU:S, капри REJO, кепка VALENTINO (TSUM. RU)
Манифест Бончинче прямо сейчас?
Я думаю, дом идет с манифестом с «Лиги танца»: “Open your eyes, open your ears, open your heart, it’s a choice”. На самой «Лиге» у меня было двоякое ощущение: я все время наблюдала за ребятами, но уже чувствовала их особенное отношение. Это сразу проявляется, скажу честно, во взглядах, как они здороваются, что говорят и чем делятся. Бончинче на «Лиге» определяли свою айдентику как «путь воина», но сейчас, уже будучи в доме, я могу с уверенностью сказать — мы выросли и пришли к тому, что важнее действовать через удовольствие, любовь и несопротивление. На юбилейном шоу 6 июня я наконец стану частью номеров Бончинче, и моя собственная хай-хилс-команда TVRCH by Bulgakova тоже приедет на это событие года. Мы решили, что сейчас нужно построить свою трансляцию в мир как тотальный love exchange. Это наш выбор, и он сильно откликается. Все-таки ценности не должны слишком часто меняться, на то они и ценности.
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Вогеры House of Bonchinche сфотографированы в индустриальных интерьерах московского клуба DEX — именно здесь 6 июня 2026-го прогремит (на всю дэнс-индустрию!) юбилейное шоу Bonchinche XV в честь 15-летия дома.
Текст: Полина Шевцова
Арт-директор: Виктор Бончинче
Фото: Дарья Косинова-Бончинче
Продюсер: Екатерина Кузнецова
Стиль: Ангелина Лешина
Визаж: Алена Васильева
Волосы: Кирилл Брюховецкий
Свет: Алексей Громов
Ретушь: Жанна Галай
Ассистенты стилиста: Антон Кривулин, Сусанна Киракосян
Ассистенты визажиста: Екатерина Царева, Маргарита Гейдебрехт, Елена Пушкина
Ассистент стилиста по волосам: Ульви Бандалиева
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