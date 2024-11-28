Жакет Исаковой, экоустойчивый пиджак Скуратовой и украшения Zoloto: лучшие луки героев ноябрьского номера Собака.ru

Вам приталенный жакет Autentiments с плеч Виктории Исаковой, браслетный обвес Zoloto из Poison Drop или пиджаки Ushatava, которые носят создатели бистро Casper Стивен Шарма и Роман Киселев? Собрали в подборке самые классные луки героев ноябрьского номера Собака.ru!
На Виктории: пиджак, легинсы AUTENTIMENTS, перчатки NAMELAZZ, кольца VERTIGO JEWELLERY LAB
На Виктории: костюм JM STUDIO, мюли PRINCIPE DI BOLOGNA (NO ONE), серьги и цепь HERALD PERCY (Poison Drop)
На Виктории: платье и перчатки VIVA VOX, сапоги PARIS TEXAS (ЦУМ), серьги VERTIGO JEWELLERY LAB, браслет QUECHUA (Poison Drop), очки GUCCI (Optics Gallery)
На Виктории: платье VIVA VOX
На Виктории: тренч и перчатки VIVA VOX (ЦУМ)
Формула стейтмент-образа актрисы Виктории Исаковой с ноябрьской обложки Собака.ru — вау-стайлинг Эльмиры Тулебаевой (по итогу съемки стала персональным стилистом актрисы!) и приталенный жакет с покатыми плечами от худруков Autentiments Анны Кранк и Анны Бернштейн. Плюс на съемке Виктория примерила точеный костюм JM Studio от Юлии Матвиенко, а также кружевной тренч и макси-платье в пайетках Viva Vox (сверкающее вау!).
Мы в восторге от нарядных пиджаков, гранжевой жилетки R13 и леопардовой ресейл-шубы, в которых сняли рок-звезду Владимира Золотухина aka Zoloto (за стиль отвечала участница нашего сентябрьского рейтинга «Кто есть кто» Алина Фрост!), но, прежде всего, рады видеть на современном барде готические браслеты Hand Around с Wildhorn, бережно собранные русским сверхуспешным концепт-стором украшений Poison Drop.
Для сверхновых гастрономических звезд Петербурга — победительницы премии «ЧГЕ» в номинации «Прорыв среди шеф-поваров» Валерии Скуратовой и шеф-кондитера ресторанов Алексея Алексеева Ксении Соловьевой — стилист Олег Ульянов приготовил устойчивые жакеты и жилеты Only Me, созданные автором самых знаменитых экошуб в России Владимиром Трегубовым.
На Стивене Шарма и Романе Киселеве: пиджак USHATAVA
Гастро + фэшн коллаборация ноябрьского номера! Самые модные рестораторы новой волны Стивен Шарма и Роман Киселев заручились фэшн-поддержкой стилиста Александры Сухоненковой и примерили каноничные пиджаки Ushatava в интерьере хайпового бистро Casper (переизобретенный Schengen!).
Комментарии (0)