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Жакет Исаковой, экоустойчивый пиджак Скуратовой и украшения Zoloto: лучшие луки героев ноябрьского номера Собака.ru

Вам приталенный жакет Autentiments с плеч Виктории Исаковой, браслетный обвес Zoloto из Poison Drop или пиджаки Ushatava, которые носят создатели бистро Casper Стивен Шарма и Роман Киселев? Собрали в подборке самые классные луки героев ноябрьского номера Собака.ru!

Виктория Исакова

На Виктории: пиджак, легинсы AUTENTIMENTS, перчатки NAMELAZZ, кольца VERTIGO JEWELLERY LAB
Элина Шевченко

На Виктории: пиджак, легинсы AUTENTIMENTS, перчатки NAMELAZZ, кольца VERTIGO JEWELLERY LAB

На Виктории: костюм JM STUDIO, мюли PRINCIPE DI BOLOGNA (NO ONE), серьги и цепь HERALD PERCY (Poison Drop)
Элина Шевченко

На Виктории: костюм JM STUDIO, мюли PRINCIPE DI BOLOGNA (NO ONE), серьги и цепь HERALD PERCY (Poison Drop)

На Виктории: платье и перчатки VIVA VOX, сапоги PARIS TEXAS (ЦУМ), серьги VERTIGO JEWELLERY LAB, браслет QUECHUA (Poison Drop), очки GUCCI (Optics
Элина Шевченко

На Виктории: платье и перчатки VIVA VOX, сапоги PARIS TEXAS (ЦУМ), серьги VERTIGO JEWELLERY LAB, браслет QUECHUA (Poison Drop), очки GUCCI (Optics Gallery)

На Виктории: платье VIVA VOX
Элина Шевченко

На Виктории: платье VIVA VOX

На Виктории: тренч и перчатки VIVA VOX (ЦУМ)
Элина Шевченко

На Виктории: тренч и перчатки VIVA VOX (ЦУМ)

Формула стейтмент-образа актрисы Виктории Исаковой с ноябрьской обложки Собака.ru — вау-стайлинг Эльмиры Тулебаевой (по итогу съемки стала персональным стилистом актрисы!) и приталенный жакет с покатыми плечами от худруков Autentiments Анны Кранк и Анны Бернштейн. Плюс на съемке Виктория примерила точеный костюм JM Studio от Юлии Матвиенко, а также кружевной тренч и макси-платье в пайетках Viva Vox (сверкающее вау!).

Виктория Исакова — Макару Хлебникову: «Мы все должны быть чуть менее серьезными. По крайней мере, по отношению к себе»

Владимир Золотухин aka Zoloto

На Владимире: жилет R13 (ЦУМ), кольцо-печатка MOMOCREATURA, кожаный браслет с карабином HAND AROUND, браслет-цепь WILDHORN (все — Poison Drop)
Александр Калинин

На Владимире: жилет R13 (ЦУМ), кольцо-печатка MOMOCREATURA, кожаный браслет с карабином HAND AROUND, браслет-цепь WILDHORN (все — Poison Drop)

На Владимире: браслет HAND AROUND, браслет WILDHORN (все — Poison Drop)
Александр Калинин

На Владимире: браслет HAND AROUND, браслет WILDHORN (все — Poison Drop)

Мы в восторге от нарядных пиджаков, гранжевой жилетки R13 и леопардовой ресейл-шубы, в которых сняли рок-звезду Владимира Золотухина aka Zoloto (за стиль отвечала участница нашего сентябрьского рейтинга «Кто есть кто» Алина Фрост!), но, прежде всего, рады видеть на современном барде готические браслеты Hand Around с Wildhorn, бережно собранные русским сверхуспешным концепт-стором украшений Poison Drop.

Мы узнали курс Zoloto! Владимир Золотухин — о 10-летнем пути к славе, превращении из барда в рок-н-ролльщика и новом альбоме «Перевоплотиться»

Валерия Скуратова и Ксения Соловьева

На Валерии Скуратовой: жакет ONLY ME
Наталья Скворцова

На Валерии Скуратовой: жакет ONLY ME

На Ксении Соловьевой: жилет ONLY ME
Наталья Скворцова

На Ксении Соловьевой: жилет ONLY ME

Для сверхновых гастрономических звезд Петербурга — победительницы премии «ЧГЕ» в номинации «Прорыв среди шеф-поваров» Валерии Скуратовой и шеф-кондитера ресторанов Алексея Алексеева Ксении Соловьевой — стилист Олег Ульянов приготовил устойчивые жакеты и жилеты Only Me, созданные автором самых знаменитых экошуб в России Владимиром Трегубовым.

Кто качает? 5 сверхновых гастрономических звезд Петербурга

Стивен Шарма и Роман Киселев

На Стивене Шарма и Романе Киселеве: пиджак USHATAVA
Вероника Голдберг

На Стивене Шарма и Романе Киселеве: пиджак USHATAVA

Гастро + фэшн коллаборация ноябрьского номера! Самые модные рестораторы новой волны Стивен Шарма и Роман Киселев заручились фэшн-поддержкой стилиста Александры Сухоненковой и примерили каноничные пиджаки Ushatava в интерьере хайпового бистро Casper (переизобретенный Schengen!).

Самые модные рестораторы новой волны: Анри Бер, Стивен Шарма и Роман Киселев — создатели бистро Casper

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Материал из номера:
Ноябрь
Люди:
Стивен Шарма, Ксения Соловьева, Владимир Золотухин Валерия Скуратова, Роман Киселев

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