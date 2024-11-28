Жакет Исаковой, экоустойчивый пиджак Скуратовой и украшения Zoloto: лучшие луки героев ноябрьского номера Собака.ru

Формула стейтмент-образа актрисы Виктории Исаковой с ноябрьской обложки Собака.ru — вау-стайлинг Эльмиры Тулебаевой (по итогу съемки стала персональным стилистом актрисы!) и приталенный жакет с покатыми плечами от худруков Autentiments Анны Кранк и Анны Бернштейн. Плюс на съемке Виктория примерила точеный костюм JM Studio от Юлии Матвиенко, а также кружевной тренч и макси-платье в пайетках Viva Vox (сверкающее вау!).