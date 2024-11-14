Тирамису с соевым соусом и шоколад с чесноком: шеф-кондитер Ксения Соловьева — новая гастрозвезда Петербурга

Ксения Соловьева объединила кулинарные знания из книг и любовь к экспериментам, и преумножила их, работая в ресторанных проектах. Прежде чем делать луковый тарт татен или соединять шоколад с оливковым маслом и ферментированным чесноком в ресторанах у Алексея Алексеева (победитель премии «Что где есть в Петербурге» — 2023 в номинации «Лучший шеф-повар»), Ксения зомбировала нас феноменальными кексами в репинском файндайнинге Eclipse (серьезно настроенном на приход Michelin в наши широты!) и шефствовала в десерт-баре Minerals при отеле Wawelberg, где выпустила нашу любимую коллекцию безглютеновых пирожных: рисовый бисквит с муссом из корня сельдерея или дакуаз, пропитанный грибным сиропом.

Вот-вот в ресторанах Futurist и Inner с легкой татуированной руки Ксении (а рисунков на теле девушки, на минуточку, 25!) обновятся десертные карты. Спойлер: Соловьева предъявит микс клюквы и шалфея (это растение несправедливо редко используют в сладких блюдах!), а затем возьмется за реабилитацию лакрицы и покажет ее природный вкус в десерте с меренгой, миндалем и черносливом.