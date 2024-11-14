Тирамису с соевым соусом и шоколад с чесноком: шеф-кондитер Ксения Соловьева — новая гастрозвезда Петербурга

Кондитерский вундеркинд и перспективная энтузиастка, когда-то променявшая карьеру инженера-проектировщика высотных зданий на миксер и скалку — шеф-кондитер ресторанов Алексея Алексеева Ксения Соловьева.
Тренд: нестандартные десертные сочетания
Ксения Соловьева
На Ксении: жилет ONLY ME, серьги LIME
Ксения Соловьева объединила кулинарные знания из книг и любовь к экспериментам, и преумножила их, работая в ресторанных проектах. Прежде чем делать луковый тарт татен или соединять шоколад с оливковым маслом и ферментированным чесноком в ресторанах у Алексея Алексеева (победитель премии «Что где есть в Петербурге» — 2023 в номинации «Лучший шеф-повар»), Ксения зомбировала нас феноменальными кексами в репинском файндайнинге Eclipse (серьезно настроенном на приход Michelin в наши широты!) и шефствовала в десерт-баре Minerals при отеле Wawelberg, где выпустила нашу любимую коллекцию безглютеновых пирожных: рисовый бисквит с муссом из корня сельдерея или дакуаз, пропитанный грибным сиропом.
Вот-вот в ресторанах Futurist и Inner с легкой татуированной руки Ксении (а рисунков на теле девушки, на минуточку, 25!) обновятся десертные карты. Спойлер: Соловьева предъявит микс клюквы и шалфея (это растение несправедливо редко используют в сладких блюдах!), а затем возьмется за реабилитацию лакрицы и покажет ее природный вкус в десерте с меренгой, миндалем и черносливом.
Карамельный фондан для Futurist шеф-кондитер Ксения Соловьева объединила с халвой, яблоком и мятным мороженым
Ксения Соловьева:
«Мои десерты для Itameshi, новейшего итало-азиатского ресторана Алексея Алексеева, полностью отражают концепт «Италия плюс Азия». Шоколадный торт объединяет оливковое масло и ферментированный чеснок, который в сочетании с солодом и темной мукой начинает звучать черносливом. В очень легкий сабайон, который в Ломбардии подают со свежей клубникой, мы добавляем киви и юдзу. Мой главный фаворит — тирамису: старая добрая итальянская классика с нотками Японии в виде лимонной корки и карамели из соевого соуса.
Кажется, в Петербурге гости ресторанов много больше увлечены гастрономией, чем где-либо. Москвичам не нужен десерт из грибов, им достаточно базы, безусловной классики, а вот петербуржцы готовы пробовать, учиться и удивляться. Для творца это важно. Но при этом мой личный десертный топ очень простой. Киевский торт, обязательно с кремовыми розочками, и птичье молоко, что готовила на каждый праздник моя мама — с кремом из манной крупы.».
О еще четырех сверхновых гастрономических звездах Петербурга можно прочитать здесь!
Текст: Дарья Павлюкевич
Фото: Наталья Скворцова
Стиль: Олег Ульянов
Визаж и волосы: Ольга Лашкина
Свет: Василий Кабайлов Skypoint
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