11 бренд-визионеров, которые делают вау-визуал для марок и фэшн-платформ

Главный романтик фэшн-индустрии: в детстве пел в хоре на малой сцене Большого театра в честь 150-летия солнца осетинской поэзии Коста Хетагурова, а в юности стал первопроходцем владикавказского глянца, создав местный журнал POP (за счет совпадения названия даже пробрался в редакцию парижского Vogue и на кутюр Dior, Alexander Vauthier и Valentino, где от страха сел на очки Анны Винтур). Сейчас с успехом развивает две фэшн-субличности: как селебрити-стилист время от времени следит за луками певицы Анны Асти, Ксении Шипиловой (собирал на кутюрный показ Schiaparelli) и Виктории Одинцовой (не выходит из дома без точеных костюмов Ferragamo и приталенных бодиконов Balenciaga). А в роли дизайн-визионера в дуэте с Женей Павлин развивает бренд стритвира Planta Rosa. Одели в свои худи и тишотки главных модников (от Маши Комаровой и Марии Червоткиной до Salavat Kypere) и вывели визуал русских брендов на международный уровень: раздают лютый стайлинг-авангард на съемках и всегда находятся в поиске новых лиц (модель-явление Мария Лотта — находка Гатциева). Обещают открыть несколько новых магазинов и выпустить кучу крышесносных кампейнов.