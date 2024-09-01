11 бренд-визионеров, которые делают вау-визуал для марок и фэшн-платформ

Вывели русскую коммерческую фэшн-картинку на мировой уровень: проворачивают ребрендинги, хантят супермоделей, продумывают сет-дизайн и выстраивают селебрити в очередь к начинающим дизайнерам (а за топовыми стилистами теперь охота как за конструкторами-виртуозами).
Анна Слоникова
Влюбила русские бренды в тихо-роскошный стайлинг The Row и Jil Sander.
Юлианна Гриб
Собрала выдающееся бренд-портфолио и доросла до креативного директора лайфстайл-платформы NUSELF.
Эльмира Тулебаева
Преобразила фэшн-индустрию Петербурга: творческий диапазон — от мастеров гранжа 404 Not Found до бренда точеных смокингов JM Studio Юлии Матвиенко.
Инна Рыжик
Новый фэшн-дуэт в духе легендарной пары Светланы Вашеняк и Маши Поповой — стилист Инна Рыжик и фотограф Саша Нестерова.
Ибрагим Гатциев
В роли худрука Planta Rosa вывел визуал русских брендов на международный уровень.
Санан Гасанов
Устроил главный бренд-мейковер 2024 года — курирует перезапуск марки Victoria Andreyanova с 32-летней историей.
Камила Гумирова
Мастер глянцевого стайлинга: одевала Наталью Османн на Каннском кинофестивале, а теперь наводит фэшн-лоск на съемках русских брендов.
Валерия Кулинич
Восходящая звезда петербургского бренд-стайлинга: стилизует для Хаски, преппи-мастеров Aim Clo и супербренда Ushatava.
Алина Фрост
В роли стилиста ЦУМа зарекомендовала себя как блестящего знатока мужского гардероба (заверено Razumno, Ushatava и казахстанским Harper’s Bazaar).
Айшет Кужугет
Образцовая Miu Miu Girl с внушительным бренд-портфолио, сейчас — креативный консультант новорожденного бренда Stelmy.
Таня Миска Молока
Воспринимает стайлинг как создание высокохудожественного натюрморта (только взгляните на кампейны Тани для Viva la Vika и Lesyanebo!).
Анна Слоникова
Презентация Walk of Shame весна-лето — 2024
Слева направо: Алена Кравченко, Николай Чорней, Алтана Едеева, Андрей Артемов, Юлия Трухина.
Нижний ряд: Анна Слоникова
Кампейн Azi.Land
Влюбила русские бренды в тихо-роскошный стайлинг The Row и Jil Sander, научив снимать в кампейнах многослойные луки и усиливать образ за счет аксессуаров (как с жемчужным чокером для Studio 29). Набивала руку в редакции Elle и в роли бизнес-ассистента Алены Долецкой, а затем трудилась фэшн-директором платформы Nuself. Снимала для Azi Land в квартире Шахри Амирхановой с акварелями Ахмата Биканова, приклеенными к стене бумажным скотчем, креативила на съемках премиальной линейки Lime и помогала Оксане Пономаревой работать над вижуал-мейковером бренда полупрозрачного трикотажа Lyna+. Вдобавок стилизовала льняные платья в лукбуке Lynen Sky, стейтмент-украшения из бисера Beaded Breakfast и новую коллекцию Kalmanovich. А еще нередко сама заходит в кадр, как у спецов по кэжуалу Agreeg и Ateliermaru. Готовила выходы блогера Дарьи Клюкиной и сделала из лайфстайл-инфлюенсера Саши Новиковой российскую Леандру Медин (с капри-клеш и тапочками Miu Miu). Сейчас с восторгом наблюдаем за творческим союзом Слониковой с Walk of Shame Андрея Артемова: для презентации весенне-летней коллекции виртуозно миксовала кружевные бархатные мини с шелковыми поло, а ботильоны в блестках — с офискорными брюками.
Юлианна Гриб
В одно касание выводит визуал российских марок на уровень Carven и Jacquemus. Перебралась из Краснодара в Москву и за пять лет плодотворного стайлинга доросла до креативного директора лайфстайл-платформы Nuself. Собрала выдающееся портфолио — считай, гид по самым модным брендам страны: делала кампейны для мастеров трикотажа Mirstores, стилизовала преппи-толстовки Aim Clo с галстуками и спортивками, раздавала фибифайловский кэжуал на съемках 2mood и Totti, а также работала над стилизацией коллаборации мастеров авангардных оправ P.Y.E. с ювелирами Avgvst. «Главное в работе — это искренность по отношению к себе, окружающим и своему делу».
Эльмира Тулебаева
Отложила в сторону диплом конфликтолога СПбГУ и преобразила фэшн-индустрию Петербурга. Стилизовала кампейны гранжевых коллекций 404 Not Found, раздавала стиль на съемке солистки Мариинского театра Марии Ильюшкиной для мастеров кэжуал-базы из Петербурга You, научила классно носить смокинги JM Studio от Юлии Матвиенко и одела стритстайл-комика Илью Куруча в спортшик-худи на съемке для мультибрендового бутика Amazing Red. В роли арт-директора подготовила мейковер для профи базового гардероба Concept Club (увидим осенью!). Помимо брендов, снимала обложки Собака.ru с Аглаей Тарасовой, Любовью Аксеновой и Ренатой Литвиновой, плюс работала с журналом Black Square Анзора Канкулова и Гошей Рубчинским над петербургским номером Holiday Magazine. Переодела городской общепит: разработала форму для сотрудников Jolie, Juan, Mio, Crevette Bistrot и новорожденной «Пищи династии Минь» в доме Мурузи от команды El Copitas. Переезжает в Москву и планирует навести фэшн-порядок в городе (дайте шуму!).
Инна Рыжик
Новый фэшн-дуэт в духе легендарной пары Светланы Вашеняк и Маши Поповой — стилист Инна Рыжик и фотограф Саша Нестерова. Вместе отвечают за съемки (от Бали до Парижа) для бренда Pervert петербургской фанатки люкс-винтажа Насти Ножиной, снимают сумочные кампейны Mercy вместе с моделями из агентства Oldushka и раздают панк-шик на съемках украшений LevashovaElagina. Плюс в портфолио — работы для бренда точеных пиджаков Pitkina от Натальи Питкиной и кокеткорных бомберов Rejo. Прямо сейчас Рыжик и Нестерова готовятся к выходу на международный уровень и уже делают сезонные кампейны для лондонских мастеров кокеткора Self-Portrait: в новом сезоне Инна на примере модели Анастасии Брицыной советует мэтчить сумки-бантики бренда с шубами и дополнять стейтмент-лук жемчужным чокером.
Ибрагим Гатциев
Кампейн Planta Rosa
Бреннан Алдред в кампейне Planta Rosa
Виктория Одинцова, tg Viki_odi
Главный романтик фэшн-индустрии: в детстве пел в хоре на малой сцене Большого театра в честь 150-летия солнца осетинской поэзии Коста Хетагурова, а в юности стал первопроходцем владикавказского глянца, создав местный журнал POP (за счет совпадения названия даже пробрался в редакцию парижского Vogue и на кутюр Dior, Alexander Vauthier и Valentino, где от страха сел на очки Анны Винтур). Сейчас с успехом развивает две фэшн-субличности: как селебрити-стилист время от времени следит за луками певицы Анны Асти, Ксении Шипиловой (собирал на кутюрный показ Schiaparelli) и Виктории Одинцовой (не выходит из дома без точеных костюмов Ferragamo и приталенных бодиконов Balenciaga). А в роли дизайн-визионера в дуэте с Женей Павлин развивает бренд стритвира Planta Rosa. Одели в свои худи и тишотки главных модников (от Маши Комаровой и Марии Червоткиной до Salavat Kypere) и вывели визуал русских брендов на международный уровень: раздают лютый стайлинг-авангард на съемках и всегда находятся в поиске новых лиц (модель-явление Мария Лотта — находка Гатциева). Обещают открыть несколько новых магазинов и выпустить кучу крышесносных кампейнов.
Санан Гасанов
Коллекция Victoria Andreyanova, осень-зима — 2024
Кампейн Ushatava, осень-зима — 2023
Стилист с петербургским прошлым (ученик Академии Штиглица!) устроил главный бренд-мейковер 2024 года. Начинал с показов на Aurora Fashion Week, следом подтянул матчасть в Королевской академии изящных искусств Антверпена — знаний и опыта хватило на стилизацию шоу A. F. Vandevorst, работу личным дизайн-ассистентом Альбера Эльбаза во время запуска AZ Factory и стилизацию короткого метра Ренаты Литвиновой «Скромное обаяние волшебников» для Gucci. В 2020 году объединился с дизайнером Нино Шаматавой и стал креативным со-директором Ushatava: при нем модный дом запустил подиумную линейку Research и наладил регулярный выпуск базовых коллекций (в соответствии с сезонностью!). Сейчас курирует перезапуск марки Victoria Andreyanova с 32-летней историей — в ответе за обновление концепции, суперстайлинг и создание новой осенне-зимней коллекции Since 1992 (с леопардовыми свиферами, пушистыми шубами и меховыми шапками-таблетками).
Камила Гумирова
Мастер глянцевого стайлинга: одела в платье Kalmanovich инфлюенсера Наталью Османн на красную дорожку Каннского кинофестиваля, а теперь наводит фэшн-лоск на съемках русских брендов. Стилизовала кольца-топазы и подвески на шелковой ленте для ювелиров Secrets, сотрудничала с петербургским мультибрендом Babochka и профи стейтмент-пиджаков YuliaWave. Отвечает за сезонные кампейны IDOL, бросая вызов стилистам Max Mara и Massimo Dutti. Начинала работать с фотографом Сашей Нестеровой, снимала кампейн Edem вместе с Максимом Чуркиным, но образцовый творческий союз сложился с Ириной Кузьминой: их творческие съемки с моделями Аной Россоловской и Камилой Гасановой покорили инсайдеров индустрии Ксению Чилингарову и Алину Григалашвили (пророчат работам Камилы и Иры место в принте Vogue или The Gentlewoman).
Валерия Кулинич
Начинала с работ для миниатюрной марки украшений OM FM (есть в 47 Store), а теперь живет между Петербургом и Москвой, стилизуя для Хаски, преппи-мастеров Aim Clo и экспериментального модного дома Ushatava. Одела в пэчворк-деним Neegoosh Марию Комарову для шоу «Бабкульт» и прокачала певицу Mirele до дивы гранжа в съемке The Blueprint. Родные петербургские локалы в приоритете: сумела объединить в одном луке подвесы Alvaar с рыбацкими сапогами (а главное, на берегу Финского залива!), умело миксует в кадре панк-свитеры Ugly Sweaters Club и раздает детский фэшн в лукбуках Sela. Всегда держит при себе лаймовый кейс для телефона JENËK и носит в роли амулета серебряную серьгу-ромашку от художника Александра Карпинского.
Алина Фрост
Проделала путь от ассистента стилиста в журналах Hello! и Tatler до ЦУМа: в главном (и самом модном!) универмаге страны отвечает за мужской стайлинг в кампаниях и на TSUM Fashion Show. Зарекомендовала себя как блестящий знаток мужского гардероба: помогала потомственному обувщику Алене Лозовской стили- зовать линейку Razumno Men и отвечала за образы режиссера Юрия Быкова для казахстанского Harper’s Bazaar. Женский фэшн тоже по силам: работала над лукбуком Bluestore, а сейчас взялась за коллекции линии Garderobe супербренда Ushatava. В осенне-зимней коллекции освоила баленсиаговскую деконструкцию: превратила платок в платье, закрепив на груди при помощи пояса, и замиксовала оверсайз-худи с микрошортами и широкими сапогами (их уже примерила королева тру-крайма Саша Сулим на съемке с Леонидом Каневским!).
Айшет Кужугет
Образцовая Miu Miu Girl (6 лет работала в российском представительстве бренда), которую Наталья Гольденберг снимала для кампаний универмага «Цветной» и проекта Vogue «Наташина мечта». Начала носить палубные туфли и сетчатые чепчики еще до того, как это стало мейнстримом, а сейчас выступает креативным консультантом новорожденного бренда Stelmy — брюки из дебютной коллекции уже выгуливают инфлюенсеры Саша Новикова и Лилиана Григалашвили. Помогает собирать луки светскому непо-хостеру Ксении Китаевой и раздает стиль тувинской modern princess, появляясь в кадрах кампаний Roseville, Sanchy и фэшн-платформы NUSELF.
Таня Миска Молока
Воспринимает стайлинг как создание высокохудожественного натюрморта: работала в 12 Storeez, но преуспела в роли независимого бренд-стилиста. Трудилась над кампейнами петербуржцев Osome2some, миксовала каракулевые шубы Luda Nikishina с золотистыми туфельками на киттен хиле, наряжала бренд-стилиста Анну Слоникову для Choux (сейчас отвечает за весь визуал бренда!) и в дуэте с фотографом Марией Михеевой виртуозно снимала украшения Viva la Vika на головке сыра. Дружна с лиссабонским бюро CENTA (мастера арт-дирекшна и сет+гастродизайна, сотрудничающие с Loewe, Zara и H&M) — вместе готовили проект для нью-йоркских профи кокеткора Sandy Liang с моделью Ольгой Обумовой в главной роли. Догадалась носить огромную резинку-бантик в роли шапки-пельменя (и покорила соцсети своим модным фокусом), а для мастеров стейтмент-пиджаков Lesyanebo дополнила луки барочным париком-лебедем (главный герой 2024 года по зороастрийскому календарю!).
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