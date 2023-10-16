Влад Прахт вместе с женой Анной вывел кожевенное дело своего деда Арнольда Прахта на новый уровень: влюбил в петербургские экосумки Arny Praht (в лучших традициях Coperni Swipe и Valentino Vsling вместе взятых) всю страну (в числе преданных фанатов — Salavat Kypere и Света Comrade), упражняясь в экологичных альтернативах коже не хуже Stella McCartney, Ganni и Balenciaga. Секрет производства — микропористая пленка из полиуретана, которая наносится на тканую основу из хлопка, финальный штрих — подкладка из искусственного шелка. Важно: Arny Praht открыли на Петроградке флагман из Петербурга будущего (с космическими капсулами-примерочными и клатчами-голограммами), плюс регулярно практикуют добро в коллаборациях с «Антон тут рядом»: на этот раз подопечные фонда придумали сумки в виде угрюмого заяца, розового муравьеда и панды в колготках (кто ты сегодня?).

Что брать: каркасную Tetris (этичная альтернатива Bottega Cassette), шоперы Post, мимикрирующие под графитовый деним, и ридикюль-сердце Crush (экошпилька в сторону Alaïa).