Мы последние, кто упрекнет петербуржцев в осознанности, но в городе трех революций назревает четвертая — экопереворот. Только здесь делают пуховики из переработанного океанического пластика, первыми придумывают шубы из экомеха с утеплителем, конструируют полиуретановые сумки-муравьеды, практикуют арт-апсайкл и шьют самые устойчивые ватники.
Arny Praht
Сумка «Розовый муравьед» из коллаборации Arny Praht и «Антон тут рядом»
Влад Прахт вместе с женой Анной вывел кожевенное дело своего деда Арнольда Прахта на новый уровень: влюбил в петербургские экосумки Arny Praht (в лучших традициях Coperni Swipe и Valentino Vsling вместе взятых) всю страну (в числе преданных фанатов — Salavat Kypere и Света Comrade), упражняясь в экологичных альтернативах коже не хуже Stella McCartney, Ganni и Balenciaga. Секрет производства — микропористая пленка из полиуретана, которая наносится на тканую основу из хлопка, финальный штрих — подкладка из искусственного шелка. Важно: Arny Praht открыли на Петроградке флагман из Петербурга будущего (с космическими капсулами-примерочными и клатчами-голограммами), плюс регулярно практикуют добро в коллаборациях с «Антон тут рядом»: на этот раз подопечные фонда придумали сумки в виде угрюмого заяца, розового муравьеда и панды в колготках (кто ты сегодня?).
Что брать: каркасную Tetris (этичная альтернатива Bottega Cassette), шоперы Post, мимикрирующие под графитовый деним, и ридикюль-сердце Crush (экошпилька в сторону Alaïa).
Rishi
Фэшн-стартап Маргариты Резниковой, выпускницы петербургской «Тряпки» (именитого СПбГУПТД), живет по всем канонам постмодерна и деним-кутюра. `Rishi переизобретает джинсу из промышленного вторсырья (и двигает цикличное производство в мейнстрим): остатки кашкорсе и футера превращаются в сложносочиненные рубашки, а ветхие джинсы — в пэчворк-корсеты на манер Blumarine, которые носят фэшн-фотограф Саша Буримова и модель Елизавета Миняева.
Что брать: юбку Vasanta, сшитую из крапивы (в мыслях о диких лебедях), и платье Marial с акцентными разрезами (в духе экокутюра Хайдера Акерманна для Jean Paul Gaultier) — из купры и тенселя на основе волокон эвкалипта и кокоса.
Only Me
Оставляем натуральный мех в первобытном прошлом: культовые петербургские шубы Only Me сшиты из экоматериала Valtherm, за что удостоены знака Fur Free Retailer (а заодно внимания Памелы Андерсон и Ким Кардашьян). Фаундер Владимир Трегубов из студента петербургского Политеха превратился в адепта этичной роскоши (с благодарностью от Белого дома) и придумал инновационное вау-комбо — подбивать искусственный мех слоем утеплителя, чтобы чебурашки могли пережить петербургский мороз в –25 по Цельсию. Трегубов и сейчас не останавливается на достигнутом: в новом сезоне бренд дебютировал с линейкой пальто из переработанной шерсти. Все вещи — в лучших традициях power-dressing: в оверсайз-силуэте с четкой линией плеча, двубортной застежкой и пиджачным воротником (эковызов Энтони Ваккарелло).
Что брать: лео-бомбер и стеганую ушанку с завязками (ждем на фотографиях Стивена Мейзела).
Urban Tiger
Фаундер Анастасия Пиорунская начинала Urban Tiger с пошива аутдор-одежды, но испытала экокатарсис на цеховой эковыставке ISPO. Монтажная склейка — и бренд начал шить вневременную базу (на века, а не на два-три сезона) из натуральных тканей (хиты — биоразлагаемый бамбук и конопля), которую уже примерили поп-рокерша Alyona Poli и стилисты Лена Червова и Екатерина Доценко. Плюс в портфолио — экоколлаборация с художником Константином Юрьевым с принтами флоры Занзибара и Бали, арт-капсула в тандеме с поп-анималистом Вовой Цыганом и негласное звание Uniqlo петербургских широт.
Одежда на морозы из новой коллекции — не исключение из экоправил: костюмные жакеты сотканы из переработанной поливискозы, а пуховики дали вторую жизнь нейлону и океаническому пластику (бутылки переплавляют в крошку, из которой делаются нити эфирного волокна Repreve для утеплителя).
Что брать: двубортные стейтмент-пиджаки и джемперы оттенка ferragamo blue.
Vatnique
Ватник Vatnique — новый (старый) пуховик. И фэшн-код этого бренда ультрасовременных тулупчиков — стоковые ткани и переработанные материалы, агендерность и модно-социальная ирония. Фаундеры Кирилл Ступченко и Алексей Сорокин начинали в 2018-м с рубашки на стеганом утеплителе и за пару дропов доросли до ватник-кутюра: куртки оттенка shocking pink имени Эльзы Скиапарелли и вещи из жаккарда с растительными принтами в честь Дриса Ван Нотена. Плюс творят арт-фэшн с оммажами Дэвиду Хокни, Кацусике Хокусаю, Йозефу Бойсу и кобальткору Ива Кляйна, чем заслужили доверие всего модного инфополя: от соосновательницы сумочного хаба The Cultt Татьяны Ермаковой до гранд-фэшн телеграмеров Наталии Архангельской, Алины Григалашвили и Леры Парфеновой. На волне успеха Vatnique не забывают про экоистоки: шьют из бельгийского утеплителя Isosoft и японского гипоаллергенного меха, плюс принимают ношеные куртки и передают нуждающимся по программе Cyclique. Из осенних новинок в киоске — брюки с рубашкой из велюра оттенка бургунди (бросают вызов Сабато де Сарно в Gucci), плюс обещают образцовый тейлоринг: сорочки из японских тканей, пальто и пиджаки.
Что брать: polka-dot бомбюшон (не кляксы, а трибьют Кусаме!) и стеганую тужурку под ватник и без него — морозы нипочем!
Manicure Vampire
Штаны из коллаборации abstract & routine world tour 2023
Бомбер Alien от Manicure Vampire
Панк-кутюрье Manicure Vampire раздают арт-ресайкл и гранж-шик. Дуэт Ксении Черемновой и Димы Вишнеева делают эклектичный кастом (с игрушками, этикетками и скинами роблоксеров!), совмещают хардкор и Barbie craze в джинсах-палаццо и превращают сотни деним-карманов в одну-единственную (и неповторимую) юбку. Не ограничиваются вещами и мастерят кресла-франкенштейны (и даже затянули в пэчворк целый грузовик в сотрудничестве с Befree), а в октябре показывают вещи с рок-принтами (от фруктов и сантехники до зубных протезов) в коллаборации abstract & routine world tour 2023 со студией печати «Ямайка». Коллекции Manicure Vampire стоило бы уже выставлять на blazar, а пока их носит Soda Luv!
Что брать: барби-джинсы (как тебе такое, Гленн Мартенс?) и велюровый пиджак с граффити-пэчворком.
Текст ПОЛИНА ШЕВЦОВА
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