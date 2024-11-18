Кто качает? 5 сверхновых гастрономических звезд Петербурга

Они соединяют шоколад и ферментированный чеснок, разводят коз и кур, варят сыр и создают образовательные курсы! За какой сверхновой звездой следить? Кто качает гастрономическую сцену Петербурга прямо сейчас? Шеф-редактор рубрики «Еда» Дарья Павлюкевич представляет 5 молодых шефов, которые задают тренды и ведут за собой молодых профи, и призывает присмотреться к ним!
Гастровайбы на весь город раздают дико обаятельный бренд-шеф “italy & co.” Сергей Гальцев, автор великих завтраков в Frantsuza Bistrot Юлия Конева и наш новый краш, пиццагик и шеф-повар Mill Александр Григоренко
Юлия Конева
Если вы еще не пробовали сенсационный завтрак от Юлии Коневой во Frantsuza Bistrot —скрэмбл с обжаренным кальмаром и ромейном и яйца пашот с утиным бифштексом — ни слова больше! И если вы не знакомы с новой звездой гастрономического Петербурга, знакомьтесь. В СV Юлии — работа в светском ресторане «Сад» и карьерный путь в Harvest и Recolte. Но именно во Frantsuza Bistrot под присмотром главного по пате крут Ивана Фролухина (победитель премии «Что где есть в Петербурге» — 2024 в номинации «Лучший шеф-повар») Конева доросла до главного дирижера кухни.
Владимир Батов
Владимир Батов, шеф-повар ресторана Hvoy, бара-гостиной Roots и беседки Chef's Tаble (все это гастропроекты загородного — и очень красивого! — отеля We Lodge на Медном озере) предстает в новом статусе — фермера. Теперь Владимир варит сыр из молока собственных коз (14 голов!) и выращивает травы и цветы для своих блюд. Летом Батов создал оранжерею, в которой колосились 30 видов ботаникалов: от шалфея и бегонии до кислицы и смородины.
Сергей Гальцев
Обожаем перформанс Сергея Гальцева, когда в живописном дворе особняка Мясникова на террасе ресторана Juan бренд-шеф «italy & co.» готовит гигантскую паэлью на сковороде диаметром 100 см. Что ж, дико обаятельный победитель премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2024 в номинации «Лучший шеф-повар» и претендент на звание всеобщего дарлинга может не только в показательные выступления, но и в изобретательный комфорт-фуд: агуачили из гребешка с киви или пинчос с копченой уткой и угольным бри поднимут ваш вайб в любой непонятной ситуации.
Александр Григоренко
В бистро-пиццерии от евангелистов ферментации из ресторана Meal Григоренко готовит эталонную пиццу из теста на закваске в дровяной печи на березе, которую по спецзаказу собрали ребята из «Жарушки» — российские профи в области оборудования для готовки на открытом огне. Муку поставляют крафтовые фермеры «О’Ника» из Ставропольского края, которые сами выращивают зерно и сами его мелют. Продукты в Mill выбирают по принципу «чем ближе к ресторану, тем лучше». Исключение составляют оливковое масло и томаты San Marzano.
Ксения Соловьева
Прежде чем делать луковый тарт татен или соединять шоколад с оливковым маслом и ферментированным чесноком в ресторанах у Алексея Алексеева (победитель премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2023 в номинации «Лучший шеф-повар»), Ксения зомбировала нас феноменальными кексами в репинском файндайнинге Eclipse (серьезно настроенном на приход Michelin в наши широты!) и шефствовала в десерт-баре Minerals при отеле Wawelberg.
Текст: Дарья Павлюкевич
Фото: Наталья Скворцова
Стиль: Олег Ульянов
Визаж и волосы: Ольга Лашкина
Свет: Василий Кабайлов Skypoint
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