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Кто качает? 5 сверхновых гастрономических звезд Петербурга

Они соединяют шоколад и ферментированный чеснок, разводят коз и кур, варят сыр и создают образовательные курсы! За какой сверхновой звездой следить? Кто качает гастрономическую сцену Петербурга прямо сейчас? Шеф-редактор рубрики «Еда» Дарья Павлюкевич представляет 5 молодых шефов, которые задают тренды и ведут за собой молодых профи, и призывает присмотреться к ним!

Гастровайбы на весь город раздают дико обаятельный бренд-шеф “italy & co.” Сергей Гальцев, автор великих завтраков в Frantsuza Bistrot Юлия Конева и наш новый краш, пиццагик и шеф-повар Mill Александр Григоренко

Юлия Конева

шеф-повар Frantsuza Bistro
Владимир Батов

шеф-повар HVOY
Сергей Гальцев

бренд-шеф «italy&co.»
Александр Григоренко

шеф-повар Mill
Ксения Соловьева

шеф-кондитер ресторанов Алексея Алексеева

Шеф-повар Frantsuza Bistrot Юлия Конева одновременно готовит сенсационные завтраки, стоит на раздаче, обучает команду и продвигает в массы гастрономическое образование

Юлия Конева
Наталья Скворцова

Юлия Конева

Если вы еще не пробовали сенсационный завтрак от Юлии Коневой во Frantsuza Bistrot —скрэмбл с обжаренным кальмаром и ромейном и яйца пашот с утиным бифштексом — ни слова больше! И если вы не знакомы с новой звездой гастрономического Петербурга, знакомьтесь. В СV Юлии — работа в светском ресторане «Сад» и карьерный путь в Harvest и Recolte. Но именно во Frantsuza Bistrot под присмотром главного по пате крут Ивана Фролухина (победитель премии «Что где есть в Петербурге» — 2024 в номинации «Лучший шеф-повар») Конева доросла до главного дирижера кухни.

Шеф-повар гастропроектов загородного отеля We Lodge Владимир Батов предстал в новом статусе — фермера! 

Владимир Батов
Предоставлено пресс-службой ресторана HVOY

Владимир Батов

Владимир Батов, шеф-повар ресторана Hvoy, бара-гостиной Roots и беседки Chef's Tаble (все это гастропроекты загородного — и очень красивого! — отеля We Lodge на Медном озере) предстает в новом статусе — фермера. Теперь Владимир варит сыр из молока собственных коз (14 голов!) и выращивает травы и цветы для своих блюд. Летом Батов создал оранжерею, в которой колосились 30 видов ботаникалов: от шалфея и бегонии до кислицы и смородины.

Бренд-шеф «italy&co.» Сергей Гальцев (победитель премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2024) может и в перформанс, и в изобретательный комфорт-фуд

Сергей Гальцев
Наталья Скворцова

Сергей Гальцев

Обожаем перформанс Сергея Гальцева, когда в живописном дворе особняка Мясникова на террасе ресторана Juan бренд-шеф «italy & co.» готовит гигантскую паэлью на сковороде диаметром 100 см. Что ж, дико обаятельный победитель премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2024 в номинации «Лучший шеф-повар» и претендент на звание всеобщего дарлинга может не только в показательные выступления, но и в изобретательный комфорт-фуд: агуачили из гребешка с киви или пинчос с копченой уткой и угольным бри поднимут ваш вайб в любой непонятной ситуации.

Гик муки и теста, ярый байкер (объездил на мотоцикле шесть стран Европы!) и новый краш редакции Собака.ru — все это о шеф-поваре итальянского бистро Mill Александре Григоренко

Александр Григоренко
Предоставлено пресс-службой ресторана Mill

Александр Григоренко

В бистро-пиццерии от евангелистов ферментации из ресторана Meal Григоренко готовит эталонную пиццу из теста на закваске в дровяной печи на березе, которую по спецзаказу собрали ребята из «Жарушки» — российские профи в области оборудования для готовки на открытом огне. Муку поставляют крафтовые фермеры «О’Ника» из Ставропольского края, которые сами выращивают зерно и сами его мелют. Продукты в Mill выбирают по принципу «чем ближе к ресторану, тем лучше». Исключение составляют оливковое масло и томаты San Marzano.

Кондитерский вундеркинд и перспективная энтузиастка, когда-то променявшая карьеру инженера-проектировщика высотных зданий на миксер и скалку — шеф-кондитер ресторанов Алексея Алексеева Ксения Соловьева

Ксения Соловьева
Наталья Скворцова

Ксения Соловьева

Прежде чем делать луковый тарт татен или соединять шоколад с оливковым маслом и ферментированным чесноком в ресторанах у Алексея Алексеева (победитель премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2023 в номинации «Лучший шеф-повар»), Ксения зомбировала нас феноменальными кексами в репинском файндайнинге Eclipse (серьезно настроенном на приход Michelin в наши широты!) и шефствовала в десерт-баре Minerals при отеле Wawelberg.

Текст: Дарья Павлюкевич

Фото: Наталья Скворцова

Стиль: Олег Ульянов

Визаж и волосы: Ольга Лашкина

Свет: Василий Кабайлов Skypoint

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Ноябрь

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