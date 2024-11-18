Бобр, дикий голубь и гель из березового кваса: в ресторане «ЕМ» новый сет от шеф-повара Валерии Скуратовой

Большой шаг от военмеха и ракетостроения до главной кулинарной академии мира, Le Cordon Bleu в Париже, привел Валерию сначала в White Rabbit в Москве, а затем на кухни Kuznyahouse и Sea, Signora в Петербурге — пока в 2023 году ресторатор Эдуард Мурадян не завербовал ее в свой «ЕМ» — первый ресторан Петербурга, предложивший сет-меню only.

Здесь шеф-повар уже сменила 8 сетов: миксовала улитки с фиалками, грейпфрут — с синими яблоками.