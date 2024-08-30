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Герои

Гламур — наш лайфстайл! Собрали классный трендбук на осень для поколения альфа

Раздаем стиль с пеленок: учим моду по шортсам, разбираем стритстайл (Зендея vs Лана Дель Рей), наблюдаем (и записываем!) за главными брендами и пересобираем взрослые тренды.

Пальто-коконы, сумки-мишки и ремешки-бабочки: что брать детям на осень в ДЛТ?

Складываем в осенний стартерпак все самое пастельное, кашемировое и вязаное из ДЛТ. Не выходим из дома без заколок-бантиков (как поп-звезда Сабрина Карпентер) и пережидаем холода в коконе (метод заверен Christian Cowan).

Ранцы-леденцы, лео-кардиганы и брюки в елочку: выбрали классную школьную форму, которая вам и не снилась

Изучили новые коллекции в салонах «Кенгуру», чтобы раздать школьного стиля строго по подиумному дресскоду: носим брючные костюмы с рюкзаками в шашечку (как у Louis Vuitton), а плиссированные мини — с яркими колготками в лапшичку (как у Miu Miu).

Разбираемся в детском офискоре с совладельцем «Подписных изданий» Михаилом Ивановым (и его детьми — Мишей и Марусей!)

В школу и библиотеку — как на работу! Привыкаем к точеным костюмам, белым сорочкам, тренчам и брифкейсам с отрочества, чтоб всё как у больших — в Carven, Ferragamo и Chanel.

Пятнистые пинетки, лео-платья и дикие комбинезоны: приручаем котенка леопарда с худруком Atelier Biser и мамой шести детей Ксенией Подвальной

Это дичь! Самый важный зоотренд года — молодой леопард. Главные по пятнышкам: Alaia (предлагают миксовать с мехом), Diesel (рекомендуют нещадно рвать и мэтчить с розочками) и Balenciaga (голосуют за тотал-лук).

Алые моксы, бархатные платья и пуховики-вишни: нашли лучшие детские вещи в красном цвете вместе с инфлюэнсером (и молодой матерью!) Марией Червоткиной

«Если сомневаетесь, надевайте красное» — учим наизусть заветы дизайнера Билла Бласса. В этом сезоне в команде Билла фэшн-отличники Демна Гвасалия и Симон Роша.

Гранжевые ветровки, стоунвошд-худи и рабочие комбинезоны: разбираемся в детском стритвире с худруком бренда Geneva Матвеем Ларионенко

Вместо физкультурных легинсов и тишоток носим по примеру Balenciaga и Diesel стоунвошд-худи, гранжевые спортивки и кеды на платформе — на зависть взрослым (от Вовы Адидаса до «Черных псов» Йе и Гоши Рубчинского).

Платья-пирожные, брелки-конфеты и сумки-мороженое: разбираемся в кид-кокеткоре с главным рэп-ювелиром страны Дмитрием Кузнецовым

По мотивам корпуса произведений Simone Rocha, Cecilie Bahnsen и последней коллекции Prada миксуем тюль и кружево, банты и оборки, чепчики и воротнички и даже мороженое и лебедей!

Гусиная лапка, тартан и виши: выбираем лучшие детские вещи в клетку с фаундерами Arny Praht (и родителями двойняшек!) Анной и Владом Прахтами

Отступаем три клеточки и косплеим взрослые коллекции Acne Studios, Chloe и Burberry. Миксуем разные паттерны, изучаем шотландские тартаны, ищем десять отличий между гусиной лапкой, собачьим зубом и принцем Уэльским!

Сумки-зефирки, кардиганы-ромашки и футболки-бантики: гид по детскому dollcore от фэшн-директора Собака.ru Юлии Машнич

Гротескные рюши, юбки-баллоны, свитеры-сердечки и остромодные панталоны-блумерсы — наш кукольный стартерпак по мотивам трендовой dollcore-эстетики и балета «Коппелия» Лео Делиба в Мариинке (новый «Щелкунчик»!).

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Материал из номера:
Август

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