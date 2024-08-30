Гламур — наш лайфстайл! Собрали классный трендбук на осень для поколения альфа

Раздаем стиль с пеленок: учим моду по шортсам, разбираем стритстайл (Зендея vs Лана Дель Рей), наблюдаем (и записываем!) за главными брендами и пересобираем взрослые тренды.
Складываем в осенний стартерпак все самое пастельное, кашемировое и вязаное из ДЛТ. Не выходим из дома без заколок-бантиков (как поп-звезда Сабрина Карпентер) и пережидаем холода в коконе (метод заверен Christian Cowan).
Изучили новые коллекции в салонах «Кенгуру», чтобы раздать школьного стиля строго по подиумному дресскоду: носим брючные костюмы с рюкзаками в шашечку (как у Louis Vuitton), а плиссированные мини — с яркими колготками в лапшичку (как у Miu Miu).
В школу и библиотеку — как на работу! Привыкаем к точеным костюмам, белым сорочкам, тренчам и брифкейсам с отрочества, чтоб всё как у больших — в Carven, Ferragamo и Chanel.
Это дичь! Самый важный зоотренд года — молодой леопард. Главные по пятнышкам: Alaia (предлагают миксовать с мехом), Diesel (рекомендуют нещадно рвать и мэтчить с розочками) и Balenciaga (голосуют за тотал-лук).
«Если сомневаетесь, надевайте красное» — учим наизусть заветы дизайнера Билла Бласса. В этом сезоне в команде Билла фэшн-отличники Демна Гвасалия и Симон Роша.
Вместо физкультурных легинсов и тишоток носим по примеру Balenciaga и Diesel стоунвошд-худи, гранжевые спортивки и кеды на платформе — на зависть взрослым (от Вовы Адидаса до «Черных псов» Йе и Гоши Рубчинского).
По мотивам корпуса произведений Simone Rocha, Cecilie Bahnsen и последней коллекции Prada миксуем тюль и кружево, банты и оборки, чепчики и воротнички и даже мороженое и лебедей!
Отступаем три клеточки и косплеим взрослые коллекции Acne Studios, Chloe и Burberry. Миксуем разные паттерны, изучаем шотландские тартаны, ищем десять отличий между гусиной лапкой, собачьим зубом и принцем Уэльским!
Гротескные рюши, юбки-баллоны, свитеры-сердечки и остромодные панталоны-блумерсы — наш кукольный стартерпак по мотивам трендовой dollcore-эстетики и балета «Коппелия» Лео Делиба в Мариинке (новый «Щелкунчик»!).
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