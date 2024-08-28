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Вещи

Платья-пирожные, брелки-конфеты и сумки-мороженое: разбираемся в кид-кокеткоре с главным рэп-ювелиром страны Дмитрием Кузнецовым

По мотивам корпуса произведений Simone Rocha, Cecilie Bahnsen и последней коллекции Prada миксуем тюль и кружево, банты и оборки, чепчики и воротнички и даже мороженое и лебедей!

Дмитрий Кузнецов

Ювелир-самородок успевает рулить главным российским брендом рэпукрашений Mozi J, сочинять коллаборации с московским «Динамо» и блогерами-миллионниками (от Дилары Зинатуллиной и Дины Саевой до Инстасамки), а еще триджы в неделю ходить в бассейн вместе с детьми: Весной и Давидом.

Дмитрий и Яна, Весна, 7 лет, Давид, 4 года Фотограф: Ника Панфилова
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Дмитрий и Яна, Весна, 7 лет, Давид, 4 года
Фотограф: Ника Панфилова 

Как развивать

Дети слишком энергичные — такие же, как их папа. Обязательно трижды в неделю занимаемся плаванием, по возможности вместе ходим на гимнастику.

Что читать

Недавно я написал сказку о маленьком мальчике, который слушает историю своего дедушки про то, как он однажды сделал предложение своей возлюбленной бабушке. Называется «Ограненный алмаз», скоро выйдет книга — ищите в бутике Mozi J на «Севкабеле».

Что где есть в Петербурге

Вместе с детьми едим в ресторане Eat Me на «Садовой» и в семейном клубе Mouse House на Петроградке.

Лучшее детское место

Рядом с родителями.

 

Сумка Ulyana Sergeenko, 300 000 руб.
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Сумка Ulyana Sergeenko, 300 000 руб.

Платье Sasha Kim, 46 900 руб. Амбассадоры роялкора и балеткора: в каскадах Фатима Sasha Kim регулярно утопают дочери Лены Перминовой, Кати Мухиной и
Архивы пресс-служб

Платье Sasha Kim, 46 900 руб.

Амбассадоры роялкора и балеткора: в каскадах Фатима Sasha Kim регулярно утопают дочери Лены Перминовой, Кати Мухиной и Филиппа Киркорова

Бант Ulyana Sergeenko, 25 000 руб.
Архивы пресс-служб

Бант Ulyana Sergeenko, 25 000 руб.

Платье Masterpeace, 15 000 руб.
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Платье Masterpeace, 15 000 руб.

Ремень Blumarine, ДЛТ, 11 250 руб.
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Ремень Blumarine, ДЛТ, 11 250 руб.

Подвеска Mozi J
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Подвеска Mozi J

Куртка Country Textile, 8 900 руб.
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Куртка Country Textile, 8 900 руб.

Платье Unique Fabrique, 7 900 руб.
Архивы пресс-служб

Платье Unique Fabrique, 7 900 руб.

Платье Marzipan, 7 400 руб.
Архивы пресс-служб

Платье Marzipan, 7 400 руб.

Кардиган Balabala
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Кардиган Balabala

Брелок Arny Praht, 2 400 руб.
Архивы пресс-служб

Брелок Arny Praht, 2 400 руб.

Текст: Полина Шевцова, Юлия Машнич

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Материал из номера:
Август

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