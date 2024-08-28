Платья-пирожные, брелки-конфеты и сумки-мороженое: разбираемся в кид-кокеткоре с главным рэп-ювелиром страны Дмитрием Кузнецовым

Как развивать

Дети слишком энергичные — такие же, как их папа. Обязательно трижды в неделю занимаемся плаванием, по возможности вместе ходим на гимнастику.

Что читать

Недавно я написал сказку о маленьком мальчике, который слушает историю своего дедушки про то, как он однажды сделал предложение своей возлюбленной бабушке. Называется «Ограненный алмаз», скоро выйдет книга — ищите в бутике Mozi J на «Севкабеле».

Что где есть в Петербурге

Вместе с детьми едим в ресторане Eat Me на «Садовой» и в семейном клубе Mouse House на Петроградке.

Лучшее детское место

Рядом с родителями.