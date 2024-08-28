Платья-пирожные, брелки-конфеты и сумки-мороженое: разбираемся в кид-кокеткоре с главным рэп-ювелиром страны Дмитрием Кузнецовым

По мотивам корпуса произведений Simone Rocha, Cecilie Bahnsen и последней коллекции Prada миксуем тюль и кружево, банты и оборки, чепчики и воротнички и даже мороженое и лебедей!
Дмитрий Кузнецов
Ювелир-самородок успевает рулить главным российским брендом рэпукрашений Mozi J, сочинять коллаборации с московским «Динамо» и блогерами-миллионниками (от Дилары Зинатуллиной и Дины Саевой до Инстасамки), а еще триджы в неделю ходить в бассейн вместе с детьми: Весной и Давидом.
Дмитрий и Яна, Весна, 7 лет, Давид, 4 года
Фотограф: Ника Панфилова
Как развивать
Дети слишком энергичные — такие же, как их папа. Обязательно трижды в неделю занимаемся плаванием, по возможности вместе ходим на гимнастику.
Что читать
Недавно я написал сказку о маленьком мальчике, который слушает историю своего дедушки про то, как он однажды сделал предложение своей возлюбленной бабушке. Называется «Ограненный алмаз», скоро выйдет книга — ищите в бутике Mozi J на «Севкабеле».
Что где есть в Петербурге
Вместе с детьми едим в ресторане Eat Me на «Садовой» и в семейном клубе Mouse House на Петроградке.
Лучшее детское место
Рядом с родителями.
Амбассадоры роялкора и балеткора: в каскадах Фатима Sasha Kim регулярно утопают дочери Лены Перминовой, Кати Мухиной и Филиппа Киркорова
Подвеска Mozi J
Кардиган Balabala
Текст: Полина Шевцова, Юлия Машнич
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