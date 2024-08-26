Разбираемся в детском офискоре с совладельцем «Подписных изданий» Михаилом Ивановым (и его детьми — Мишей и Марусей!)

Что носить

Наши дети носят вещи из ДЛТ и «Кенгуру», а еще Sela. Из-за границы везем детский Vans и мой любимый American Vintage, плюс Uniqlo и Zara. Я всегда за базу, но с каким-то детским элементом: маленький рисунок на кедах, смешная панама или веселое украшение.

Как развивать

Маруся ходит в художественную школу, Мишулик — в хоккейную секцию. Постоянные мастер-классы и лекции в Эрмитаже и других музеях. В «Подписных изданиях» бывают 2–3 раза в неделю.

Где гулять

Благодаря маме у детей очень насыщенная (культурная) жизнь: гуляем в Таврике, на Новой Голландии, в Павловске и ЦПКиО на Елагином. Маруся и Миша обожают игровое пространство Mouse House, но поскольку любому родителю там непросто, мы ходим туда раз или два в год на дни рождения. Еще вариант досуга — роликовый клуб «Ногам дорогу». Каждое лето — фонтаны-шутихи в Петергофе.

Что где есть в Петербурге

Наши любят сырники в «Смене», детскую комнату в Italy в Виленском и в Ognivo и лепить печеньки в «Шаляпине». Ну а самое желанное место — «Рыба на даче».

Где учиться

Английский садик Discovery, где много развивающих активностей — например, шахматы.