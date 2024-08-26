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Вещи

Разбираемся в детском офискоре с совладельцем «Подписных изданий» Михаилом Ивановым (и его детьми — Мишей и Марусей!)

В школу и библиотеку — как на работу! Привыкаем к точеным костюмам, белым сорочкам, тренчам и брифкейсам с отрочества, чтоб всё как у больших — в Carven, Ferragamo и Chanel.
 

Михаил Иванов

Отец Миши и Маруси, а также главной городской книжной институции — «Подписных изданий». Потомственный книготорговец продолжил дело бабушки Галины Антоновны и сделал магазин (через пару лет отметит столетний юбилей!) абсолютным местом силы. С нетерпением ждем открытия книжного сада с фонтанами.

Михаил, Маруся, 7 лет, Миша, 4 года
Архивы пресс-служб

Михаил, Маруся, 7 лет, Миша, 4 года
 

Что носить

Наши дети носят вещи из ДЛТ и «Кенгуру», а еще Sela. Из-за границы везем детский Vans и мой любимый American Vintage, плюс Uniqlo и Zara. Я всегда за базу, но с каким-то детским элементом: маленький рисунок на кедах, смешная панама или веселое украшение.

Как развивать

Маруся ходит в художественную школу, Мишулик — в хоккейную секцию. Постоянные мастер-классы и лекции в Эрмитаже и других музеях. В «Подписных изданиях» бывают 2–3 раза в неделю.

Где гулять

Благодаря маме у детей очень насыщенная (культурная) жизнь: гуляем в Таврике, на Новой Голландии, в Павловске и ЦПКиО на Елагином. Маруся и Миша обожают игровое пространство Mouse House, но поскольку любому родителю там непросто, мы ходим туда раз или два в год на дни рождения. Еще вариант досуга — роликовый клуб «Ногам дорогу». Каждое лето — фонтаны-шутихи в Петергофе.

Что где есть в Петербурге

Наши любят сырники в «Смене», детскую комнату в Italy в Виленском и в Ognivo и лепить печеньки в «Шаляпине». Ну а самое желанное место — «Рыба на даче».

Где учиться

Английский садик Discovery, где много развивающих активностей — например, шахматы.

Кардиган Ulyana Sergeenko, 95 000 руб.
Архивы пресс-служб

Кардиган Ulyana Sergeenko, 95 000 руб.

Рюкзак Ulyana Sergeenko, 65 000 руб.
Архивы пресс-служб

Рюкзак Ulyana Sergeenko, 65 000 руб.

Костюм Il Gufo, ДЛТ
Архивы пресс-служб

Костюм Il Gufo, ДЛТ

Костюм Il Gufo, ДЛТ
Архивы пресс-служб

Костюм Il Gufo, ДЛТ

Балетки Gallucci, ДЛТ, 20 800 руб.
Архивы пресс-служб

Балетки Gallucci, ДЛТ, 20 800 руб.

Тренч Totti, 4 960 руб. Бренду Ирины Полыковской больше двадцати лет: сначала появились шапки, затем трикотаж, а потом полноценное производство
Архивы пресс-служб

Тренч Totti, 4 960 руб.

Бренду Ирины Полыковской больше двадцати лет: сначала появились шапки, затем трикотаж, а потом полноценное производство взрослой (носят Елена Летучая и Полина Подплетенная!) и детской (носят все!) одежды

Брюки Gulliver, 4 699 руб.
Архивы пресс-служб

Брюки Gulliver, 4 699 руб.

Тренч Sela, 3 799 руб.
Архивы пресс-служб

Тренч Sela, 3 799 руб.

Брюки Totti, 3 280 руб.
Архивы пресс-служб

Брюки Totti, 3 280 руб.

Рубашка Lime, 2 999 руб.
Архивы пресс-служб

Рубашка Lime, 2 999 руб.

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Материал из номера:
Август

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