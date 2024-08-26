Разбираемся в детском офискоре с совладельцем «Подписных изданий» Михаилом Ивановым (и его детьми — Мишей и Марусей!)

В школу и библиотеку — как на работу! Привыкаем к точеным костюмам, белым сорочкам, тренчам и брифкейсам с отрочества, чтоб всё как у больших — в Carven, Ferragamo и Chanel.
Михаил Иванов
Отец Миши и Маруси, а также главной городской книжной институции — «Подписных изданий». Потомственный книготорговец продолжил дело бабушки Галины Антоновны и сделал магазин (через пару лет отметит столетний юбилей!) абсолютным местом силы. С нетерпением ждем открытия книжного сада с фонтанами.
Михаил, Маруся, 7 лет, Миша, 4 года
Что носить
Наши дети носят вещи из ДЛТ и «Кенгуру», а еще Sela. Из-за границы везем детский Vans и мой любимый American Vintage, плюс Uniqlo и Zara. Я всегда за базу, но с каким-то детским элементом: маленький рисунок на кедах, смешная панама или веселое украшение.
Как развивать
Маруся ходит в художественную школу, Мишулик — в хоккейную секцию. Постоянные мастер-классы и лекции в Эрмитаже и других музеях. В «Подписных изданиях» бывают 2–3 раза в неделю.
Где гулять
Благодаря маме у детей очень насыщенная (культурная) жизнь: гуляем в Таврике, на Новой Голландии, в Павловске и ЦПКиО на Елагином. Маруся и Миша обожают игровое пространство Mouse House, но поскольку любому родителю там непросто, мы ходим туда раз или два в год на дни рождения. Еще вариант досуга — роликовый клуб «Ногам дорогу». Каждое лето — фонтаны-шутихи в Петергофе.
Что где есть в Петербурге
Наши любят сырники в «Смене», детскую комнату в Italy в Виленском и в Ognivo и лепить печеньки в «Шаляпине». Ну а самое желанное место — «Рыба на даче».
Где учиться
Английский садик Discovery, где много развивающих активностей — например, шахматы.
Костюм Il Gufo, ДЛТ
Костюм Il Gufo, ДЛТ
Бренду Ирины Полыковской больше двадцати лет: сначала появились шапки, затем трикотаж, а потом полноценное производство взрослой (носят Елена Летучая и Полина Подплетенная!) и детской (носят все!) одежды
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