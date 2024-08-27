Гранжевые ветровки, стоунвошд-худи и рабочие комбинезоны: разбираемся в детском стритвире с худруком бренда Geneva Матвеем Ларионенко

Где гулять

Гуляем в ЦПКиО и на детской площадке у реки Карповки. Обожаем бывать в Сестрорецке: места силы — парк «Дубки» и прибрежная линия.

Что где есть в Петербурге

Ресторан Eat Me — там делают любимую овсяную кашу наших девочек. Ходим в Italy на Московском проспекте, в Family bistro Let's Play в фудхолле Vokzal 1853, на Московский рынок и «Ферму Бенуа».