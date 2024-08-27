Гранжевые ветровки, стоунвошд-худи и рабочие комбинезоны: разбираемся в детском стритвире с худруком бренда Geneva Матвеем Ларионенко

Вместо физкультурных легинсов и тишоток носим по примеру Balenciaga и Diesel стоунвошд-худи, гранжевые спортивки и кеды на платформе — на зависть взрослым (от Вовы Адидаса до «Черных псов» Йе и Гоши Рубчинского).
Битмейкер, дизайнер с граффити-прошлым и супергерой локальной моды (доказал, что Петербург — столица стритвира!). Судьба каждого дропа его бренда Geneva — мгновенный солдаут, а кампейны вирусятся в аккаунтах суперстилистов (привет, Ксюша Смо!).
Катя Сергеева и Матвей Ларионенко, Злата, 5 лет, Серафима, 3 года, Мирослава, 3 года
Где гулять
Гуляем в ЦПКиО и на детской площадке у реки Карповки. Обожаем бывать в Сестрорецке: места силы — парк «Дубки» и прибрежная линия.
Что где есть в Петербурге
Ресторан Eat Me — там делают любимую овсяную кашу наших девочек. Ходим в Italy на Московском проспекте, в Family bistro Let's Play в фудхолле Vokzal 1853, на Московский рынок и «Ферму Бенуа».
Стоунвошд-свитшот Geneva
Стоунвошд-шорты Geneva
Что носить
Сами делаем детский стритвир в Geneva — коллекцию со стоунвошдхуди и шортами. Рекомендуем футболки и олимпийки от шведов Mini Rodini.
Как развивать
Девочки ходят в детский сад, в бассейн, на танцы и в воскресную школу. Читаем книжки из церковной лавки и смотрим спектакли по сказкам в «Театре на Неве».
Тотал-лук Hi&Bye Kids
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