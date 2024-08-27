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Гранжевые ветровки, стоунвошд-худи и рабочие комбинезоны: разбираемся в детском стритвире с худруком бренда Geneva Матвеем Ларионенко

Вместо физкультурных легинсов и тишоток носим по примеру Balenciaga и Diesel стоунвошд-худи, гранжевые спортивки и кеды на платформе — на зависть взрослым (от Вовы Адидаса до «Черных псов» Йе и Гоши Рубчинского).

Матвей Ларионенко

Битмейкер, дизайнер с граффити-прошлым и супергерой локальной моды (доказал, что Петербург — столица стритвира!). Судьба каждого дропа его бренда Geneva — мгновенный солдаут, а кампейны вирусятся в аккаунтах суперстилистов (привет, Ксюша Смо!).

Катя Сергеева и Матвей Ларионенко, Злата, 5 лет, Серафима, 3 года, Мирослава, 3 года
Архивы пресс-служб

Катя Сергеева и Матвей Ларионенко, Злата, 5 лет, Серафима, 3 года, Мирослава, 3 года
 

Где гулять

Гуляем в ЦПКиО и на детской площадке у реки Карповки. Обожаем бывать в Сестрорецке: места силы — парк «Дубки» и прибрежная линия.

Что где есть в Петербурге

Ресторан Eat Me — там делают любимую овсяную кашу наших девочек. Ходим в Italy на Московском проспекте, в Family bistro Let's Play в фудхолле Vokzal 1853, на Московский рынок и «Ферму Бенуа».

Толстовка aka самокатный патруль Sun x Moon, 5 990 руб.
Архивы пресс-служб

Толстовка aka самокатный патруль Sun x Moon, 5 990 руб.

Бомбер Loomknits, 5 990 руб.
Архивы пресс-служб

Бомбер Loomknits, 5 990 руб.

Стоунвошд-свитшот Geneva
Архивы пресс-служб

Стоунвошд-свитшот Geneva

Стоунвошд-шорты Geneva
Архивы пресс-служб

Стоунвошд-шорты Geneva

Что носить 

Сами делаем детский стритвир в Geneva — коллекцию со стоунвошдхуди и шортами. Рекомендуем футболки и олимпийки от шведов Mini Rodini.

Как развивать 

Девочки ходят в детский сад, в бассейн, на танцы и в воскресную школу. Читаем книжки из церковной лавки и смотрим спектакли по сказкам в «Театре на Неве».

Ветровка Stone Island, ДЛТ, 48 700 руб.
Архивы пресс-служб

Ветровка Stone Island, ДЛТ, 48 700 руб.

Архивы пресс-служб
Тотал-лук Hi&Bye Kids
Архивы пресс-служб

Тотал-лук Hi&Bye Kids

Кеды для мальчиков N21, ДЛТ, 19 950 руб.
Архивы пресс-служб

Кеды для мальчиков N21, ДЛТ, 19 950 руб.

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Материал из номера:
Август
Люди:
Матвей Ларионенко

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