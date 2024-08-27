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Вещи

Алые моксы, бархатные платья и пуховики-вишни: нашли лучшие детские вещи в красном цвете вместе с инфлюэнсером (и молодой матерью!) Марией Червоткиной

«Если сомневаетесь, надевайте красное» — учим наизусть заветы дизайнера Билла Бласса. В этом сезоне в команде Билла фэшн-отличники Демна Гвасалия и Симон Роша.

Мария Червоткина

Инфлюенсер нашего сердца раздает стиль в международных масштабах на своем канале на YouTube (следят 115 тысяч подписчиков!) и лихо мэтчит Баленсу с Pitkina, Junya Watanabe с P.Y.E и Loewe c Planta Rosa. Ее свадебные и беременные луки расходятся на фэшн-цитаты, а гардероб двухмесячного Саввы — мaнуал по младенческой моде.

Мария и Савва, 2 месяца
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Мария и Савва, 2 месяца

 

Где гулять

Летом — набережные на закате, а еще Летний сад, Новая Голландия и Елагин остров.

Что носить

Loomknits украли мое сердце: милейшие принты, приятная к телу пряжа, муслин и прочие ткани, а их пледы — самая большая любовь! У Gray&Rose очень продуманные детали кроя, благодаря которым ребенка можно переодевать легко и быстро. Еще активно носим боди Tony Tots на магнитной застежке, чтобы не мучиться с пуговицами и заклепками. И важный тренд — всеобщий отказ от пеленания детей. Двигаясь свободно, малыши развиваются быстрее.

Что читать

В детстве любила «Маленького принца» Экзюпери, которого мне читала тетя. Со мной малыш обязательно прочтет его, и не раз. А позднее обязательно подсажу его на Гарри Поттера!

Красная Шапочка Ulyana Sergeenko, 35 000 руб.
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Красная Шапочка Ulyana Sergeenko, 35 000 руб.

Кроше-авоська Marzipan, 2 100 руб.
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Кроше-авоська Marzipan, 2 100 руб.

Моксы Dada Moccs, 1 350 руб.
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Моксы Dada Moccs, 1 350 руб.

Туфли Missouri, «Кенгуру», 27 999 руб.
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Туфли Missouri, «Кенгуру», 27 999 руб.

Заколка Junefee, ДЛТ, 3 980 руб.
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Заколка Junefee, ДЛТ, 3 980 руб.

Как развивать

Пока что достаточно вовремя кормить, укладывать спать, разговаривать с малышом и выкладывать на животик. Уже показываю Савве черно-белые картинки (в первые месяцы дети не различают цвета).

Где учить

Лет с 16 муж хочет отправить малыша в Англию, где сам учился.

Ватник Ulyana Sergeenko, 145 000 руб. Приучаем к демикутюру на жизненном старте: детские дропы Ульяны Сергеенко — это шелковый жаккард, бархат на
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Ватник Ulyana Sergeenko, 145 000 руб.

Приучаем к демикутюру на жизненном старте: детские дропы Ульяны Сергеенко — это шелковый жаккард, бархат на атласной подкладке и мороженое из винтажного песца!

Платье Marzipan, 7 800 руб.
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Платье Marzipan, 7 800 руб.

Платье N21, ДЛТ, 25 850 руб.
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Платье N21, ДЛТ, 25 850 руб.

Пуховик-вишня Aspesi Kids, ДЛТ
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Пуховик-вишня Aspesi Kids, ДЛТ

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Материал из номера:
Август
Люди:
Мария Червоткина

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