Алые моксы, бархатные платья и пуховики-вишни: нашли лучшие детские вещи в красном цвете вместе с инфлюэнсером (и молодой матерью!) Марией Червоткиной

Где гулять

Летом — набережные на закате, а еще Летний сад, Новая Голландия и Елагин остров.

Что носить

Loomknits украли мое сердце: милейшие принты, приятная к телу пряжа, муслин и прочие ткани, а их пледы — самая большая любовь! У Gray&Rose очень продуманные детали кроя, благодаря которым ребенка можно переодевать легко и быстро. Еще активно носим боди Tony Tots на магнитной застежке, чтобы не мучиться с пуговицами и заклепками. И важный тренд — всеобщий отказ от пеленания детей. Двигаясь свободно, малыши развиваются быстрее.

Что читать

В детстве любила «Маленького принца» Экзюпери, которого мне читала тетя. Со мной малыш обязательно прочтет его, и не раз. А позднее обязательно подсажу его на Гарри Поттера!