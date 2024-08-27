Алые моксы, бархатные платья и пуховики-вишни: нашли лучшие детские вещи в красном цвете вместе с инфлюэнсером (и молодой матерью!) Марией Червоткиной

«Если сомневаетесь, надевайте красное» — учим наизусть заветы дизайнера Билла Бласса. В этом сезоне в команде Билла фэшн-отличники Демна Гвасалия и Симон Роша.
Мария Червоткина
Инфлюенсер нашего сердца раздает стиль в международных масштабах на своем канале на YouTube (следят 115 тысяч подписчиков!) и лихо мэтчит Баленсу с Pitkina, Junya Watanabe с P.Y.E и Loewe c Planta Rosa. Ее свадебные и беременные луки расходятся на фэшн-цитаты, а гардероб двухмесячного Саввы — мaнуал по младенческой моде.
Мария и Савва, 2 месяца
Где гулять
Летом — набережные на закате, а еще Летний сад, Новая Голландия и Елагин остров.
Что носить
Loomknits украли мое сердце: милейшие принты, приятная к телу пряжа, муслин и прочие ткани, а их пледы — самая большая любовь! У Gray&Rose очень продуманные детали кроя, благодаря которым ребенка можно переодевать легко и быстро. Еще активно носим боди Tony Tots на магнитной застежке, чтобы не мучиться с пуговицами и заклепками. И важный тренд — всеобщий отказ от пеленания детей. Двигаясь свободно, малыши развиваются быстрее.
Что читать
В детстве любила «Маленького принца» Экзюпери, которого мне читала тетя. Со мной малыш обязательно прочтет его, и не раз. А позднее обязательно подсажу его на Гарри Поттера!
Как развивать
Пока что достаточно вовремя кормить, укладывать спать, разговаривать с малышом и выкладывать на животик. Уже показываю Савве черно-белые картинки (в первые месяцы дети не различают цвета).
Где учить
Лет с 16 муж хочет отправить малыша в Англию, где сам учился.
Ватник Ulyana Sergeenko, 145 000 руб.
Приучаем к демикутюру на жизненном старте: детские дропы Ульяны Сергеенко — это шелковый жаккард, бархат на атласной подкладке и мороженое из винтажного песца!
Пуховик-вишня Aspesi Kids, ДЛТ
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