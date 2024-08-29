Гусиная лапка, тартан и виши: выбираем лучшие детские вещи в клетку с фаундерами Arny Praht (и родителями двойняшек!) Анной и Владом Прахтами

Где гулять

Делаем то, что нам всем в кайф. Ходим на конюшню возле Академии художеств, едим мороженое на Новой Голландии, ездим вместе в офис: на производстве сумок Arny Praht всегда найдутся остатки фурнитуры и обрезки материалов — Эмма и Генри обожают в них ковыряться (ну рай!). А еще Влад берет детей в недолгие походы.

Что смотреть в театре

Наш любимый театр — Karlsson Haus, всё по возрасту и великолепно. И еще классный спектакль «Когда я снова стану маленьким» в БДТ, взрослым тоже понравится.

Как развивать

В центре нейропсихологии «Кинематика» занимаемся умственной гимнастикой и играми для мозга: это повышает устойчивость психики и концентрацию внимания. Для физического развития ходим на тренировки джиу-джитсу: у нас классный тренер. В Русском музее посещаем классные экскурсии от «Штаба детства».