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Вещи

Гусиная лапка, тартан и виши: выбираем лучшие детские вещи в клетку с фаундерами Arny Praht (и родителями двойняшек!) Анной и Владом Прахтами

Отступаем три клеточки и косплеим взрослые коллекции Acne Studios, Chloe и Burberry. Миксуем разные паттерны, изучаем шотландские тартаны, ищем десять отличий между гусиной лапкой, собачьим зубом и принцем Уэльским!

Анна и Влад Прахты

Рок-звезды петербургской устойчивой моды Анна и Влад Прахты не только воспитывают двойняшек Эмму и Генри, но и сумели одеть весь город в джинсы At Ease с идеальной посадкой (с регулируемыми крючками на талии!), снабдив яркими багетами и кросс-боди Arny Praht из экокожи (в брелочном обвесе из шариков, конфет и печений с предсказаниями!).

Влад, Анна и двойняшки Эмма и Генри Прахты, 6 лет Фотограф: Дмитрий Колесов
Архивы пресс-служб

Влад, Анна и двойняшки Эмма и Генри Прахты, 6 лет

Фотограф: Дмитрий Колесов
 

Где гулять 

Делаем то, что нам всем в кайф. Ходим на конюшню возле Академии художеств, едим мороженое на Новой Голландии, ездим вместе в офис: на производстве сумок Arny Praht всегда найдутся остатки фурнитуры и обрезки материалов — Эмма и Генри обожают в них ковыряться (ну рай!). А еще Влад берет детей в недолгие походы.

Что смотреть в театре 

Наш любимый театр — Karlsson Haus, всё по возрасту и великолепно. И еще классный спектакль «Когда я снова стану маленьким» в БДТ, взрослым тоже понравится.

Как развивать

В центре нейропсихологии «Кинематика» занимаемся умственной гимнастикой и играми для мозга: это повышает устойчивость психики и концентрацию внимания. Для физического развития ходим на тренировки джиу-джитсу: у нас классный тренер. В Русском музее посещаем классные экскурсии от «Штаба детства».

Свитер Versace, ДЛТ, 49 750 руб.
Архивы пресс-служб

Свитер Versace, ДЛТ, 49 750 руб.

Гусиная лапка Gulliver, 14 999 руб.
Архивы пресс-служб

Гусиная лапка Gulliver, 14 999 руб.

Куртка-одеяло Galka, 12 500 руб. Мастера лоскутных одеял Galka Арина Шабанова и Тимур Махачев наладили безотходное производство — из остатков тканей
Архивы пресс-служб

Куртка-одеяло Galka, 12 500 руб.

Мастера лоскутных одеял Galka Арина Шабанова и Тимур Махачев наладили безотходное производство — из остатков тканей шьют детские пэчворк-куртки ручной работы

Что читать 

Наш список любимых книг: «Там, где живут чудовища» Мориса Сендака, «Пеппи Длинныйчулок» Астрид Линдгрен, «Мышонок и его отец» Рассела Хобана, «Слон и Маруська» Иосифа Бродского, «Бракованные принцессы королевства Фьенс» Даши Чекаловой и «Пес по имени Мани» Бодо Шефера.

Что носить

Фавориты — бренды Boo and Loo, Play Up, Sela, Hi &Bye Kids, Oldos. Хорошую обувь можно найти в магазине «Юниор». За апсайкл отвечает команда truuully — делает детскую одежду из остатков материалов своего основного бренда tulovo. Самая экоустойчивая площадка — «Авито». Дети быстро вырастают, так что многие вещи остаются в очень хорошем состоянии — продаем и ищем новые на платформе. Главный тренд — внимание к индивидуальности ребенка. Например, Эмма не носит платья и юбки, не любит одежду без рукавов и часто берет вещи брата. Генри не любит вещи в обтяжку — ему надо на два размера больше. Учитываем пожелания и не навязываем свое мнение.

Что где есть в Петербурге 

Ходим в Italy, Bist, «Футуру», R14, Muze Garden, Tаkeru, «Прошуттерию», Aster и в рестораны на «Севкабеле».

Клеткокор Amur, 9 640 руб.
Архивы пресс-служб

Клеткокор Amur, 9 640 руб.

Рюкзак-тартан Gulliver, 8 999 руб.
Архивы пресс-служб

Рюкзак-тартан Gulliver, 8 999 руб.

Тотал-лук Loomknits, 4 990 руб.
Архивы пресс-служб

Тотал-лук Loomknits, 4 990 руб.

Юбка Lime, 3 299 руб.
Архивы пресс-служб

Юбка Lime, 3 299 руб.

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Материал из номера:
Август
Люди:
Влад Прахт, Анна Прахт

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