Гусиная лапка, тартан и виши: выбираем лучшие детские вещи в клетку с фаундерами Arny Praht (и родителями двойняшек!) Анной и Владом Прахтами

Что читать

Наш список любимых книг: «Там, где живут чудовища» Мориса Сендака, «Пеппи Длинныйчулок» Астрид Линдгрен, «Мышонок и его отец» Рассела Хобана, «Слон и Маруська» Иосифа Бродского, «Бракованные принцессы королевства Фьенс» Даши Чекаловой и «Пес по имени Мани» Бодо Шефера.

Что носить

Фавориты — бренды Boo and Loo, Play Up, Sela, Hi &Bye Kids, Oldos. Хорошую обувь можно найти в магазине «Юниор». За апсайкл отвечает команда truuully — делает детскую одежду из остатков материалов своего основного бренда tulovo. Самая экоустойчивая площадка — «Авито». Дети быстро вырастают, так что многие вещи остаются в очень хорошем состоянии — продаем и ищем новые на платформе. Главный тренд — внимание к индивидуальности ребенка. Например, Эмма не носит платья и юбки, не любит одежду без рукавов и часто берет вещи брата. Генри не любит вещи в обтяжку — ему надо на два размера больше. Учитываем пожелания и не навязываем свое мнение.

Что где есть в Петербурге

Ходим в Italy, Bist, «Футуру», R14, Muze Garden, Tаkeru, «Прошуттерию», Aster и в рестораны на «Севкабеле».