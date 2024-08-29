Гусиная лапка, тартан и виши: выбираем лучшие детские вещи в клетку с фаундерами Arny Praht (и родителями двойняшек!) Анной и Владом Прахтами

Отступаем три клеточки и косплеим взрослые коллекции Acne Studios, Chloe и Burberry. Миксуем разные паттерны, изучаем шотландские тартаны, ищем десять отличий между гусиной лапкой, собачьим зубом и принцем Уэльским!
Анна и Влад Прахты
Рок-звезды петербургской устойчивой моды Анна и Влад Прахты не только воспитывают двойняшек Эмму и Генри, но и сумели одеть весь город в джинсы At Ease с идеальной посадкой (с регулируемыми крючками на талии!), снабдив яркими багетами и кросс-боди Arny Praht из экокожи (в брелочном обвесе из шариков, конфет и печений с предсказаниями!).
Влад, Анна и двойняшки Эмма и Генри Прахты, 6 лет
Фотограф: Дмитрий Колесов
Где гулять
Делаем то, что нам всем в кайф. Ходим на конюшню возле Академии художеств, едим мороженое на Новой Голландии, ездим вместе в офис: на производстве сумок Arny Praht всегда найдутся остатки фурнитуры и обрезки материалов — Эмма и Генри обожают в них ковыряться (ну рай!). А еще Влад берет детей в недолгие походы.
Что смотреть в театре
Наш любимый театр — Karlsson Haus, всё по возрасту и великолепно. И еще классный спектакль «Когда я снова стану маленьким» в БДТ, взрослым тоже понравится.
Как развивать
В центре нейропсихологии «Кинематика» занимаемся умственной гимнастикой и играми для мозга: это повышает устойчивость психики и концентрацию внимания. Для физического развития ходим на тренировки джиу-джитсу: у нас классный тренер. В Русском музее посещаем классные экскурсии от «Штаба детства».
Куртка-одеяло Galka, 12 500 руб.
Мастера лоскутных одеял Galka Арина Шабанова и Тимур Махачев наладили безотходное производство — из остатков тканей шьют детские пэчворк-куртки ручной работы
Что читать
Наш список любимых книг: «Там, где живут чудовища» Мориса Сендака, «Пеппи Длинныйчулок» Астрид Линдгрен, «Мышонок и его отец» Рассела Хобана, «Слон и Маруська» Иосифа Бродского, «Бракованные принцессы королевства Фьенс» Даши Чекаловой и «Пес по имени Мани» Бодо Шефера.
Что носить
Фавориты — бренды Boo and Loo, Play Up, Sela, Hi &Bye Kids, Oldos. Хорошую обувь можно найти в магазине «Юниор». За апсайкл отвечает команда truuully — делает детскую одежду из остатков материалов своего основного бренда tulovo. Самая экоустойчивая площадка — «Авито». Дети быстро вырастают, так что многие вещи остаются в очень хорошем состоянии — продаем и ищем новые на платформе. Главный тренд — внимание к индивидуальности ребенка. Например, Эмма не носит платья и юбки, не любит одежду без рукавов и часто берет вещи брата. Генри не любит вещи в обтяжку — ему надо на два размера больше. Учитываем пожелания и не навязываем свое мнение.
Что где есть в Петербурге
Ходим в Italy, Bist, «Футуру», R14, Muze Garden, Tаkeru, «Прошуттерию», Aster и в рестораны на «Севкабеле».
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