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Ранцы-леденцы, лео-кардиганы и брюки в елочку: выбрали классную школьную форму, которая вам и не снилась

Изучили новые коллекции в салонах «Кенгуру», чтобы раздать школьного стиля строго по подиумному дресскоду: носим брючные костюмы с рюкзаками в шашечку (как у Louis Vuitton), а плиссированные мини — с яркими колготками в лапшичку (как у Miu Miu).

Лучшие коллекции

Юбка Eirene, Кенгуру, 14 499 руб.
Архивы пресс-служб

Юбка Eirene, Кенгуру, 14 499 руб.

Кеды No.21, Кенгуру, 20 060 руб.
Архивы пресс-служб

Кеды No.21, Кенгуру, 20 060 руб.

Оверсайз-силуэты и нетривиальное прочтение школьных луков предлагают в № 21, кэжуал-шик раздают в Max&Co.Kid, клеткокорные тотал-луки найдутся в Eirene.

Главные тренды

Пиджак Miko, Кенгуру, 19 499 руб.
Архивы пресс-служб

Пиджак Miko, Кенгуру, 19 499 руб.

Лео-кардиган Prairie, Кенгуру, 16 999 руб.
Архивы пресс-служб

Лео-кардиган Prairie, Кенгуру, 16 999 руб.

Юбка Prairie, Кенгуру, 17 499 руб.
Архивы пресс-служб

Юбка Prairie, Кенгуру, 17 499 руб.

Брюки Miko, Кенгуру, 8 999 руб.
Архивы пресс-служб

Брюки Miko, Кенгуру, 8 999 руб.

Брюки в елочку Dan Maralex, Кенгуру, 11 499 руб.
Архивы пресс-служб

Брюки в елочку Dan Maralex, Кенгуру, 11 499 руб.

Хедлайнеры сезона: пиджаки и блузы длины кроп, такие есть у Dan Maralex, Miko. Самые модные брюки — палаццо. В тренде прозрачные рубашки и даже бомберы (например, Prairie).

Классные портфели

Ранец-леденец Jeune Premier, Кенгуру, 19 199 руб.
Архивы пресс-служб

Ранец-леденец Jeune Premier, Кенгуру, 19 199 руб.

Рюкзак-монстр Sprayground, Кенгуру, 17 250 руб.
Архивы пресс-служб

Рюкзак-монстр Sprayground, Кенгуру, 17 250 руб.

Алый глянцевый портфель от бельгийцев Jeune Premier (главные по ранцам!) — мечта первоклассницы. А рюкзак-челюсти в шашечку от граффитистов Sprayground скрасит очередной школьный год тем, кому предстоит постичь уравнение с двумя неизвестными.

Стилистические приемы

Рубашка Prairie, Кенгуру, 11 999 руб.
Архивы пресс-служб

Рубашка Prairie, Кенгуру, 11 999 руб.

Ботинки Marni, Кенгуру, 30 000 руб.
Архивы пресс-служб

Ботинки Marni, Кенгуру, 30 000 руб.

Самый недооцененный тренд — это яркие колготки! Стилисты уже несколько сезонов используют алый и горчичный оттенки, чтобы разбавлять школьный монохром. Они идеально смотрятся с обувью на массивной подошве — например, от брендов № 21 или Marni.

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Материал из номера:
Август

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