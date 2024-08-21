Ранцы-леденцы, лео-кардиганы и брюки в елочку: выбрали классную школьную форму, которая вам и не снилась

Изучили новые коллекции в салонах «Кенгуру», чтобы раздать школьного стиля строго по подиумному дресскоду: носим брючные костюмы с рюкзаками в шашечку (как у Louis Vuitton), а плиссированные мини — с яркими колготками в лапшичку (как у Miu Miu).
Лучшие коллекции
Оверсайз-силуэты и нетривиальное прочтение школьных луков предлагают в № 21, кэжуал-шик раздают в Max&Co.Kid, клеткокорные тотал-луки найдутся в Eirene.
Главные тренды
Хедлайнеры сезона: пиджаки и блузы длины кроп, такие есть у Dan Maralex, Miko. Самые модные брюки — палаццо. В тренде прозрачные рубашки и даже бомберы (например, Prairie).
Классные портфели
Алый глянцевый портфель от бельгийцев Jeune Premier (главные по ранцам!) — мечта первоклассницы. А рюкзак-челюсти в шашечку от граффитистов Sprayground скрасит очередной школьный год тем, кому предстоит постичь уравнение с двумя неизвестными.
Стилистические приемы
Самый недооцененный тренд — это яркие колготки! Стилисты уже несколько сезонов используют алый и горчичный оттенки, чтобы разбавлять школьный монохром. Они идеально смотрятся с обувью на массивной подошве — например, от брендов № 21 или Marni.
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