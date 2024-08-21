Ранцы-леденцы, лео-кардиганы и брюки в елочку: выбрали классную школьную форму, которая вам и не снилась

Изучили новые коллекции в салонах «Кенгуру», чтобы раздать школьного стиля строго по подиумному дресскоду: носим брючные костюмы с рюкзаками в шашечку (как у Louis Vuitton), а плиссированные мини — с яркими колготками в лапшичку (как у Miu Miu).