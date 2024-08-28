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Пятнистые пинетки, лео-платья и дикие комбинезоны: приручаем котенка леопарда с худруком Atelier Biser и мамой шести детей Ксенией Подвальной

Это дичь! Самый важный зоотренд года — молодой леопард. Главные по пятнышкам: Alaia (предлагают миксовать с мехом), Diesel (рекомендуют нещадно рвать и мэтчить с розочками) и Balenciaga (голосуют за тотал-лук).

Ксения Подвальная

Кутюрье-самоучка и худрук Atelier Biser Ксения Подвальная виртуозно сочетает субличности традвайф и герлбосс: одной рукой следит за шестью (!) детьми, другой — создает сложносочиненные наряды из перьев и рюшей для ключевых героинь мировой поп-культуры: от актрисы Ла Ла Энтони на Met Gala до звезды «Танцевальной лихорадки» Беллы Торн и неувядающей Джей Ло.

Ксения и Владимир, Василиса, 4 года
Архивы пресс-служб

Ксения и Владимир, Василиса, 4 года
 

Где гулять

Младший сын Саша — большой фанат военного музея «Ленрезерв» в Калининском районе (коллекции времен ВОВ) нашего друга Анатолия Бернштейна, готов там проводить бесконечное количество времени — он интересуется военными походами, полководцами и современным оружием. Летом все дети рвутся в парк «Диво Остров» (любимые аттракционы — крылатые качели, американские горки и картинг).

Что носить

В Петербурге нам нравится мультибрендовый бутик «Кенгуру». Многое передаем по наследству от старших к младшим.

Как развивать

Эрмитаж — наше место силы: дети посещают изостудию, лектории в Эрмитажном театре и концерты фестиваля Pianissimo. С 5-го класса планируем ходить в местный школьный центр. Еще понравились занятия в Михайловском театре, где знакомят с закулисьем.

Где учиться

Наши дети учились и учатся в государственных школах: Вторая гимназия и Президентский физико математический лицей № 239. Часто важнее конкретный преподаватель, чем учебное заведение.

Комбинезон WeeDo, Кенгуру, 40 000 руб.
Архивы пресс-служб

Комбинезон WeeDo, Кенгуру, 40 000 руб.

Жилет №21, Кенгуру, 25 999 руб.
Архивы пресс-служб

Жилет №21, Кенгуру, 25 999 руб.

Кокошник Panfil, 10 000 руб.
Архивы пресс-служб

Кокошник Panfil, 10 000 руб.

Пинетки Age of Innocence, 8 900 руб.
Архивы пресс-служб

Пинетки Age of Innocence, 8 900 руб.

Костюм Country Textile, 7 900 руб.
Архивы пресс-служб

Костюм Country Textile, 7 900 руб.

Юбка Marc Jacobs, ДЛТ, 5 915 руб.
Архивы пресс-служб

Юбка Marc Jacobs, ДЛТ, 5 915 руб.

Платье Loomknits, 3 990 руб. В трикотаже небольшого детского бренда Дмитрия и Надежды Новиковых Loomknits живут максимально уютную жизнь дети Марии
Архивы пресс-служб

Платье Loomknits, 3 990 руб.

В трикотаже небольшого детского бренда Дмитрия и Надежды Новиковых Loomknits живут максимально уютную жизнь дети Марии Червоткиной, Марины Голомаздиной и Надежды Стрелец!

Текст: Полина Шевцова, Юлия Машнич

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Материал из номера:
Август

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