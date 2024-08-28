Пятнистые пинетки, лео-платья и дикие комбинезоны: приручаем котенка леопарда с худруком Atelier Biser и мамой шести детей Ксенией Подвальной

Это дичь! Самый важный зоотренд года — молодой леопард. Главные по пятнышкам: Alaia (предлагают миксовать с мехом), Diesel (рекомендуют нещадно рвать и мэтчить с розочками) и Balenciaga (голосуют за тотал-лук).
Ксения Подвальная
Кутюрье-самоучка и худрук Atelier Biser Ксения Подвальная виртуозно сочетает субличности традвайф и герлбосс: одной рукой следит за шестью (!) детьми, другой — создает сложносочиненные наряды из перьев и рюшей для ключевых героинь мировой поп-культуры: от актрисы Ла Ла Энтони на Met Gala до звезды «Танцевальной лихорадки» Беллы Торн и неувядающей Джей Ло.
Ксения и Владимир, Василиса, 4 года
Где гулять
Младший сын Саша — большой фанат военного музея «Ленрезерв» в Калининском районе (коллекции времен ВОВ) нашего друга Анатолия Бернштейна, готов там проводить бесконечное количество времени — он интересуется военными походами, полководцами и современным оружием. Летом все дети рвутся в парк «Диво Остров» (любимые аттракционы — крылатые качели, американские горки и картинг).
Что носить
В Петербурге нам нравится мультибрендовый бутик «Кенгуру». Многое передаем по наследству от старших к младшим.
Как развивать
Эрмитаж — наше место силы: дети посещают изостудию, лектории в Эрмитажном театре и концерты фестиваля Pianissimo. С 5-го класса планируем ходить в местный школьный центр. Еще понравились занятия в Михайловском театре, где знакомят с закулисьем.
Где учиться
Наши дети учились и учатся в государственных школах: Вторая гимназия и Президентский физико математический лицей № 239. Часто важнее конкретный преподаватель, чем учебное заведение.
В трикотаже небольшого детского бренда Дмитрия и Надежды Новиковых Loomknits живут максимально уютную жизнь дети Марии Червоткиной, Марины Голомаздиной и Надежды Стрелец!
Текст: Полина Шевцова, Юлия Машнич
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