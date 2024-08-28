Пятнистые пинетки, лео-платья и дикие комбинезоны: приручаем котенка леопарда с худруком Atelier Biser и мамой шести детей Ксенией Подвальной

Где гулять

Младший сын Саша — большой фанат военного музея «Ленрезерв» в Калининском районе (коллекции времен ВОВ) нашего друга Анатолия Бернштейна, готов там проводить бесконечное количество времени — он интересуется военными походами, полководцами и современным оружием. Летом все дети рвутся в парк «Диво Остров» (любимые аттракционы — крылатые качели, американские горки и картинг).

Что носить

В Петербурге нам нравится мультибрендовый бутик «Кенгуру». Многое передаем по наследству от старших к младшим.

Как развивать

Эрмитаж — наше место силы: дети посещают изостудию, лектории в Эрмитажном театре и концерты фестиваля Pianissimo. С 5-го класса планируем ходить в местный школьный центр. Еще понравились занятия в Михайловском театре, где знакомят с закулисьем.

Где учиться

Наши дети учились и учатся в государственных школах: Вторая гимназия и Президентский физико математический лицей № 239. Часто важнее конкретный преподаватель, чем учебное заведение.