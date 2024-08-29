Сумки-зефирки, кардиганы-ромашки и футболки-бантики: гид по детскому dollcore от фэшн-директора Собака.ru Юлии Машнич

Гротескные рюши, юбки-баллоны, свитеры-сердечки и остромодные панталоны-блумерсы — наш кукольный стартерпак по мотивам трендовой dollcore-эстетики и балета «Коппелия» Лео Делиба в Мариинке (новый «Щелкунчик»!).
Юлия Машнич
Фэшн-директор «Собака.ru» и дважды мать (в активе — Зина, 10 лет, и Нина, 5 лет) Юлия Машнич наконец нашла практическое применение своей пагубной страсти к книжкам с картинками и кукольным театрам: теперь это развивающие детские активности! К тому же ей точно известно, что носить, чтоб раздавать стиль с пеленок.
Юлия, Зина и Нина
Как развлекать
В любой непонятной ситуации едем в Комарово или в Ильичево, в последнем — классный веревочный парк, суперплощадка и прекрасные озера с мини-лодочной и сап-станцией. Городской вариант: летний лагерь для роллеров и скейтеров «Ногам дорогу» — фантастическое пространство, суперинструкторы, всем радость. Помним, что в Петербурге феноменальные кукольные театры: «Кукфо» (в личном чарте: «Птифуры. Бабушки» и «Аленький цветочек»), Karlsson Haus (обожаем спектакль «Про честное слово»), БТК («Джинджик» Яны Туминой — любовь), «Площадка “Скороход”» (там идет визионерская «Деревня канатоходцев» того же автора). И конечно же, балет (тоже почти что кукольный!): премьерная «Коппелия» Александра Сергеева и Леонида Алексеева в Мариинке, в создании которой я даже приняла посильное участие! (Следующие показы — уже осенью, когда в Мариинском начнется новый театральный сезон, — не пропустите! — Прим. ред.).
Афиша балета «Коппелия»
Что читать
Если вы, как и я, пытаетесь вырастить заядлых читателей, есть лайфхак помимо детского отдела «Подписных изданий» — проект команды «Верные слова» «Лаборатория чтения». Это больше похоже на детский книжный клуб, чем на уроки, при этом здесь учат вникать, мыслить и аргументировать. С младшей не пропускаем ни одной новинки издательства «Поляндрия», из недавнего — любимая «Невидимый сад», читаем (и смотрим!) на репите, из вечного — «Красное дерево» Шона Тана. Старшая обожает Эдгара По с остросюжетными иллюстрациями Давида Г. Форреса издательства Metamorphoses. Кстати, у них же недавно вышла «Снежная королева» с невероятными картинками Алины Григорьевой.
Где есть
Наша всеобщая необъяснимая гастрономическая слабость — Tiger Lily, и вполне объяснимая (как у большинства детоцентричных василеостровцев) — Ognivo. Еще мы провели независимое исследование городских баббл-ти-спотов и точно выяснили — все же лучше M-tea на 9-й линии пока что ничего не изобрели.
Что носить
Среди локалов смело берите Loomknits — суперкачество и превосходный дизайн без избыточной зефирности. Особую нежность испытываем к маленькому бренду Sun x Moon, созданному иллюстратором Анной Лазаревой с опорой на великих книжных графиков Валька и Эрже. За миловидным детским кэжуалом ходим в Totti и Lime.
Как развивать
Записываемся в театральную студию (и летний городской лагерь) в Karlsson Haus, изостудию при Арт-лицее им. Б. В. Иогансона, строем ходим на детские экскурсии с гидами ДК Лурье. Учим «Английский с Алисой» (alisaeng.ru), чтобы в 10 лет можно было вместе смотреть Гарри Поттера в оригинале.
Комментарии (0)