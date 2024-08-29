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Сумки-зефирки, кардиганы-ромашки и футболки-бантики: гид по детскому dollcore от фэшн-директора Собака.ru Юлии Машнич

Гротескные рюши, юбки-баллоны, свитеры-сердечки и остромодные панталоны-блумерсы — наш кукольный стартерпак по мотивам трендовой dollcore-эстетики и балета «Коппелия» Лео Делиба в Мариинке (новый «Щелкунчик»!).

Юлия Машнич

Фэшн-директор «Собака.ru» и дважды мать (в активе — Зина, 10 лет, и Нина, 5 лет) Юлия Машнич наконец нашла практическое применение своей пагубной страсти к книжкам с картинками и кукольным театрам: теперь это развивающие детские активности! К тому же ей точно известно, что носить, чтоб раздавать стиль с пеленок.

Юлия, Зина и Нина
Архив героя

Юлия, Зина и Нина

Как развлекать

В любой непонятной ситуации едем в Комарово или в Ильичево, в последнем — классный веревочный парк, суперплощадка и прекрасные озера с мини-лодочной и сап-станцией. Городской вариант: летний лагерь для роллеров и скейтеров «Ногам дорогу» — фантастическое пространство, суперинструкторы, всем радость. Помним, что в Петербурге феноменальные кукольные театры: «Кукфо» (в личном чарте: «Птифуры. Бабушки» и «Аленький цветочек»), Karlsson Haus (обожаем спектакль «Про честное слово»), БТК («Джинджик» Яны Туминой — любовь), «Площадка “Скороход”» (там идет визионерская «Деревня канатоходцев» того же автора). И конечно же, балет (тоже почти что кукольный!): премьерная «Коппелия» Александра Сергеева и Леонида Алексеева в Мариинке, в создании которой я даже приняла посильное участие! (Следующие показы — уже осенью, когда в Мариинском начнется новый театральный сезон, — не пропустите! — Прим. ред.).

Афиша балета «Коппелия»
Архивы пресс-служб

Афиша балета «Коппелия»

Что читать

Если вы, как и я, пытаетесь вырастить заядлых читателей, есть лайфхак помимо детского отдела «Подписных изданий» — проект команды «Верные слова» «Лаборатория чтения». Это больше похоже на детский книжный клуб, чем на уроки, при этом здесь учат вникать, мыслить и аргументировать. С младшей не пропускаем ни одной новинки издательства «Поляндрия», из недавнего — любимая «Невидимый сад», читаем (и смотрим!) на репите, из вечного — «Красное дерево» Шона Тана. Старшая обожает Эдгара По с остросюжетными иллюстрациями Давида Г. Форреса издательства Metamorphoses. Кстати, у них же недавно вышла «Снежная королева» с невероятными картинками Алины Григорьевой.

Ханс Кристиан Андерсен, «Снежная королева», 978 руб.
Архивы пресс-служб

Ханс Кристиан Андерсен, «Снежная королева», 978 руб.

В. Пикар, "Невидимый сад", 675 руб.
Архивы пресс-служб

В. Пикар, "Невидимый сад", 675 руб.

Э. А. По, "Безумие любви и смерти", БММ, 1 929 руб.
Архивы пресс-служб

Э. А. По, "Безумие любви и смерти", БММ, 1 929 руб.

Шон Тан, "Красное дерево"
Архивы пресс-служб

Шон Тан, "Красное дерево"

Где есть

Наша всеобщая необъяснимая гастрономическая слабость — Tiger Lily, и вполне объяснимая (как у большинства детоцентричных василеостровцев) — Ognivo. Еще мы провели независимое исследование городских баббл-ти-спотов и точно выяснили — все же лучше M-tea на 9-й линии пока что ничего не изобрели.

Что носить

Среди локалов смело берите Loomknits — суперкачество и превосходный дизайн без избыточной зефирности. Особую нежность испытываем к маленькому бренду Sun x Moon, созданному иллюстратором Анной Лазаревой с опорой на великих книжных графиков Валька и Эрже. За миловидным детским кэжуалом ходим в Totti и Lime.

Платье и шорты Ulyana Sergeenko, ДЛТ, 110 000 руб.
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Платье и шорты Ulyana Sergeenko, ДЛТ, 110 000 руб.

Сумка N21, ДЛТ, 39 950 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка N21, ДЛТ, 39 950 руб.

Платье-баллон Elisabetta Franchi, ДЛТ, 45 050 руб.
Архивы пресс-служб

Платье-баллон Elisabetta Franchi, ДЛТ, 45 050 руб.

Платье Sasha Kim, 29 900 руб.
Архивы пресс-служб

Платье Sasha Kim, 29 900 руб.

Age of Innocence, 15 900 руб.
Архивы пресс-служб

Age of Innocence, 15 900 руб.

Заколка Panfil, 8 000 руб.
Архивы пресс-служб

Заколка Panfil, 8 000 руб.

Балетки RxBshoes, 6 800 руб.
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Балетки RxBshoes, 6 800 руб.

SUN x MOON, 5 900 руб.
Архивы пресс-служб

SUN x MOON, 5 900 руб.

Кардиган Loomknits, 4 490 руб.
Архивы пресс-служб

Кардиган Loomknits, 4 490 руб.

Жакет Totti, 3 980 руб.
Архивы пресс-служб

Жакет Totti, 3 980 руб.

Свитер Lime, 2 599 руб.
Архивы пресс-служб

Свитер Lime, 2 599 руб.

Юбка Sela, 1 799 руб.
Архивы пресс-служб

Юбка Sela, 1 799 руб.

Футболка Lime, 1 599 руб.
Архивы пресс-служб

Футболка Lime, 1 599 руб.

Как развивать

Записываемся в театральную студию (и летний городской лагерь) в Karlsson Haus, изостудию при Арт-лицее им. Б. В. Иогансона, строем ходим на детские экскурсии с гидами ДК Лурье. Учим «Английский с Алисой» (alisaeng.ru), чтобы в 10 лет можно было вместе смотреть Гарри Поттера в оригинале.

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Материал из номера:
Август
Люди:
Юлия Машнич

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