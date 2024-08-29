Сумки-зефирки, кардиганы-ромашки и футболки-бантики: гид по детскому dollcore от фэшн-директора Собака.ru Юлии Машнич

Где есть

Наша всеобщая необъяснимая гастрономическая слабость — Tiger Lily, и вполне объяснимая (как у большинства детоцентричных василеостровцев) — Ognivo. Еще мы провели независимое исследование городских баббл-ти-спотов и точно выяснили — все же лучше M-tea на 9-й линии пока что ничего не изобрели.

Что носить

Среди локалов смело берите Loomknits — суперкачество и превосходный дизайн без избыточной зефирности. Особую нежность испытываем к маленькому бренду Sun x Moon, созданному иллюстратором Анной Лазаревой с опорой на великих книжных графиков Валька и Эрже. За миловидным детским кэжуалом ходим в Totti и Lime.