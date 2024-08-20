Пальто-коконы, сумки-мишки и ремешки-бабочки: что брать детям на осень в ДЛТ?

Складываем в осенний стартерпак все самое пастельное, кашемировое и вязаное из ДЛТ. Не выходим из дома без заколок-бантиков (как поп-звезда Сабрина Карпентер) и пережидаем холода в коконе (метод заверен Christian Cowan).
Главные тренды
Самый модный силуэт — кокон, это может быть пальто из шерсти, шуба из искусственного меха или куртка из нейлона. Цвета: от глубокого синего, как у Dolce&Gabbana, до теплых оттенков коричневого, как у Gucci и Front street 8 Kids. Вязаные свитеры и кардиганы снова in! Их богатая фактура и теплые цвета излучают уют. В Chloé и Dolce&Gabbana идем хоть в школу, хоть в театр, а в более неформальных Aspesi и Barrow раздаем стиль по особым случаям.
Маст-хэв сезона
Шарф — главный фэшн-стейтмент грядущей осени не только из-за холодов, но и из-за стилистического потенциала! Берем лаконичный, как у Chloé, с крупным орнаментом Etro или яркокрасный, как у MSGM.
Главные цвета сезона
Пастельный розовый — детская база навсегда: от нарядных, расшитых бисером топов Monnalisa до повседневных свитшотов Balmain и кроп-топов Fendi. Цвет сезона — натуральные оттенки зеленого. Начиная от спокойного оливкового до тона лесного мха, символизируют тренд на осознанность.
Аксессуар сезона
Недооцененный в детской моде айтем — акцентный ремень: меняем пояса и делаем из одного лука минимум три (в школу, в театр и на праздник)!
Обувь сезона
Балетки — это база! Лучшая сменка и вечный тренд. На пятки балеткам наступают кеды, носим их хоть на праздник (с офискорным костюмом), хоть на физру (с трениками).
Новые супербренды
Max&Co. Kid — эстетика взрослого мира, перенесенная в детский. Вместо милоты — большие тренды в миниатюре плюс классные материалы (смешанная шерсть, хлопок и ярко-синий деним).
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