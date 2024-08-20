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Вещи

Пальто-коконы, сумки-мишки и ремешки-бабочки: что брать детям на осень в ДЛТ?

Складываем в осенний стартерпак все самое пастельное, кашемировое и вязаное из ДЛТ. Не выходим из дома без заколок-бантиков (как поп-звезда Сабрина Карпентер) и пережидаем холода в коконе (метод заверен Christian Cowan).

Главные тренды

Логопальто Gucci, ДЛТ, 141 120 руб.
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Логопальто Gucci, ДЛТ, 141 120 руб.

Пуловер MC2 Saint Barth, ДЛТ, 16 400 руб.
Архивы пресс-служб

Пуловер MC2 Saint Barth, ДЛТ, 16 400 руб.

Самый модный силуэт — кокон, это может быть пальто из шерсти, шуба из искусственного меха или куртка из нейлона. Цвета: от глубокого синего, как у Dolce&Gabbana, до теплых оттенков коричневого, как у Gucci и Front street 8 Kids. Вязаные свитеры и кардиганы снова in! Их богатая фактура и теплые цвета излучают уют. В Chloé и Dolce&Gabbana идем хоть в школу, хоть в театр, а в более неформальных Aspesi и Barrow раздаем стиль по особым случаям.

Маст-хэв сезона

Шарф Chloé, ДЛТ, 11 050 руб.
Архивы пресс-служб

Шарф Chloé, ДЛТ, 11 050 руб.

Шарф Etro, ДЛТ, 25 600 руб.
Архивы пресс-служб

Шарф Etro, ДЛТ, 25 600 руб.

Шарф — главный фэшн-стейтмент грядущей осени не только из-за холодов, но и из-за стилистического потенциала! Берем лаконичный, как у Chloé, с крупным орнаментом Etro или яркокрасный, как у MSGM.

Главные цвета сезона

Укороченный свитшот Fendi, ДЛТ, 37 600 руб.
Архивы пресс-служб

Укороченный свитшот Fendi, ДЛТ, 37 600 руб.

Платье Balmain, ДЛТ, 64 350 руб.
Архивы пресс-служб

Платье Balmain, ДЛТ, 64 350 руб.

Пастельный розовый — детская база навсегда: от нарядных, расшитых бисером топов Monnalisa до повседневных свитшотов Balmain и кроп-топов Fendi. Цвет сезона — натуральные оттенки зеленого. Начиная от спокойного оливкового до тона лесного мха, символизируют тренд на осознанность.

Аксессуар сезона

Ремень Balmain, ДЛТ, 18 200 руб.
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Ремень Balmain, ДЛТ, 18 200 руб.

Ремень Blumarine
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Ремень Blumarine

Мишкосумка Givenchy, ДЛТ, 49 900 руб.
Архивы пресс-служб

Мишкосумка Givenchy, ДЛТ, 49 900 руб.

Недооцененный в детской моде айтем — акцентный ремень: меняем пояса и делаем из одного лука минимум три (в школу, в театр и на праздник)!

Обувь сезона

Кеды Golden Goose, ДЛТ, 22 500 руб.
Архивы пресс-служб

Кеды Golden Goose, ДЛТ, 22 500 руб.

Балетки — это база! Лучшая сменка и вечный тренд. На пятки балеткам наступают кеды, носим их хоть на праздник (с офискорным костюмом), хоть на физру (с трениками).

Новые супербренды

Тотал-лук Max&Co.Kid
Архивы пресс-служб

Тотал-лук Max&Co.Kid

Кардиган Barrow, ДЛТ, 18 800 руб.
Архивы пресс-служб

Кардиган Barrow, ДЛТ, 18 800 руб.

Max&Co. Kid — эстетика взрослого мира, перенесенная в детский. Вместо милоты — большие тренды в миниатюре плюс классные материалы (смешанная шерсть, хлопок и ярко-синий деним).

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Материал из номера:
Август

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