Пальто-коконы, сумки-мишки и ремешки-бабочки: что брать детям на осень в ДЛТ?

Самый модный силуэт — кокон, это может быть пальто из шерсти, шуба из искусственного меха или куртка из нейлона. Цвета: от глубокого синего, как у Dolce&Gabbana, до теплых оттенков коричневого, как у Gucci и Front street 8 Kids. Вязаные свитеры и кардиганы снова in! Их богатая фактура и теплые цвета излучают уют. В Chloé и Dolce&Gabbana идем хоть в школу, хоть в театр, а в более неформальных Aspesi и Barrow раздаем стиль по особым случаям.