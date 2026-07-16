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Чем заняться в Петербурге с 16 по 19 июля

Встреча Льва Лурье с Евгением Цыгановым, хит с Юрием Стояновым «На деревню к дедушке 2», променад-концерт «Лето в Главном штабе», гастроли «Мастерской Петра Фоменко», «Ночной экспресс» в Москву от команд кабаре «Шум» и KGallery, балет «Ярославна. Затмение» Владимира Варнавы, выставка Саши Браулова и фестиваль «Деревня художников: наши дни» — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных в Петербурге.

ЧЕТВЕРГ: 16 ИЮЛЯ
ПЯТНИЦА: 17 ИЮЛЯ
СУББОТА: 18 ИЮЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 19 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ: 16 ИЮЛЯ

Юрий Стоянов
Валентин Блох

Юрий Стоянов

Главные премьеры этой недели в кино: продолжение народного комедийного хита с Юрием Стояновым «На деревню к дедушке 2» (6+) и седьмая часть хоррор-франшизы о борьбе с демонами «Зловещие мертвецы: Пекло» (18+). О других новинках проката читайте в статье редактора «Кино» Александра Павлова.

Спектакль «Ярославна. Затмение», Мариинский-2 (12+)

19:00

Грандиозный камбэк постановки Владимира Варнавы, основанной на «Слове о полку Игореве». Одну из главных партий исполнит дарлинг балетного Петербурга Александр Сергеев.

Спектакль «Невидимая книга», набережная Макарова, 34 (18+)

20:00

Режиссер Семен Серзин инсценирует биографию Довлатова: от начала карьеры в Ленинграде до эмиграции в Нью-Йорк. Формат — абсурдный и ироничный квартирник, который впервые покажут на корабле!

Экскурсия «Петербург — город будущего?», Английская набережная, 28 (0+)

19:30

Архитектурный критик Мария Элькина опровергнет стереотип, что Петербург — город-музей, и предложит посмотреть на него как на пространство с футуристическим началом.

Фестиваль «Диффузия», «Мачты» (16+)

Серия концертов инди- и эмо-рок-ньюкамеров, благотворительный маркет и показ авторских клипов — формула для привлечения нишевых петербуржцев.

До 19 июля

Квартирник Антона Лаврентьева, пиано-бар Michèle (18+)

20:00

Поэтический вечер участника шоу «Голос» экс-ведущего «Орла и Решки» под аккомпанемент рояля.

+ Идея: отправиться за лучшими завтраками в Петербурге.

От неаполитанских драников фриттатине ди вердуре до закрученного омлета «Торнадо» — собрали 14 локаций, где редакция Собака.ru рекомендует начинать утро.

ПЯТНИЦА: 17 ИЮЛЯ

Команда Cava Disco
Алиса Дитрих

Команда Cava Disco

Спектакль «Лето в Главном штабе», Главный штаб Эрмитажа (12+)

20:30

Пятая серия спектакля-променада (на стыке экскурсии, медиации и концерта!) станет трибьютом импрессионизму и модернизму. К работам Моне, Дега, Сезанна и Кандинского подобрали музыку Дебюсси, Равеля и Стравинского, а в качестве перформансов покажут балетный класс и ожившие фигуры из «Танца» Матисса.

Спектакль «Из жизни *** [ненормальных]», Невидимый театр (18+)

Команда «Театра.doc» везет в Петербург спектакль, напрочь лишенный логики. Герои ведут себя неожиданно и абсурдно, так что не удивляйтесь, если обнаружите себя посреди отсылок к фильмам шведского режиссера Роя Андерссона. Так и задумано!

17 и 18 июля

Фестиваль «Опера — всем», Петропавловская крепость, Елагиноостровский дворец, Гатчинский дворец, Екатерининский дворец (6+)

Опенэйр с оперным шедеврами в исполнении звезд «Ла Скала», Римской оперы, Мариинского театра и Музыкального театра им. Шаляпина продолжится показом «Леди Макбет Мценского уезда» Шостаковича.

До 25 июля

Спектакль «Гамлет», «Балтийский дом» (16+)

«Золотомасочный» адепт театра гротеска и масок Анатолий Праудин вновь возьмется за шекспировскую классику. Чего ожидать от петербургской премьеры — пока неизвестно, но мы гарантируем ощущение тотального безумия.

17, 18 и 19 июля

Вечеринка Çava Girls, бар Chez Serge (18+)

21:00

Главные по нарядным и тематическим тусовкам — команда Александры Столяровой и Валерия Дятлова — устраивают камерный диджей-сет в леопардовой гостиной бара, вдохновленного образом Сержа Генсбура.

Шоу «Анемоя», «Ленинград Центр» (18+)

Идем на музыкально-танцевальную фантасмагорию, происходящую в параллельных реальностях: то в черно-белом кино, то во вселенной Орфея и Эвридики, то в эпохе диско, то в стране Оз.

17 и 18 июля

СУББОТА: 18 ИЮЛЯ

Клуб Kontrkult
Роман Ермолаев

Клуб Kontrkult

«Ночной экспресс», Московский вокзал (18+)

01:05

Кабаре «Шум» и KGallery превратят классическое путешествие из Петербурга в Москву в вечеринку с поэтическими чтениями, цыганскими романсами, гаданиями, а также лайвами музыкантов (лайн-ап в секрете!). Завершить феерию предлагают на выставке хроникера Нью-Йорка 1970-х Аллана Танненбаума (хайлайт — съемки в легендарном клубе «Студия 54»!).

Фестиваль «Деревня художников: наши дни», Главная, 20 (6+)

Изучаем арт-кластер «Коломяги — Шувалово — Озерки» на экскурсиях по мастерским, чаепитиях с художниками, лекциях о прошлом и будущем пространства, а также мастер-классах по скетчингу и созданию фигур из гипса.

С 18 по 19 июля

Odyssey Festival, «Брусницын» (18+)

Квартал «Брусницын» трансформируют в «Звездные врата» и создадут симбиоз электронной музыки, искусства и яркого дресс-кода (теги — космос и футуризм!). В первой волне артистов (точнее, в «эшелоне межгалактического фронта»!) более 28 имен из Германии, Португалии, Азербайджана, Того, Беларуси и России.

С 18 по 19 июля

Концерт «Ме4та», «Джаз-клуб Игоря Бутмана» (6+)

21:00

Актер Евгений Цыганов предстанет в амплуа фронтмена рок-группы и исполнит авторские песни на стыке серфа, фанка и альтернативы.

Вечеринка «Лейблнайт “Кружка”», «Чертики» (18+)

21:00

Странствующий клуб презентует новую группу «Малютка». Настраиваемся на ритмы панка.

Поп-ап ARTASIMN, Cо-оp Garage (18+)

14:00

В культовом дворе на Гороховой устроят тату-корнер, музыкальный спот с диджей-сетами и маркет с футболками и украшениями.

Вечеринка EUROTRIP HART, будет объявлено позже (18+)

22:00

Андеграундный клуб Kontrkult отмечает день рождения своего резидента Леши Superlative масштабным техно-трипом в духе берлинских и парижских клубов. Дресс-код — спорт-шик.

ВОСКРЕСЕНЬЕ: 19 ИЮЛЯ

Евгений и Полина Цыгановы
Дмитрий Егоров

Евгений и Полина Цыгановы

Встреча с Евгением Цыгановым, «Коринтия» (18+)

13:00

Звезда «Питер FM» расскажет историку Льву Лурье о постановках по текстам Бродского в «Полутора комнатах», своих отношениях с рок-н-роллом (и кавере на песню Цоя!), ностальгических локациях в Петербурге и гастролях на сцене БДТ.

Гастроли «Мастерской Петра Фоменко», БДТ им. Товстоногова (12+)

Театр под руководством Евгения Каменьковича выбрал для петербургской публики два спектакля по пьесам Островского: «Бесприданницу» (в касте — Цыганов!) и «Волки и овцы» (в трактовке выпускницы мастерской Фоменко в ГИТИСе Ма Чжен Хун!).

С 19 по 23 июля

Выставка «Я зашел на улицу сказать вам…», DiDi Gallery (12+)

Главный вышивальщик Петербурга Саша Браулов покажет серии работ, ранее висевших на заборах, фасадах зданий, набережных и водосточных трубах.

До 13 сентября

Выставка «Близкое далеко», Стрит-арт хранение (14+)

Арт-проект с широкой географией (21 художник из Калининграда, Уфы, Самары, Братска, Архангельска, Красноярска, Перми, Барнаула, Магадана, Новосибирска и Владимира!) посвящен ностальгии по детству.

До 14 сентября

+ Идея: идем на бесплатные экскурсии по Петербургу.

Изучаем модерн на самокатах, спускаемся в купеческую крипту и идем в гости к семинаристам.

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