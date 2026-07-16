Чем заняться в Петербурге с 16 по 19 июля

Встреча Льва Лурье с Евгением Цыгановым, хит с Юрием Стояновым «На деревню к дедушке 2», променад-концерт «Лето в Главном штабе», гастроли «Мастерской Петра Фоменко», «Ночной экспресс» в Москву от команд кабаре «Шум» и KGallery, балет «Ярославна. Затмение» Владимира Варнавы, выставка Саши Браулова и фестиваль «Деревня художников: наши дни» — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных в Петербурге.
ЧЕТВЕРГ: 16 ИЮЛЯ
Юрий Стоянов
Главные премьеры этой недели в кино: продолжение народного комедийного хита с Юрием Стояновым «На деревню к дедушке 2» (6+) и седьмая часть хоррор-франшизы о борьбе с демонами «Зловещие мертвецы: Пекло» (18+). О других новинках проката читайте в статье редактора «Кино» Александра Павлова.
Спектакль «Ярославна. Затмение», Мариинский-2 (12+)
19:00
Грандиозный камбэк постановки Владимира Варнавы, основанной на «Слове о полку Игореве». Одну из главных партий исполнит дарлинг балетного Петербурга Александр Сергеев.
Спектакль «Невидимая книга», набережная Макарова, 34 (18+)
20:00
Режиссер Семен Серзин инсценирует биографию Довлатова: от начала карьеры в Ленинграде до эмиграции в Нью-Йорк. Формат — абсурдный и ироничный квартирник, который впервые покажут на корабле!
Экскурсия «Петербург — город будущего?», Английская набережная, 28 (0+)
19:30
Архитектурный критик Мария Элькина опровергнет стереотип, что Петербург — город-музей, и предложит посмотреть на него как на пространство с футуристическим началом.
Фестиваль «Диффузия», «Мачты» (16+)
Серия концертов инди- и эмо-рок-ньюкамеров, благотворительный маркет и показ авторских клипов — формула для привлечения нишевых петербуржцев.
До 19 июля
Квартирник Антона Лаврентьева, пиано-бар Michèle (18+)
20:00
Поэтический вечер участника шоу «Голос» экс-ведущего «Орла и Решки» под аккомпанемент рояля.
+ Идея: отправиться за лучшими завтраками в Петербурге.
От неаполитанских драников фриттатине ди вердуре до закрученного омлета «Торнадо» — собрали 14 локаций, где редакция Собака.ru рекомендует начинать утро.
ПЯТНИЦА: 17 ИЮЛЯ
Команда Cava Disco
Спектакль «Лето в Главном штабе», Главный штаб Эрмитажа (12+)
20:30
Пятая серия спектакля-променада (на стыке экскурсии, медиации и концерта!) станет трибьютом импрессионизму и модернизму. К работам Моне, Дега, Сезанна и Кандинского подобрали музыку Дебюсси, Равеля и Стравинского, а в качестве перформансов покажут балетный класс и ожившие фигуры из «Танца» Матисса.
Спектакль «Из жизни *** [ненормальных]», Невидимый театр (18+)
Команда «Театра.doc» везет в Петербург спектакль, напрочь лишенный логики. Герои ведут себя неожиданно и абсурдно, так что не удивляйтесь, если обнаружите себя посреди отсылок к фильмам шведского режиссера Роя Андерссона. Так и задумано!
17 и 18 июля
Фестиваль «Опера — всем», Петропавловская крепость, Елагиноостровский дворец, Гатчинский дворец, Екатерининский дворец (6+)
Опенэйр с оперным шедеврами в исполнении звезд «Ла Скала», Римской оперы, Мариинского театра и Музыкального театра им. Шаляпина продолжится показом «Леди Макбет Мценского уезда» Шостаковича.
До 25 июля
Спектакль «Гамлет», «Балтийский дом» (16+)
«Золотомасочный» адепт театра гротеска и масок Анатолий Праудин вновь возьмется за шекспировскую классику. Чего ожидать от петербургской премьеры — пока неизвестно, но мы гарантируем ощущение тотального безумия.
17, 18 и 19 июля
Вечеринка Çava Girls, бар Chez Serge (18+)
21:00
Главные по нарядным и тематическим тусовкам — команда Александры Столяровой и Валерия Дятлова — устраивают камерный диджей-сет в леопардовой гостиной бара, вдохновленного образом Сержа Генсбура.
Шоу «Анемоя», «Ленинград Центр» (18+)
Идем на музыкально-танцевальную фантасмагорию, происходящую в параллельных реальностях: то в черно-белом кино, то во вселенной Орфея и Эвридики, то в эпохе диско, то в стране Оз.
17 и 18 июля
СУББОТА: 18 ИЮЛЯ
Клуб Kontrkult
«Ночной экспресс», Московский вокзал (18+)
01:05
Кабаре «Шум» и KGallery превратят классическое путешествие из Петербурга в Москву в вечеринку с поэтическими чтениями, цыганскими романсами, гаданиями, а также лайвами музыкантов (лайн-ап в секрете!). Завершить феерию предлагают на выставке хроникера Нью-Йорка 1970-х Аллана Танненбаума (хайлайт — съемки в легендарном клубе «Студия 54»!).
Фестиваль «Деревня художников: наши дни», Главная, 20 (6+)
Изучаем арт-кластер «Коломяги — Шувалово — Озерки» на экскурсиях по мастерским, чаепитиях с художниками, лекциях о прошлом и будущем пространства, а также мастер-классах по скетчингу и созданию фигур из гипса.
С 18 по 19 июля
Odyssey Festival, «Брусницын» (18+)
Квартал «Брусницын» трансформируют в «Звездные врата» и создадут симбиоз электронной музыки, искусства и яркого дресс-кода (теги — космос и футуризм!). В первой волне артистов (точнее, в «эшелоне межгалактического фронта»!) более 28 имен из Германии, Португалии, Азербайджана, Того, Беларуси и России.
С 18 по 19 июля
Концерт «Ме4та», «Джаз-клуб Игоря Бутмана» (6+)
21:00
Актер Евгений Цыганов предстанет в амплуа фронтмена рок-группы и исполнит авторские песни на стыке серфа, фанка и альтернативы.
Вечеринка «Лейблнайт “Кружка”», «Чертики» (18+)
21:00
Странствующий клуб презентует новую группу «Малютка». Настраиваемся на ритмы панка.
Поп-ап ARTASIMN, Cо-оp Garage (18+)
14:00
В культовом дворе на Гороховой устроят тату-корнер, музыкальный спот с диджей-сетами и маркет с футболками и украшениями.
Вечеринка EUROTRIP HART, будет объявлено позже (18+)
22:00
Андеграундный клуб Kontrkult отмечает день рождения своего резидента Леши Superlative масштабным техно-трипом в духе берлинских и парижских клубов. Дресс-код — спорт-шик.
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 19 ИЮЛЯ
Евгений и Полина Цыгановы
Встреча с Евгением Цыгановым, «Коринтия» (18+)
13:00
Звезда «Питер FM» расскажет историку Льву Лурье о постановках по текстам Бродского в «Полутора комнатах», своих отношениях с рок-н-роллом (и кавере на песню Цоя!), ностальгических локациях в Петербурге и гастролях на сцене БДТ.
Гастроли «Мастерской Петра Фоменко», БДТ им. Товстоногова (12+)
Театр под руководством Евгения Каменьковича выбрал для петербургской публики два спектакля по пьесам Островского: «Бесприданницу» (в касте — Цыганов!) и «Волки и овцы» (в трактовке выпускницы мастерской Фоменко в ГИТИСе Ма Чжен Хун!).
С 19 по 23 июля
Выставка «Я зашел на улицу сказать вам…», DiDi Gallery (12+)
Главный вышивальщик Петербурга Саша Браулов покажет серии работ, ранее висевших на заборах, фасадах зданий, набережных и водосточных трубах.
До 13 сентября
Выставка «Близкое далеко», Стрит-арт хранение (14+)
Арт-проект с широкой географией (21 художник из Калининграда, Уфы, Самары, Братска, Архангельска, Красноярска, Перми, Барнаула, Магадана, Новосибирска и Владимира!) посвящен ностальгии по детству.
До 14 сентября
+ Идея: идем на бесплатные экскурсии по Петербургу.
Изучаем модерн на самокатах, спускаемся в купеческую крипту и идем в гости к семинаристам.
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