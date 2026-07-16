Чем заняться в Петербурге с 16 по 19 июля

Главные премьеры этой недели в кино: продолжение народного комедийного хита с Юрием Стояновым «На деревню к дедушке 2» (6+) и седьмая часть хоррор-франшизы о борьбе с демонами «Зловещие мертвецы: Пекло» (18+). О других новинках проката читайте в статье редактора «Кино» Александра Павлова.

Спектакль «Ярославна. Затмение», Мариинский-2 (12+)

19:00

Грандиозный камбэк постановки Владимира Варнавы, основанной на «Слове о полку Игореве». Одну из главных партий исполнит дарлинг балетного Петербурга Александр Сергеев.

Спектакль «Невидимая книга», набережная Макарова, 34 (18+)

20:00

Режиссер Семен Серзин инсценирует биографию Довлатова: от начала карьеры в Ленинграде до эмиграции в Нью-Йорк. Формат — абсурдный и ироничный квартирник, который впервые покажут на корабле!

Экскурсия «Петербург — город будущего?», Английская набережная, 28 (0+)

19:30

Архитектурный критик Мария Элькина опровергнет стереотип, что Петербург — город-музей, и предложит посмотреть на него как на пространство с футуристическим началом.

Фестиваль «Диффузия», «Мачты» (16+)

Серия концертов инди- и эмо-рок-ньюкамеров, благотворительный маркет и показ авторских клипов — формула для привлечения нишевых петербуржцев.

До 19 июля

Квартирник Антона Лаврентьева, пиано-бар Michèle (18+)

20:00

Поэтический вечер участника шоу «Голос» экс-ведущего «Орла и Решки» под аккомпанемент рояля.

+ Идея: отправиться за лучшими завтраками в Петербурге.

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