Лучшие завтраки в Петербурге летом 2026 года: неаполитанские драники фриттатине ди вердуре и закрученный омлет «Торнадо»

Aster

В главном городском кафе-булочной явка на завтраки как на премьеры Могучего и концерты Курентзиса — и в первенце на Маяковского, и в филиале на Римского-Корсакова (а на подходе и третий Aster на Петроградской стороне, вот адрес — Рыбацкая ул., 2). Медитируем на кручение шведских булок, гадаем на кофейной воронке (выбор впечатляет!) и успеваем заказать крафтовый глазированный сырок с кранчем из вафли, белым шоколадом и фисташкой (это квест — разбирают моментально!). А ради 27-сантиметрового бутерброда с красной икрой мы готовы и в очереди постоять (и сколько раз стояли!). Фанфакт: бутер с красной икрой стал героем культового мерча, который команда Aster сделала вместе с художником Мишей Никатиным.

ул. Маяковского 2; пр-т Римского-Корсакова 22