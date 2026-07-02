Лучшие завтраки в Петербурге летом 2026 года: неаполитанские драники фриттатине ди вердуре и закрученный омлет «Торнадо»

Пьяные сырники, коллагеновый кофе и хот-дог с осьминогом — рестораны, с которыми петербуржцы встречают робкое утреннее солнце, отметила гастрожурналистка Наталья Бондаревская.
Saviv
Израильское бистро Антонио Фреза — постоянный резидент номинации «Лучший завтрак» гастрономической премии Собака.ru «Что где есть в Петербурге». Каждый день с 9:00 до 16:00 в историческом особняке Слепцова готовят большой зеленый салат с дзадзики, питу крок-мадам и запеканку из рикотты (мэтчат с сезонными персиками и черешней). Но прима утреннего меню — шипящая на чугунной сковороде шакшука с осьминогом (крепкое блюдо — энергии хватит до ужина). И не забудьте в пару к ней теплую халу, которую выпекают к приходу первых гостей.
ул. Большая Конюшенная 9
Mina
Единственное место, где можно позавтракать неаполитанскими драниками фриттатине ди вердуре, приправленными боттаргой, (те самые, в виде гнезда!) —это итало-левантийский ресторан Арама Мнацаканова на Крестовском острове. Впрочем, такой тыквенный маффин с конфитюром с шафраном, скьячатту из картофеля с камчатским крабом и ленивые вареники с тутовым вареньем вы тоже нигде в Петербурге не попробуете. И бонус: с уникальными italo-lebanese блюдами шефа Джильберто Нассера (его семья — из Неаполя и Бейрута!) идеально мэтчится терраса с белыми скатертями и видом на Лазаревский мост.
ул. Спортивная, 2
Faces
Кто рано встает, тот житель Крестовского — и на завтрак ему подают хот-дог с осьминогом (каково?!). В Faces у ресторатора Алексея Феликсова все четко: стартуют в 8:30, открыли тихую зеленую террасу, список любимых утренних блюд с трудом сократили до сорока. В нашем топе: овсянка с жареным сулугуни и сладким чаем, фирменный завтрак со скрэмблом, овощами и мощной порцией стриплойна, эклеры с крабом. И страчателла с земляничным вареньем на десерт!
Морской проспект, 29
«Академия»
В букинистическом кафе от «Подписных изданий» завтраки разрешены весь день, да и вообще мы готовы встречать здесь все утра мира. Берем фильтр, хрустящий круассан (пекут тут же, на цокольном этаже) и занимаем столик у витринных окон с видом на стремительный Литейный проспект. Но подождите, мы забыли про великое петербургское комбо «книги, кофе, булки и вино»! Вот вам отредактированный сценарий: собираете кастомный конструктор — яйцо, ремесленный хлеб, брусничный джем с розовым перцем. Изучаете переизданные заметки Светлова о быте Петербурга конца XIX столетия — новь из собственной краеведческой серии «Академики». А к омлету качо-э-пепе берете бокал оранжа. Чем вы хуже Трумена Капоте?
Литейный проспект, 57
Nothing Fancy
От «ничего особенного» до ЗОЖ-империи пара десятков тысяч зеленых боулов: летом ждем на Васильевском острове уже третье healthy-кафе от Анри Бера, Романа Киселева и Стивена Шарма (и про еще два в Москве не забываем). В списке наших утренних заповедей неизменно — культовые боулы (вам лосось и киноа или зеленую гречу и гуакамоле?), авокадо-тосты, банановые хоткейки и церемониальная матча, сваренная роботом. Смузи из авокадо и шпината рекомендуем забустить функциональными добавками: ежовиком и грибами рейши, клетчаткой и инулином или BCAA и магнием.
ул. Социалистическая, 21; ул. Шамшева, 4
Tartar Bar
От завтраков в мясном ресторане Дмитрия Блинова ждешь брутальный подвох, но костный мозг, телячьи мозги и зобную железу в 9:00 вам не подадут, не просите. Однако шанс позавтракать не тремя ветками рукколы и скучным яйцом, а классной авторской кухней точно есть: берем нетипичный салат из артишока и цветной капусты с трюфелем, омлет с домашней колбасой, картофельную вафлю с воздушным скрэмблом и муссом из соленого сыра. И самое важное — гипнокекс с экстрапорцией мака и ванильным кремом!
Виленский пер., 15
«Мечтатели»
Стабильность — это одиннадцать лет кряду держать марку любимых завтраков петербуржцев и москвичей и лить шампань по бокалам с 8 утра. Утренние бестселлеры от шефа «Мечтателей» Виталия Паппа — драники неклассической текстуры, дополненные соусом морнэ с чеддером: напоминают хашбраун из пюре и примиряют с действительностью. А сырники из рикотты с идеальной золотистой корочкой вообще радуют: их подают с кокосовой сгущенкой и «прибухнувшей» черникой (ягоды томятся ночь в апероле). И, девочки, «Раф для плохих девочек» с граппой мы тоже будем!
набережная реки Фонтанки, 11
Charlie
В 2015-м чета Манчуков (Юрий — шеф-повар, Ирина — сомелье) задались амбициозной, почти невыполнимой целью: поднять петербуржцев на ноги раньше полудня и отправить их завтракать в ресторан. И удалось! Ведь в Charlie готовят самые гастрономические каши в городе. Амарантовую варят на кокосовом молоке и украшают фундучным печеньем. Гречневую — на ароматном биске и сдабривают морепродуктами. Пшенку дополняют тыквой, горгонзолой и угрем. Кукурузную кашу — халвой. Перловку — томлеными телячьими щечками и пекорино романо. И есть у Манчуков еще один козырь: гигантский килограммовый сырник с томленой клубникой и заварным кремом.
наб. канала Грибоедова, 54
Aster
В главном городском кафе-булочной явка на завтраки как на премьеры Могучего и концерты Курентзиса — и в первенце на Маяковского, и в филиале на Римского-Корсакова (а на подходе и третий Aster на Петроградской стороне, вот адрес — Рыбацкая ул., 2). Медитируем на кручение шведских булок, гадаем на кофейной воронке (выбор впечатляет!) и успеваем заказать крафтовый глазированный сырок с кранчем из вафли, белым шоколадом и фисташкой (это квест — разбирают моментально!). А ради 27-сантиметрового бутерброда с красной икрой мы готовы и в очереди постоять (и сколько раз стояли!). Фанфакт: бутер с красной икрой стал героем культового мерча, который команда Aster сделала вместе с художником Мишей Никатиным.
ул. Маяковского 2; пр-т Римского-Корсакова 22
Kona
Сначала кажется, что GPS сбоит: такое кафе вполне могло бы найтись на улицах Копенгагена, Парижа или Сеула. Но Kona заслужили петербуржцы, потому что хорошо себя вели. Главный краш меню (за ним реально стоят очереди!) — идеальный по плотности теста бейгл с перфектными начинками: докторская, ростбиф и трюфельный соус, варенье и масло. Премьеры лета-2026 — бейгл «Цезарь» с пастрами из индейки и десертный кофейный бейгл с соленой карамелью. На подтанцовке — закрученные омлеты «Торнадо» (с артишоком — срывает овации!) и хитовая творожная запеканка, в которую добавляют шот эспрессо. Домой забираем пончики матча-малина и сканди-булки с кардамоном по финскому рецепту от рок-пекаря Эдуарда Бартоша.
Большой проспект Петроградской стороны, 13/4
Zoe
Витрины пекарни на углу Баскова заряжены с 8 утра: миндальные круассаны, пончики с джемом из красного апельсина, zero-wasteслойки (из обрезков теста!) c моцареллой и вялеными томатами. За карамельной бабкой и маритоццо и вовсе настоящая охота — они вызывают мгновенный прилив счастья. А если углеводное окно давно закрылось, берите на завтрак трюфельный омлет и овсянку — с маринованным персиком и кунжутным крамблом.
пер. Басков 41/29
Academia Shuvaloff
Дикий эксклюзив: эти завтраки накрывают четыре раза в неделю и только по предварительной записи: яйца с красной икрой, похлебку из дичи, черную икру и тамбовский окорок подают в особняке графа Шувалова, в винтажной посуде, найденной в этих стенах во время реставрации. И внимание: это не мнимая историческая резиденция — граф Андрей Шувалов заказал строительство дома на Моховой военному инженеру Герману Паукеру, а в 1912-м художник-архитектор Иван Фомин переоформил интерьеры в неоклассическом стиле. Так что придете на завтрак, увидите редкий плафон, декорированный кессонами и лепными розетками тончайшей работы, — отреставрированный под надзором КГИОП, как и центральная мраморная лестница!
ул. Моховая, 10
Michèle
В номинации «Завтрак с видом» у ресторана Michèle все шансы на победу: ладно туристы, начать день под звон колоколов Исаакиевского собора хоть один раз должен каждый петербуржец. Тем более что абсолютно каждому в брассери авторской кухни на первом этаже отеля «Англетер» найдется подходящий завтрак: их тут больше 30 видов и накрывают яйца по-турецки с чоризо и шакшуку-рататуй с зеленой фетой уже с 8 утра. Наш выбор: «шоты здоровья» из свеклы с васаби, многозлаковая каша с пашотом и кремом из тыквы и очаровательный сезонный даниш с абрикосами.
ул. Малая Морская, 24
mere
В бистро mere живут по принципу «когда встал, тогда и завтрак» — утреннее меню работает с 8 утра до 8 вечера. Жители Петроградской такой подход оценили: сюда чуть ли не очередь выстраивается на авторскую кухню шеф-повара Яны Кольченко — большой завтрак с рубленым бифштексом и огромную порцию салата из авокадо и феты (перфект мэтч с огуречной айс-матчей!). А бета-каротин притягиваем оладьями из батата или апельсиновыми сырниками под аккомпанемент латте груша-кардамон.
ул. Лодейнопольская, 7
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