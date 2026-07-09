Модерн на самокатах, в гости к семинаристам и спуск в купеческую крипту: лучшие (бесплатные!) экскурсии по Петербургу

В Петербурге стартовал новый (уже 11-й!) сезон бесплатных экскурсий от проекта «Открытый город»! Актуальное расписание на июль уже на сайте: идем в Духовную академию — одно из старейший учебных заведений России, разгадываем архитектурный детектив в стиле модерн на Петроградской стороне, исследуем тайную жизнь Волковского кладбища и любуемся старинными усадьбами близ Автово. Запись на первые события открыта, поэтому поспешите — билеты расхватывают очень быстро!
Духовная академия
Редкая возможность узнать о повседневной жизни одного из старейший учебных заведений России, которое в этом году отмечает 300-летие. Участник экскурсии побывают в главном академическом корпусе, увидят историческую библиотеку и семинарский корпус, пройдут по ректорскому коридору, заглянут в читальный зал, познакомятся с экспозицией музея, занимающей четыре зала, а также посетят академический храм апостола и евангелиста Иоанна Богослова, где хранится икона Божией Матери «Знамение» Царскосельская и другие святыни. А гиды расскажут, как устроена жизнь современных семинаристов, из чего складывается их распорядок дня и как проходит подготовка будущих пастырей Русской Православной Церкви.
Когда: 13 июля в 16:20.
Храмы Волковского кладбища
Еще сто лет назад здесь действовало пять церквей, которые по архитектуре и убранству не уступали главным храмам столицы Российской империи. Сегодня от некоторых из них остались лишь воспоминания. Экскурсия поможет представить, каким был некрополь в XVIII-XIX веках. Гиды расскажут об утраченной Успенской церкви в неорусском стиле, которую спроектировал Андрей Аплаксин — автор подворья Творожковского женского монастыря в Петербурге, и объяснят, как была устроена жизнь одного из старейших некрополей города, как проходили погребения и какую роль играло духовенство. А еще покажут сохранившиеся церкви Воскресения Словущего и Всех Святых, а также большой Спасский собор. Экскурсия завершится в церкви святого Иова Многострадального, которая не закрывалась даже в годы блокады, — здесь удастся спуститься в крипту купца Иова Крюкова.
Когда: 11 июля в 13:30 и 15:45.
«Домов обтесанный гранит…»
Петроградская сторона хранит лучшие образцы северного модерна — архитектурного стиля, вдохновленного суровой природой и средневековыми замками Скандинавии. Самокатный формат экскурсии позволит охватить больше улиц и проспектов, чем на обычной прогулке, но при этом не потерять детали: остановиться у фасадов из грубого гранита, найти в каменной отделке птиц, зверей и растения, заглянуть во дворы и парадные. Гиды объяснят, почему именно этот район стал настоящей энциклопедией северного модерна и как архитекторам начала XX века удалось превратить жилые дома в сказочные крепости, будто выросшие из скал.
Когда: 14 и 16 июля в 18:30.
«Ренессанс древнерусской архитектуры»
Еще одна прогулка на самокатах по Петроградской стороне, но на этот раз — в поисках домов, вдохновленных древнерусским зодчеством. В начале XX века архитекторы переосмыслили наследие Новгорода, Пскова и Русского Севера, создав новый стиль со строгими линиями и ясными формами. Именно его и отправятся искать участники экскурсии. Вместе с гидом они проведут настоящее расследование и отыщут редкие образцы неорусского стиля — от домов, умело «замаскировавшихся» среди современной застройки, до деталей, которые легко упустить в обычной жизни.
Когда: 14 и 16 июля в 20:00.
«Четыре усадьбы»
Петергофскую дорогу задумывали как парадный путь от Петербурга к загородным резиденциям столичной аристократии и императорской фамилии. За три века ее усадьбы успели побывать дачами и заводами, лечебницами и даже храмами. Эти страницы истории покажут через четыре чудом сохранившихся объекта в районе Автово: дачу Сиверса, где по пути в Петергоф любила останавливаться Екатерина II, дачу Воронцовых, которую после войны едва не снесли, но в итоге перестроили в церковь, Ульянку, где до самой революции Шереметевы сохраняли дворянский быт, и соседнее Александрино, также принадлежавшее именитому семейству. А еще гиды расскажут, как менялась Петергофская дорога на протяжении столетий — через человеческие судьбы, любовные драмы, невосполнимые утраты и неожиданные спасения.
Когда: 15 июля в 18:00.
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