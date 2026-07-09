Модерн на самокатах, в гости к семинаристам и спуск в купеческую крипту: лучшие (бесплатные!) экскурсии по Петербургу

Храмы Волковского кладбища

Еще сто лет назад здесь действовало пять церквей, которые по архитектуре и убранству не уступали главным храмам столицы Российской империи. Сегодня от некоторых из них остались лишь воспоминания. Экскурсия поможет представить, каким был некрополь в XVIII-XIX веках. Гиды расскажут об утраченной Успенской церкви в неорусском стиле, которую спроектировал Андрей Аплаксин — автор подворья Творожковского женского монастыря в Петербурге, и объяснят, как была устроена жизнь одного из старейших некрополей города, как проходили погребения и какую роль играло духовенство. А еще покажут сохранившиеся церкви Воскресения Словущего и Всех Святых, а также большой Спасский собор. Экскурсия завершится в церкви святого Иова Многострадального, которая не закрывалась даже в годы блокады, — здесь удастся спуститься в крипту купца Иова Крюкова.

Когда: 11 июля в 13:30 и 15:45.