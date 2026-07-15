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Кино и сериалы

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Что смотреть в кинотеатрах на этой неделе: сиквел «На деревню дедушке», новые «Зловещие мертвецы» и «Это хит!» с Полом Раддом

А также — повторные релизы «Ведьминой службы доставки» Миядзаки, «Запределья» Сингха, «Мужчины и женщины» Лелуша и «Короткого фильма об убийстве» Кесьлевского. Собака.ru рассказывает о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.

ГЛАВНОЕ
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ГЛАВНОЕ

Биг Скрин Продакшн, Инфинити контент, Кинокомпания «Р1», 2026

«На деревню дедушке 2» (6+)

Продолжение народного комедийного хита с Юрием Стояновым — в сиквеле у деда Юры появляется конкурент в лице второго деда Владика (Ярослав Головнев) по имени Витя (Федор Добронравов), который стремительно завоевывает симпатию мальчика. Уязвленный Юра с таким раскладом мириться, конечно же, не намерен. В кресле режиссера во второй части Владислава Богуша сменил Владимир Котт («Человек, который смеется»).

С 16 июля

Ghost House Pictures, New Line Cinema, New Zealand Film Commission, Ontario Creates, Sony Pictures, 2026

«Зловещие мертвецы: Пекло» / Evil Dead Burn (18+)

Шестой фильм во франшизе «Зловещие мертвецы», запущенной Сэмом Рэйми. На этот раз сюжет строится вокруг женщины, которая пережила смерть мужа (Люсиан Бьюкенен) и переехала к его родственникам в уединенный дом. Однако из-за проклятия «Некрономикона» члены семьи один за другим превращаются в чудовищ. Режиссером на этот раз стал Себастьян Ваничек («Паутина страха»).

C 16 июля

30WEST, Fís Éireann, Screen Ireland, Likely Story, Treasure Entertainment, 2026

«Это хит!» / Power Ballad (18+)

Драмеди Джона Карни («Ноттинг-Хилл») о двух музыкантах-аутсайдерах. Рик (Пол Радд) и Дэнни (Ник Джонас) когда-то были известными, но сейчас находятся в очевидном кризисе. После их полуслучайного совместного концерта песня Рика вирусится на весь мир — но проблема в том, что исполнил ее Дэнни и присвоил всю славу себе. Между коллегами начинается настоящая война за признание авторства.

C 16 июля

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

Les Films 13, 1966

«Мужчина и женщина» / Un homme et une femme (1966) (18+)

Перевыпуск в прокат легендарной истории Клода Лелуша о потере любимых и обретении новых чувств, в свое время победившей на Каннском кинофестивале — главные в ней роли сыграли Анук Эме и Жан-Луи Трентиньян.

C 16 июля

Kiki's Delivery Service Production Committee, Nibariki, Nippon Television Network (NTV), Studio Ghibli, Tokuma Shoten, Yamato Transport, 1989

«Ведьмина служба доставки» / Kiki's Delivery Service (1989) (6+)

Очаровательная история Хаяо Миядзаки о маленькой колдунье Кики, которая ищет себя и пытается вклиниться в суматошную жизнь европейского города снова на больших экранах — в качестве 4K.

C 16 июля

Googly Films, Absolute Entertainment (II), Deep Films, Radical Media, Tree Top Films Inc., 2006

«Запределье» / The Fall (2006) (18+)

Повторный прокат восхитительно красивого фэнтези Тарсема Сингха: дружба парализованного каскадера Роя (Ли Пейс) и маленькой девочки Александрии (Катинка Унтару) и рассказанные им истории отправляют их в причудливую воображаемую страну.

C 16 июля

Zespol Filmowy "Tor", Przedsiebiorstwo Realizacji Filmów "Zespoly Filmowe", Wytwórnia Filmów Dokumentalnych (Warszawa), 1988

«Короткий фильм об убийстве» / A Short Film About Killing (1988) (18+)

К 85-летию со дня рождения Кшиштофа Кесьлевского в прокат возвращается фильм из его цикла «Декалог» — история трех обычных людей, втянутых в по сути тривиальную, но трагическую ситуацию.

C 16 июля

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