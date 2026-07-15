Что смотреть в кинотеатрах на этой неделе: сиквел «На деревню дедушке», новые «Зловещие мертвецы» и «Это хит!» с Полом Раддом

«Это хит!» / Power Ballad (18+)

Драмеди Джона Карни («Ноттинг-Хилл») о двух музыкантах-аутсайдерах. Рик (Пол Радд) и Дэнни (Ник Джонас) когда-то были известными, но сейчас находятся в очевидном кризисе. После их полуслучайного совместного концерта песня Рика вирусится на весь мир — но проблема в том, что исполнил ее Дэнни и присвоил всю славу себе. Между коллегами начинается настоящая война за признание авторства.

C 16 июля