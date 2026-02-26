Чем заняться в Петербурге с 26 февраля по 1 марта

Спектакли «РЕВИЗОР с продолжением» Валерия Фокина, «Ни одного животного» Евгения Ткачука и «Лето» Дмитрия Мулькова, лекция Татьяны Черниговской о музыке и мозге, паблик-ток Льва Лурье и Андрея Могучего о Петербурге, перформанс Покраса Лампаса и SPB Blind Orchestra, а также концерт группы «АукцЫон», — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.
ЧЕТВЕРГ: 26 ФЕВРАЛЯ
Татьяна Черниговская
Перформанс «Пишу-слышу-вижу», Новая сцена Александринского театра (16+)
19:30
Каллиграф Покрас Лампас создаст абстрактную композицию под аккомпанемент авангардных музыкантов SPB Blind Orchestra.
Балет «Хороводы», Мариинский-2 (12+)
Экс-премьер Мариинки Вячеслав Самодуров инсценирует сочинение «в русском духе». В главных партиях 26-го выступят Виктория Терешкина, Роман Беляков и Константин Зверев, а 27-го — Рената Шакирова и Тимур Аскеров.
26 и 27 февраля
Лекция «Музыка и мозг», Мариинский-2 (6+)
19:30
Доктор филологических и биологических наук (а также бриллиант наших сердец!) Татьяна Черниговская расскажет о том, как музыка переводит мозг в другой режим работы.
Спецпоказ «Сладкая жизнь», «Ленфильм» (16+)
19:00
Устраиваем смотр бессмертной классики Федерико Феллини о журналисте Марчелло, живущем по законам дольче вита и дольче фар ньенте.
Дискуссия «2010-е как лучшая эпоха для музыки России: кто ее сформировал?», «Фонотека», Марата, 28 (18+)
19:00
Музкритик Владимир Завьялов и автор книги «Это было в России» Аркадий Романов поговорят о баттл-рэпе, постпанк-волнах, блогерах и рокерах.
В кинотеатрах на этой неделе смотрим бенефис Евгения Цыганова «Человек, который смеется» (16+), рассказ о закулисье мира моды с Анджелиной Джоли «Кутюр» (18+), триллер «Цинга» (18+), комедийную классику «Убойные каникулы» (18+), ленту-диалог с легендарным киноведом Наумом Клейманом «Наум. Предчувствия» (18+), фильм-участник Каннского фестиваля-2025 «Однажды в Газе» (18+), боксерский байопик «Гигант» (18+) и драму «Мой друг» (12+).
ПЯТНИЦА: 27 ФЕВРАЛЯ
Андрей Могучий
Спектакль «РЕВИЗОР с продолжением», Александринский театр (18+)
Четвертое обращение Валерия Фокина к гоголевской пьесе. В версии 2026-го обещают размах, эффектный визуал, обилие музыки и Тихона Жизневского в роли Хлестакова.
27 и 28 февраля
Паблик-ток «Лев Лурье х Андрей Могучий», отель «Коринтия» (18+)
19:00
Режиссер спектакля-сенсации «Холопы» поделится с Львом Лурье воспоминаниями, связанными с Петербургом: от детства на Комаровской даче до работы в БДТ.
Концерт «АукцЫон», «Космонавт» (16+)
20:00
Отмечаем день рождения фронтмена группы-легенды Олега Гаркуши под звуки бэнгера «Птица».
Спектакль «Кровавая свадьба», Малый театр кукол (18+)
19:00
Худрук театра Чакчи Фросноккерс с помощью кукол покажет историю Лорки о сельской свадьбе, где сталкиваются два враждующих семейства.
Концерт «Золотые зубы», «Ласточка» (16+)
20:00
Инди-поп о «больших надеждах, тлеющих на городских окраинах, дежавю и необычных снах» от лауреатов премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Самары и Тольятти».
СУББОТА: 28 ФЕВРАЛЯ
Дмитрий Мульков
Спектакль «Лето», «Театральный проект 27» (12+)
Режиссер Дмитрий Мульков представляет постановку о счастливых днях в детском лагере (первая любовь, ретро-дискотека и купание в речке — обязательная часть программы!).
28 февраля, 1 марта
Концерт «Максимальная красота минимализма», Филармония им. Шостаковича (6+)
20:00
Трибьют композитору Владимиру Мартынову исполнит оркестр «Дивертисмент» под руководством Ильи Иоффа.
Спектакль «Ни одного животного», театр «ВелесО» (18+)
Хип-хоп-драма Евгения Ткачука по пьесе Родиона Прилепина раскроет темы предназначения, внутренней свободы и любви.
28 февраля, 1 марта
Перформанс «Великое здоровье», Новая сцена Александринского театра (6+)
20:00
Хореографы Анна Кравченко и Антон Вдовиченко телесно исследуют медицину, уязвимость и исцеление.
Выставка «Софья Андреевна Толстая — фотограф», «Росфото» (0+)
Свадебная фотосессия, пейзажи Ясной Поляны, а также портреты Толстого, Репина, Чехова и Горького. Изучаем, как и что графиня снимала на «Кодак».
До 12 апреля
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 1 МАРТА
Эдуард Кочергин
Паблик-ток «Как понимать современный танец», Новая сцена Александринского театра (16+)
14:00
Обозреватель Собака.ru Ольга Угарова предлагает поговорить о пространстве как инструменте выразительности в танце.
Концерт-марафон «Орган на все времена», Музыкальный театр им. Шаляпина (6+)
12:00
Сочинения Генделя, Баха, Букстехуде, Пахельбеля, Перселла, Мендельсона, Регера, Дебюсси, Франка, Элгара прозвучат на органе.
Выставка «Драма», Французский институт (18+)
Видеоарт, графика и арт-объекты Евгения Гранильщикова посвящены опыту любви.
До 14 марта
Дисскуссия «Рождение спектакля. Разговор о профессии», Новая сцена Александринского театра (0+)
16:30
Опыт работы и общения с режиссером Валерием Фокиным опишут Эдуард Кочергин, Михаил Шемякин и другие театральные звезды.
Комментарии (0)