Чем заняться в Петербурге с 26 февраля по 1 марта

Перформанс «Пишу-слышу-вижу», Новая сцена Александринского театра (16+)

19:30

Каллиграф Покрас Лампас создаст абстрактную композицию под аккомпанемент авангардных музыкантов SPB Blind Orchestra.

Балет «Хороводы», Мариинский-2 (12+)

Экс-премьер Мариинки Вячеслав Самодуров инсценирует сочинение «в русском духе». В главных партиях 26-го выступят Виктория Терешкина, Роман Беляков и Константин Зверев, а 27-го — Рената Шакирова и Тимур Аскеров.

26 и 27 февраля

Лекция «Музыка и мозг», Мариинский-2 (6+)

19:30

Доктор филологических и биологических наук (а также бриллиант наших сердец!) Татьяна Черниговская расскажет о том, как музыка переводит мозг в другой режим работы.

Спецпоказ «Сладкая жизнь», «Ленфильм» (16+)

19:00

Устраиваем смотр бессмертной классики Федерико Феллини о журналисте Марчелло, живущем по законам дольче вита и дольче фар ньенте.

Дискуссия «2010-е как лучшая эпоха для музыки России: кто ее сформировал?», «Фонотека», Марата, 28 (18+)

19:00

Музкритик Владимир Завьялов и автор книги «Это было в России» Аркадий Романов поговорят о баттл-рэпе, постпанк-волнах, блогерах и рокерах.

В кинотеатрах на этой неделе смотрим бенефис Евгения Цыганова «Человек, который смеется» (16+), рассказ о закулисье мира моды с Анджелиной Джоли «Кутюр» (18+), триллер «Цинга» (18+), комедийную классику «Убойные каникулы» (18+), ленту-диалог с легендарным киноведом Наумом Клейманом «Наум. Предчувствия» (18+), фильм-участник Каннского фестиваля-2025 «Однажды в Газе» (18+), боксерский байопик «Гигант» (18+) и драму «Мой друг» (12+).