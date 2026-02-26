Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Чем заняться в Петербурге с 26 февраля по 1 марта

Спектакли «РЕВИЗОР с продолжением» Валерия Фокина, «Ни одного животного» Евгения Ткачука и «Лето» Дмитрия Мулькова, лекция Татьяны Черниговской о музыке и мозге, паблик-ток Льва Лурье и Андрея Могучего о Петербурге, перформанс Покраса Лампаса и SPB Blind Orchestra, а также концерт группы «АукцЫон», — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.

ЧЕТВЕРГ: 26 ФЕВРАЛЯ
ПЯТНИЦА: 27 ФЕВРАЛЯ
СУББОТА: 28 ФЕВРАЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 1 МАРТА

ЧЕТВЕРГ: 26 ФЕВРАЛЯ

Татьяна Черниговская
Наталья Скворцова

Татьяна Черниговская

Перформанс «Пишу-слышу-вижу», Новая сцена Александринского театра (16+)

19:30

Каллиграф Покрас Лампас создаст абстрактную композицию под аккомпанемент авангардных музыкантов SPB Blind Orchestra.

Балет «Хороводы», Мариинский-2 (12+)

Экс-премьер Мариинки Вячеслав Самодуров инсценирует сочинение «в русском духе». В главных партиях 26-го выступят Виктория Терешкина, Роман Беляков и Константин Зверев, а 27-го — Рената Шакирова и Тимур Аскеров.

26 и 27 февраля

Лекция «Музыка и мозг», Мариинский-2 (6+)

19:30

Доктор филологических и биологических наук (а также бриллиант наших сердец!) Татьяна Черниговская расскажет о том, как музыка переводит мозг в другой режим работы.

Спецпоказ «Сладкая жизнь», «Ленфильм» (16+)

19:00

Устраиваем смотр бессмертной классики Федерико Феллини о журналисте Марчелло, живущем по законам дольче вита и дольче фар ньенте.

Дискуссия «2010-е как лучшая эпоха для музыки России: кто ее сформировал?», «Фонотека», Марата, 28 (18+)

19:00

Музкритик Владимир Завьялов и автор книги «Это было в России» Аркадий Романов поговорят о баттл-рэпе, постпанк-волнах, блогерах и рокерах.

В кинотеатрах на этой неделе смотрим бенефис Евгения Цыганова «Человек, который смеется» (16+), рассказ о закулисье мира моды с Анджелиной Джоли «Кутюр» (18+), триллер «Цинга» (18+), комедийную классику «Убойные каникулы» (18+), ленту-диалог с легендарным киноведом Наумом Клейманом «Наум. Предчувствия» (18+), фильм-участник Каннского фестиваля-2025 «Однажды в Газе» (18+), боксерский байопик «Гигант» (18+) и драму «Мой друг» (12+).

ПЯТНИЦА: 27 ФЕВРАЛЯ

Андрей Могучий
Юрий Молодковец

Андрей Могучий

Спектакль «РЕВИЗОР с продолжением», Александринский театр (18+)

Четвертое обращение Валерия Фокина к гоголевской пьесе. В версии 2026-го обещают размах, эффектный визуал, обилие музыки и Тихона Жизневского в роли Хлестакова.

27 и 28 февраля

Паблик-ток «Лев Лурье х Андрей Могучий», отель «Коринтия» (18+)

19:00

Режиссер спектакля-сенсации «Холопы» поделится с Львом Лурье воспоминаниями, связанными с Петербургом: от детства на Комаровской даче до работы в БДТ.

Концерт «АукцЫон», «Космонавт» (16+)

20:00

Отмечаем день рождения фронтмена группы-легенды Олега Гаркуши под звуки бэнгера «Птица».

Спектакль «Кровавая свадьба», Малый театр кукол (18+)

19:00

Худрук театра Чакчи Фросноккерс с помощью кукол покажет историю Лорки о сельской свадьбе, где сталкиваются два враждующих семейства.

Концерт «Золотые зубы», «Ласточка» (16+)

20:00

Инди-поп о «больших надеждах, тлеющих на городских окраинах, дежавю и необычных снах» от лауреатов премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Самары и Тольятти».

СУББОТА: 28 ФЕВРАЛЯ

Дмитрий Мульков
Люба Яковлева

Дмитрий Мульков

Спектакль «Лето», «Театральный проект 27» (12+)

Режиссер Дмитрий Мульков представляет постановку о счастливых днях в детском лагере (первая любовь, ретро-дискотека и купание в речке — обязательная часть программы!).

28 февраля, 1 марта

Концерт «Максимальная красота минимализма», Филармония им. Шостаковича (6+)

20:00

Трибьют композитору Владимиру Мартынову исполнит оркестр «Дивертисмент» под руководством Ильи Иоффа.

Спектакль «Ни одного животного», театр «ВелесО» (18+)

Хип-хоп-драма Евгения Ткачука по пьесе Родиона Прилепина раскроет темы предназначения, внутренней свободы и любви.

28 февраля, 1 марта

Перформанс «Великое здоровье», Новая сцена Александринского театра (6+)

20:00

Хореографы Анна Кравченко и Антон Вдовиченко телесно исследуют медицину, уязвимость и исцеление.

Выставка «Софья Андреевна Толстая — фотограф», «Росфото» (0+)

Свадебная фотосессия, пейзажи Ясной Поляны, а также портреты Толстого, Репина, Чехова и Горького. Изучаем, как и что графиня снимала на «Кодак».

До 12 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ: 1 МАРТА

Эдуард Кочергин
Виктор Горбачев

Эдуард Кочергин

Паблик-ток «Как понимать современный танец», Новая сцена Александринского театра (16+)

14:00

Обозреватель Собака.ru Ольга Угарова предлагает поговорить о пространстве как инструменте выразительности в танце.

Концерт-марафон «Орган на все времена», Музыкальный театр им. Шаляпина (6+)

12:00

Сочинения Генделя, Баха, Букстехуде, Пахельбеля, Перселла, Мендельсона, Регера, Дебюсси, Франка, Элгара прозвучат на органе.

Выставка «Драма», Французский институт (18+)

Видеоарт, графика и арт-объекты Евгения Гранильщикова посвящены опыту любви.

До 14 марта

Дисскуссия «Рождение спектакля. Разговор о профессии», Новая сцена Александринского театра (0+)

16:30

Опыт работы и общения с режиссером Валерием Фокиным опишут Эдуард Кочергин, Михаил Шемякин и другие театральные звезды.

