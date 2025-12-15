Главный художник БДТ Эдуард Кочергин об Иосифе Бродском: «Кроме грандиозного поэтического дара, он был философически умен»

Про знакомство

С Иосифом Бродским я познакомился совершенно случайно в последних числах мая 1967 года через невенчанную жену и мать его сына Марину Павловну Басманову, художника по профессии. Марина — дочь питерских известных художников музейного уровня. Отец ее, Павел Иванович Басманов, — прекрасный график и живописец, ученик Владимира Васильевича Стерлигова, сохранивший в своих работах школу двадцатых-тридцатых годов, мать — Наталья Георгиевна Басманова, график, книжный иллюстратор, работала в детской книжной графике, несколько книг оформила в «Детгизе» с дочерью Мариной. Работы Басмановых находятся в собраниях многих российских музеев, в том числе и Русском музее.

<...>

Басмановы, Павел Иванович и Наталья Георгиевна, а вслед за ними Марина, — православные верующие люди. Родители, увидев, что их дочь беременна, потребовали от Иосифа Бродского принять православное крещение и жениться. Иосиф не согласился креститься. Басмановы отказали им в жилье на улице Глинки. Ребята с новорожденным «повисли в воздухе» и стали искать квартиру

Узнав о бесприютности Марины с рожденным мальком, я на время решил приютить их в своей недавно полученной жилплощади на четвертом этаже старинного дома номер 34 по улице Герцена. Квартира тогда у меня пустовала. Семья, жена Инна Габай с годовалым сыном Сашей, уехала до осени на Волгу к родителям. Я обитал, то есть работал и спал, в большой тридцатиметровой комнате с обширным балконом, стоящим на эркере. С балкона среди крыш питерских домов XIX века открывался вид на золотой купол Исаакиевского собора. В многосемейной коммуналке владел я двумя комнатами с малой кухонькой, где был водопровод с раковиной и крошечный тамбур-прихожая, отделявший собственной дверью меня от общей передней. По коммунальным меркам того времени я практически владел квартирой в квартире.

Вторая комната с одним окном площадью восемнадцать квадратов, с украшавшей ее печью-голландкой, оставшейся от прежних времен, была абсолютно свободна. Туда-то Марина с Иосифом и принесли своего сынка из родовспомогательного дома. Здесь, открывая входную дверь, я впервые познакомился с поэтом Бродским, внесшим на руках своего рыжего малька Андрея ко мне в квартиру.

С Мариною мы учились в средней художественной школе Института имени Репина Академии художеств СССР, только я был старше. Работы ее родителей знал и ценил. До этого происшествия с Иосифом я не встречался, правда, с начала шестидесятых годов слышал о нем как о талантливейшем поэте города.