Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе: Евгений Цыганов в комедии «Человек, который смеется», драма «Кутюр» с Анджелиной Джоли и Никита Ефремов в фолк-триллере «Цинга»

А также — комедийная классика Илая Крэйга «Убойные каникулы» в повторном прокате, документальный фильм о Науме Клеймане «Наум. Предчувствия», байопик «Гигант» о боксере Насиме Хамеде с Пирсом Броснаном в роли тренера и инклюзивная драма о взрослении «Мой друг». Собака.ru рассказывает о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
«Человек, который смеется» (16+)
Комедия с Евгением Цыгановым в роли звезды экшен-кино Дмитрия. Тот получает на съемках несерьезное ранение, но с очень серьезным побочным эффектом: теперь он постоянно улыбается и срывается на смех в самых неподходящих ситуациях. Главная проблема — в том, что прямо сейчас ему нужно играть сурового киллера в фильме, финансируемом сибирским криминальным авторитетом Сергеем (Сергей Гармаш). Также в касте — Степан Девонин, Ирина Пегова и Анастасия Красовская, а режиссером выступил Владимир Котт («Культурная комедия»).
С 26 февраля
«Кутюр» / Couture (18+)
Драма о закулисье мира моды: режиссер из Нью-Йорка Максин (Анджелина Джоли) прилетает в Париж ради съемок фильма об индустрии. В процессе она знакомится с оператором Антоном (Луи Гаррель) — их совместная работа быстро перерастает в неконтролируемую страсть. Режиссером выступила Алис Винокур («Проксима»).
C 26 февраля
«Цинга» (18+)
Победитель фестиваля «Зимний»-2025 — по сюжету триллера священнослужитель Петр (Дмитрий Поднозов) и послушник Федор (Никита Ефремов) в начале девяностых едут на Ямал, чтобы уговорить местных оленеводов принять православие. Однако в их миссию вмешивается страшная болезнь, которая в этих краях является в облике прекрасной девушки. Срежиссировал картину Владимир Головнев, ранее занимавшийся документалистикой.
С 26 февраля
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Убойные каникулы» / Tucker and Dale vs Evil (2010) (18+)
Современная классика комедии режиссера Илая Крэйга в повторном прокате: в общем-то, безобидные фермеры Такер и Дэйл (Тайлер Лабин и Алан Тьюдик) сталкиваются с компанией отдыхающих студентов, которые принимают их за самых настоящих маньяков — в итоге все заканчивается нелепой, но изобретательной резней.
C 26 февраля
«Наум. Предчувствия» (18+)
Документальный фильм-диалог с легендарным киноведом и историком Наумом Клейманом — рассказы о детстве миксуются с важными вехами в жизни глыбы отечественной культуры. Режиссером проекта стал Андрей Натоцинский.
С 26 февраля
«Однажды в Газе» / Once Upon a Time in Gaza (18+)
Обладатель приза за режиссуру конкурса «Особый взгляд» Каннского фестиваля в 2025 году. Араб и Тарзан Нассеры сняли криминальную драму о юноше Яхье из печально известного города Газа, втянутом в сомнительную историю с участием наркодилера по имени Осама. После гибели нового товарища парень оказывается в центре смертельно опасного круговорота событий.
C 26 февраля
«Гигант» / Giant (18+)
Боксерский байопик о чемпионе Насиме Хамеде (Амир Эль-Масри), ставшем легендой в своей весовой категории в конце девяностых — в этом ему неоценимо помог харизматичный тренер Брендан Ингл (звезда бондианы Пирс Броснан). Режиссером выступил Роуэн Этейл (фильм «Пустоши»).
C 26 февраля
«Мой друг» (12+)
Школьник Коля (Елисей Чучилин) страдает от серьезных проблем с ногами — ходить ему приходится исключительно на костылях, а товарищи категорически отказываются с ним дружить. Однако поддерживающий сверстник все-таки находится: озорной Паша (Климентий Кривоносенко) придумывает своему новому другу увлекательный сказочный мир, который сплотит их как родных. Режиссером проекта стал Александр Сухарев.
С 26 февраля
