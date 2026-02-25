Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе: Евгений Цыганов в комедии «Человек, который смеется», драма «Кутюр» с Анджелиной Джоли и Никита Ефремов в фолк-триллере «Цинга»

«Человек, который смеется» (16+)

Комедия с Евгением Цыгановым в роли звезды экшен-кино Дмитрия. Тот получает на съемках несерьезное ранение, но с очень серьезным побочным эффектом: теперь он постоянно улыбается и срывается на смех в самых неподходящих ситуациях. Главная проблема — в том, что прямо сейчас ему нужно играть сурового киллера в фильме, финансируемом сибирским криминальным авторитетом Сергеем (Сергей Гармаш). Также в касте — Степан Девонин, Ирина Пегова и Анастасия Красовская, а режиссером выступил Владимир Котт («Культурная комедия»).

С 26 февраля