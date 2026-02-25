Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе: Евгений Цыганов в комедии «Человек, который смеется», драма «Кутюр» с Анджелиной Джоли и Никита Ефремов в фолк-триллере «Цинга»

А также — комедийная классика Илая Крэйга «Убойные каникулы» в повторном прокате, документальный фильм о Науме Клеймане «Наум. Предчувствия», байопик «Гигант» о боксере Насиме Хамеде с Пирсом Броснаном в роли тренера и инклюзивная драма о взрослении «Мой друг». Собака.ru рассказывает о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.

Инфинити Контент, 2026

«Человек, который смеется» (16+)

Комедия с Евгением Цыгановым в роли звезды экшен-кино Дмитрия. Тот получает на съемках несерьезное ранение, но с очень серьезным побочным эффектом: теперь он постоянно улыбается и срывается на смех в самых неподходящих ситуациях. Главная проблема — в том, что прямо сейчас ему нужно играть сурового киллера в фильме, финансируемом сибирским криминальным авторитетом Сергеем (Сергей Гармаш). Также в касте — Степан Девонин, Ирина Пегова и Анастасия Красовская, а режиссером выступил Владимир Котт («Культурная комедия»).

С 26 февраля

CG Cinéma, Closer Media, France 3 Cinéma, Canal+, Ciné+OCS, 2026

«Кутюр» / Couture (18+)

Драма о закулисье мира моды: режиссер из Нью-Йорка Максин (Анджелина Джоли) прилетает в Париж ради съемок фильма об индустрии. В процессе она знакомится с оператором Антоном (Луи Гаррель) — их совместная работа быстро перерастает в неконтролируемую страсть. Режиссером выступила Алис Винокур («Проксима»).

C 26 февраля

АО «Свердловская киностудия» при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа и кинопрокатной компании ВОЛЬГА, 2026

«Цинга» (18+)

Победитель фестиваля «Зимний»-2025 — по сюжету триллера священнослужитель Петр (Дмитрий Поднозов) и послушник Федор (Никита Ефремов) в начале девяностых едут на Ямал, чтобы уговорить местных оленеводов принять православие. Однако в их миссию вмешивается страшная болезнь, которая в этих краях является в облике прекрасной девушки. Срежиссировал картину Владимир Головнев, ранее занимавшийся документалистикой.

С 26 февраля

Reliance Big Pictures, Loubyloo Productions, Eden Rock Media, Gynormous Pictures, Kintop Pictures, Urban Island, Alberta Film Development Program of the Alberta Government, National Bank of Canada TV and Motion Picture Group, T&D Productions, 2010

«Убойные каникулы» / Tucker and Dale vs Evil (2010) (18+)

Современная классика комедии режиссера Илая Крэйга в повторном прокате: в общем-то, безобидные фермеры Такер и Дэйл (Тайлер Лабин и Алан Тьюдик) сталкиваются с компанией отдыхающих студентов, которые принимают их за самых настоящих маньяков — в итоге все заканчивается нелепой, но изобретательной резней.

C 26 февраля

ТХ, 2026

«Наум. Предчувствия» (18+)

Документальный фильм-диалог с легендарным киноведом и историком Наумом Клейманом — рассказы о детстве миксуются с важными вехами в жизни глыбы отечественной культуры. Режиссером проекта стал Андрей Натоцинский.

С 26 февраля

A A Films, Cocoon Films, Eurimages, Jordan Pioneers, Kometa Films, 2025

«Однажды в Газе» / Once Upon a Time in Gaza (18+)

Обладатель приза за режиссуру конкурса «Особый взгляд» Каннского фестиваля в 2025 году. Араб и Тарзан Нассеры сняли криминальную драму о юноше Яхье из печально известного города Газа, втянутом в сомнительную историю с участием наркодилера по имени Осама. После гибели нового товарища парень оказывается в центре смертельно опасного круговорота событий.

C 26 февраля

AGC Studios, Balboa Productions, Big Safari, BondIt Media Capital, Koala FX, 2025

«Гигант» / Giant (18+)

Боксерский байопик о чемпионе Насиме Хамеде (Амир Эль-Масри), ставшем легендой в своей весовой категории в конце девяностых — в этом ему неоценимо помог харизматичный тренер Брендан Ингл (звезда бондианы Пирс Броснан). Режиссером выступил Роуэн Этейл (фильм «Пустоши»).

C 26 февраля

ССБ Кино, Фильмы без границ, Okko, 2026

«Мой друг» (12+)

Школьник Коля (Елисей Чучилин) страдает от серьезных проблем с ногами — ходить ему приходится исключительно на костылях, а товарищи категорически отказываются с ним дружить. Однако поддерживающий сверстник все-таки находится: озорной Паша (Климентий Кривоносенко) придумывает своему новому другу увлекательный сказочный мир, который сплотит их как родных. Режиссером проекта стал Александр Сухарев.

С 26 февраля

