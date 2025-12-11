Чем заняться в Петербурге с 11 по 14 декабря

Презентация книги «Из ничего: искусство создавать искусство», «Буквоед», Невский, 46 (16+)

19:00

Художник Покрас Лампас расскажет о своих иллюстрациях к книге продюсера Рика Рубина о креативности, а также в реальном времени создаст каллиграфические работы поверх ее страниц.

Фестиваль «Лаборатория абсурда», «Узел» (18+)

Пять режиссеров представят эскизы спектаклей. Среди хайлайтов — «История коммунизма в рассказах для душевнобольных» Романа Муромцева о психиатрической лечебнице как упрощенной модели мира.

До 14 декабря

Фестиваль Галины Вишневской, Театр музыкальной комедии (12+)

19:00

Успевайте на закрытие проекта-трибьюта легендарной оперной диве! Музыкально-литературную композицию на основе книги Вишневской «Галина» исполнит актриса Юлия Рутберг.

До 11 декабря

Гастроли «Театра у Никитских ворот», ТЮЗ им. Брянцева (16+)

В программе труппы под руководством Марка Розовского — пять музыкальных спектаклей. Это лирика Чехова «Душечка», шоу с ведущими номерами театра «На Бис!» и классические «Три мушкетера».

До 13 декабря

В кинотеатрах на этой неделе смотрим повторный прокат мюзикла из нулевых «Стиляги» (18+) (в звездном касте Акиньшина, Шагин и Матвеев!), мультфильм «Три кота. Путешествие во времени» (0+), новогодний спешл «Невероятные приключения Шурика» (12+) с россыпью селебрити в диапозоне от Кравец и Кологривого до Горбачевой и Киркорова, дебютную работу Джима Джармуша «Отпуск без конца» (18+), ре-релиз мистического триллера с Николь Кидман «Другие» (18+), черную комедию «Дело семейное» (18+) и фэнтези «Снеговик» (6+).