Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Развлечения
  • Уикенд
Уикенд

Поделиться:

Чем заняться в Петербурге с 11 по 14 декабря

Зимний арт-маркет «1703», премьера спектакля Дмитрия Крестьянкина «Типа я»,  концерт рэпера Хаски, фестиваль филармонии «Площадь Искусств», перформанс каллиграфутуриста Покраса Лампаса и выставка-блокбастер «Все Бенуа — Всё Бенуа» в «Манеже»  — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных в Петербурге.

ЧЕТВЕРГ: 11 ДЕКАБРЯ
ПЯТНИЦА: 12 ДЕКАБРЯ
СУББОТА: 13 ДЕКАБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 14 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ: 11 ДЕКАБРЯ

Оксана Акиньшина
Дима Табу

Оксана Акиньшина

Презентация книги «Из ничего: искусство создавать искусство», «Буквоед», Невский, 46 (16+)

19:00

Художник Покрас Лампас расскажет о своих иллюстрациях к книге продюсера Рика Рубина о креативности, а также в реальном времени создаст каллиграфические работы поверх ее страниц.

Фестиваль «Лаборатория абсурда», «Узел» (18+)

Пять режиссеров представят эскизы спектаклей. Среди хайлайтов — «История коммунизма в рассказах для душевнобольных» Романа Муромцева о психиатрической лечебнице как упрощенной модели мира.

До 14 декабря

Фестиваль Галины Вишневской, Театр музыкальной комедии (12+)

19:00

Успевайте на закрытие проекта-трибьюта легендарной оперной диве! Музыкально-литературную композицию на основе книги Вишневской «Галина» исполнит актриса Юлия Рутберг.

До 11 декабря

Гастроли «Театра у Никитских ворот», ТЮЗ им. Брянцева (16+)

В программе труппы под руководством Марка Розовского — пять музыкальных спектаклей. Это лирика Чехова «Душечка», шоу с ведущими номерами театра «На Бис!» и классические «Три мушкетера».

До 13 декабря

В кинотеатрах на этой неделе смотрим повторный прокат мюзикла из нулевых «Стиляги» (18+) (в звездном касте Акиньшина, Шагин и Матвеев!), мультфильм «Три кота. Путешествие во времени» (0+), новогодний спешл «Невероятные приключения Шурика» (12+) с россыпью селебрити в диапозоне от Кравец и Кологривого до Горбачевой и Киркорова, дебютную работу Джима Джармуша «Отпуск без конца» (18+), ре-релиз мистического триллера с Николь Кидман «Другие» (18+), черную комедию «Дело семейное» (18+) и фэнтези «Снеговик» (6+).

ПЯТНИЦА: 12 ДЕКАБРЯ

Максим Има
Ник Гаврилов

Максим Има

Спектакль «Над городом Шагала», Малый театр кукол (16+)

19:00

Режиссер Надия Альмухаметова языком пластического театра изложит биографию художника и его возлюбленной Берты Розенфельд.

Выставка «Сообщество печати», Центр мультимедиа Русского музея (12+)

В экспозиции — шелкография современных авторов. Например, Елены Филаретовой, Миши Маркера, Максима Имы, Маши Янковской и других.

С 12 декабря по 12 февраля

Концерт «хмырова», Sound (16+)

20:00

Подпеваем панчу «Зачем мне амбиции? Я хочу разбиться в тачке — об стену твоего плача» амбасссадору душевности и новой искренности, играющему «русский рок , но на 808х». 

Выставка Time notes, Sobo Gallery (6+)

Персональный проект Паши Варнавского — нежные абстрактные холсты, посвященные феномену памяти.

До 11 января

Перформанс «Восстание», Новая сцена Александринского театра (12+)

20:00

Хореографом проекта о коллективной телесности выступил куратор студии «Сдвиг» и выпускник актерского курса Льва Эренбурга в РГИСИ Антон Вдовиченко. 

СУББОТА: 13 ДЕКАБРЯ

Ольга Профатило и Юлия Вяткина
Маргарита Смагина

Ольга Профатило и Юлия Вяткина

Зимний арт-маркет «1703», Лахта Центр (16+)

На ярмарке петербургского (и не только) совриска Anna Nova Gallery покажет графику, исследующую пространство и время, DiDi Gallery — металлические и стеклянные арт-объекты молодых художниц, MYTH — неодадаистские предметы и ювелирные шипы, а Jessica — тотальную инсталляцию. В параллельной программе — лекции и дискуссии о новой сцене Петербурга, творческих ритуалах и искусстве как инвестиции.

С 13 по 14 декабря

Выставка «Все Бенуа — Всё Бенуа», «Манеж» (6+)

Трибьют художнику и куратору Александру Бенуа, его династии и мастерам-современникам. В экспозиции все: от живописи и театральных эскизов до скульптур, игрушек, книг и восстановленных с помощью ИИ балетов времен Дягилева.

С 13 декабря по 19 апреля

Спектакль «Типа я», «Драм.Площадка» (12+)

19:00

Апологет документального и нескучного театра Дмитрий Крестьянкин инсценирует историю мальчика Артура, потерявшего мать и переживающего буллинг. Его отдушиной становится воображаемый друг Али.

13 и 14 декабря

Фестиваль «Площадь Искусств», Филармония им. Шостаковича (12+)

Среди хайлайтов — Бетховен в исполнении пианиста-виртуоза Мацуева и Шостакович в версии оркестра Мариинского театра под руководством Гергиева. Подробнее о программе — в нашем гиде.

С 13 по 25 декабря

Дискуссия «Художественные акценты 2025-го и личные творческие ритуалы завершения года художника, галериста и коллекционера», Лахта Центр (16+)

16:00

Галеристки Анна Баринова и Ольга Профатило, а также искусствоведы и культурологи подведут итоги года для современной арт-сцены.

Спектакль «Макбет: рассказ глупца», «Особняк» (16+)

19:30

Гран-гиньоль в постановке Сони Дымшиц — концентрат из оригинального шекспировского сюжета, из которого остались лишь муки совести и мысли о свершившейся трагедии.

13 и 14 декабря

Читка пьес современных драматургов, «Шклярский.Experience» (18+)

18:00

Молодые авторы Анастасия Чече, Юлия Куренкова и Евгения Ульман зачитают свои идеи текстов на общую тему «Вот чего я боюсь».

ВОСКРЕСЕНЬЕ: 14 ДЕКАБРЯ

Платье с сурикатами Татьяны Парфеновой.
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Эрмитажа

Платье с сурикатами Татьяны Парфеновой. 

Выставка «Петербургский стиль», Реставрационно-хранительский центр Эрмитажа «Старая Деревня» (6+)

Обновленная экспозиция открытого хранения покажет, как трансформировалась локальная фэшн-сцена от позднесоветской эпохи до современности (в коллекции — мемное платье с сурикатами Татьяны Парфеновой!).

До марта 2027-го

Концерт Хаски, «А2» (18+)

19:30

Хип-хоп-певец русской хтони выступит с большой сольной программой.

«Концерт для печатной машинки без оркестра», ЦСИ им. Курехина (18+)

19:00

Музыкальная импровизация на винтажной машинке Olympia с участием духовых и струнных инструментов.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: