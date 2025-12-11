Чем заняться в Петербурге с 11 по 14 декабря

Зимний арт-маркет «1703», премьера спектакля Дмитрия Крестьянкина «Типа я», концерт рэпера Хаски, фестиваль филармонии «Площадь Искусств», перформанс каллиграфутуриста Покраса Лампаса и выставка-блокбастер «Все Бенуа — Всё Бенуа» в «Манеже» — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных в Петербурге.
ЧЕТВЕРГ: 11 ДЕКАБРЯ
Оксана Акиньшина
Презентация книги «Из ничего: искусство создавать искусство», «Буквоед», Невский, 46 (16+)
19:00
Художник Покрас Лампас расскажет о своих иллюстрациях к книге продюсера Рика Рубина о креативности, а также в реальном времени создаст каллиграфические работы поверх ее страниц.
Фестиваль «Лаборатория абсурда», «Узел» (18+)
Пять режиссеров представят эскизы спектаклей. Среди хайлайтов — «История коммунизма в рассказах для душевнобольных» Романа Муромцева о психиатрической лечебнице как упрощенной модели мира.
До 14 декабря
Фестиваль Галины Вишневской, Театр музыкальной комедии (12+)
19:00
Успевайте на закрытие проекта-трибьюта легендарной оперной диве! Музыкально-литературную композицию на основе книги Вишневской «Галина» исполнит актриса Юлия Рутберг.
До 11 декабря
Гастроли «Театра у Никитских ворот», ТЮЗ им. Брянцева (16+)
В программе труппы под руководством Марка Розовского — пять музыкальных спектаклей. Это лирика Чехова «Душечка», шоу с ведущими номерами театра «На Бис!» и классические «Три мушкетера».
До 13 декабря
В кинотеатрах на этой неделе смотрим повторный прокат мюзикла из нулевых «Стиляги» (18+) (в звездном касте Акиньшина, Шагин и Матвеев!), мультфильм «Три кота. Путешествие во времени» (0+), новогодний спешл «Невероятные приключения Шурика» (12+) с россыпью селебрити в диапозоне от Кравец и Кологривого до Горбачевой и Киркорова, дебютную работу Джима Джармуша «Отпуск без конца» (18+), ре-релиз мистического триллера с Николь Кидман «Другие» (18+), черную комедию «Дело семейное» (18+) и фэнтези «Снеговик» (6+).
ПЯТНИЦА: 12 ДЕКАБРЯ
Максим Има
Спектакль «Над городом Шагала», Малый театр кукол (16+)
19:00
Режиссер Надия Альмухаметова языком пластического театра изложит биографию художника и его возлюбленной Берты Розенфельд.
Выставка «Сообщество печати», Центр мультимедиа Русского музея (12+)
В экспозиции — шелкография современных авторов. Например, Елены Филаретовой, Миши Маркера, Максима Имы, Маши Янковской и других.
С 12 декабря по 12 февраля
Концерт «хмырова», Sound (16+)
20:00
Подпеваем панчу «Зачем мне амбиции? Я хочу разбиться в тачке — об стену твоего плача» амбасссадору душевности и новой искренности, играющему «русский рок , но на 808х».
Выставка Time notes, Sobo Gallery (6+)
Персональный проект Паши Варнавского — нежные абстрактные холсты, посвященные феномену памяти.
До 11 января
Перформанс «Восстание», Новая сцена Александринского театра (12+)
20:00
Хореографом проекта о коллективной телесности выступил куратор студии «Сдвиг» и выпускник актерского курса Льва Эренбурга в РГИСИ Антон Вдовиченко.
СУББОТА: 13 ДЕКАБРЯ
Ольга Профатило и Юлия Вяткина
Зимний арт-маркет «1703», Лахта Центр (16+)
На ярмарке петербургского (и не только) совриска Anna Nova Gallery покажет графику, исследующую пространство и время, DiDi Gallery — металлические и стеклянные арт-объекты молодых художниц, MYTH — неодадаистские предметы и ювелирные шипы, а Jessica — тотальную инсталляцию. В параллельной программе — лекции и дискуссии о новой сцене Петербурга, творческих ритуалах и искусстве как инвестиции.
С 13 по 14 декабря
Выставка «Все Бенуа — Всё Бенуа», «Манеж» (6+)
Трибьют художнику и куратору Александру Бенуа, его династии и мастерам-современникам. В экспозиции все: от живописи и театральных эскизов до скульптур, игрушек, книг и восстановленных с помощью ИИ балетов времен Дягилева.
С 13 декабря по 19 апреля
Спектакль «Типа я», «Драм.Площадка» (12+)
19:00
Апологет документального и нескучного театра Дмитрий Крестьянкин инсценирует историю мальчика Артура, потерявшего мать и переживающего буллинг. Его отдушиной становится воображаемый друг Али.
13 и 14 декабря
Фестиваль «Площадь Искусств», Филармония им. Шостаковича (12+)
Среди хайлайтов — Бетховен в исполнении пианиста-виртуоза Мацуева и Шостакович в версии оркестра Мариинского театра под руководством Гергиева. Подробнее о программе — в нашем гиде.
С 13 по 25 декабря
Дискуссия «Художественные акценты 2025-го и личные творческие ритуалы завершения года художника, галериста и коллекционера», Лахта Центр (16+)
16:00
Галеристки Анна Баринова и Ольга Профатило, а также искусствоведы и культурологи подведут итоги года для современной арт-сцены.
Спектакль «Макбет: рассказ глупца», «Особняк» (16+)
19:30
Гран-гиньоль в постановке Сони Дымшиц — концентрат из оригинального шекспировского сюжета, из которого остались лишь муки совести и мысли о свершившейся трагедии.
13 и 14 декабря
Читка пьес современных драматургов, «Шклярский.Experience» (18+)
18:00
Молодые авторы Анастасия Чече, Юлия Куренкова и Евгения Ульман зачитают свои идеи текстов на общую тему «Вот чего я боюсь».
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 14 ДЕКАБРЯ
Платье с сурикатами Татьяны Парфеновой.
Выставка «Петербургский стиль», Реставрационно-хранительский центр Эрмитажа «Старая Деревня» (6+)
Обновленная экспозиция открытого хранения покажет, как трансформировалась локальная фэшн-сцена от позднесоветской эпохи до современности (в коллекции — мемное платье с сурикатами Татьяны Парфеновой!).
До марта 2027-го
Концерт Хаски, «А2» (18+)
19:30
Хип-хоп-певец русской хтони выступит с большой сольной программой.
«Концерт для печатной машинки без оркестра», ЦСИ им. Курехина (18+)
19:00
Музыкальная импровизация на винтажной машинке Olympia с участием духовых и струнных инструментов.
