Кино и сериалы

Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе: «Три кота. Путешествие во времени», «Невероятные приключения Шурика» и повторный прокат «Стиляг»

А также — возвращение на экраны «Отпуска без конца» Джармуша и «Других» Аменабара плюс комедии «Дело семейное» и «Снеговик». Собака.ru рассказывает о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

Красная Стрела, 2008

«Стиляги» (2008) (18+)

Когда-то резонансный для нулевых киномюзикл возвращается в прокат. В карнавальном фильме Валерия Тодоровского Оксана Акиньшина, Антон Шагин и Максим Матвеев разыгрывают трагикомическую историю о московских стилягах пятидесятых (под изобретательно подобранный саундтрек из песен девяностых) — вполне универсальная история и для ностальгирующих миллениалов, и для желающих оценить кино того времени зумеров.

С 11 декабря

«Студия Метрафильмс» по заказу «СТС Медиа», 2025

«Три кота. Путешествие во времени» (0+)

Очередное предновогоднее приключение котят Коржика, Компота и Карамельки и их родителей — на этот раз они найдут старый диван, работающий как самая настоящая машина времени. Герои отправятся в путешествие по разным эпохам: от каменного века и Средневековья до дня, в который их папа и мама познакомились 10 лет назад.

Режиссером вновь выступил автор оригинального сериала Дмитрий Высоцкий.

С 11 декабря

прокатчик — в России «Централ Партнершип», 2025

«Невероятные приключения Шурика» (12+)

Новогодний спешл по мотивам легендарных советских фильмов: Шурика и Нину из гайдаевской «Кавказской пленницы» сыграли Тимур Батрутдинов и Марина Кравец, также в касте — россыпь известных лиц в диапазоне от Никиты Кологривого и Славы Копейкина до Ирины Горбачевой и Филиппа Киркорова.

Режиссерами проекта вновь выступили Роман Ким и Миша Семичев («СамоИрония судьбы», «Иван Васильевич меняет все», «Небриллиантовая рука»).

С 11 декабря

Cinesthesia Productions, 1980

«Отпуск без конца» / Permanent Vacation (1980) (18+)

В преддверии скорой российской премьеры нового фильма Джима Джармуша «Отец мать сестра брат» («Золотой лев» в Венеции-2025!) на больших экранах можно посмотреть его дебютную работу. Рассказ о странноватом нью-йоркском бездельнике Олли (Крис Паркер), озвученный музыкой самого режиссера и джазмена Джона Лури, вполне наглядно подтверждает — почерк современного классика был хорошо виден уже тогда.

C 11 декабря

Cruise, Wagner Productions, Sogecine, Las Producciones del Escorpión, Dimension Films, Canal+, StudioCanal, Lucky Red, Miramax, 2001

«Другие» / The Others (2001) (18+)

Атмосферный мистический триллер испанца Алехандро Аменабара о встрече миров живых и мертвых в локации зловещего дома в Нормандии также возвращается в прокат спустя почти 25 лет. В касте блистают Николь Кидман и юные актеры Алакина Манн и Джеймс Бентли, а детективный перевертыш в конце, хотя и вычисляется опытным зрителем довольно быстро, все равно не оставляет равнодушным.

C 11 декабря

Trouper Productions, Fresh Fish Films, Many Rivers Productions, Olive Hill Media, 2025

«Дело семейное» / Adulthood (18+)

Брат и сестра Ноа и Мэг (Джош Гэд из «Авеню 5» и Кая Скоделарио из «Молокососов») собираются продать родительский дом, но внезапно находят в подвале труп соседки. Ситуация усугубляются, когда на пороге появляется причастное к этому старшее поколение, которое не горит желанием попасть за решетку. В черной комедии также снялись Энтони Кэрриган («Барри»), Билли Лурд («Шоугерл») и другие. В режиссерском кресле — Алекс Уинтер («Дети шоу-бизнеса»).

C 11 декабря

Кинокомпания «Наше кино» при участии Okko, 2025

«Снеговик» (6+)

Новогодняя комедия Александра Бабаева («Сокровища гномов», «Семейный призрак»). В канун праздника злая ведьма Вьюга хочет превратить наш мир в ледяную пустыню — справиться с ней могут только девочка Варя (Катя Темнова из «Манюни») и слепленный ею волшебный снеговик. Также в семейном фэнтези снялись Карина Разумовская, Дмитрий Чеботарев и Полина Максимова.

C 11 декабря

Комментарии (0)

