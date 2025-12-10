Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе: «Три кота. Путешествие во времени», «Невероятные приключения Шурика» и повторный прокат «Стиляг»

А также — возвращение на экраны «Отпуска без конца» Джармуша и «Других» Аменабара плюс комедии «Дело семейное» и «Снеговик». Собака.ru рассказывает о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
«Стиляги» (2008) (18+)
Когда-то резонансный для нулевых киномюзикл возвращается в прокат. В карнавальном фильме Валерия Тодоровского Оксана Акиньшина, Антон Шагин и Максим Матвеев разыгрывают трагикомическую историю о московских стилягах пятидесятых (под изобретательно подобранный саундтрек из песен девяностых) — вполне универсальная история и для ностальгирующих миллениалов, и для желающих оценить кино того времени зумеров.
С 11 декабря
«Три кота. Путешествие во времени» (0+)
Очередное предновогоднее приключение котят Коржика, Компота и Карамельки и их родителей — на этот раз они найдут старый диван, работающий как самая настоящая машина времени. Герои отправятся в путешествие по разным эпохам: от каменного века и Средневековья до дня, в который их папа и мама познакомились 10 лет назад.
Режиссером вновь выступил автор оригинального сериала Дмитрий Высоцкий.
С 11 декабря
«Невероятные приключения Шурика» (12+)
Новогодний спешл по мотивам легендарных советских фильмов: Шурика и Нину из гайдаевской «Кавказской пленницы» сыграли Тимур Батрутдинов и Марина Кравец, также в касте — россыпь известных лиц в диапазоне от Никиты Кологривого и Славы Копейкина до Ирины Горбачевой и Филиппа Киркорова.
Режиссерами проекта вновь выступили Роман Ким и Миша Семичев («СамоИрония судьбы», «Иван Васильевич меняет все», «Небриллиантовая рука»).
С 11 декабря
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Отпуск без конца» / Permanent Vacation (1980) (18+)
В преддверии скорой российской премьеры нового фильма Джима Джармуша «Отец мать сестра брат» («Золотой лев» в Венеции-2025!) на больших экранах можно посмотреть его дебютную работу. Рассказ о странноватом нью-йоркском бездельнике Олли (Крис Паркер), озвученный музыкой самого режиссера и джазмена Джона Лури, вполне наглядно подтверждает — почерк современного классика был хорошо виден уже тогда.
C 11 декабря
«Другие» / The Others (2001) (18+)
Атмосферный мистический триллер испанца Алехандро Аменабара о встрече миров живых и мертвых в локации зловещего дома в Нормандии также возвращается в прокат спустя почти 25 лет. В касте блистают Николь Кидман и юные актеры Алакина Манн и Джеймс Бентли, а детективный перевертыш в конце, хотя и вычисляется опытным зрителем довольно быстро, все равно не оставляет равнодушным.
C 11 декабря
«Дело семейное» / Adulthood (18+)
Брат и сестра Ноа и Мэг (Джош Гэд из «Авеню 5» и Кая Скоделарио из «Молокососов») собираются продать родительский дом, но внезапно находят в подвале труп соседки. Ситуация усугубляются, когда на пороге появляется причастное к этому старшее поколение, которое не горит желанием попасть за решетку. В черной комедии также снялись Энтони Кэрриган («Барри»), Билли Лурд («Шоугерл») и другие. В режиссерском кресле — Алекс Уинтер («Дети шоу-бизнеса»).
C 11 декабря
«Снеговик» (6+)
Новогодняя комедия Александра Бабаева («Сокровища гномов», «Семейный призрак»). В канун праздника злая ведьма Вьюга хочет превратить наш мир в ледяную пустыню — справиться с ней могут только девочка Варя (Катя Темнова из «Манюни») и слепленный ею волшебный снеговик. Также в семейном фэнтези снялись Карина Разумовская, Дмитрий Чеботарев и Полина Максимова.
C 11 декабря
Комментарии (0)