Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе: «Три кота. Путешествие во времени», «Невероятные приключения Шурика» и повторный прокат «Стиляг»

«Три кота. Путешествие во времени» (0+)

Очередное предновогоднее приключение котят Коржика, Компота и Карамельки и их родителей — на этот раз они найдут старый диван, работающий как самая настоящая машина времени. Герои отправятся в путешествие по разным эпохам: от каменного века и Средневековья до дня, в который их папа и мама познакомились 10 лет назад.

Режиссером вновь выступил автор оригинального сериала Дмитрий Высоцкий.

С 11 декабря