Гид по фестивалю филармонии «Площадь Искусств»-2025: от Мацуева до Гергиева и Сладковского

Почему стоит побывать на «Площади Искусств»?

Фестиваль Филармонии им. Шостаковича в уже далеком 1999 году основал ее художественный руководитель, революционер музыкального театра, дирижер Юрий Темирканов. За 25 -летнюю историю у «Площади Искусств» появились свои негласные правила — собирать в Петербурге всех главных и сверхновых звезд мировой и российской академической музыки. Этот год не станет исключением. В двухнедельном лайн-апе — выступления только главных имен. Это пианисты-виртуозы Денис Мацуев, Николай Луганский, Петр Лаул и Энджел Вонг, дирижеры Валерий Гергиева, Юрий Башмет, Александр Сладковский, Николай Алексеев, Димитрис Ботинис и Филипп Чижевский, виолончелист Александр Рамма, бас Ильдар Абдразаков, сопрано Аида Гарифуллиной и многие другие. А в параллельной программе — выставки Русского музея (ретроспектива-блокбастер Куинджи и «Русская традиция»), балет «Спартак» Михайловского театра и «Биндюжник и король» Театра музыкальной комедии, а также хоровой концерт в Храме Воскресения Христова.

Вот как о фестивале говорят в самой филармонии: «Одним из важных смысловых акцентов программы станет музыка Шостаковича — одного из крупнейших композиторов XX века, чье имя мы с гордостью носим. 2 декабря, кстати, исполнится полвека с момента его присвоения. Поэтому под знаком этой даты проходит этот филармонический сезон. Наряду с музыкой Шостаковича в программе — сочинения близких ему художественно и лично композиторов, в их числе — великий симфонист Малер, а также современники Бриттен, Свиридов и Щедрин. Но без классиков тоже не обошлись. Будут звучать Моцарт, Бетховен, Шуберт, Лист, Брамс, Чайковский, Григ, Равель и другие».