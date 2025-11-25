Гид по фестивалю филармонии «Площадь Искусств»-2025: от Мацуева до Гергиева и Сладковского

Почему стоит побывать на «Площади Искусств»?
Фестиваль Филармонии им. Шостаковича в уже далеком 1999 году основал ее художественный руководитель, революционер музыкального театра, дирижер Юрий Темирканов. За 25 -летнюю историю у «Площади Искусств» появились свои негласные правила — собирать в Петербурге всех главных и сверхновых звезд мировой и российской академической музыки. Этот год не станет исключением. В двухнедельном лайн-апе — выступления только главных имен. Это пианисты-виртуозы Денис Мацуев, Николай Луганский, Петр Лаул и Энджел Вонг, дирижеры Валерий Гергиева, Юрий Башмет, Александр Сладковский, Николай Алексеев, Димитрис Ботинис и Филипп Чижевский, виолончелист Александр Рамма, бас Ильдар Абдразаков, сопрано Аида Гарифуллиной и многие другие. А в параллельной программе — выставки Русского музея (ретроспектива-блокбастер Куинджи и «Русская традиция»), балет «Спартак» Михайловского театра и «Биндюжник и король» Театра музыкальной комедии, а также хоровой концерт в Храме Воскресения Христова.
Вот как о фестивале говорят в самой филармонии: «Одним из важных смысловых акцентов программы станет музыка Шостаковича — одного из крупнейших композиторов XX века, чье имя мы с гордостью носим. 2 декабря, кстати, исполнится полвека с момента его присвоения. Поэтому под знаком этой даты проходит этот филармонический сезон. Наряду с музыкой Шостаковича в программе — сочинения близких ему художественно и лично композиторов, в их числе — великий симфонист Малер, а также современники Бриттен, Свиридов и Щедрин. Но без классиков тоже не обошлись. Будут звучать Моцарт, Бетховен, Шуберт, Лист, Брамс, Чайковский, Григ, Равель и другие».
Денис Мацуев
Что в программе?
Концерт заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра филармонии (6+)
20:00
На открытии фестиваля солистом оркестра под руководством Николая Алексеева выступит постоянный гость филармонии, пианист-виртуоз Денис Мацуев. В этом году в его программе Бетховен. К слову, закроет фестиваль 25 декабря все тот же (старейший в стране!) коллектив — Второй симфонией Малера, правда, уже без Мацуева.
13 декабря
Концерт «Шостакович. “24 прелюдии и фуги”» (6+)
19:00
Двухдневный трибьют символу фестиваля этого года исполнит пианист Петр Лаул (профессор консерватории им. Римского-Корсакова, а также лауреат Бременского европейского фортепианного конкурса!). Сам цикл произведений — оммаж баховскому сборнику «Хорошо темперированный клавир», который Шостакович придумал на юбилее, посвященном 200-летию со дня смерти композитора.
16 и 17 декабря
Опера «Моцарт. “Волшебная флейта”» (12+)
20:00
Не пропустите оперу (особенно самую репертуарную из всех написанных на немецком языке!). Это жанр, не часто представленный на сцене Большого зала филармонии. Дирижером выступит худрук государственного оркестра им. Светланова, лауреат «Золотой маски» (а теперь и частый гость musicAeterna!) Филипп Чижевский. За гениальную арию мудреца Зарастро отвечает Николай Диденко, за верхнее фа Царицы ночи — Антонина Весенина, а за образ харизматичного Папагено — Константин Сучков.
18 декабря
Валерий Гергиев
Концерт симфонического оркестра Мариинского театра под руководством дирижера Валерия Гергиева (6+)
20:00
В прошлом году бессменный худрук Мариинского театра с оркестром играли шедевры австро-немецкой музыки: Третий фортепианный концерт Бетховена и Пятую симфонию Малера. В этот раз они проведут вечер памяти Щедрина — как раз по случаю его дня рождения 16 декабря (в это же время в Мариинке параллельно проходит фестиваль «Майя и Родион»!). В первой части прозвучат, собственно, его произведения, а во второй — программа, посвященная Шостаковичу.
19 декабря
Концерт заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра филармонии (6+)
20:00
Моцарт и Штраус — в исполнении оркестра под руководством дирижера Александра Сладковского. Бриттен — в программе юного солиста, представителя новой мировой пианистической школы и обладателя премии конкурса им. Чайковского из США Энджела Вонга.
20 декабря
12+
Фестиваль «Площадь Искусств» пройдет в Петербурге с 13 по 25 декабря. Подробнее здесь.
Комментарии (0)