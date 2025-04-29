«Планета К-30», Александр Горчилин и «Хармс-елка»: чем заняться в Новой Голландии летом 2025 года?

Театр

Двор «Бутылки» вновь станет «Летним театром» и на уже традиционной круглой сцене примет феноменальный рейв-спектакль Дмитрия Крестьянкина, стихи митьков в версии Бориса Павловича, читку в исполнении Александра Горчилина и «хармсовщину» с «бродсковщиной».

Проекты музея «Полторы комнаты»

Музей Бродского посвятит 13 сезон Новой Голландии юбилеям. 24 мая отметит день рождения Иосифа Александровича (85!) совместной премьерой с «Невидимым театром» Семена Серзина — спектаклем по мотивам речи поэта перед выпускниками Мичиганского университета. В августе — отпразднует 120-летие Даниила Хармса. Как исключение, летом покажут традиционный новогодний спектакль «Хармс-елка» по мотивам текстов поэтов-обэриутов в режиссуре Константина Учителя. Это новая итерация проекта, которую создадут вместе с «Упсала-Цирком» и Музеем ОБЭРИУ, который откроется в 2026-м.

«Неснятые сценарии» от центра «Зотов»

В программе — читка актером Александром Горчилиным сценария «Вымыслы» Элема и Германа Климовых; оммаж Сергею Бодрову-младшему в версии постановщика Саввы Савельева — по фрагментам неснятого фильма «Связной», а также исполнение драфта Сергея Эйзенштейна режиссером картин «Кремень» и «Бубен, барабан» Алексеем Мизгиревым. Обещают минималистичные и литературоцентричные зарисовки, в которых существуют (и важны) только свет и максимально точная актерская игра.

Интеллектуальные стендапы Бориса Павловича

Неподцензурная ленинградская поэзия 1960-х Елены Шварц и Леонида Аронзона под аккомпанемент контрабасиста Владимира Волкова и мультиинструменталиста Вячеслава Гайворонского, ликбез по культурной родословной митьков (от Козьмы Пруткова до Дэвида Боуи!) под виниловые пластинки и спектакль о Данииле Хармсе в сопровождении IDM-лайва — апологет социального театра и лауреат «Золотой Маски» Борис Павлович устраивает цикл терапевтических творческих вечеров.

7 июня, 4 июля

Спектакли «Мастерской Брусникина»

На этот раз «Брусникинцы» покажут мистическую повесть «Ночь перед Рождеством» в жанре хип-хоп-хоррор, поэтический вербатим об оттепели и судьбе шестидесятников «В.Е.Р.А.» и рэп-техно-рейв по «Евгению Онегину» с фокальным персонажем-Владимиром Ленским.

С 27 по 29 июня

Спектакль «Квадрат» «Плохого театра»

После аншлага в 2024 году в Новую Голландию возвращается сенсационная постановка «Плохого театра». Это автобиографический рейв-спектакль адепта документальности, режиссера Дмитрия Крестьянкина — трогательная история о взрослении и дружбе на фоне 1990-х. В касте — наш кавер-бой Константин Плотников, сыгравший Горшка в панк-сказке «Король и шут».

20 июня, 11 июля

Спектакль «Сказки для взрослых»

Режиссер Сергей Азеев под брендом проекта «АТеатр» выпускает уже второй спектакль «Сказки для взрослых» — на этот раз по пьесе Константина Федорова «Про рыб». На сцене русские народные легенды смешаются с произведениями Салтыкова-Щедрина, хореография Александра Челидзе — с музыкой Ивана Кушнира, а абсурд и бюрократия разгонятся до хтонического уровня.

Проекты Нижегородского Арсенала

Волго-Вятский филиал Пушкинского музея приезжает с гастролями! Идем на концерт-читку «Кажется, все завертелось из-за Джезуальдо» ансамбля N’Caged (оммаж детективно-психологическому рассказу аргентинского классика Хулио Кортасара «Клон»), в прошлом году гремевший на Дягилевском фестивале, а также уникальную концертную реконструкцию футуристической оперы Михаила Матюшина «Победа над Солнцем» (по сюжету группа писателей летит завоевывать звезду!).

25 июля

Перформансы студии «Сдвиг»

Петербургские пионеры перформансов покажут премьеру «Страстей» Марии Шешуковой, совместное ницшеанское исследование Анны Кравченко и Антона Вдовиченко «Великое здоровье» и сай-фай о «хрупкой мудрости тел» в исполнении Кравченко же — «И мир бы стал лучшим местом».

26, 27 июля