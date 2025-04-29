«Планета К-30», Александр Горчилин и «Хармс-елка»: чем заняться в Новой Голландии летом 2025 года?

Рассказываем, что смотреть, слушать, есть и покупать на острове в грядущем 13-м сезоне. Редакция Собака.ru составила подробный гид о главных событиях и активностях этого лета. Проводим (снова!) лучшее время в году в Новой Голландии!
Фестиваль Context
Театр
Двор «Бутылки» вновь станет «Летним театром» и на уже традиционной круглой сцене примет феноменальный рейв-спектакль Дмитрия Крестьянкина, стихи митьков в версии Бориса Павловича, читку в исполнении Александра Горчилина и «хармсовщину» с «бродсковщиной».
Проекты музея «Полторы комнаты»
Музей Бродского посвятит 13 сезон Новой Голландии юбилеям. 24 мая отметит день рождения Иосифа Александровича (85!) совместной премьерой с «Невидимым театром» Семена Серзина — спектаклем по мотивам речи поэта перед выпускниками Мичиганского университета. В августе — отпразднует 120-летие Даниила Хармса. Как исключение, летом покажут традиционный новогодний спектакль «Хармс-елка» по мотивам текстов поэтов-обэриутов в режиссуре Константина Учителя. Это новая итерация проекта, которую создадут вместе с «Упсала-Цирком» и Музеем ОБЭРИУ, который откроется в 2026-м.
«Неснятые сценарии» от центра «Зотов»
В программе — читка актером Александром Горчилиным сценария «Вымыслы» Элема и Германа Климовых; оммаж Сергею Бодрову-младшему в версии постановщика Саввы Савельева — по фрагментам неснятого фильма «Связной», а также исполнение драфта Сергея Эйзенштейна режиссером картин «Кремень» и «Бубен, барабан» Алексеем Мизгиревым. Обещают минималистичные и литературоцентричные зарисовки, в которых существуют (и важны) только свет и максимально точная актерская игра.
Интеллектуальные стендапы Бориса Павловича
Неподцензурная ленинградская поэзия 1960-х Елены Шварц и Леонида Аронзона под аккомпанемент контрабасиста Владимира Волкова и мультиинструменталиста Вячеслава Гайворонского, ликбез по культурной родословной митьков (от Козьмы Пруткова до Дэвида Боуи!) под виниловые пластинки и спектакль о Данииле Хармсе в сопровождении IDM-лайва — апологет социального театра и лауреат «Золотой Маски» Борис Павлович устраивает цикл терапевтических творческих вечеров.
7 июня, 4 июля
Спектакли «Мастерской Брусникина»
На этот раз «Брусникинцы» покажут мистическую повесть «Ночь перед Рождеством» в жанре хип-хоп-хоррор, поэтический вербатим об оттепели и судьбе шестидесятников «В.Е.Р.А.» и рэп-техно-рейв по «Евгению Онегину» с фокальным персонажем-Владимиром Ленским.
С 27 по 29 июня
Спектакль «Квадрат» «Плохого театра»
После аншлага в 2024 году в Новую Голландию возвращается сенсационная постановка «Плохого театра». Это автобиографический рейв-спектакль адепта документальности, режиссера Дмитрия Крестьянкина — трогательная история о взрослении и дружбе на фоне 1990-х. В касте — наш кавер-бой Константин Плотников, сыгравший Горшка в панк-сказке «Король и шут».
20 июня, 11 июля
Спектакль «Сказки для взрослых»
Режиссер Сергей Азеев под брендом проекта «АТеатр» выпускает уже второй спектакль «Сказки для взрослых» — на этот раз по пьесе Константина Федорова «Про рыб». На сцене русские народные легенды смешаются с произведениями Салтыкова-Щедрина, хореография Александра Челидзе — с музыкой Ивана Кушнира, а абсурд и бюрократия разгонятся до хтонического уровня.
Проекты Нижегородского Арсенала
Волго-Вятский филиал Пушкинского музея приезжает с гастролями! Идем на концерт-читку «Кажется, все завертелось из-за Джезуальдо» ансамбля N’Caged (оммаж детективно-психологическому рассказу аргентинского классика Хулио Кортасара «Клон»), в прошлом году гремевший на Дягилевском фестивале, а также уникальную концертную реконструкцию футуристической оперы Михаила Матюшина «Победа над Солнцем» (по сюжету группа писателей летит завоевывать звезду!).
25 июля
Перформансы студии «Сдвиг»
Петербургские пионеры перформансов покажут премьеру «Страстей» Марии Шешуковой, совместное ницшеанское исследование Анны Кравченко и Антона Вдовиченко «Великое здоровье» и сай-фай о «хрупкой мудрости тел» в исполнении Кравченко же — «И мир бы стал лучшим местом».
26, 27 июля
Фестиваль Context
Фестивали
Дерзкие пластические метафоры от современных хореографов миксуются с проектом от рейв-экспертов, а современная академическая музыка — с эмбиентом и IDM.
«Планета К-30»
Команда флагмана культурного рейва десантируется в «Летнем театре» Новой Голландии и представит несколько спецпроектов своей параллельной программы: эмбиент- и IDM- выступление от Ishome и большой концерт главных популяризаторов современного джаза в Петербурге — Dizzy Dutch Duck.
26 июня
Context. Diana Vishneva
Фестиваль-первооткрыватель новых имен в современной хореографии, придуманный примой Мариинского театра Дианы Вишневой, устроит в Новой Голландии воркшопы и открытые репетиции. Также обещают премьеры международных постановщиков и гала-концерты, которые гостевые танц-компании создадут в коллаборации с труппой Context. Как и всегда, ожидаем дерзкие пластические метафоры в исполнении молодых хореографов и блестящую явку!
reMusik.org
Слушаем современную академическую музыку! В лайн-апе — авангардисты «ГАМ-ансамбль», коллектив из китайских музшкол Shanghai New Music, солисты с богатым репертуаром «Студия новой музыки» и постоянная участница Дягилевского фестиваля, пианистка Мария Садурдинова. Также в «Сообществе» запланированы дискуссии о музыке и искусственном интеллекте.
С 25 мая по 2 июня
Концерт Михаила Марышева
Музыка
Бок о бок — рок-звезды академической сцены и нишевые исполнители! Рахманинов в исполнении пианиста-феномена Ильи Папояна, программа «Русские тупики» Настастьи Хрущевой и выступление актрисы Юлии Пересильд.
Илья Папоян
Рок-звезда Петербургской филармони, лучший ученик профессора консерватории им. Римского-Корсакова Александра Сандлера и пианист-феномен виртуозно исполнит Рахманинова (главный специалитет в репертуаре музыканта!).
14 июня
Настасья Хрущева
Одна из самых востребованных композиторов, автор музыкального сопровождения спектаклей в БДТ и Александринском театре, а также лауреат премии «ТОП-50. Самые знаменитые люди Петербурга» выступит с авторским фортепианным циклом «Русские тупики» — о локальном культурном коде.
6 июня
Программа Дома Радио
В течение лета пройдет сразу несколько музыкальных вечеров камерных составов оркестра и хора musicAeterna. Хайлайт сезона пока держат в секрете!
Хор Festino
Петербургский коллектив презентует программу «Крики города» — оммаж площадной культуре эпохи Возрождения. Это исследование эклектичной звуковой палитры окружающего мира: криков горожан, гомона рыночной площади, шума железной дороги и песен о любви, страхе и одиночестве.
13 июня
Île Thélème Ensemble
Содружество музыкантов исполнит экспериментальную программу Death Speaks: признание в любви Францу Шуберту от композитора Дэвида Лэнга (автор саундтрека к «Молодости» Соррентино!), размышление о смерти и бесконечном одиночестве и объединение немецких традиций и аргентинского танго.
Андрей Волосовский
Перкуссионист-виртуоз, маримбафонист, солист оркестра musicAeterna и основатель проекта Moscow Percussion Ensemble сыграет Баха и сочинения современных композиторов.
16 августа
МАСМ
Московский ансамбль современной музыки — адепты нишевых героев — на этот раз устраивают для петербургской публики вечер Павла Карманова, композитора и пианиста, а также флейтиста в рок-группе «Вежливый отказ».
5 июля
Театр «Новая опера»
Проект покажет свой фирменный формат — «Перевернутый концерт»: зрители находятся на сцене — рука об руку с музыкантами.
Оркестр «Дивертисмент»
Коллектив скрипача Ильи Иоффа предложит авангардный взгляд на «Времена года» Вивальди — через призму «Воробьиной оратории» Сергея Курехина (что?да!). Параллель неслучайная: названия четырех композиций альбома («Зима», «Весна», «Лето» и «Осень») буквально вторят итальянскому классику.
21 июня
Jazz Philharmonic Orchestra
Свингуем на выступлении петербургской Филармонии джазовой музыки — коллектив продолжает лучшие традиции знаменитых американских биг-бендов и представит дружелюбную к зрителю классическую программу.
25 мая
Юлия Пересильд и группа «МАNДРАГОРА»
Одна из самых востребованных российских актрис, побывавшая в космосе звезда фильма «Вызов», исполнит песни военных лет со своим поп-рок-проектом «МАNДРАГОРА».
22 июня
Джазовые воскресенья
Несколько раз в месяц Новая Голландия будет превращаться в джаз-клуб, где возможны любые музыкальные эксперименты: от диксиленда и свинга до фанка и свободной импровизации.
Летний кинотеатр
Кино
Кино под открытым небом — визитная карточка Новой Голландии. В этом году (как всегда, после окончания белых ночей) покажут французскую и итальянскую классику, фильмы советской оттепели и ленты Дэвида Линча.
Работа участника арт-группы Parazit Александра Шишкина-Хокусай
Искусство
Как и каждый год, в Павильоне пройдет серия арт-событий совместно с петербургскими галереями. Уже известно, что первым покажут ретроспективу к 25-летию объединения Parazit. Идем смотреть работы Семена Мотолянца, Владимира Козина и Стаса Козимова!
Эскимо
Еда
AVA bistro
В новоголландком «Доме 12» открывается побратим легенды Патриарших прудов — AVA Антона Пинского. Это кафе с авторскими завтраками, собственной пекарней, итальянскими специалитетами и большой винной картой.
Фирменное эскимо
Камбэк любимого мороженого! На этот раз — в киоске на Липовой аллее. Опции в стаканчиках, шарики на развес и молочные коктейли тоже предусмотрены, а вкусы обещают менять каждую неделю.
«Северное лето»
Сестрорецк, только где-то на Северном море — такой вайб у новой гастрономической станции: в меню — бриошь с голландской селедкой, орешки с вареной сгущенкой и ностальгические лимонады.
Мини-яхты
Спорт и активности
Мини-яхты
В прошлом году в акватории Новой Голландии проходили гонки под радиоуправляемыми парусами. Этим летом они будут еще чаще! А на пляже появится пункт проката миниатюрных парусных яхт и радиоуправляемых уток — для самых юных капитанов.
Спорт
Привычные новоголландские спорт-активности в виде стритбола, петанка, тенниса, бадминтона, шахмат и занятий с тренерами из студий «Бутылки» дополнят новинки: бердвотчинг (учимся отличать дрозда от синицы) и школа походов в «Сообществе» (добываем огонь и ставим палатку всего за пять минут!).
Новый мерч
Мерч
Панамы, непромокаемые пледы для пикника, термобутылки, футболки, кофты и тельняшки — все маст-хэвы летнего отдыха (и на любую погоду!) в новом дизайне ищем в информационном центре.
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