Ресторатор Антон Пинский — о двух новых проектах в Петербурге (один с Тимати!) и сверхпопулярном Ava на Патриках в Москве

Сколько у вас в данный момент в работе проектов? Сложно уследить за всеми обновлениями.

Плюс-минус десять проектов. Только что запустили в Киеве большой фудмаркет Stars на 28 концепций и еще два ресторана. Следующие на очереди три ресторана Red Box, это наш совместный проект с Тимати. Практически одновременно начнут работать два ресторана в Москве и один в Санкт-Петербурге. Скоро откроется новая «Высота» — это уже не новиковский проект, а его франшиза в моем прочтении, она будет сильно отличаться от той «Высоты» в Адлере и в Москве на Лубянке. На следующий год тоже много планов. Продолжим и нашу международную экспансию.

Свой следующий проект в Петербурге вы планируете открыть на месте первого ресторана «Две палочки» на Невском проспекте. Каким он будет?

Лучшим (смеется). И вкусным. Я хочу чем-то удивить Петербург. Дать то, чего в городе еще нет, но сделать это без московской заносчивости.

В одном из недавних интервью вы говорили, что стали лучше понимать менталитет петербуржцев. Можете рассказать об этом подробнее?

В Петербурге больше места кастомным проявлениям в еде, творчестве, в музыке, в арте и во всем остальном. Я бы сказал, здесь больше уютного авторства.

Перенесемся в столицу. Ваш совместный проект AVA с Артемом Лосевым и Виталием Истоминым (кстати, коренными петербуржцами) открылся в начале октября в районе Патриарших прудов. Как к вам перешли два именитых шефа, которые раньше участвовали в проектах ресторанной группы White Rabbit Family?

Меня с ними познакомил Денис Симачев. Ребята находились в поисках партнера, который поверил бы в них и был бы готов инвестировать средства в совместный ресторан. Денис спросил, не хочу ли я в этом поучаствовать, а я в тот момент как раз искал поваров, с которыми можно было бы развиваться. Так что все было очень своевременно. При этом я никогда до этого не был ни в одном из ресторанов, где работали Артем и Виталий, более того, о некоторых даже не слышал. Но они сделали потрясающий ужин, чтобы продемонстрировать свои таланты, и я понял, что мы с ними сработаемся. Так появился AVA, наш совместный ресторан, который выделяется на фоне других тем, что это высокая кухня за разумные деньги.