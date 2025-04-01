Эксклюзив! Как бывшая коммуналка на Петроградской стороне преображается в музей ОБЭРИУ

О идее музея и поиске места

Уже работая куратором проекта «Полторы комнаты», я понимала, что в Петербурге большой потенциал для развития частных мемориальных музеев. И одна из очевидных идей, которая меня давно занимала, — музей, посвященный объединению реального искусства (ОБЭРИУ). В городе есть несколько мест, где его появление было бы логичным: например, квартира Хармса на улице Маяковского или квартира на Гатчинской, 8, где жил Леонид Липавский, писатель, входивший в круг ОБЭРИУ, автор легендарного «Исследования ужаса». По разным причинам все эти локации для музея не подходили.

Тогда я обратила внимание на квартиру семьи Введенских на Съезжинской улице (она, кстати, в XIX веке недолго называлась 2-ой Введенской). В 2021 году на доме появилась табличка «Последнего адреса» (если быть точнее – последнего ленинградского адреса Александра Введенского: здесь он прожил до 1936 года; его формальный последний адрес был в Харькове). Хозяйка комнаты Введенского — замечательная женщина по имени Флорида — открытый человек: она осознавала культурную ценность места и радушно меня встретила, когда я пришла посмотреть пространство.

Я рассказала о своей идее Андрею Гнатюку, создателю арт-усадьбы Веретьево, и мы сразу нашли общий язык. Андрей очень увлечен обэриутами: в первую очередь Даниилом Хармсом. Он издавал Хармса еще в молодости в 1987 году в формате самиздата, потом уже в собственном издательстве первым выпускал важные для хармсоведения работы (например, книгу Владимира Глоцера «Марина Дурново. Мой муж Даниил Хармс» в 2001 году). Сама арт-усадьба Веретьево в 2005 году была открыта перформансом, который посвятили 100-летию Хармса. Наши интересы (хотя я всегда больше увлекалась как раз Введенским) совпали, и мы решили делать музей вместе.

Летом прошлого года мы приступили к переговорам с жильцами на Съезжинской. Квартира Введенских к тому моменту существовала в коммунальном режиме: у нее была два собственника и жильцы, которые снимали отдельные комнаты. Процесс покупки завершился только к весне этого года — месяц назад мы, наконец, получили ключи от квартиры.