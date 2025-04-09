«Крестьянин» Малевича, «Голова» Филонова, цилиндр и трубка: Какой получилась выставка-посвящение Хармсу в KGallery?

Даниил Хармс (настоящая фамилия Ювачёв, 1905-1942) — мастер абсурда, автор лучших детских стихов (например, про удивительную кошку!) и участник арт-группы ОБЭРИУ, которая возникла в Ленинграде 1920-х из дружеских чаепитий Якова Друскина, Леонида Липавского и Александра Введенского. Позже к ним также присоединились Николай Заболоцкий, Константин Вагинов и другие. Члены поэтическо-философского кружка иногда называли себя чинарями и провозглашали отказ от традиционных форм искусства в пользу гротеска и алогизма.

Амбициозный проект в KGallery — попытка расширить представление о Хармсе. В центре внимания — и круг его общения, и вехи в биографии, и работы современников: художников-авангардистов.