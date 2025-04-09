«Крестьянин» Малевича, «Голова» Филонова, цилиндр и трубка: Какой получилась выставка-посвящение Хармсу в KGallery?

До начала июля в KGallery проходит выставка «Почему, почему я лучше всех?». Это не только посвящение писателю и поэту-обэриуту Даниилу Хармсу в год его 120-летия, но и документальный образ Ленинграда 1920-1930-х. Рассказываем, как устроена экспозиция и что можно назвать ее хайлайтами.
Владимир Гринберг «Портрет Даниила Хармса», 1941
Даниил Хармс (настоящая фамилия Ювачёв, 1905-1942) — мастер абсурда, автор лучших детских стихов (например, про удивительную кошку!) и участник арт-группы ОБЭРИУ, которая возникла в Ленинграде 1920-х из дружеских чаепитий Якова Друскина, Леонида Липавского и Александра Введенского. Позже к ним также присоединились Николай Заболоцкий, Константин Вагинов и другие. Члены поэтическо-философского кружка иногда называли себя чинарями и провозглашали отказ от традиционных форм искусства в пользу гротеска и алогизма.
Амбициозный проект в KGallery — попытка расширить представление о Хармсе. В центре внимания — и круг его общения, и вехи в биографии, и работы современников: художников-авангардистов.
Кристина Березовская
«Два года назад издательство “Вита Нова” предложило нам сделать переосмысление выставки-посвящения Хармсу, которая была показана в 2013 году в музее Достоевского. Решающим фактором для меня стало то, что нынешний год — юбилейный. Как ни странно, выставок-трибьютов писателю проводится мало, чаще это фестивальные программы. А мы как раз в постоянном поиске актуальных и нестандартных тем».
Как устроена выставка?
При входе в галерею зритель сразу погружается в мир обэриутов: звучит пластинка, на которой актер Сергей Юрский читает «Случаи» Хармса. Музыкальную линию поддерживает альбом из пяти композиций, созданный приглашенным солистом оркестра musicAeterna и автором сопровождения спектаклей «Три толстяка. Эпизод 7: Учитель» и «Холопы» в БДТ Владимиром Розановым для выставки. Сочетание звуков баяна, кларнета и тубы — его личное впечатление от художественного наследия Хармса и окружавших его арт-деятелей 1920-1930-х.
Оформлением пространства занимались театральные художники Эмиль Капелюш (на его счету более 300 постановок!) и Яна Глушанок. Их главные визуальные изобретения — импровизированная зола, рассыпанная возле архивов Хармса, буквальное воплощение фразы «Рукописи не горят», и зеркальные панели с фотографиями писателя и его близких друзей: от обэриутов до художницы Алисы Порет.
Эмиль Капелюш
театральный художник
«Основная тема выставки для меня — свободный человек в несвободное время. И расплата за эту свободу. Удивление испытываю каждый раз, когда думаю про людей круга Даниила Хармса — их веселье на краю бездны. Может это штамп, но трудно сказать точнее. Сколько гениев — и какие судьбы!».
Экспозиция поделена на пять частей: «Место действия», «Три левых часа», «Я шел зимою вдоль болота», «Случаи» и «Неизвестным науке способом». Как и название самой выставки, каждый раздел — цитата из произведений Хармса.
Так, «Место действия» очевидно посвящено Петербургу (здесь он провел практически всю жизнь), а еще родителям Хармса — народовольцу Ивану Ювачёву и заведующей убежища для женщин Надежде Ювачёвой. «Три левых часа» — ода одноименному поэтическому вечеру, на котором были представлены манифест ОБЭРИУ и пьеса Хармса «Елизавета Бам». «Я шел зимою вдоль болота» — глава о детском творчестве писателя. В «Случаях» рассказывается о единомышленниках литератора: Игоре Бахтереве, Константине Вагинове, Александре Введенском, Николае Заболоцком и Николае Олейникове. В последнем разделе, «Неизвестным науке способом», изложена история Якова Друскина. После смерти Хармса он спас чемодан с его архивами из разрушенного в блокадном Ленинграде дома.
Казимир Малевич «Голова крестьянина», 1911 год
Каждый раздел сопровождают живопись и графика современников Хармса. Их сочетание с архивами выглядит эклектично (под стать писателю!): тот самый чемодан Друскина соседствует с Малевичем и Филоновым, фисгармония — со Стерлиговым и Глебовым, цилиндр — с Татлиным и Гершовым. С кем-то из них писатель пересекался на вечерах обэриутов, кто-то был иллюстратором его детгизовских рассказов, с другими его связывала близкая дружба.
Всего в экспозиции — 150 предметов, так или иначе связанных с писателем. Часть произведений по уже доброй традиции KGallery из частных коллекций, поэтому широкой публике демонстрируются впервые.
Какие хайлайты у экспозиции?
«Концепция выставки была в том, чтобы, с одной стороны, показать жемчужины архива писателя. С другой, отразить его окружение», — комментирует основательница KGallery Кристина Березовская. Если следовать этой логике, в первой части выставки можно выделить фотографии маленького Хармса (экспозиционная редкость!), а также его цилиндр, трубку и чемодан.
Во второй части наиболее яркие работы — «Голова Крестьянина» Казимира Малевича, «Голова» Павла Филонова, «Портрет Даниила Хармса» Владимира Гринберга и сразу несколько картин Льва Юдина и Соломона Гершова.
Пожалуй, главное достижение выставки-посвящения Хармсу в том, что она не сконцентрирована на текстах — в этом амплуа заинтересованная публика и так давно знакома с писателем. Да, на стенах галереи вы встретите стихи, воспоминания и письма. А в экспозиции — рукописи и дневники. Однако основной медиум остается визуальным: команда KGallery создает подробный и точный портрет писателя. И не только его, а масштабного арт-мира 1920-1930-х.
На Ленинград той поры предлагается взглянуть глазами Хармса и познакомиться с творческим пространством, в котором появились обэриуты. А окажется ли эта точка зрения близкой самому зрителю — другой вопрос.
Выставка «Почему, почему я лучше всех? Хармс и компания» идет в KGallery до 6 апреля
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