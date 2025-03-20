Чем заняться в Петербурге с 20 по 23 марта

Гастроли МХТ им. Чехова и «Студии театрального искусства», концерт musicAeterna Теодора Курентзиса, симпозиум в БДТ с участием Татьяны Черниговской и Николая Комягина, а также выставка «Учитель, двойник, обезьяна» в Marina Gisich Projects и фестиваль «Здесь тепло» с инсталляциями Владимира Абиха, Дмитрия Мулькова и Максима Имы — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.
ЧЕТВЕРГ: 20 МАРТА
Режиссер Борис Павлович
Спектакль «Случай в Виши», МДТ — Театр Европы (16+)
19:30
Репертуарная редкость! Режиссер Артур Козин берется за пьесу Артура Миллера о том, как выбор, сделанный здесь и сейчас, неотвратимо влияет на будущее.
Концерт Теодора Курентзиса и musicAeterna, «Лахта Холл» (12+)
20:00
Главные панки неоклассической музыкальной сцены исполнят симфонию №9 австро-немецкого романтика Антона Брукнера.
Фестиваль-лекторий «НИЭЛИТНИМАСС», «АТС на Некрасова» (18+)
В программе — просмотр короткого и полного метра, лекции от киноведов (Гусев! Смирнова-Майзель! Бакиров!), обсуждение фильмов нулевых, пост-хорроров, клиповой стилистики и абсурда.
До 22 марта
Открытие выставки «Гидрокосмос», ГМЗ «Петергоф» (Большая оранжерея) (12+)
Самый неожиданный мэтч сезона — археология и совриск, а именно: артефакты с затонувших в Финском заливе кораблей и графическая серия художника Леонида Тишкова.
С 20 марта по 26 июня
«Праздник франкофонии», «Подписные издания» (12+)
19:00
Музыкально-поэтическое путешествие при участии режиссера Бориса Павловича, контрабасиста группы «АукцЫон» Владимира Волкова и трубача Вячеслава Гайворонского.
Выставка «Французская манера. Гравюры и рисунки XV — начала XVII века», Эрмитаж (12+)
В эрмитажной галерее графики покажут работы французских мастеров — рисунки Жана Фуке, Франсуа Клуэ, Пьера Дюмустье Старшего, а также представителей школы Фонтенбло.
До 13 июля
В кинотеатрах на этой неделе смотрим бенефис секс-символа девяностых Памелы Андерсон в фильме «Шоугерл» (18+), премьеру Романа Михайлова с Марком Эйдельштейном, Марией Мацель и рэпером Хаски «Жар-птица» (18+), повторный прокат хита студии Ghibli «Небесный замок Лапута» (12+), криминальную драму с Венецианского кинофестиваля «Босс» (18+), мемную комедию «Ждун» (6+), триллер Мэла Гибсона «Особо опасный пассажир» (18+) и лучший дебют фестиваля «Маяк» — «Папа умер в субботу» (18+).
ПЯТНИЦА: 21 МАРТА
Художница Елизавета Цикаришвили
Спектакль «Мандат», Новая сцена Александринского театра (18+)
19:00
В рамках гастролей «Студии театрального искусства» режиссер Сергей Женовач и его труппа из выпускников ГИТИСа привезла в Петербург спектакль по одноименному тексту Николая Эрдмана.
21 и 22 марта
Выставка «Великая страна — Великая Победа. 1941-1945», «Манеж» (12+)
В прошлом году «Манеж» показал масштабную блокадную выставку. В этом — темой выбраны победа в Великой Отечественной и подвиг тыла.
С 21 марта по 25 мая
Аrtist talk с Александром и Лизой Цикаришвили, «Пушкинская 10» (галерея «Люда») (18+)
18:00
В рамках выставки SAD SAD TROPICS акторы новой волны петербургского искусства и лауреаты премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» расскажут, какие новости у независимой арт-группы «Цветы Джонджоли».
Концерт группы RSAC, Factory 3 (16+)
19:00
Невероятно продуктивный саунд-продюсер Феликс Бондарев собрал новый состав RSAC и готов снова устраивать рок- и панк-феерию.
СУББОТА: 22 МАРТА
Доктор наук Татьяна Черниговская
«Наше все. Симпозиум», БДТ им. Товстоногова (16+)
13:30
Лекция, певческая встреча и — главное — симпозиум «Наследники». Это разговор о традициях с звездными спикерами: доктором наук Татьяной Черниговской, автором пьесы «Человек из Подольска» Дмитрием Даниловым, фронтменом группы Shortparis Николаем Комягиным и другими арт-гуру.
Спектакль «Елка у Ивановых», «Театр на Садовой» (18+)
19:00
Режиссер Роман Муромцев интерпретирует историю про празднование Нового года в семье Ивановых как «истерическую трагикомедию». Вполне по-обэриутски.
22 и 23 марта
Выставка «Учитель, двойник, обезьяна», Marina Gisich Projects (12+)
Искусствовед Александр Дашевский запускает цикл выставок «Река времен не терпит льда». Первая экспозиция «Антологии российского арт-рынка» объединит работы Владимира Козина, Григория Майофиса, Виталия Пушницкого, Петра Швецова, Петра Белого, Аси Маракулиной и других.
С 22 марта по 22 июня
Фестиваль «Коммуналка», бар «Мишка» (16+)
13:00
Благотворительный книжный маркет («Сеанс»! «Издательство Ивана Лимбаха»! «Все Свободны»! «Порядок слов»!) + дискуссии и афтепати = формула идеального петербургского уик-энда.
Балет «Шурале», Мариинский театр (6+)
19:00
Мариинка отмечает 80-летие со дня премьеры балета в хореографии Леонида Якобсона и 75-летие постановки на сцене самого театра. Выступают прима Надежда Батоева и премьер Кимин Ким.
22 и 23 марта
Открытие фестиваля «Здесь тепло», «Остров фортов» (Кронштадт) (12+)
Покажут шесть скульптур и инсталляций Владимира Абиха, Дмитрия Мулькова, Максима Има и других.
С 22 марта по 23 апреля
Лекция «Диско: от Studio 54 до сегодняшнего дня», «Сообщество» в Новой Голландии (18+)
18:00
Исследовательница музыки и ведущая подкаста «Как мы от кино да музыки бежали» Ася Багратуни приглашает в мир диско-лихорадки и свободы самовыражения.
Премьера спектакля «Иван Царевич и Серый Волк», Малый театр кукол (6+)
13:00
Режиссер Вера Каратаева нарисует галерею сказочных персонажей — от Ивана Царевича с Серым Волком до коварных братьев, коня и Жар-птицы. Обещают «почти водевиль».
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 23 МАРТА
Актер Константин Хабенский
Литературно-музыкальный вечер «Истории любви», БКЗ «Октябрьский» (16+)
19:00
Гастроли МХТ им. Чехова начнутся выступлением звездного каста: Константина Хабенского, Юрия Башмета, Ирины Пеговой, Игоря Верника, Михаила Пореченкова и Игоря Золотовицкого.
Лекция «Здесь был Вася», «Упсала-Цирк» (12+)
15:00
Антрополог и доцент Европейского университета Михаил Лурье расскажет о городских граффити Петербурга. Лекция приурочена к показу спектакля «Трудные подростки».
Спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке», Малый театр кукол (6+)
13:00
Режиссер Мария Сердюкова придумала любопытный твист: герои ее «Сказки» переживают кораблекрушение, попадают на необитаемый остров и в ожидании спасения принимаются сочинять историю.
Лекция «Все это модернизм: архитектура Интербеллума от Ар-деко до неоклассицизма», «Сообщество» в Новой Голландии (18+)
18:00
Искусствовед Ксения Малич поделится инсайдами о фундаменте и методах модернистского мышления.
Выставка «Моей матерью был компьютер», «Цифергауз» (18+)
Куратор выставки «HYDRA» в «Севкабель Порту» и лауреатка премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Ольга Вад вместе с диджитал-художниками (Julia Cyberflora, ha:ar, Kami Usu, Ириной Задорожной, Иваном Карповым) размышляет, как искусственный интеллект меняет мир.
До 20 июня
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