Чем заняться в Петербурге с 20 по 23 марта

Спектакль «Мандат», Новая сцена Александринского театра (18+)

19:00

В рамках гастролей «Студии театрального искусства» режиссер Сергей Женовач и его труппа из выпускников ГИТИСа привезла в Петербург спектакль по одноименному тексту Николая Эрдмана.

21 и 22 марта

Выставка «Великая страна — Великая Победа. 1941-1945», «Манеж» (12+)

В прошлом году «Манеж» показал масштабную блокадную выставку. В этом — темой выбраны победа в Великой Отечественной и подвиг тыла.

С 21 марта по 25 мая

Аrtist talk с Александром и Лизой Цикаришвили, «Пушкинская 10» (галерея «Люда») (18+)

18:00

В рамках выставки SAD SAD TROPICS акторы новой волны петербургского искусства и лауреаты премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» расскажут, какие новости у независимой арт-группы «Цветы Джонджоли».

Концерт группы RSAC, Factory 3 (16+)

19:00

Невероятно продуктивный саунд-продюсер Феликс Бондарев собрал новый состав RSAC и готов снова устраивать рок- и панк-феерию.