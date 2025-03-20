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Чем заняться в Петербурге с 20 по 23 марта

Гастроли МХТ им. Чехова и «Студии театрального искусства», концерт musicAeterna Теодора Курентзиса, симпозиум в БДТ с участием Татьяны Черниговской и Николая Комягина, а также выставка «Учитель, двойник, обезьяна» в Marina Gisich Projects и фестиваль «Здесь тепло» с  инсталляциями Владимира Абиха, Дмитрия Мулькова и Максима Имы — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.

ЧЕТВЕРГ: 20 МАРТА
ПЯТНИЦА: 21 МАРТА
СУББОТА: 22 МАРТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 23 МАРТА

ЧЕТВЕРГ: 20 МАРТА

Режиссер Борис Павлович
Антон Рудзат

Режиссер Борис Павлович

Спектакль «Случай в Виши», МДТ — Театр Европы (16+)

19:30

Репертуарная редкость! Режиссер Артур Козин берется за пьесу Артура Миллера о том, как выбор, сделанный здесь и сейчас, неотвратимо влияет на будущее.

Концерт Теодора Курентзиса и musicAeterna, «Лахта Холл» (12+)

20:00

Главные панки неоклассической музыкальной сцены исполнят симфонию №9 австро-немецкого романтика Антона Брукнера.

Фестиваль-лекторий «НИЭЛИТНИМАСС», «АТС на Некрасова» (18+)

В программе — просмотр короткого и полного метра, лекции от киноведов (Гусев! Смирнова-Майзель! Бакиров!), обсуждение фильмов нулевых, пост-хорроров, клиповой стилистики и абсурда.

До 22 марта

Открытие выставки «Гидрокосмос», ГМЗ «Петергоф» (Большая оранжерея) (12+)

Самый неожиданный мэтч сезона — археология и совриск, а именно: артефакты с затонувших в Финском заливе кораблей и графическая серия художника Леонида Тишкова.

С 20 марта по 26 июня

«Праздник франкофонии», «Подписные издания» (12+)

19:00

Музыкально-поэтическое путешествие при участии режиссера Бориса Павловича, контрабасиста группы «АукцЫон» Владимира Волкова и трубача Вячеслава Гайворонского.

Выставка «Французская манера. Гравюры и рисунки XV — начала XVII века», Эрмитаж (12+)

В эрмитажной галерее графики покажут работы французских мастеров — рисунки Жана Фуке, Франсуа Клуэ, Пьера Дюмустье Старшего, а также представителей школы Фонтенбло.

До 13 июля

В кинотеатрах на этой неделе смотрим бенефис секс-символа девяностых Памелы Андерсон в фильме «Шоугерл» (18+), премьеру Романа Михайлова с Марком Эйдельштейном, Марией Мацель и рэпером Хаски «Жар-птица» (18+), повторный прокат хита студии Ghibli «Небесный замок Лапута» (12+), криминальную драму с Венецианского кинофестиваля «Босс» (18+), мемную комедию «Ждун» (6+), триллер Мэла Гибсона «Особо опасный пассажир» (18+) и лучший дебют фестиваля «Маяк» — «Папа умер в субботу» (18+).

ПЯТНИЦА: 21 МАРТА

Художница Елизавета Цикаришвили
Фото: Пайзука Комаров. «Собака.ru»

Художница Елизавета Цикаришвили

Спектакль «Мандат», Новая сцена Александринского театра (18+)

19:00

В рамках гастролей «Студии театрального искусства» режиссер Сергей Женовач и его труппа из выпускников ГИТИСа привезла в Петербург спектакль по одноименному тексту Николая Эрдмана.

21 и 22 марта

Выставка «Великая страна — Великая Победа. 1941-1945», «Манеж» (12+)

В прошлом году «Манеж» показал масштабную блокадную выставку. В этом — темой выбраны победа в Великой Отечественной и подвиг тыла.

С 21 марта по 25 мая

Аrtist talk с Александром и Лизой Цикаришвили, «Пушкинская 10» (галерея «Люда») (18+)

18:00

В рамках выставки SAD SAD TROPICS акторы новой волны петербургского искусства и лауреаты премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» расскажут, какие новости у независимой арт-группы «Цветы Джонджоли».

Концерт группы RSAC, Factory 3 (16+)

19:00

Невероятно продуктивный саунд-продюсер Феликс Бондарев собрал новый состав RSAC и готов снова устраивать рок- и панк-феерию.

СУББОТА: 22 МАРТА

Доктор наук Татьяна Черниговская
Наталья Скворцова

Доктор наук Татьяна Черниговская

«Наше все. Симпозиум», БДТ им. Товстоногова (16+)

13:30

Лекция, певческая встреча и — главное — симпозиум «Наследники». Это разговор о традициях с звездными спикерами: доктором наук Татьяной Черниговской, автором пьесы «Человек из Подольска» Дмитрием Даниловым, фронтменом группы Shortparis Николаем Комягиным и другими арт-гуру.

Спектакль «Елка у Ивановых», «Театр на Садовой» (18+)

19:00

Режиссер Роман Муромцев интерпретирует историю про празднование Нового года в семье Ивановых как «истерическую трагикомедию». Вполне по-обэриутски.

22 и 23 марта

Выставка «Учитель, двойник, обезьяна», Marina Gisich Projects (12+)

Искусствовед Александр Дашевский запускает цикл выставок «Река времен не терпит льда». Первая экспозиция «Антологии российского арт-рынка» объединит работы Владимира Козина, Григория Майофиса, Виталия Пушницкого, Петра Швецова, Петра Белого, Аси Маракулиной и других.

С 22 марта по 22 июня

Фестиваль «Коммуналка», бар «Мишка» (16+)

13:00

Благотворительный книжный маркет («Сеанс»! «Издательство Ивана Лимбаха»! «Все Свободны»! «Порядок слов»!) + дискуссии и афтепати = формула идеального петербургского уик-энда.

Балет «Шурале», Мариинский театр (6+)

19:00

Мариинка отмечает 80-летие со дня премьеры балета в хореографии Леонида Якобсона и 75-летие постановки на сцене самого театра. Выступают прима Надежда Батоева и премьер Кимин Ким.

22 и 23 марта

Открытие фестиваля «Здесь тепло», «Остров фортов» (Кронштадт) (12+)

Покажут шесть скульптур и инсталляций Владимира Абиха, Дмитрия Мулькова, Максима Има и других.

С 22 марта по 23 апреля

Лекция «Диско: от Studio 54 до сегодняшнего дня», «Сообщество» в Новой Голландии (18+)

18:00

Исследовательница музыки и ведущая подкаста «Как мы от кино да музыки бежали» Ася Багратуни приглашает в мир диско-лихорадки и свободы самовыражения.

Премьера спектакля «Иван Царевич и Серый Волк», Малый театр кукол (6+)

13:00

Режиссер Вера Каратаева нарисует галерею сказочных персонажей — от Ивана Царевича с Серым Волком до коварных братьев, коня и Жар-птицы. Обещают «почти водевиль».

ВОСКРЕСЕНЬЕ: 23 МАРТА

Актер Константин Хабенский
Слава Филиппов

Актер Константин Хабенский

Литературно-музыкальный вечер «Истории любви», БКЗ «Октябрьский» (16+)

19:00

Гастроли МХТ им. Чехова начнутся выступлением звездного каста: Константина Хабенского, Юрия Башмета, Ирины Пеговой, Игоря Верника, Михаила Пореченкова и Игоря Золотовицкого.

Лекция «Здесь был Вася», «Упсала-Цирк» (12+)

15:00

Антрополог и доцент Европейского университета Михаил Лурье расскажет о городских граффити Петербурга. Лекция приурочена к показу спектакля «Трудные подростки».

Спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке», Малый театр кукол (6+)

13:00

Режиссер Мария Сердюкова придумала любопытный твист: герои ее «Сказки» переживают кораблекрушение, попадают на необитаемый остров и в ожидании спасения принимаются сочинять историю.

Лекция «Все это модернизм: архитектура Интербеллума от Ар-деко до неоклассицизма», «Сообщество» в Новой Голландии (18+)

18:00

Искусствовед Ксения Малич поделится инсайдами о фундаменте и методах модернистского мышления.

Выставка «Моей матерью был компьютер», «Цифергауз» (18+)

Куратор выставки «HYDRA» в «Севкабель Порту» и лауреатка премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Ольга Вад вместе с диджитал-художниками (Julia Cyberflora, ha:ar, Kami Usu, Ириной Задорожной, Иваном Карповым) размышляет, как искусственный интеллект меняет мир.

До 20 июня

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