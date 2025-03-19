«Шоугерл», «Жар-птица» с Эйдельштейном и «Небесный замок Лапута» Миядзаки: Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

А также — лучший дебют фестиваля «Маяк» «Папа умер в субботу», участник основного конкурса Венецианского фестиваля «Босс», меметичный «Ждун» и триллер Мэла Гибсона «Особо опасный пассажир». Рассказываем о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
«Шоугерл» / The Last Showgirl (18+)
Бенефис секс-символа девяностых Памелы Андерсон в саморазоблачительной роли постаревшей танцовщицы Шелли из Лас-Вегаса — шоу, приносившее ей славу и деньги, закрылось по воле продюсера (Дейв Батиста), теперь приходится перепридумывать свою жизнь фактически с нуля.
За эту роль в фильме Джии Копполы (внучки Фрэнсиса Форда) Андерсон номинировали на «Золотой глобус», а одну из ее коллег сыграла Джейми Ли Кертис.
C 20 марта
«Жар-птица» (18+)
Седьмая лента режиссера Романа Михайлова — картина, вокруг съемок которой построено его мокьюментари «Надо снимать фильмы о любви». По сюжету театральная актриса (Александра Киселева) и ее сводный брат (Илларион Маров) летят в Индию, чтобы найти там пропавшую мать девушки. Так они оказываются в ни на что не похожем мистическом пространстве, которое, среди прочих, населяют странные персонажи в исполнении Марка Эйдельштейна, Чингиза Гараева, Марии Мацель и рэпера Хаски.
С 20 марта
«Небесный замок Лапута» / Castle in the Sky (1986) (12+)
Первый фильм легендарной студии Хаяо Миядзаки Ghibli вновь будут показывать на большом экране. По сюжету все охотятся за Летающим камнем, который попал к девочке Сите. Вместе с другом Падзу из шахтерского городка она узнает, что кристалл ведет к таинственному парящему острову Лапута.
C 20 марта
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Босс» / Iddu (18+)
Участник основного конкурса Венецианского кинофестиваля — криминальная драма Фабио Грассадонии и Антонио Пьяццы («Сальво»). История увлекательной психологической игры босса мафии Маттео, списанного с реального лидера «Коза Ностры» (Элио Джермано, «Наша жизнь», «Феррари») и подследственного экс-мэра Кателло (Тони Сервилло, «Великая красота», «Первый день моей жизни»), который сотрудничает с властями и намерен отправить его в тюрьму.
С 20 марта
«Папа умер в субботу» (18+)
Инди-драма получила приз за лучший дебют на фестивале «Маяк» в 2024 году. Главная героиня, 30–летняя Айко (Лаура Турсунканова), летит в Казахстан на похороны своего отца, с которым у нее были, мягко говоря, сложные отношения. Там она знакомится с его второй семьей — проблемными сводными братом и сестрой, а также мачехой не намного старше нее (блистательная Самал Еслямова из «Айки»). Однако это путешествие внезапно переворачивает ее представление о папе, запомнившемся ей чуть ли не чудовищем.
Фильм поставила Зака Абдрахманова, ученица Марины Разбежкиной и Михаила Угарова и одна из сценаристок сериала «Пингвины моей мамы», также собиравшая документальную фактуру для картины «Снегирь». Художественным руководителем «Папа умер в субботу» выступил Борис Хлебников.
С 20 марта
«Ждун» (6+)
Популярный мем из 2017 года превратился в семейную комедию — по сюжету инопланетянин Ждун приземляется в Абрау-Дюрсо, знакомится с мальчиком Никитой и его семьей и устраивает веселый хаос.
Режиссером выступил Дмитрий Суворов («Мы рожаем!», «Непослушная»), а в касте Виктор Хориняк («Кухня»), Юлия Александрова («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Владислав Ветров («Три плюс три») и Никита Тарасов («Преступление и наказание»).
С 20 марта
«Особо опасный пассажир» / Flight Risk (18+)
Герметичный триллер Мэла Гибсона, в котором действие разворачивается на борту маленького частного самолета. Федеральный маршал (Мишель Докери из «Аббатства Даунтон») сопровождает финансового преступника, готового дать показания на подельников (Тофер Грейс, «Черный клановец»), но внезапно в происходящее вмешивается преследующий свои цели пилот (Марк Уолберг с комичной лысиной).
С 20 марта
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