Как устроена выставка про блокаду «Город-герой Ленинград» в «Манеже» и почему ее нужно увидеть всем?

В «Манеже» открылся масштабный проект, придуманный совместно с Александринским театром (и при участии 50 организаций!). Он приурочен к 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады. Это тотальная инсталляция из 600 предметов и произведений искусства — с 22 отдельными зонами и аудиоспектаклем с участием Нины Усатовой и Тихона Жизневского. Рассказываем, как выставка погружает в живую историю и помогает осмыслить ее из дня сегодняшнего.
«Понять не только разумом, увидеть не только глазами», — говорит голос аудиогида. За каждым из объектов в экспозиции — реальная человеческая жизнь, а главными героями стали сами жители города, которые пережили войну, голод и холод.
Всего выставлено 600 исторических предметов, картин, рисунков и арт-объектов. Чтобы собрать их вместе, музеи, театры, институты, библиотеки, архивы, предприятия (более 50 организаций!) и частные коллекционеры объединили свои усилия. Выставку — от идеи до финального воплощения — готовили девять месяцев.
Для создания особой драматургии проекта «Манеж» и его директор Анна Ялова, выступающая автором концепции, привлекли Александринский театр. Его режиссер Антон Оконешников, драматург Анастасия Букреева, художник-постановщик Анастасия Юдина, архитекторы из бюро DD:A|D и команда кураторов решили построить рассказ о блокаде как тотальную инсталляцию. Она состоит из 22 тематических зон и аудиоспектакля с пятью персонажами — проводниками по осажденному городу. Первым делом нужно надеть наушники (входят в стоимость билета) — и погрузиться в мир голосов и звуков.
Выставка открывается инсталляцией «Небо» — с зависшими в воздухе гигантскими дирижаблями над картой Ленинграда того времени, напечатанной на зеркале. Затем зрители поднимаются по лестнице сразу на второй этаж — зоны отделены друг от друга временными рамками (сентябрь 1941-го, октябрь того же года). Путь четко задан одним, спланированным кураторами, маршрутом. Полное прохождение займет примерно полтора часа.
Спектакль, транслируемый через аудиогид, — самостоятельное произведение, а выставка становится как будто визуализацией к услышанному. Они удваивают эффект друг друга. В каждом зале аудиогид включается автоматически, реагируя на реперные точки. После того, как текст завершился, можно еще задержаться, чтобы лучше рассмотреть арт-объекты и предметы.
О жизни в блокаду рассказывают пять героев — собирательные образы, созданные на основе дневников, документов и воспоминаний. Это люди, которые не захотели или не смогли уехать в эвакуацию. Они сохраняли жизнь в Ленинграде, оберегали его культурное достояние, поддерживали слабых и помогали нуждающимся, следуя тому, что считали своим гражданским, рабочим и творческим долгом.
Это школьник Никита (Ярослав Гребельный), воспитательница детского сада Анна Александровна (Нина Усатова), молодой ученый Григорий (Тихон Жизневский), скрипач Борис (Сергей Мардарь) и студентка Академии художеств Лена (Евгения Фадеева), служащая в отряде противовоздушной обороны. Все герои аудиопьесы друг с другом связаны. Из монологов одного можно узнать о жизни другого. А некоторые судьбы оказываются переплетены навсегда. Через персонажей аудиоспектакля раскрываются такие аспекты блокадной жизни, о которых, возможно, знают далеко не все.
Параллельно с пятью персонажами в аудиоспектакле слышен голос проводника — нашего современника, который дает комментарии из сегодняшнего дня, поясняя то, чего еще не могут знать главные герои.
Вместе с ними зритель побывает на улице, в эвакуационном пункте, квартире, Смольном, рынке, заводе, библиотеке, лаборатории, физкультурном зале, кинотеатре, театральной гримерке и не только. Исторические справки на стенах объясняют, каким образом осуществлялась связь с «большой землей», как укрывались памятники и маскировались стратегически важные здания, кто организовывал донорство, что помогало в борьбе с эпидемиями, авитаминозом и дистрофией.
Хотя спектакль не отделим выставки, предусмотрен и второй сценарий — пройтись по ней можно вместе с экскурсоводом, чтобы узнать больше о событиях, фактах и увиденных предметах.
Анна Ялова
директор «Манежа», автор концепции выставки
Безусловно, история блокады очень трепетная, трогательная и эмоциональная. Мы просто не можем говорить об этой теме по-другому. Но важно и соблюсти баланс — чтобы у зрителя не сложилось впечатление, что мы эксплуатируем эмоции ради привлечения внимания.
Другой момент, о котором надо сказать: 80 лет — это уже большой срок. Мы теряем живую связь молодого поколения с ветеранами и с блокадниками. И поэтому театральный прием для нас был важен. Он позволяет прикоснуться к теме, почувствовать свою сопричастность, пережить события вместе с нашими героями и поверить в них. Без художественного света, без драматургии проекта предметы, документы и фотографии информативны, но лишены эмоциональности.
Самое впечатляющее на выставке «Город-герой Ленинград» — инсталляции. «Медный всадник» в натуральную величину — в защитных лесах и окруженный тоннами песка. «Холод» у лестницы со второго этажа на первый — это некий вертикальный вихрь из предметов блокадного мира. Их рассматриваешь под тяжелый рассказ музыканта Бориса. Ему снится еда, он грезит о возвращении жены из эвакуации, говорит о ценах на черном рынке: коробка спичек — 100 г. хлеба, папиросы «Красная звезда», одна коробка — 450 г. муки, шарф шерстяной — 200 г. манки.
Каждая из зон-комнат отделена от следующей «вспышкой» — белым пространством, небольшим тамбуром-переходом, там можно выдохнуть и переключиться. В нем встречают цитаты или фотографии, предваряющие новый зал. А выдохнуть периодически захочется. Например, среди экспонатов — обычная с виду монетка. Ее подбрасывала мама двух детей, чтобы определить, кого из них кормить.
Или вот стоит елка, добывать которую под Новый год пошла сотрудница детского сада. Ее не было сутки, но она где-то чудом нашла деревце, чтобы дети справили праздник так, как положено. Необычная история и у одного свадебного платья. Оно принадлежало Марии Александровне Бенуа, жене архитектора Леонтия Бенуа (кстати, он был последним частным владельцем «Мадонны», атрибутируемой Леонардо да Винчи, которая сейчас находится в Эрмитаже). Когда во время блокады ее внук собрался жениться, платье отдали его невесте. Хотя изначально это была просто ночная сорочка. В блокадном городе за неимением ничего другого ее перешили. Александр Фролов и Варвара Мясоедова обвенчались в Князь-Владимирском соборе 20 июня 1943 года.
Антон Оконешников
режиссер
Мы с командой работаем не только на уровне зрительной информации, но и ощущений. Потому как кажется, что есть разрыв между трагедией блокады Ленинграда, которая была давно, и сегодняшним днем.
Мы придумали эту выставку как совокупность пространства, архитектуры, аудиогида, шума и физического состояния человека. Вплоть до того, что, например, зритель спускается по лестнице и аудиогид специально взаимодействует с ним определенным образом. То есть мы хотим, чтобы выставку проживали, пропускали через себя, а не просто наблюдали.
Нас интересует история жизни, история того, как люди что-то делали — и выживали, несмотря на кошмарные обстоятельства. Влюблялись, женились, играли блокадные свадьбы. Мы хотели показать силу жизни несмотря ни на что.
Вы можете послушать двухминутный фрагмент аудиоспектакля, посвященный походу студентки Лены (персонаж Евгении Фадеевой) в Эрмитаж:
Выставка «Город-герой Ленинград» проходит в ЦВЗ «Манеж» до 12 мая.
Подробнее здесь.
Команда проекта:
Автор концепции — Анна Ялова
Режиссер — Антон Оконешников
Автор сценария — Анастасия Букреева
Кураторская группа — Ольга Романова, Юлия Сталь, Ангелина Рубан, Богдан Хилько, Александра Флоренская, Александра Ларченко
Координатор — Юлия Сталь
Архитектура и дизайн — бюро DD:A|D
Художник-постановщик — Анастасия Юдина
Фото на превью: Ирина Колпачникова. Выставка 12+.
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