Как устроена выставка про блокаду «Город-герой Ленинград» в «Манеже» и почему ее нужно увидеть всем?

«Понять не только разумом, увидеть не только глазами», — говорит голос аудиогида. За каждым из объектов в экспозиции — реальная человеческая жизнь, а главными героями стали сами жители города, которые пережили войну, голод и холод.

Всего выставлено 600 исторических предметов, картин, рисунков и арт-объектов. Чтобы собрать их вместе, музеи, театры, институты, библиотеки, архивы, предприятия (более 50 организаций!) и частные коллекционеры объединили свои усилия. Выставку — от идеи до финального воплощения — готовили девять месяцев.

Для создания особой драматургии проекта «Манеж» и его директор Анна Ялова, выступающая автором концепции, привлекли Александринский театр. Его режиссер Антон Оконешников, драматург Анастасия Букреева, художник-постановщик Анастасия Юдина, архитекторы из бюро DD:A|D и команда кураторов решили построить рассказ о блокаде как тотальную инсталляцию. Она состоит из 22 тематических зон и аудиоспектакля с пятью персонажами — проводниками по осажденному городу. Первым делом нужно надеть наушники (входят в стоимость билета) — и погрузиться в мир голосов и звуков.

Выставка открывается инсталляцией «Небо» — с зависшими в воздухе гигантскими дирижаблями над картой Ленинграда того времени, напечатанной на зеркале. Затем зрители поднимаются по лестнице сразу на второй этаж — зоны отделены друг от друга временными рамками (сентябрь 1941-го, октябрь того же года). Путь четко задан одним, спланированным кураторами, маршрутом. Полное прохождение займет примерно полтора часа.