Чем заняться в Петербурге с 16 по 19 мая

«Ночь музеев» (участвует 130 институций), праздник фонтанов в Петергофе, фестиваль тюльпанов, парад ретротранспорта, Книжный салон, концерты Guf, «Буерак» и «ГАФТ», ретроспектива «амазонки русского авангарда» Ольги Розановой, а также блокбастер Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» с Генри Кавиллом в кино — рассказываем о главных событиях выходных (наконец-то солнечных!).
«ТранспортФест»
Четверг, 16 мая
«ТранспортФест», Манежная площадь (6+)
В программе — парад ретротранспорта, выставка современной техники, выступления музыкантов и конкурс на мастерство вождения.
С 16 по 18 мая
Фестиваль «Петербург. Пространство Пушкина» (от 6+ до 16+)
В честь 225-летия поэта в городе целый месяц проводят спектакли, концерты, лекции и кинопоказы. Всего запланировано 130 мероприятий!
С 15 мая по 15 июня
Спектакль «Мы с тобой одной крови», БТК (12+)
Премьера фантазии по рассказам о Маугли приурочена ко дню рождения театра. Режиссер Екатерина Ложкина поставила историю о взрослении, противостоянии насилию и законах сансары.
16, 17, 18 мая
Выставка «Ольга Розанова (1886–1918). Революционер искусства», Мраморный дворец Русского музея (6+)
Первая за 30 лет петербургская ретроспектива творчества Ольги Розановой (1886–1918) — «амазонки русского авангарда», которая своей цветописью предвосхитила Ротко.
С 16 мая по 2 сентября
Лекция «Фильм как бессонница», Новая Голландия (18+)
19:00
Философ Нина Савченкова расскажет, как сильно за последние десятилетия изменились концепты реальности, фантазий и сновидений, а также каким образом кинематограф на это реагирует.
Спектакль «Однажды, давным-давно», Skypoint Pavilion (16+)
19:30
Хореограф Ксана Ковалева и визионер Глеб Костин представят премьеру в жанре контемпорари.
В кинотеатрах на этой неделе смотрим все-таки выпущенный в прокат блокбастер Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» (18+) с Генри Кавиллом в касте, комедийный боевик Ричарда Линклейтера «Я не киллер» (18+), кровавую антиутопию «Пацан против всех» (18+) с Биллом Скарсгардом, триллер «Обитель страха» (18+), комедию «7 дней, 7 ночей» (12+) и ностальгическое ретро «Каждый мечтает о собаке» (6+).
Спектакль «В ученом обществе». Фестиваль «М.150.11.»
Пятница, 17 мая
Фестиваль «М.150.11.», Новая сцена Александринского театра (от 6+ до 12+)
В программе — танцевальная премьера Ксении Михеевой по «Грозе» Островского, научно-технологическая интерпретация чеховской «Каштанки» (играют роботы!), танц-перформанс от труппы фонда «Антон тут рядом» и не только.
С 17 по 19 мая
Книжный салон, Дворцовая площадь (6+)
Больше 200 издательств представят свои новинки и бестселлеры. В расписании — концерты, спектакли, кинопоказы, встречи с петербургскими писателями (будут Андрей Аствацатуров, Павел Крусанов, Илья Бояшов, Александр Секацкий и другие), а также, например, презентация двух новых книг о Майке Науменко и группе «Зоопарк».
С 16 по 19 мая
Лекция «От рюмочных до мастерских и сквотов: места силы ленинградской богемы», музей Иосифа Бродского (18+)
18:30
Исследователь ленинградской культуры и автор телеграм-канала «Здесь был Майк» Игорь Кузмичев расскажет про места, связанные с Бродским, Довлатовым и Цоем.
Спецпоказ фильма «Середина 90-х», Екатерининское собрание (18+)
19:00
Перед ностальгическим кино Джоны Хилла устроят скейт-перформанс. За музыку отвечает комьюнити AFC.
Спектакль «Гиппиус. Непредвиденное», кабаре «Шум» (18+)
19:00
Премьера ученика Могучего Фамила Джавадова посвящена «декадентской мадонне» Серебряного века. В главной роли — актриса БДТ Варвара Павлова.
Лекция «Игровые стратегии в современном российском искусстве», особняк Серебряковой (16+)
19:00
В рамках проекта «Искусство жить дома» искусствовед Глеб Ершов познакомит с духом карнавала в российском арте 1990–2010-х.
Спецпоказ фильма «Министерство неджентльменских дел», «Ленфильм» (18+)
19:00
Боевик Гая Ричи о британском военном отряде, который действует во времена Второй мировой, представит главред журнала «Сеанс» Василий Степанов.
Концерт «Буерак», Sound (16+)
19:00
Сибирский пост-панк коллектив отметит десятилетие. Сыграют в том числе треки с нового EP «Провинциальные неформалы».
Концерт Гуфа, «А2» (16+)
20:00
Легенда старой школы русского рэпа Алексей Долматов зачитает проверенные хиты и вещи с последней пластинки.
Петергоф
Суббота, 18 мая
«Забег тут рядом», Приморский парк Победы (0+)
10:00
Собранные на благотворительном забеге средства пойдут на помощь нейроотличным детям и взрослым, подопечным фонда «Антон тут рядом».
Весенний праздник фонтанов, «Петергоф» (0+)
13:00
В этом году шоу в Нижнем парке музея-заповедника приурочили к 300-летию СПбГУ. Выступят солисты Мариинского театра, университетский хор, танцоры и музыканты. А еще будут лекции Татьяны Черниговской, Андрея Аствацатурова и многих других.
Дни «ГЭЗ21», Новая Голландия (от 12+ до 16+)
Петербургская андеграундная институции в честь 25-летия устроит в залах «Сообщества» фестиваль — с философским кафе, видеоартом, а также воркшопами по нейросетям и шумовой и голосовой импровизации.
18, 19 мая
«Петербургская ярмарка», «Севкабель Порт» (0+)
Организаторы обещают «джунгли на берегу Финского». Маркет локальных брендов порадует дизайнерской одеждой и украшениями, винилом, товарами для дома, натуральными продуктами и не только.
18, 19 мая
Фестиваль тюльпанов, Елагин остров (6+)
Первые выходные цветочного праздника посвящены ранним сортам луковичных — гиацинтам, рябчикам и нарциссам. Будут ярмарка безделушек, уроки танцев и концерт духового оркестра.
18, 19 мая
Встреча с писательницей Анной Матвеевой, «Буквоед» (16+)
18:00
В книжном на Невском, 46 выступит автор романов, книг о музах художников (читайте фрагмент о «Менинах» Веласкеса), а также текста последнего «Тотального диктанта».
«Ночь музеев» (от 6+ до 18+)
В акции участвует 130 музеев, галерей, библиотек и концертных залов, которые будут открыты вечером и ночью. Магистральная тема этого года — язык, слово и коммуникация. Мы выбрали 11 площадок с самой интересной программой.
В ночь с 18 на 19 мая, с 18:00 до 6:00
Концерт «ГАФТ», Factory 3 (12+)
19:00
Тревожное рок-трио не просто выступит, но и соберет всех друзей: присоединятся «Макодзеба», «нежность на бумаге», «Свит Шот», Гребенщик и другие.
Спектакль «Алиса, милая, проснись...», конный театр «ВелесО» (16+)
19:00
Премьера постановки Андрея Черепанова, которая продолжает историю героини Льюиса Кэрролла. В антиурбанистическом проекте Евгения Ткачука задействованы актеры и артисты-животные (трюки исполняют девять жеребцов!).
Тестовое открытие галерей в пространстве «АТС» (18+)
19:00
В будущем четырехэтажном креативном кластере на Некрасова, 3-5 несколько десятков современных художников покажут свои работы. Участвуют Стас Багс, Alex Ko, Максим Има, Костя Ужве, Миша Маркер, Турбен и другие.
Концерт «Зимавсегда», The Place (16+)
20:00
Инди-группа Евгения Кубынина представит вторую часть альбома «8». Хиты «Мечта» и «Вселенная разберется» тоже будут.
«Повар у стола с дичью». Якоб Йорданс, Пауль де Вос. Около 1640–1645
Воскресенье, 19 мая
Выставка «Ars Vivendi. Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века», Эрмитаж (12+)
Один из главных эрмитажных проектов года объединит 70 картин мастеров натюрморта и анималистической живописи времен расцвета искусства Фландрии (15 работ привезут из столичного ГМИИ им. Пушкина!).
С 19 мая по 8 сентября
Выставка «Эпизод», Beriozka gallery (18+)
Петербургский художник Евгений Старов покажет яркую каллиграфию и граффити-тэги в смешанной технике (для работ используются постеры, сорванные в Париже, Токио и Нью-Йорке).
С 17 по 30 мая
Дискуссия «Кино и литература. Текст на экране и в книге», «Буквоед» (18+)
19:00
Писатели Яна Вагнер, Алексей Сальников и Ася Володина обсудят экранизации книг и особенности двух разных медиа.
Спецпоказ фильма «Техасская резня бензопилой», «Аврора» (18+)
19:50
Перед сеансом о культовом хорроре расскажет киновед Дмитрий Комм, автор книги «Формулы страха». Показывают отреставрированную 4К-копию.
Концерт «Великий бал полнолуния», большой зал филармонии им. Шостаковича (6+)
20:00
Вместе с фрагментами из романа «Мастер и Маргарита» (читает «сериальный» Мастер — Александр Галибин) на вечере прозвучат шедевры мировой музыки, вдохновленные образами Вальпургиевой ночи, а также сочинения Иоганна Штрауса.
Концерт Александра Пушного, «Космонавт» (12+)
20:00
Музыкант и телепросветитель, а также группа «ОТП Студио» сыграют рок-интерпретации известных хитов и собственные песни (не без юмора).
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