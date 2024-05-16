18+
  • Развлечения
  • Уикенд
Уикенд

Чем заняться в Петербурге с 16 по 19 мая

«Ночь музеев» (участвует 130 институций), праздник фонтанов в Петергофе, фестиваль тюльпанов, парад ретротранспорта, Книжный салон, концерты Guf, «Буерак» и «ГАФТ», ретроспектива «амазонки русского авангарда» Ольги Розановой, а также блокбастер Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» с Генри Кавиллом в кино — рассказываем о главных событиях выходных (наконец-то солнечных!).

Чт 16 мая Пт 17 мая Сб 18 мая Вс 19 мая
«ТранспортФест»
Фото предоставлено организаторами «ТранспортФеста»

«ТранспортФест»

Четверг, 16 мая

«ТранспортФест», Манежная площадь (6+)

В программе — парад ретротранспорта, выставка современной техники, выступления музыкантов и конкурс на мастерство вождения.

С 16 по 18 мая

Фестиваль «Петербург. Пространство Пушкина» (от 6+ до 16+)

В честь 225-летия поэта в городе целый месяц проводят спектакли, концерты, лекции и кинопоказы. Всего запланировано 130 мероприятий!

С 15 мая по 15 июня

Спектакль «Мы с тобой одной крови», БТК (12+)

Премьера фантазии по рассказам о Маугли приурочена ко дню рождения театра. Режиссер Екатерина Ложкина поставила историю о взрослении, противостоянии насилию и законах сансары. 

16, 17, 18 мая

Выставка «Ольга Розанова (1886–1918). Революционер искусства», Мраморный дворец Русского музея (6+)

Первая за 30 лет петербургская ретроспектива творчества Ольги Розановой (1886–1918) — «амазонки русского авангарда», которая своей цветописью предвосхитила Ротко. 

С 16 мая по 2 сентября

Лекция «Фильм как бессонница», Новая Голландия (18+)

19:00

Философ Нина Савченкова расскажет, как сильно за последние десятилетия изменились концепты реальности, фантазий и сновидений, а также каким образом кинематограф на это реагирует. 

Спектакль «Однажды, давным-давно», Skypoint Pavilion (16+)

19:30

Хореограф Ксана Ковалева и визионер Глеб Костин представят премьеру в жанре контемпорари. 

В кинотеатрах на этой неделе смотрим все-таки выпущенный в прокат блокбастер Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» (18+) с Генри Кавиллом в касте, комедийный боевик Ричарда Линклейтера «Я не киллер» (18+), кровавую антиутопию «Пацан против всех» (18+) с Биллом Скарсгардом, триллер «Обитель страха» (18+), комедию «7 дней, 7 ночей» (12+) и ностальгическое ретро «Каждый мечтает о собаке» (6+). 

Спектакль «В ученом обществе». Фестиваль «М.150.11.»
Фото предоставлено пресс-службой Новой сцены Александринского театра

Спектакль «В ученом обществе». Фестиваль «М.150.11.»

Пятница, 17 мая

Фестиваль «М.150.11.», Новая сцена Александринского театра (от 6+ до 12+)

В программе — танцевальная премьера Ксении Михеевой по «Грозе» Островского, научно-технологическая интерпретация чеховской «Каштанки» (играют роботы!), танц-перформанс от труппы фонда «Антон тут рядом» и не только. 

С 17 по 19 мая

Книжный салон, Дворцовая площадь (6+)

Больше 200 издательств представят свои новинки и бестселлеры. В расписании — концерты, спектакли, кинопоказы, встречи с петербургскими писателями (будут Андрей Аствацатуров, Павел Крусанов, Илья Бояшов, Александр Секацкий и другие), а также, например, презентация двух новых книг о Майке Науменко и группе «Зоопарк».

С 16 по 19 мая

Лекция «От рюмочных до мастерских и сквотов: места силы ленинградской богемы», музей Иосифа Бродского (18+)

18:30

Исследователь ленинградской культуры и автор телеграм-канала «Здесь был Майк» Игорь Кузмичев расскажет про места, связанные с Бродским, Довлатовым и Цоем.

Спецпоказ фильма «Середина 90-х», Екатерининское собрание (18+)

19:00

Перед ностальгическим кино Джоны Хилла устроят скейт-перформанс. За музыку отвечает комьюнити AFC. 

Спектакль «Гиппиус. Непредвиденное», кабаре «Шум» (18+)

19:00

Премьера ученика Могучего Фамила Джавадова посвящена «декадентской мадонне» Серебряного века. В главной роли — актриса БДТ Варвара Павлова. 

Лекция «Игровые стратегии в современном российском искусстве», особняк Серебряковой (16+)

19:00

В рамках проекта «Искусство жить дома» искусствовед Глеб Ершов познакомит с духом карнавала в российском арте 1990–2010-х.

Спецпоказ фильма «Министерство неджентльменских дел», «Ленфильм» (18+)

19:00

Боевик Гая Ричи о британском военном отряде, который действует во времена Второй мировой, представит главред журнала «Сеанс» Василий Степанов. 

 Концерт «Буерак», Sound (16+)

19:00

Сибирский пост-панк коллектив отметит десятилетие. Сыграют в том числе треки с нового EP «Провинциальные неформалы». 

Концерт Гуфа, «А2» (16+)

20:00

Легенда старой школы русского рэпа Алексей Долматов зачитает проверенные хиты и вещи с последней пластинки. 

Петергоф
Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника «Петергоф»

Петергоф

Суббота, 18 мая

«Забег тут рядом», Приморский парк Победы (0+)

10:00

Собранные на благотворительном забеге средства пойдут на помощь нейроотличным детям и взрослым, подопечным фонда «Антон тут рядом». 

Весенний праздник фонтанов, «Петергоф» (0+)

13:00

В этом году шоу в Нижнем парке музея-заповедника приурочили к 300-летию СПбГУ. Выступят солисты Мариинского театра, университетский хор, танцоры и музыканты. А еще будут лекции Татьяны Черниговской, Андрея Аствацатурова и многих других. 

Дни «ГЭЗ21», Новая Голландия (от 12+ до 16+)

Петербургская андеграундная институции в честь 25-летия устроит в залах «Сообщества» фестиваль — с философским кафе, видеоартом, а также воркшопами по нейросетям и шумовой и голосовой импровизации.

18, 19 мая

«Петербургская ярмарка», «Севкабель Порт» (0+)

Организаторы обещают «джунгли на берегу Финского». Маркет локальных брендов порадует дизайнерской одеждой и украшениями, винилом, товарами для дома, натуральными продуктами и не только. 

18, 19 мая

Фестиваль тюльпанов, Елагин остров (6+)

Первые выходные цветочного праздника посвящены ранним сортам луковичных — гиацинтам, рябчикам и нарциссам. Будут ярмарка безделушек, уроки танцев и концерт духового оркестра. 

18, 19 мая

Встреча с писательницей Анной Матвеевой, «Буквоед» (16+)

18:00

В книжном на Невском, 46 выступит автор романов, книг о музах художников (читайте фрагмент о «Менинах» Веласкеса), а также текста последнего «Тотального диктанта».   

«Ночь музеев» (от 6+ до 18+)

В акции участвует 130 музеев, галерей, библиотек и концертных залов, которые будут открыты вечером и ночью. Магистральная тема этого года — язык, слово и коммуникация. Мы выбрали 11 площадок с самой интересной программой. 

В ночь с 18 на 19 мая, с 18:00 до 6:00

Концерт «ГАФТ», Factory 3 (12+)

19:00

Тревожное рок-трио не просто выступит, но и соберет всех друзей: присоединятся «Макодзеба», «нежность на бумаге», «Свит Шот», Гребенщик и другие. 

Спектакль «Алиса, милая, проснись...», конный театр «ВелесО» (16+)

19:00

Премьера постановки Андрея Черепанова, которая продолжает историю героини Льюиса Кэрролла. В антиурбанистическом проекте Евгения Ткачука задействованы актеры и артисты-животные (трюки исполняют девять жеребцов!). 

Тестовое открытие галерей в пространстве «АТС» (18+)

19:00

В будущем четырехэтажном креативном кластере на Некрасова, 3-5 несколько десятков современных художников покажут свои работы. Участвуют Стас Багс, Alex Ko, Максим Има, Костя Ужве, Миша Маркер, Турбен и другие. 

Концерт «Зимавсегда», The Place (16+)

20:00

Инди-группа Евгения Кубынина представит вторую часть альбома «8». Хиты «Мечта» и «Вселенная разберется» тоже будут.

«Повар у стола с дичью». Якоб Йорданс, Пауль де Вос. Около 1640–1645
Изображение предоставлено пресс-службой Эрмитажа

«Повар у стола с дичью». Якоб Йорданс, Пауль де Вос. Около 1640–1645

Воскресенье, 19 мая

Выставка «Ars Vivendi. Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века», Эрмитаж (12+)

Один из главных эрмитажных проектов года объединит 70 картин мастеров натюрморта и анималистической живописи времен расцвета искусства Фландрии (15 работ привезут из столичного ГМИИ им. Пушкина!).

С 19 мая по 8 сентября

Выставка «Эпизод», Beriozka gallery (18+)

Петербургский художник Евгений Старов покажет яркую каллиграфию и граффити-тэги в смешанной технике (для работ используются постеры, сорванные в Париже, Токио и Нью-Йорке). 

С 17 по 30 мая

Дискуссия «Кино и литература. Текст на экране и в книге», «Буквоед» (18+)

19:00

Писатели Яна Вагнер, Алексей Сальников и Ася Володина обсудят экранизации книг и особенности двух разных медиа. 

Спецпоказ фильма «Техасская резня бензопилой», «Аврора» (18+)

19:50

Перед сеансом о культовом хорроре расскажет киновед Дмитрий Комм, автор книги «Формулы страха». Показывают отреставрированную 4К-копию.

Концерт «Великий бал полнолуния», большой зал филармонии им. Шостаковича (6+)

20:00

Вместе с фрагментами из романа «Мастер и Маргарита» (читает «сериальный» Мастер — Александр Галибин) на вечере прозвучат шедевры мировой музыки, вдохновленные образами Вальпургиевой ночи, а также сочинения Иоганна Штрауса. 

Концерт Александра Пушного, «Космонавт» (12+)

20:00

Музыкант и телепросветитель, а также группа «ОТП Студио» сыграют рок-интерпретации известных хитов и собственные песни (не без юмора). 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: