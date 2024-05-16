Чем заняться в Петербурге с 16 по 19 мая

«Забег тут рядом», Приморский парк Победы (0+)

10:00

Собранные на благотворительном забеге средства пойдут на помощь нейроотличным детям и взрослым, подопечным фонда «Антон тут рядом».

Весенний праздник фонтанов, «Петергоф» (0+)

13:00

В этом году шоу в Нижнем парке музея-заповедника приурочили к 300-летию СПбГУ. Выступят солисты Мариинского театра, университетский хор, танцоры и музыканты. А еще будут лекции Татьяны Черниговской, Андрея Аствацатурова и многих других.

Дни «ГЭЗ21», Новая Голландия (от 12+ до 16+)

Петербургская андеграундная институции в честь 25-летия устроит в залах «Сообщества» фестиваль — с философским кафе, видеоартом, а также воркшопами по нейросетям и шумовой и голосовой импровизации.

18, 19 мая

«Петербургская ярмарка», «Севкабель Порт» (0+)

Организаторы обещают «джунгли на берегу Финского». Маркет локальных брендов порадует дизайнерской одеждой и украшениями, винилом, товарами для дома, натуральными продуктами и не только.

18, 19 мая

Фестиваль тюльпанов, Елагин остров (6+)

Первые выходные цветочного праздника посвящены ранним сортам луковичных — гиацинтам, рябчикам и нарциссам. Будут ярмарка безделушек, уроки танцев и концерт духового оркестра.

18, 19 мая

Встреча с писательницей Анной Матвеевой, «Буквоед» (16+)

18:00

В книжном на Невском, 46 выступит автор романов, книг о музах художников (читайте фрагмент о «Менинах» Веласкеса), а также текста последнего «Тотального диктанта».

«Ночь музеев» (от 6+ до 18+)

В акции участвует 130 музеев, галерей, библиотек и концертных залов, которые будут открыты вечером и ночью. Магистральная тема этого года — язык, слово и коммуникация. Мы выбрали 11 площадок с самой интересной программой.

В ночь с 18 на 19 мая, с 18:00 до 6:00

Концерт «ГАФТ», Factory 3 (12+)

19:00

Тревожное рок-трио не просто выступит, но и соберет всех друзей: присоединятся «Макодзеба», «нежность на бумаге», «Свит Шот», Гребенщик и другие.

Спектакль «Алиса, милая, проснись...», конный театр «ВелесО» (16+)

19:00

Премьера постановки Андрея Черепанова, которая продолжает историю героини Льюиса Кэрролла. В антиурбанистическом проекте Евгения Ткачука задействованы актеры и артисты-животные (трюки исполняют девять жеребцов!).

Тестовое открытие галерей в пространстве «АТС» (18+)

19:00

В будущем четырехэтажном креативном кластере на Некрасова, 3-5 несколько десятков современных художников покажут свои работы. Участвуют Стас Багс, Alex Ko, Максим Има, Костя Ужве, Миша Маркер, Турбен и другие.

Концерт «Зимавсегда», The Place (16+)

20:00

Инди-группа Евгения Кубынина представит вторую часть альбома «8». Хиты «Мечта» и «Вселенная разберется» тоже будут.