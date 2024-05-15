Премьера спектакля «Однажды, давным-давно», сюжет которого сконцентрирован на фантасмагорической картине утопического мира, состоится 16 мая в пространстве Skypoint Pavilion. Проект вдохновлен работами литераторов прошлого, обращенным к темам красоты, свободы и первобытности пустыни. Сказочный мир пустыни, «песчаный бархан на закате» и ощущение невыносимой жары перед моментом перерождения — эти настроения переданы в линии-декорации спектакля (весом в 300 кг!), которая стала отправной точкой к концептуализации сказочного сюжета «Однажды, давным-давно».

«Линия превратилась в идею сказочного мира, в котором каждый из нас живет, когда закрывает глаза. Но главное, в этом спектакля для нас - это возможность подарить себе и зрителям миг полета воображения, воспоминаний и мечтаний, которые будут "Однажды, давным-давно"», — рассказывает о процессе создания постановки постановщик Ксана Ковалева.