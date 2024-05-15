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Балет

Хореограф Ксана Ковалева и петербургский визионер Глеб Костин представят контемпорари спектакль «Однажды, давным-давно»

Это первая пластическая постановка команды молодых танцовщиков PinkDanceCompany, горящих современным танц-театром.

Изображение предоставлено «Собака.ru» постановщиком спектакля Ксаной Ковалевой

Премьера спектакля «Однажды, давным-давно», сюжет которого сконцентрирован на фантасмагорической картине утопического мира, состоится 16 мая в пространстве Skypoint Pavilion. Проект вдохновлен работами литераторов прошлого, обращенным к темам красоты, свободы и первобытности пустыни. Сказочный мир пустыни, «песчаный бархан на закате» и ощущение невыносимой жары перед моментом перерождения — эти настроения переданы в линии-декорации спектакля (весом в 300 кг!), которая стала отправной точкой к концептуализации сказочного сюжета «Однажды, давным-давно».

«Линия превратилась в идею сказочного мира, в котором каждый из нас живет, когда закрывает глаза. Но главное, в этом спектакля для нас - это возможность подарить себе и зрителям миг полета воображения, воспоминаний и мечтаний, которые будут "Однажды, давным-давно"», — рассказывает о процессе создания постановки постановщик Ксана Ковалева.

Изображение предоставлено «Собака.ru» постановщиком спектакля Ксаной Ковалевой
Изображение предоставлено «Собака.ru» постановщиком спектакля Ксаной Ковалевой

16 мая в рамках пластической постановки «Однажды, давным-давно» на сцену выйдут 8 контемпорари-исполнителей: Дарья Пластун, Егор Фомин, Максим Петров, Лидия Антонова, Захар Проценко, Полина Ченцова, Ника Леонова и Пелагея Астафьева. За костюмы отвечал петербургский бренд Susha.More, а за декорации — Андрей Симонов. Над сценарием работала танц-драматург Лидия Антонова, а креативным директор арт объекта выступил Глеб Костин.

Постановщик и танцовщица Ксана Ковалева начала свой путь с коллектива Ксении Михеевой — одной из главных танц-див Петербурга и лауреатки нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга». По настоящее время Ковалева выступает на международных фестивалях и в рамках локальных петербургских проектов, в том числе «Случай Ч», «Гроза», «Медея» и «Песочный человек» Ксении Михеевой.

Изображение предоставлено «Собака.ru» постановщиком спектакля Ксаной Ковалевой

Премьера спектакля «Однажды, давным-давно» состоится 16 мая в пространстве Skypoint Pavilion на Газовой улице, 10Д.

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