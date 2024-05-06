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Театр

Ученик Могучего Фамил Джавадов представит спектакль о «декадентской мадонне» Серебряного века — Зинаиде Гиппиус

Премьера постановки «Гиппиус. Непредвиденное» состоится в рамках празднования 16-летия Кабаре «Шум».

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Кабаре "Шум"
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Кабаре "Шум"

Современникам она запомнилась как «декадентская мадонна», «Сатанесса» и «реальная ведьма», а сегодня она известна больше как русская поэтесса, писательница, драматург и литературный критик. Вместе с Дмитрием Мережковским она организовывает один из ключевых литературных салонов Серебряного века в Доме Мурузи. Гиппиус любила эпатировать окружающих не только острым слогом, но и необычным внешним видом — поэтесса часто носила мужской костюм.

Спектакль основан на ее дневниках и стихах периода с начала Первой мировой войны до Февральской Революции — постановка ученика режиссера Андрея Могучего Фамила Джавадова пройдет на сцене кабаре 17 мая. В главной роли на сцену выйдет Варвара Павлова — актриса БДТ, актриса кино, лауреат премии «Золотая Маска». За музыку отвечает солист ансамбля БДТ, приглашенный артист Мариинского театра  Александр Захаренко. Фортепианную партию исполнит Галя Лавренчук. Продюсер — Кирилл Рокотов.

Спектакль «Гиппиус. Непредвиденное» пройдет 17 мая в Кабаре «Шум» на улице Маяковского, 52.

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