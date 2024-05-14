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Театр

Евгений Ткачук сыграет в спектакле «Алиса, милая, проснись...» конного драмтеатра «ВелесО»

Постановка режиссера Андрея Черепанова затрагивает недетские вопросы на базе наивной сказки. Эта недетская постановка позволит «увидеть знакомое и родное в волшебном и загадочном». Приключения незабвенной героини Льюиса Кэрролла продолжается.

Наталья Скворцова
Наталья Скворцова

Премьера постановки «Алиса, милая, проснись…» пройдет 18 мая в конном театре «ВелесО». Фабула спектакля разворачивается во сне протагонистки сказки английского математика, писателя и прозаика Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в Стране чудес». Актеры и артисты-животные (в конном театре трюки исполняют 9 жеребцов) погрузятся в сновидения девочки и постараются выйти за пределы традиционного театра — с помощью живой импровизации персонажи ответят на зрелые экзистенциальные вопросы. В постановке примет участие создатель театра Евгений Ткачук.

Евгений Ткачук

Актер и создатель театра

«ВелесО» — обособленная и в хорошем смысле местечковая история. Для нас не так важно количество зрителей, сколько ценны те, кто по-настоящему хочет погрузиться в наш мир. У нас особенная публика: к нам едут из других городов России, из-за границы. Часто это семьи с детьми, которые любят путешествовать. «ВелесО» — антиурбанистический театр, где мы контактируем с природой на уровне внимания, созидания. Надо сказать, это сложная форма — и форма еще не законченная. Мы ее не обрели — только исследуем.

Наталья Скворцова
Наталья Скворцова

Премьера «Алиса, милая, проснись...» пройдет 18 мая в конном театре «ВелесО» в Ленинградской области, Всеволожском районе, на территории базы Спутник.

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