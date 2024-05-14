Евгений Ткачук сыграет в спектакле «Алиса, милая, проснись...» конного драмтеатра «ВелесО»

Актер и создатель театра

«ВелесО» — обособленная и в хорошем смысле местечковая история. Для нас не так важно количество зрителей, сколько ценны те, кто по-настоящему хочет погрузиться в наш мир. У нас особенная публика: к нам едут из других городов России, из-за границы. Часто это семьи с детьми, которые любят путешествовать. «ВелесО» — антиурбанистический театр, где мы контактируем с природой на уровне внимания, созидания. Надо сказать, это сложная форма — и форма еще не законченная. Мы ее не обрели — только исследуем.