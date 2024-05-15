От Эрмитажа до стрит-арта: 11 главных площадок «Ночи музеев»-2024

С субботы 18 на воскресенье 19 мая в Петербурге вновь пройдет «Ночь музеев». В культурной акции участвует 130 институций (впервые — Центр им. Курехина и «Стрит-арт хранение»), которые будут открыты вечером и ночью. Одна из магистральных тем этого года — язык, слово и коммуникация.

Рыцарский турнир, концерт композитора Настасьи Хрущевой и интеллектуальная баталия о современном искусстве с участием директора Эрмитажа Михаила Пиотровского — мы выбрали 11 площадок с самой интересной программой (билеты можно взять только онлайн, поэтому планируйте маршрут уже сейчас!).