От Эрмитажа до стрит-арта: 11 главных площадок «Ночи музеев»-2024

С субботы 18 на воскресенье 19 мая в Петербурге вновь пройдет «Ночь музеев». В культурной акции участвует 130 институций (впервые — Центр им. Курехина и «Стрит-арт хранение»), которые будут открыты вечером и ночью. Одна из магистральных тем этого года — язык, слово и коммуникация.
Рыцарский турнир, концерт композитора Настасьи Хрущевой и интеллектуальная баталия о современном искусстве с участием директора Эрмитажа Михаила Пиотровского — мы выбрали 11 площадок с самой интересной программой (билеты можно взять только онлайн, поэтому планируйте маршрут уже сейчас!).
Максим Има (Петербург). «Пора бы уже удалить их из друзей», 2022
«Стрит-арт хранение»
С 18:00 до 23:00
Лауреаты нашей премии «Петербург будущего» (категория «Культурное пространство года») разъяснят граффити-лексикон. Все — на примере коллекции из 250 работ уличных художников, среди которых Кирилл Кто, Максим Има, Dusto, Тима Радя, Миша Маркер, Иван Серый, Турбен, Синий Карандаш и Хеато.
Так, на экскурсии под названием «Уличные понятия» расскажут, как райтеры меняют городские пространства по всему миру, чем стрит-арт отличается от граффити и паблик-арта, а также какой правовой статус у творчества на улице.
Центр современного искусства им. Сергея Курехина
С 18:00 до 23:00
Программа строится вокруг фигуры композитора, музыканта, лидера группы «Поп-механика» и автора медиавируса «Ленин — гриб» Сергея Курехина (1954–1996), которому в этом году могло бы исполниться 70 лет. Хранители памяти о Капитане представят зрителям симбиоз искусства, музыки и танцев (вполне в его традиции). Так, на выставке неоэкспрессиониста Инала Савченкова «Следы невидимок» можно будет поговорить с самим художником, а также принять участие в кураторской медиации. В 21:00 покажут танц-перформанс, а в 22:00 с концертом выступит адепт винтажных синтезаторов Игорь Старшинов (будет музыка Курехина!).
Мастерская Аникушина
С 18:00 до 06:00
В бывшей мастерской Михаила Аникушина (автора, например, памятника Пушкину на площади Искусств) познакомят с языком скульптуры. Кураторы расскажут о профессиональном пути ленинградского художника, его самых известных произведениях. А на временной выставке «Просто потому» покажут работы наших современников, рефлексирующих о своем детстве (авторы делятся личными историями через аудиогид и специально подготовленную видеоэкскурсию).
Будут концерты классической и современной музыки, а в зоне свободного творчества дадут поколдовать с глиной.
Большой зал филармонии им. Шостаковича
С 18:00 до 06:00
Концерты посвятят русским писателям — Пушкину, Булгакову и Набокову. Будет не только классика, но и джаз с новой академической музыкой. Участвуют симфонический оркестр самой филармонии, Jazz Philharmonic Orchestra, камерный хор Festino, оркестры «Классика» и «Дивертисмент», композитор Настасья Хрущева (с новой версией «Русских тупиков»), пианист Олег Вайнштейн, органистка Елена Малева и другие. В программе — Бах, Лист, Гуно, Штраус, Глинка, Мусоргский, Свиридов, Курехин и не только.
Библиотека имени Маяковского на Фонтанке
С 18:00 до 06:00
Вместе со специалистами центра Art & Science ИТМО и при участии зрителей библиотека составит специальный словарь, который с помощью искусственного интеллекта превратится в медиаинсталляцию. Идею проекта взяли у французского писателя Гюстава Флобера — он придумал сатирический «Лексикон прописных истин», записывая услышанные стереотипы, избитые выражения и банальности.
Современные «истины» сначала соберут через опросник, а потом выведут на стену главного зала. Все это будет сопровождаться генеративным контентом, созданным художниками и нейросетью. А в 21:00 диджеи устроят небольшой рейв для тех, кто привык читать под музыку.
Музей Анны Ахматовой
С 18:00 до 06:00
Сад Фонтанного Дома превратят в авангардную вселенную слова: пространство заполнят инсталляции, конструкции-мобили и цветные проекции знаменитых поэтических строк. В программе, которая носит название «Во всем виноват Пушкин» (в этом году поэту 225 лет!), — выступление актрисы Светланы Крючковой, концерты джазового трио Гайворонского, Кондакова и Волкова и «русско-кельтского оркестра» Reelroadъ, а также танцевальный перформанс «Северная элегия», музыкальная презентация книги поэта Дмитрия Озерского, спектакль «Анна» (образ Ахматовой воплощают сразу пять актрис!) и шоу театра пластики рук Hand Made.
Экспозиция «Внутри старинного фотоаппарата»
«Росфото»
С 18:00 до 23:00
За вечер можно посетить сразу три выставки: «Рядом с Параджановым» (успевайте — 19 мая проект о создателе необычного киноязыка закрывается!), «Вечная классика. Традиции и эксперименты в пейзажной фотографии» (участвует больше 20 современных фотографов со всего света) и новую мультимедийную экспозицию «Внутри старинного фотоаппарата», где покажут принцип камеры-обскуры и сделают студийный портрет, похожий на дагеротип. Раз в час стартуют экскурсии.
«Ленфильм»
С 18:00 до 23:00
Здесь объяснят, кто такой гафер и в чем же секрет макгаффина. Также в расписании — три знаковые ленты, снятые на знаменитой студии: черно-белая трагикомедия «Начало» с Инной Чуриковой и Леонидом Куравлевым, фантастика Константина Лопушанского «Письма мертвого человека» с Роланом Быковым в главной роли и первый советский хоррор «Господин оформитель» (музыка Сергея Курехина!). Перед каждым кинопоказом — рассказ о процессе съемок.
А на выставке «Пропавшие в кинохронике» посетители узнают, как в годы Великой Отечественной снимались фронтовые сводки.
Артиллерийский музей
С 18:00 до 06:00
Под открытым небом развернется самый настоящий исторический фестиваль с лагерями реконструкторов, представляющих чужие страны и эпохи — от римских легионеров до викингов. Зрителям предложат отведать похлебку, надеть доспехи, подержать меч или булаву и пострелять по мишеням из луков и арбалетов. В 03:00 проведут средневековый турнир: рыцари сразятся за сердца дам, продемонстрировав всю отвагу, на которую они способны.
Капелла
С 18:00 до 06:00
В программе — концерты ансамблей Mixte, VivaMuse и «Эссе-Квинтет», выступления камерного хора Fortis (будут хиты из фильмов и мюзиклов), джазового проекта Violet Stompers, пианиста Ильи Чирскова и акапелла-коллектива Plus Five, импровизационный музыкальный стендап, викторина о петровских топонимах, театрализованное поэтическое представление, Пушкин-квиз по необычным словам из вокабуляра поэта (от брегета и боливара до ночного зефира), лекция об устройстве песен и не только.
«Городской парк в Понтуазе». Камиль Писсарро. 1873
Бонус: специальная программа «Эрмитажная энциклопедия»
С 18:00 до 23:00
Основные события пройдут в Главном штабе: будет интеллектуальная баталия о современном искусстве в классическом музее (участвует Михаил Пиотровский!), показ мод (студенты академии Штиглица придумали коллекцию одежды, вдохновившись шедеврами импрессионистов), викторина на знание картин Моне, Писарро и Дега, экскурсии по недавно отреставрированной инсталляции Ильи и Эмилии Кабаковых «Красный вагон», лекция о поэте и художнике Дмитрие Пригове.
Также здесь можно увидеть проект скульптора Павла Игнатьева об исчезнувших буквах алфавита и работы подопечных благотворительного фонда «Перспективы». А в Зимнем дворце откроется выставка «Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века».
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