Чем заняться в Петербурге с 4 по 7 апреля

Бенефис танцовщика Юрия Смекалова на сцене Мариинского театра (всем смотреть балет «Спартак»!), трехдневный марафон «Транзит» в Доме Радио, масштабные диджитал-инсталляции в «Третьем месте», гаражная распродажа в «Севкабель Порту», маркет «Китч» на Московском рынке, концерты Славы КПСС и «Психеи», наш любимый электронный музыкант Nocow на вечеринке в честь шестилетия клуба Blank, а также фантастическая мелодрама «Предчувствие» с Леа Сейду и хоррор «Домовой» с Розой Хайруллиной в кинотеатрах — рассказываем о главных событиях выходных.
Юрий Смекалов
Четверг, 4 апреля
Балет «Спартак», Мариинский-2 (12+)
19:00
Бенефис танцовщика Юрия Смекалова (25 лет на сцене!). «Спартак» в хореографии Леонида Якобсона — один из самых знаковых балетов за всю историю Мариинского театра.
Концерт «Психеи», MOD (18+)
19:00
Радикалы жанра металл и сподвижники киберэмокора выступят с программой «Разное».
Спектакль «Кабаре им. Мейерхольда», Александринский театр (18+)
19:30
Премьера «документальной сказки» Кирилла Люкевича, посвященной жизни и творческим поискам реформатора сцены Всеволода Мейерхольда (его 150-летие отмечают в этом году).
4, 5 апреля
Концерт Original Jazz Experience, кабаре «Шум» (18+)
20:00
Этот «джазовый четверг» будет наполнен грувом и минором. Коллектив исполнит экзотический мануш — цыганский джаз на грани свинга и этнической музыки.
С четверга в кинотеатрах смотрим фантастическую мелодраму «Предчувствие» (18+) с Леа Сейду, приключения «Артур, ты король» (12+) с Марком Уолбергом, истерн «Золото Умальты» (16+), хоррор с Розой Хайруллиной «Домовой» (16+), триллер Майкла Китона «Хитмен. Последнее дело» (18+), детектив «Охота на киллера» (18+) с Антонио Бандерасом, байопик лауреата Нобелевской премии Сэмюэля Беккета «Гении» (18+) и итальянскую комедию «Поездка в Милан» (18+). А с пятницы в расписании «Время путешествия» (12+) — документальная картина 1982 года о выборе режиссером Андреем Тарковским и сценаристом Тонино Гуэрра локаций для фильма «Ностальгия».
Дирижер Николай Алексеев
Пятница, 5 апреля
Garage Sail, «Севкабель Порт» (18+)
На гаражной распродаже в УКТ будут винтажная одежда и предметы декора. Вполне в концепции разумного потребления.
С 5 по 7 апреля
Международный фестиваль флейтовой и арфовой музыки, Мариинский театр (6+)
Публику ждут концерты с участием российских, китайских и турецких музыкантов.
До 8 апреля
St. Petersburg Fashion Week, Новая сцена Александринского театра (18+)
Уже известные дизайнеры и новые имена в индустрии моды представят свои коллекции.
До 7 апреля
Фестиваль «Встречи в России», театр «Балтийский дом» (от 12+ до 18+)
На театральный форум, посвященный 225-летию со дня рождения Пушкина, привезут спектакли из разных городов России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана и не только.
До 9 апреля
Спектакль «родные / близкие», театр «На Литейном» (18+)
19:00
Премьера лирической комедии Михаила Смирнова по пьесе Александра Галина «Ретро». Сюжет выглядит как анекдот: к уже очень зрелому жениху приходят на смотрины сразу три невесты — медсестра, вахтерша (на пенсии) и экс-балерина.
Опера «Гугеноты», Мариинский-2 (12+)
19:00
Новая версия блокбастера Джакомо Мейербера — вершины «большой французской оперы» — с впечатляющими декорациями.
Вечер памяти Юрия Темирканова, большой зал филармонии им. Шостаковича (6+)
20:00
Оркестр филармонии под управлением дирижера Николая Алексеева и пианист Денис Мацуев исполнят Первый фортепианный концерт Чайковского и Шестую симфонию Прокофьева.
Спецпоказ фильма «Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца», «Аврора» (18+)
20:00
Канадскую комедию о любви вампирши и депрессивного подростка представит кинокритик Карина Назарова. На Венецианском кинофестивале лента получила приз за лучшую режиссуру в программе Giornate degli Autori.
Спектакль «Месяц в деревне»
Суббота, 6 апреля
Марафон «Транзит», Дом Радио (18+)
В трехдневной программе, подготовленной перед закрытием здания на реставрацию, — танц-хоррор Lux Inferno, инсталляции, кинопоказы, концерты экспериментальной музыки и не только.
С 6 по 8 апреля
Маркет «Китч», Московский рынок (18+)
В гастропространстве у «Электросилы» соберутся 40 локальных брендов.
6, 7 апреля
Опера «Парсифаль», Мариинский театр (16+)
17:00
Грандиозную мистерию Рихарда Вагнера и настоящую репертуарную редкость представит дирижер Валерий Гергиев.
Спецпоказ фильма «Ностальгия», «Ленфильм» (12+)
17:45
Отреставрированную копию картины покажут ко дню рождения Андрея Тарковского.
Концерт «тринадцать карат», «Гигант Холл» (16+)
18:00
Популярный у тинейджеров меланхоличный поп-рокер многим знаком по фитам с «Три дня дождя». В конце прошлого года он выпустил второй альбом — «Еще одна ночь».
Спектакль «Месяц в деревне», Театр им. Комиссаржевской (16+)
19:00
Новая постановка Романа Габриа по мотивам самой известной пьесы Ивана Тургенева, в центре которой — любовный четырехугольник.
Презентация книги «История искусства после модернизма», музей Иосифа Бродского (16+)
19:00
Екатерина Андреева, Александр Дашевский и Андрей Россомахин обсудят искусствоведческую библию немецкого историка культуры Ханса Бельтинга.
Концерт группы «Чайф», «А2» (6+)
19:00
Легенды отечественного рока зовут встретить 30-летие знакового альбома «Оранжевое настроение».
Шесть лет клубу Blank (18+)
23:00
На большой вечеринке по случаю дня рождения выступят лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Nocow, а также Sestrica, Unbroken Dub, Prisheletz и другие диджеи.
Выставка «Песочница и облака»
Воскресенье, 7 апреля
Лекция «Паблик-арт в общественных пространствах», Левашовский хлебозавод (16+)
12:00
Куратор Лиза Савина расскажет, что такое паблик-арт, каким он бывает и как взаимодействует со средой.
Выставка «Песочница и облака», «Третье место» (0+)
Проект о границах между материальным и цифровым в особняке Гурьевых-Нарышкиных. В экспозиции — девять масштабных инсталляций, выполненных с помощью новейших технологий. Работы посвящены детским мечтам и надеждам.
До 26 мая
День еврейской книги, Большая хоральная синагога (0+)
Будут книжная ярмарка со скидками, а также лекции: раввин Шолом Певзнер объяснит догматы иудаизма, литературовед Валерий Шубинский познакомит с обэриутами, а главред издательства «Книжники» Борух Горин расскажет об истории Израиля.
Выставка «Вода», «Борей» (0+)
Здесь может понадобиться спасательный круг — выставка основателя группы «Безнадежные живописцы», классика петербургской живописи Анатолия Заславского и резидента «Пушкинской-10» Даниила Троянова посвящена изменчивости воды, а также различным природным резервуарам.
До 20 апреля
Встреча с поэтессой Александрой Цибулей, «Порядок слов» (16+)
19:30
Лауреатка премии Драгомощенко приоткроет дверь во внутренний мир современного лирического поэта.
Концерт Славы КПСС, Aurora Concert Hall (16+)
20:00
Скандальный рэпер и звезда объединения «Антихайп» завершает тур «Уйти до зашквара».
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