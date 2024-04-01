Чем заняться в Петербурге с 4 по 7 апреля

Марафон «Транзит», Дом Радио (18+)

В трехдневной программе, подготовленной перед закрытием здания на реставрацию, — танц-хоррор Lux Inferno, инсталляции, кинопоказы, концерты экспериментальной музыки и не только.

С 6 по 8 апреля

Маркет «Китч», Московский рынок (18+)

В гастропространстве у «Электросилы» соберутся 40 локальных брендов.

6, 7 апреля

Опера «Парсифаль», Мариинский театр (16+)

17:00

Грандиозную мистерию Рихарда Вагнера и настоящую репертуарную редкость представит дирижер Валерий Гергиев.

Спецпоказ фильма «Ностальгия», «Ленфильм» (12+)

17:45

Отреставрированную копию картины покажут ко дню рождения Андрея Тарковского.

Концерт «тринадцать карат», «Гигант Холл» (16+)

18:00

Популярный у тинейджеров меланхоличный поп-рокер многим знаком по фитам с «Три дня дождя». В конце прошлого года он выпустил второй альбом — «Еще одна ночь».

Спектакль «Месяц в деревне», Театр им. Комиссаржевской (16+)

19:00

Новая постановка Романа Габриа по мотивам самой известной пьесы Ивана Тургенева, в центре которой — любовный четырехугольник.

Презентация книги «История искусства после модернизма», музей Иосифа Бродского (16+)

19:00

Екатерина Андреева, Александр Дашевский и Андрей Россомахин обсудят искусствоведческую библию немецкого историка культуры Ханса Бельтинга.

Концерт группы «Чайф», «А2» (6+)

19:00

Легенды отечественного рока зовут встретить 30-летие знакового альбома «Оранжевое настроение».

Шесть лет клубу Blank (18+)

23:00

На большой вечеринке по случаю дня рождения выступят лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Nocow, а также Sestrica, Unbroken Dub, Prisheletz и другие диджеи.