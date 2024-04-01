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Чем заняться в Петербурге с 4 по 7 апреля

Бенефис танцовщика Юрия Смекалова на сцене Мариинского театра (всем смотреть балет «Спартак»!), трехдневный марафон «Транзит» в Доме Радио, масштабные диджитал-инсталляции в «Третьем месте», гаражная распродажа в «Севкабель Порту», маркет «Китч» на Московском рынке, концерты Славы КПСС и «Психеи», наш любимый электронный музыкант Nocow на вечеринке в честь шестилетия клуба Blank, а также фантастическая мелодрама «Предчувствие» с Леа Сейду и хоррор «Домовой» с Розой Хайруллиной в кинотеатрах — рассказываем о главных событиях выходных.

Чт 4 апреля Пт 5 апреля Сб 6 апреля Вс 7 апреля
Юрий Смекалов
Фото: Алексей Костромин. «Собака.ru»

Юрий Смекалов

Четверг, 4 апреля

Балет «Спартак», Мариинский-2 (12+)

19:00

Бенефис танцовщика Юрия Смекалова (25 лет на сцене!). «Спартак» в хореографии Леонида Якобсона — один из самых знаковых балетов за всю историю Мариинского театра.  

Концерт «Психеи», MOD (18+)

19:00

Радикалы жанра металл и сподвижники киберэмокора выступят с программой «Разное».

Спектакль «Кабаре им. Мейерхольда», Александринский театр (18+)

19:30

Премьера «документальной сказки» Кирилла Люкевича, посвященной жизни и творческим поискам реформатора сцены Всеволода Мейерхольда (его 150-летие отмечают в этом году). 

4, 5 апреля

Концерт Original Jazz Experience, кабаре «Шум» (18+)

20:00

Этот «джазовый четверг» будет наполнен грувом и минором. Коллектив исполнит экзотический мануш — цыганский джаз на грани свинга и этнической музыки. 

С четверга в кинотеатрах смотрим фантастическую мелодраму «Предчувствие» (18+) с Леа Сейду, приключения «Артур, ты король» (12+) с Марком Уолбергом, истерн «Золото Умальты» (16+), хоррор с Розой Хайруллиной «Домовой» (16+), триллер Майкла Китона «Хитмен. Последнее дело» (18+), детектив «Охота на киллера» (18+) с Антонио Бандерасом, байопик лауреата Нобелевской премии Сэмюэля Беккета «Гении» (18+) и итальянскую комедию «Поездка в Милан» (18+). А с пятницы в расписании «Время путешествия» (12+) — документальная картина 1982 года о выборе режиссером Андреем Тарковским и сценаристом Тонино Гуэрра локаций для фильма «Ностальгия». 

Дирижер Николай Алексеев
Фото: Стас Левшин. Предоставлено пресс-службой филармонии им. Шостаковича

Дирижер Николай Алексеев

Пятница, 5 апреля

Garage Sail, «Севкабель Порт» (18+)

На гаражной распродаже в УКТ будут винтажная одежда и предметы декора. Вполне в концепции разумного потребления. 

С 5 по 7 апреля

Международный фестиваль флейтовой и арфовой музыки, Мариинский театр (6+)

Публику ждут концерты с участием российских, китайских и турецких музыкантов. 

До 8 апреля

St. Petersburg Fashion Week, Новая сцена Александринского театра (18+)

Уже известные дизайнеры и новые имена в индустрии моды представят свои коллекции. 

До 7 апреля

Фестиваль «Встречи в России», театр «Балтийский дом» (от 12+ до 18+)

На театральный форум, посвященный 225-летию со дня рождения Пушкина, привезут спектакли из разных городов России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана и не только.

До 9 апреля

Спектакль «родные / близкие», театр «На Литейном» (18+)

19:00

Премьера лирической комедии Михаила Смирнова по пьесе Александра Галина «Ретро». Сюжет выглядит как анекдот: к уже очень зрелому жениху приходят на смотрины сразу три невесты — медсестра, вахтерша (на пенсии) и экс-балерина.

Опера «Гугеноты», Мариинский-2 (12+)

19:00

Новая версия блокбастера Джакомо Мейербера — вершины «большой французской оперы» — с впечатляющими декорациями. 

Вечер памяти Юрия Темирканова, большой зал филармонии им. Шостаковича (6+)

20:00

Оркестр филармонии под управлением дирижера Николая Алексеева и пианист Денис Мацуев исполнят Первый фортепианный концерт Чайковского и Шестую симфонию Прокофьева.

Спецпоказ фильма «Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца», «Аврора» (18+)

20:00

Канадскую комедию о любви вампирши и депрессивного подростка представит кинокритик Карина Назарова. На Венецианском кинофестивале лента получила приз за лучшую режиссуру в программе Giornate degli Autori. 

Спектакль «Месяц в деревне»
Фото предоставлено пресс-службой Театра им. Комиссаржевской

Спектакль «Месяц в деревне»

Суббота, 6 апреля

Марафон «Транзит», Дом Радио (18+)

В трехдневной программе, подготовленной перед закрытием здания на реставрацию, — танц-хоррор Lux Inferno, инсталляции, кинопоказы, концерты экспериментальной музыки и не только.

С 6 по 8 апреля

Маркет «Китч», Московский рынок (18+)

В гастропространстве у «Электросилы» соберутся 40 локальных брендов.

6, 7 апреля

Опера «Парсифаль», Мариинский театр (16+)

17:00

Грандиозную мистерию Рихарда Вагнера и настоящую репертуарную редкость представит дирижер Валерий Гергиев. 

Спецпоказ фильма «Ностальгия», «Ленфильм» (12+)

17:45

Отреставрированную копию картины покажут ко дню рождения Андрея Тарковского. 

Концерт «тринадцать карат», «Гигант Холл» (16+)

18:00

Популярный у тинейджеров меланхоличный поп-рокер многим знаком по фитам с «Три дня дождя». В конце прошлого года он выпустил второй альбом — «Еще одна ночь».

Спектакль «Месяц в деревне», Театр им. Комиссаржевской (16+)

19:00

Новая постановка Романа Габриа по мотивам самой известной пьесы Ивана Тургенева, в центре которой — любовный четырехугольник.

Презентация книги «История искусства после модернизма», музей Иосифа Бродского (16+)

19:00

Екатерина Андреева, Александр Дашевский и Андрей Россомахин обсудят искусствоведческую библию немецкого историка культуры Ханса Бельтинга. 

Концерт группы «Чайф», «А2» (6+)

19:00

Легенды отечественного рока зовут встретить 30-летие знакового альбома «Оранжевое настроение».

Шесть лет клубу Blank (18+)

23:00

На большой вечеринке по случаю дня рождения выступят лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Nocow, а также Sestrica, Unbroken Dub, Prisheletz и другие диджеи. 

Выставка «Песочница и облака»
Фото: «Собака.ru»

Выставка «Песочница и облака»

Воскресенье, 7 апреля

Лекция «Паблик-арт в общественных пространствах», Левашовский хлебозавод (16+)

12:00

Куратор Лиза Савина расскажет, что такое паблик-арт, каким он бывает и как взаимодействует со средой. 

Выставка «Песочница и облака», «Третье место» (0+)

Проект о границах между материальным и цифровым в особняке Гурьевых-Нарышкиных. В экспозиции — девять масштабных инсталляций, выполненных с помощью новейших технологий. Работы посвящены детским мечтам и надеждам. 

До 26 мая

День еврейской книги, Большая хоральная синагога (0+)

Будут книжная ярмарка со скидками, а также лекции: раввин Шолом Певзнер объяснит догматы иудаизма, литературовед Валерий Шубинский познакомит с обэриутами, а главред издательства «Книжники» Борух Горин расскажет об истории Израиля.

Выставка «Вода», «Борей» (0+)

Здесь может понадобиться спасательный круг — выставка основателя группы «Безнадежные живописцы», классика петербургской живописи Анатолия Заславского и резидента «Пушкинской-10» Даниила Троянова посвящена изменчивости воды, а также различным природным резервуарам. 

До 20 апреля

Встреча с поэтессой Александрой Цибулей, «Порядок слов» (16+)

19:30

Лауреатка премии Драгомощенко приоткроет дверь во внутренний мир современного лирического поэта. 

Концерт Славы КПСС, Aurora Concert Hall (16+)

20:00

Скандальный рэпер и звезда объединения «Антихайп» завершает тур «Уйти до зашквара». 

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