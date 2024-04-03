Кабаре «Шум» запустило «джазовые четверги». Рассказываем, что слушать в апреле

Музыкальный формат стартовал в марте под эгидой новых форм в джазовой музыке и экспериментов. В программе как перепевки знакомых композиций, так и оригинальные премьеры. Апрельский репертуар посвятили формальным и практическим экспериментам — задорно встречать пятницу предлагается с Original Jazz Experience, Anton Ryazanov Project, Boris Hecha Latin Quartet и Вовой Че Морале.
С грувом и венгерским минором врывается первый четверг месяца вместе с Original Jazz Experience — 4 апреля коллектив выступит на сцене Кабаре «Шум» и исполнит экзотический мануш — цыганский джаз на грани свинга и этнической музыки. Музыканты исполнят как малоизвестные песни, так и инструментальные композиции «ревущих 20-х».
Anton Ryazanov Project — это свежий проект саксофониста Антона Рязанова из Low Kick Collective, Spontaneous Jazz Band, Kutya и ГРАММЪ. Вместе с ним, Анастасия Мазуренко, Павел Скороходов и Вячеслав Окунев перейдут на темную сторону, озвучив 11 апреля медленные ритмы нуар-джаза и экспериментальные пьесы.
Антон Рязанов
18 апреля в программе «джазовых четвергов» по-настоящему колоритный барабанщик, музыкальные корни которого сложились из фортепианного виртуоза академической школы по маминой линии и кубинской перкуссии отца — во главе сальса-коллектива Boris Hecha Latin Quartet Борис Эча сыграет кубинский джем.
Завершит месячный репертуар Вова Че Морале с джазовым stand up. Знакомые шутки и ироничные тексты песен стиля «новая искренность» Вова совместит с армстронговскими стандартами игры на трубе и жарким темпераментом — 25 апреля на сцене Кабаре «Шум».
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