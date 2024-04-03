18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Кабаре «Шум» запустило «джазовые четверги». Рассказываем, что слушать в апреле

Музыкальный формат стартовал в марте под эгидой новых форм в джазовой музыке и экспериментов. В программе как перепевки знакомых композиций, так и оригинальные премьеры. Апрельский репертуар посвятили формальным и практическим экспериментам — задорно встречать пятницу предлагается с Original Jazz Experience, Anton Ryazanov Project, Boris Hecha Latin Quartet и Вовой Че Морале.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Кабаре "Шум"

С грувом и венгерским минором врывается первый четверг месяца вместе с Original Jazz Experience — 4 апреля коллектив выступит на сцене Кабаре «Шум» и исполнит экзотический мануш — цыганский джаз на грани свинга и этнической музыки. Музыканты исполнят как малоизвестные песни, так и инструментальные композиции «ревущих 20-х».

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Кабаре "Шум"

Anton Ryazanov Project — это свежий проект саксофониста Антона Рязанова из Low Kick Collective, Spontaneous Jazz Band, Kutya и ГРАММЪ. Вместе с ним, Анастасия Мазуренко, Павел Скороходов и Вячеслав Окунев перейдут на темную сторону, озвучив 11 апреля медленные ритмы нуар-джаза и экспериментальные пьесы.

Антон Рязанов
Антон Рязанов / vk

Антон Рязанов

18 апреля в программе «джазовых четвергов» по-настоящему колоритный барабанщик, музыкальные корни которого сложились из фортепианного виртуоза академической школы по маминой линии и кубинской перкуссии отца — во главе сальса-коллектива Boris Hecha Latin Quartet Борис Эча сыграет кубинский джем.

telegram /rainbeatsspb

Завершит месячный репертуар Вова Че Морале с джазовым stand up. Знакомые шутки и ироничные тексты песен стиля «новая искренность» Вова совместит с армстронговскими стандартами игры на трубе и жарким темпераментом — 25 апреля на сцене Кабаре «Шум».

18+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: