Кабаре «Шум» запустило «джазовые четверги». Рассказываем, что слушать в апреле

Музыкальный формат стартовал в марте под эгидой новых форм в джазовой музыке и экспериментов. В программе как перепевки знакомых композиций, так и оригинальные премьеры. Апрельский репертуар посвятили формальным и практическим экспериментам — задорно встречать пятницу предлагается с Original Jazz Experience, Anton Ryazanov Project, Boris Hecha Latin Quartet и Вовой Че Морале.