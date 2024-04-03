Екатерина Андреева, Александр Дашевский и Андрей Россомахин представят искусствоведческую библию «Историю искусства после модернизма» Ханса Бельтинга

Переведенное Михаилом Некрасовым в научной редакции идеолога «АРТГИД» Марии Кравцовой, искусствоведческое изыскание стало одним из немногих адаптированных на русский язык публикаций Бельтинга. Обсудить, почему книга, написанная 20 лет назад остается актуальной предстоит лауреату нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» и ведущему научному сотруднику Отдела новейших течений в Государственном Русском музее Екатерине Андреевой, сооснователю и куратору независимого экспериментально-выставочного пространства «Негосударственный Нерусский Музей» Александру Дашевскому и заместителю директора издательства Европейского университета в Санкт-Петербурге Андрею Россомахину — 6 апреля в лектории Музея «Полторы комнаты».

Презентация книги Ханса Бельтинга «История искусства после модернизма» пройдет 6 апреля в Музее «Полторы комнаты» на улице Короленко, 14.

16+