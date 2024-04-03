Екатерина Андреева, Александр Дашевский и Андрей Россомахин представят искусствоведческую библию «Историю искусства после модернизма» Ханса Бельтинга

Книга немецкого исследователя и теоретика искусств — это оригинально написанная на немецком публикация «Конец истории искусств» 1995 года и более поздняя актуализация на английском «История искусства после модернизма», выпущенная в 2003 году.
Несмотря на громкое название, в изыскании Бельтинга нет гонений на ход историко-культурного процесса, нет описания апокалиптических видениях конца времен сродни философскому трактату Освальда Шпенглера «Закат Европы». Взамен этого, есть оксюморон конца как нового начала — глобальные преобразования, произошедшие на рубеже тысячелетий, подтолкнули исследователя к выработке нового подхода к решению насущных вопросов, связанных с развитием современного художественного процесса, а также к последовательной переоценке наследия прошлых эпох.
Переведенное Михаилом Некрасовым в научной редакции идеолога «АРТГИД» Марии Кравцовой, искусствоведческое изыскание стало одним из немногих адаптированных на русский язык публикаций Бельтинга. Обсудить, почему книга, написанная 20 лет назад остается актуальной предстоит лауреату нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» и ведущему научному сотруднику Отдела новейших течений в Государственном Русском музее Екатерине Андреевой, сооснователю и куратору независимого экспериментально-выставочного пространства «Негосударственный Нерусский Музей» Александру Дашевскому и заместителю директора издательства Европейского университета в Санкт-Петербурге Андрею Россомахину — 6 апреля в лектории Музея «Полторы комнаты».
Презентация книги Ханса Бельтинга «История искусства после модернизма» пройдет 6 апреля в Музее «Полторы комнаты» на улице Короленко, 14.
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