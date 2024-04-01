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Музыка

В Мариинском театре исполнят оперу «Парсифаль». Репертуарную редкость представит Валерий Гергиев

Рихард Вагнер, который работал над адаптацией средневековой поэмы Вольфрама фон Эшенбаха на протяжении большей половины своей жизни, окрестил последнюю сочиненную оперу «Торжественной сценической мистерией».

Сцена из спектакля

Сцена из спектакля

Сцена из спектакля

Сцена из спектакля

Опера основана на рыцарском романе и разворачивается в окрестностях замка Монсальват, образуя квинтэссенцию философских и религиозных воззрений композитора. «Парсифаль» — история о том, как один человек может спасти другого и тем самым спастись, как из равнодушия получается эмпатия, как сострадательность делает из простеца мудреца. 

«Эта та опера, мистерия, в которой важно все действие. Важно видеть, как мальчик становится юношей, а в конце обретает мудрость. И это мучительное и трудное преображение! Вагнер в „Парсифале“ наглядно продемонстрировал, что человек может и должен эволюционировать. В любом человеке есть возможность к росту, к развитию тех качеств, которые присущи мудрому, — это сострадание, человеколюбие, любовь», — признается Михаил Векуа, который исполняет титульную партию в опере.

Сцена из спектакля
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Мариинского театра

Сцена из спектакля

В Петербурге либретто впервые исполнилось в 1913 году в Народном доме императора Николая II и только через почти столетие в Мариинском театре — в 1997 году в постановке Тони Палмера. В 2010 году лейбл «Mariinsky» выпустил лайв-запись концерта, релиз которого был номинирован на премию «Грэмми», а сама запись признана лучшим компакт-диском 2010 года по версии изданий The New York Times и The Los Angeles Times. Сейчас услышать ее можно 6 апреля на Исторической сцене театра. Традиционно, бурные овации охватят театральную сцену только после второго и третьего действия — в первом аплодисменты запрещены самим композитором.

Опера «Парсифаль» пройдет 6 апреля на Исторической сцене Мариинского театра на Театральной площади, 1.

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