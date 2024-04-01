В Мариинском театре исполнят оперу «Парсифаль». Репертуарную редкость представит Валерий Гергиев

Опера основана на рыцарском романе и разворачивается в окрестностях замка Монсальват, образуя квинтэссенцию философских и религиозных воззрений композитора. «Парсифаль» — история о том, как один человек может спасти другого и тем самым спастись, как из равнодушия получается эмпатия, как сострадательность делает из простеца мудреца.

«Эта та опера, мистерия, в которой важно все действие. Важно видеть, как мальчик становится юношей, а в конце обретает мудрость. И это мучительное и трудное преображение! Вагнер в „Парсифале“ наглядно продемонстрировал, что человек может и должен эволюционировать. В любом человеке есть возможность к росту, к развитию тех качеств, которые присущи мудрому, — это сострадание, человеколюбие, любовь», — признается Михаил Векуа, который исполняет титульную партию в опере.