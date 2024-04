В Мариинском театре исполнят оперу «Парсифаль». Репертуарную редкость представит Валерий Гергиев

В Петербурге либретто впервые исполнилось в 1913 году в Народном доме императора Николая II и только через почти столетие в Мариинском театре — в 1997 году в постановке Тони Палмера. В 2010 году лейбл «Mariinsky» выпустил лайв-запись концерта, релиз которого был номинирован на премию «Грэмми», а сама запись признана лучшим компакт-диском 2010 года по версии изданий The New York Times и The Los Angeles Times. Сейчас услышать ее можно 6 апреля на Исторической сцене театра. Традиционно, бурные овации охватят театральную сцену только после второго и третьего действия — в первом аплодисменты запрещены самим композитором.

Опера «Парсифаль» пройдет 6 апреля на Исторической сцене Мариинского театра на Театральной площади, 1.

16+