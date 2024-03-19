Дом Радио на Итальянской закрывается на реставрацию! Где будут выступать оркестр musicAeterna и резиденты?

По словам директора Дома Радио Екатерины Арсеньевой, проект реставрации здания отвечает задаче по осмыслению наследия Дома Радио на Итальянской, а также его места и роли в настоящем. Эта задача включает в себя и дальнейшее развитие одноименной культурной институции, ядром которой является звук. Реставрация пространства призвана сохранить его текущее состояние, поддержать функциональность и раскрыть возможность к обнаружению неизвестных ранее свойств.

«Похожий процесс ожидает нас и на институциональном уровне. Дом радио как историческое здание предполагает одновременно и локализованное присутствие организации в конкретном пространстве (дом), и ее повсеместность, свойственную электромагнитной волне (радио). Дом Радио как междисциплинарная культурная институция берет за основу этот принцип в построении программы на период реставрации», — говорит куратор культурных программ Дома Радио Кристина Галько.