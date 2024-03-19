Дом Радио на Итальянской закрывается на реставрацию! Где будут выступать оркестр musicAeterna и резиденты?

Работы стартуют весной и продлятся в течение более 2,5 лет. Объект культурного наследия федерального значения — а именно таковым является здание «Санкт-Петербургского Благородного собрания», известное сегодня как Дом Радио, — будет бережно сохранен и обновлен. Современная многофункциональная площадка для проведения творческих мероприятий откроется здесь в конце 2026 года.
По словам директора Дома Радио Екатерины Арсеньевой, проект реставрации здания отвечает задаче по осмыслению наследия Дома Радио на Итальянской, а также его места и роли в настоящем. Эта задача включает в себя и дальнейшее развитие одноименной культурной институции, ядром которой является звук. Реставрация пространства призвана сохранить его текущее состояние, поддержать функциональность и раскрыть возможность к обнаружению неизвестных ранее свойств.
«Похожий процесс ожидает нас и на институциональном уровне. Дом радио как историческое здание предполагает одновременно и локализованное присутствие организации в конкретном пространстве (дом), и ее повсеместность, свойственную электромагнитной волне (радио). Дом Радио как междисциплинарная культурная институция берет за основу этот принцип в построении программы на период реставрации», — говорит куратор культурных программ Дома Радио Кристина Галько.
Финальным событием Дома Радио перед уходом здания на реставрацию станет выступление musicAeterna и Теодора Курентзиса, запланированное на 31 марта, а также концерт экспериментальной музыки «Башня из слоновой кости IV» с участием композиторов-резидентов Дома Радио Алексея Ретинского, Вангелино Курентзиса, Виктории Харкевич, Егора Ананко и Кирилла Архипова, который состоится 1 апреля. После ухода здания на реставрацию события Дома Радио будут проходить на новой базе, адрес которой пока не раскрывается, дружественных площадках и в коллаборации с ними, а также в Москве и регионах. Резиденты и кураторы будут сотрудничать с различными творческими коллективами для обмена опытом, объединения в совместных программах и создания новых культурных форматов.
- С апреля по декабрь Дом Радио и Центр Art & Science Университета ИТМО проведут совместную просветительскую программу, которая станет пространством трансдисциплинарного диалога между художественным и научным сообществами. В рамках проекта студенты магистратуры Art & Science пройдут практику на базе Лаборатории экспериментального звука Дома Радио, исследователи и саунд-артисты представят совместные лекции по философии, посвященные вопросу о связи между философией, художественным творчеством и физическими процессами, а видеохудожники представят работы на выставке, предметом исследования которой станет феномен экрана в кино и в других искусствах.
- В конце лета состоится премьера нового спецпроекта Дома Радио в пространстве фабрики «Красная знамя». Композиторы-резиденты Дома Радио обратятся к поэзии сразу нескольких авторов – христианских святых Иоанна Дамаскина, Григора Нарекаци, Максима Исповедника и других. Спецпроект-посвящение традиционно пройдет с участием солистов хора и оркестра musicAeterna, а также других направлений Дома Радио.
- В декабре Дом Радио совместно с центром «Зотов» представит выставку о феномене радио, появление которого ознаменовало собой новый скачок, ставший отправной точкой в развитии современной массовой коммуникации и послуживший созданию специализированных производственных центров — Домов Радио.
Художественный руководитель musicAeterna и Дома Радио:
Дом Радио — это место актуального романтизма. Это место, где мы можем осуществить наши мечты. А мечты артиста всегда связаны с теми образами, которые он видит своим внутренним зрением, которые не имеют воплощения нашими органами чувств. И артист всегда пытается найти тропинку, по которой он сможет провести зрителей в это параллельное пространство невыразимого, чтобы разделить с ними субъективное чувство прекрасного.
В Доме Радио музыка соединяется с живописью, перформансом, танцем и кино, здесь стираются границы между видами искусства, формируется какое-то очень мощное сообщение. Это расширяет наш кругозор, информация становится опытом, а значит знанием. В этом и есть основная идея Дома Радио — быть мощным генератором знания, посредством которого мы учимся и развиваемся
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