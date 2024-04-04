Кирилл Люкевич превратит Александринку в «Кабаре им. Мейерхольда» — с масками, документальными свидетельствами и Маяковским

Изначально постановка называлась «Мейер», а в ее основе лежал роман актера Ермоловского театра Сергея Кемпо, пробующего себя и на писательском поприще — в его тексте Всеволод Мейерхольд являлся монтировщику сцены осенью 2014-го и вел с ним увлекательные диалоги, попутно рассказывая о ГосТИМе и раскрывая тайны дома 5/6 по Тверской улице. Однако незадолго до премьеры спектакль сменил не только название, но и концепцию: теперь он поставлен по оригинальной пьесе драматурга Настасьи Федоровой, в ткань которой вплетены фрагменты самых разных текстов — от мемуаристики до беллетристики.
В литературной основе спектакля, премьера которого состоится 4 апреля, — документальные свидетельства, воспоминания и беллетристика. Среди действующих лиц рядом с Мейерхольдом — Станиславский, Немирович-Данченко, Чехов, Маяковский, Есенин, Шаляпин, Булгаков и другие не менее известные современники. Сюжеты — жизнь великого реформатора сцены от рождения до трагической гибели и его театральные поиски.
«История меняющегося времени — от Серебряного века к эпохе Революции и становления Советской власти, роковых поворотов судьбы и даже борьбы героев со страшными злодеями рассказана с использованием масок, кукол и эксцентрических номеров. Это документальная сказка в свободном и смелом жанре кабаре — так определяют сами создатели жанр своего спектакля», — отмечают в Александринском театре.
Театральный байопик о Всеволоде Мейерхольде решен на стуке драмы, эксцентрической комедии и театра кукол — с настоящими куклами и масками. Актеров Ивана Жукова, Дмитрия Белова, Марию Лопатину, Александра Лушина, Алису Горшкову, Дмитрия Сизова и Анастасию Люкевич учили обращаться с атрибутами театра кукол педагоги Филипп Бородин и Ксения Пономарева-Бородина. В творческую команду также вошли художник Леша Силаев, саунд-дизайнер Антон Шанихин и художник по свету Ксения Котенева.
Премьерные показы «Кабаре им. Мейерхольда» пройдут 4 и 5 апреля, а также 8 мая на малой сцене Александринского театра.
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