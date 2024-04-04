Кирилл Люкевич превратит Александринку в «Кабаре им. Мейерхольда» — с масками, документальными свидетельствами и Маяковским

В литературной основе спектакля, премьера которого состоится 4 апреля, — документальные свидетельства, воспоминания и беллетристика. Среди действующих лиц рядом с Мейерхольдом — Станиславский, Немирович-Данченко, Чехов, Маяковский, Есенин, Шаляпин, Булгаков и другие не менее известные современники. Сюжеты — жизнь великого реформатора сцены от рождения до трагической гибели и его театральные поиски.

«История меняющегося времени — от Серебряного века к эпохе Революции и становления Советской власти, роковых поворотов судьбы и даже борьбы героев со страшными злодеями рассказана с использованием масок, кукол и эксцентрических номеров. Это документальная сказка в свободном и смелом жанре кабаре — так определяют сами создатели жанр своего спектакля», — отмечают в Александринском театре.