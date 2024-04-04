Проект, который покажет результаты второго потока арт-резиденции мультимедийных авторов, раскроет границы между материальным и цифровыми мирами, а главное — перекинет мост между прошлым и будущим.
Первые кадры с монтажа выставки
Участники, отобранные по итогам февральского опен-колла, получили «возможность окунуться в атмосферу современного искусства и погрузиться в процесс создания работ, не отвлекаясь на внешние факторы, находясь в творческом комьюнити — окружении единомышленников и опытных наставников.
Kazas, Таня Янни, Lenor, Tanya Mist, Nerybka, Павел Бережной, Григорий Федосеев и группа EVPRAXIS под руководством идеолога резиденции Артема Мороза попробовали услышать своего внутреннего ребенка и воплотить его мир в реальность. В основу сайт-специфик экспозиции легли 9 масштабных инсталляций, выполненных с помощью новейших технологий: лазерных проекций, генеративной и алгоритмической графики, видеоарта, дополненной реальности, 3D и аудиовизуального интерактива.
Основатель культурного пространства «Третье место»:
Мало кто знает, но на момент покупки здания на Литейном, 62, в нем уже существовала арт-резиденция: здесь был сквот, куда художники проникали через крыши соседних домов. Все стены внутри здания были исписаны баллончиками узнаваемым почерком арт-группы, обитавшей в заброшенном особняке Гурьевых-Нарышкиных. Сквот находился здесь много лет, и когда я впервые встретила этих ребят на втором этаже здания, они попросили у меня документы, подтверждающие право собственности.
Участников резиденции попросили поразмыслить, что связывает материальный мир и виртуальную реальность — 9 монументальных фиджитал объектов как раз должны концептуально или умозрительно возвращать к детским воспоминаниям, сохраняя при этом привязку к натурной действительности в рамках двух констант. Облака — это представления, мечты и образы, лента приятных и теплых воспоминаний, а также неосязаемость цифровых технологий. Песочница, с другой стороны, — бесконечный полигон для тактильного творчества и экспериментов.
Павел Бережной, «Облако»
Среди прямых отсылок к теме выставки «Облако» Павла Бережного — металлическая структура из нержавеющий стали с помощью наведенных на нее световых лазеров динамично меняет форму благодаря эффекту параллакса (статичный объект меняется относительно положения наблюдателя). Больший иллюзорный эффект, отсылающий к воспоминаниям — лучи в изголовье инсталляции устремлены вверх словно капли дождя возвращаются к истокам.
Эта же константа стала основой интерактивной инсталляции «Облачная инверсия» от Tanya Mist, в рамках которой посетитель выставки сам решает какой образ видеть на цифровых панелях — направления песка в небольшой тумбе напротив можно менять с помощью кисти, движения которой дублируются на генеративном изображении. Таким образом, человек непосредственно проецирует свои фантазийные рисунки. Проект дополняет аудиальное сопровождение: «Каждое движение по песку запускает звуковые эффекты на фоне эмбиента».
«Мы убеждены, что проект „Песочница и облака“ подарит путевку в жизнь молодым авторам и станет заметным и очень важным событием культурной повестки нашей страны», — отмечает Звагольская.
Мультидисциплинарная художница Nerybka, с другой стороны, покажет настоящий кукольный мир благодаря пластилиновым фантасмагоричным фигуркам — среди розовых тортов, инопланетных растений и бытовых предметов, разбитых тарелок с причудливой кашей, фигурок ugly-человечков бродит ностальгия по детству. Два экрана по бокам в дополнение проецируют видеоарт с кадрами и коллажами из воспоминаний автора.
Kazas, «Восьмерка»
«Восьмерка» Kazas работает на аудиовизуальном эксперименте — колеса велосипеда в интерактивном пространстве художницы играют как музыкальные инструменты. С помощью цифро-аналогово секвенсора, напоминающего ксилофон, можно экспериментировать со своим собственным звучанием: «Идея работы родилась из опыта исправления "восьмерок" на колесах велосипеда Инсталляция сочетает в себе творчество из подручных материалов, свойственное человеку в детстве, и электронику. Иными словами — это реализация наблюдений из детства по-взрослому», — отмечает художница.
Необычный формат выбрал Григорий Федосеев в работе «По обе стороны экрана» — на пузатых телевизорах и цифровых панелях транслируется изображение зрителей, которые в рамках так называемой «песочницы» играют с видео-изображением. В разных экранах оно может запоздать, зациклиться или просто проявится не сразу. В картинки намеренно вносятся искажения, которые подстегивают посетителей к взаимодействию. По задумке автора, зритель здесь выступает как субъектом, так и объектом инсталляции — проявляясь через 17 разных экранов и наблюдая за самим собой и другими зрителями, побывавшими здесь в прошлом.
Выставка «Песочница и облака» пройдет с 4 апреля по 26 мая в «Третьем месте» на Литейном проспекте, 62.
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