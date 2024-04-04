Участники, отобранные по итогам февральского опен-колла, получили «возможность окунуться в атмосферу современного искусства и погрузиться в процесс создания работ, не отвлекаясь на внешние факторы, находясь в творческом комьюнити — окружении единомышленников и опытных наставников.

Kazas, Таня Янни, Lenor, Tanya Mist, Nerybka, Павел Бережной, Григорий Федосеев и группа EVPRAXIS под руководством идеолога резиденции Артема Мороза попробовали услышать своего внутреннего ребенка и воплотить его мир в реальность. В основу сайт-специфик экспозиции легли 9 масштабных инсталляций, выполненных с помощью новейших технологий: лазерных проекций, генеративной и алгоритмической графики, видеоарта, дополненной реальности, 3D и аудиовизуального интерактива.