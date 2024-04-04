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Искусство

За исполнением детских грез — в «Третье место». Здесь открылась выставка диджитал художников «Песочница и облака»

Проект, который покажет результаты второго потока арт-резиденции мультимедийных авторов, раскроет границы между материальным и цифровыми мирами, а главное — перекинет мост между прошлым и будущим.

Первые кадры с монтажа выставки
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Третьего места»

Первые кадры с монтажа выставки

Участники, отобранные по итогам февральского опен-колла, получили «возможность окунуться в атмосферу современного искусства и погрузиться в процесс создания работ, не отвлекаясь на внешние факторы, находясь в творческом комьюнити — окружении единомышленников и опытных наставников.

Kazas, Таня Янни, Lenor, Tanya Mist, Nerybka, Павел Бережной, Григорий Федосеев и группа EVPRAXIS под руководством идеолога резиденции Артема Мороза попробовали услышать своего внутреннего ребенка и воплотить его мир в реальность. В основу сайт-специфик экспозиции легли 9 масштабных инсталляций, выполненных с помощью новейших технологий: лазерных проекций, генеративной и алгоритмической графики, видеоарта, дополненной реальности, 3D и аудиовизуального интерактива. 

Первые кадры с монтажа выставки
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Третьего места»

Первые кадры с монтажа выставки

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Третьего места»
Ольга Звагольская

Основатель культурного пространства «Третье место»:

Мало кто знает, но на момент покупки здания на Литейном, 62, в нем уже существовала арт-резиденция: здесь был сквот, куда художники проникали через крыши соседних домов. Все стены внутри здания были исписаны баллончиками узнаваемым почерком арт-группы, обитавшей в заброшенном особняке Гурьевых-Нарышкиных. Сквот находился здесь много лет, и когда я впервые встретила этих ребят на втором этаже здания, они попросили у меня документы, подтверждающие право собственности.

Участников резиденции попросили поразмыслить, что связывает материальный мир и виртуальную реальность — 9 монументальных фиджитал объектов как раз должны концептуально или умозрительно возвращать к детским воспоминаниям, сохраняя при этом привязку к натурной действительности в рамках двух констант. Облака — это представления, мечты и образы, лента приятных и теплых воспоминаний, а также неосязаемость цифровых технологий. Песочница, с другой стороны, — бесконечный полигон для тактильного творчества и экспериментов. 

Павел Бережной, «Облако»
Александр Урсул для «Собака.ru»

Павел Бережной, «Облако»

Среди прямых отсылок к теме выставки «Облако» Павла Бережного — металлическая структура из нержавеющий стали с помощью наведенных на нее световых лазеров динамично меняет форму благодаря эффекту параллакса (статичный объект меняется относительно положения наблюдателя). Больший иллюзорный эффект, отсылающий к воспоминаниям — лучи в изголовье инсталляции устремлены вверх словно капли дождя возвращаются к истокам.

Tanya Mist, «Облачная инверсия»
София Парфенова для «Собака.ru»

Tanya Mist, «Облачная инверсия»

Tanya Mist, «Облачная инверсия»
София Парфенова для «Собака.ru»

Tanya Mist, «Облачная инверсия»

Эта же константа стала основой интерактивной инсталляции «Облачная инверсия» от Tanya Mist, в рамках которой посетитель выставки сам решает какой образ видеть на цифровых панелях — направления песка в небольшой тумбе напротив можно менять с помощью кисти, движения которой дублируются на генеративном изображении. Таким образом, человек непосредственно проецирует свои фантазийные рисунки. Проект дополняет аудиальное сопровождение: «Каждое движение по песку запускает звуковые эффекты на фоне эмбиента».

Александр Урсул для «Собака.ru»
Александр Урсул для «Собака.ru»
Александр Урсул для «Собака.ru»
Александр Урсул для «Собака.ru»

«Мы убеждены, что проект „Песочница и облака“ подарит путевку в жизнь молодым авторам и станет заметным и очень важным событием культурной повестки нашей страны», — отмечает Звагольская.

Nerybka
Александр Урсул для «Собака.ru»

Nerybka

Nerybka
Александр Урсул для «Собака.ru»

Nerybka

Nerybka
Александр Урсул для «Собака.ru»

Nerybka

Nerybka
Александр Урсул для «Собака.ru»

Nerybka

Nerybka
Александр Урсул для «Собака.ru»

Nerybka

Александр Урсул для «Собака.ru»

Мультидисциплинарная художница Nerybka, с другой стороны, покажет настоящий кукольный мир благодаря пластилиновым фантасмагоричным фигуркам — среди розовых тортов, инопланетных растений и бытовых предметов, разбитых тарелок с причудливой кашей, фигурок ugly-человечков бродит ностальгия по детству. Два экрана по бокам в дополнение проецируют видеоарт с кадрами и коллажами из воспоминаний автора.

Kazas, «Восьмерка»
Александр Урсул для «Собака.ru»

Kazas, «Восьмерка»

«Восьмерка» Kazas работает на аудиовизуальном эксперименте — колеса велосипеда в интерактивном пространстве художницы играют как музыкальные инструменты. С помощью цифро-аналогово секвенсора, напоминающего ксилофон, можно экспериментировать со своим собственным звучанием: «Идея работы родилась из опыта исправления "восьмерок" на колесах велосипеда Инсталляция сочетает в себе творчество из подручных материалов, свойственное человеку в детстве, и электронику. Иными словами — это реализация наблюдений из детства по-взрослому», — отмечает художница.

Григорий Федосеев, «По обе стороны экрана»
София Парфенова для «Собака.ru»

Григорий Федосеев, «По обе стороны экрана»

Григорий Федосеев, «По обе стороны экрана»
София Парфенова для «Собака.ru»

Григорий Федосеев, «По обе стороны экрана»

Григорий Федосеев, «По обе стороны экрана»
София Парфенова для «Собака.ru»

Григорий Федосеев, «По обе стороны экрана»

Григорий Федосеев, «По обе стороны экрана»
София Парфенова для «Собака.ru»

Григорий Федосеев, «По обе стороны экрана»

Необычный формат выбрал Григорий Федосеев в работе «По обе стороны экрана» — на пузатых телевизорах и цифровых панелях транслируется изображение зрителей, которые в рамках так называемой «песочницы» играют с видео-изображением. В разных экранах оно может запоздать, зациклиться или просто проявится не сразу. В картинки намеренно вносятся искажения, которые подстегивают посетителей к взаимодействию. По задумке автора, зритель здесь выступает как субъектом, так и объектом инсталляции — проявляясь через 17 разных экранов и наблюдая за самим собой и другими зрителями, побывавшими здесь в прошлом.

Выставка «Песочница и облака» пройдет с 4 апреля по 26 мая в «Третьем месте» на Литейном проспекте, 62.

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