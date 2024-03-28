Юрий Смекалов

О балете «Спартак» Арама Хачатуряна:

«Спартак» — одно из моих самых любимых произведений юных лет. В свое время на меня сильно повлиял роман Джованьоли и созданный им героический образ, мне всегда хотелось станцевать Спартака. Ведь это безусловный революционер, лидер, который своим поступком открывает возможность другим развиваться и идти дальше, что является, пожалуй, главным движущим импульсом для любой творческой деятельности. Важно, чтобы путь, который ты проделываешь, был кому-то полезен, кому-то важен. Оглядываясь назад, могу сказать, что мечта детства была максимально осуществлена — я станцевал всех петербургских Спартаков: Георгий Ковтун поставил этот балет на меня в 2008 году, в 2009-м я выходил в постановке Леонида Якобсона в редакции Юрия Петухова, а еще через год, в 2010-м, спектакль в хореографии Леонида Якобсона был восстановлен в Мариинском театре.