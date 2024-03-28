Специальный показ спектакля, нечасто появляющегося на театральной афише, состоится на новой сцене Мариинки — вместе с солистом балетной труппы театра на сцену выйдут Виктория Терешкина, Оксана Скорик, Константин Зверев и Сослан Кулаев.
Юрий Смекалов
Творческий вечер Юрия Смекалова, который состоится 4 апреля на новой сцене Мариинского театра, станет своего рода подведением промежуточных итогов 25 лет на сцене. За эти годы в его обширный репертуар вошло полсотни партий в спектаклях классического наследия, балетах XX века и современных постановках. «Юрий Смекалов сразу полюбился петербургскому зрителю — в первую очередь, выразительной пластикой, яркой экспрессией и глубокой проработкой каждого образа: пламенный Тибальд в «Ромео и Джульетте», обольстительный Вронский в «Анне Карениной», тонко чувствующий солист в «Парке», эффектный Северьян в «Каменном цветке» и, конечно, самоотверженный Спартак в одноименном балете», — отмечают в Мариинском театре.
О балете «Спартак» Арама Хачатуряна:
«Спартак» — одно из моих самых любимых произведений юных лет. В свое время на меня сильно повлиял роман Джованьоли и созданный им героический образ, мне всегда хотелось станцевать Спартака. Ведь это безусловный революционер, лидер, который своим поступком открывает возможность другим развиваться и идти дальше, что является, пожалуй, главным движущим импульсом для любой творческой деятельности. Важно, чтобы путь, который ты проделываешь, был кому-то полезен, кому-то важен. Оглядываясь назад, могу сказать, что мечта детства была максимально осуществлена — я станцевал всех петербургских Спартаков: Георгий Ковтун поставил этот балет на меня в 2008 году, в 2009-м я выходил в постановке Леонида Якобсона в редакции Юрия Петухова, а еще через год, в 2010-м, спектакль в хореографии Леонида Якобсона был восстановлен в Мариинском театре.
Юрий Смекалов
Сегодня Юрий Смекалов — еще и плодовитый хореограф: на мариинской сцене регулярно идут полномасштабные «Медный всадник» Глиэра и «Пахита» Дельдевеза в его постановке, на сцене Филиала в Алании — двухактный балетный спектакль «Солярис.2». Также Смекалов — неизменный руководитель и ведущий иммерсивно-образовательного спектакля «Театральный урок» для девятых классов, премьера которого состоялась в октябре прошлого года. Каждый месяц проект знакомит школьников города с музыкальным театром: помогает разобраться в том, как он устроен, учит смотреть спектакли и понимать формы театрального искусства.
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